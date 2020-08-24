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Внедрение эффективного RAB-регулирования для электросетей важно для всей инфраструктуры, - вывод ESEM

Внедрение эффективного RAB-регулирования для электросетей важно для всей инфраструктуры, - вывод ESEM

От успешности стимулирующего регулирования для операторов системы распределения зависит реформирование всех инфраструктурных отраслей страны.

Такой вывод панельной дискуссии "Первый год: как работает рынок электроэнергии в Украине" на форуме EnergyShowElectricityMarket, пишет Апостроф.

Во время форума EnergyShowElectricityMarket эксперты заявили, что от эффективной реформы стимулирующего регулирования для операторов системы распределения электроэнергии зависит реформа всех инфраструктурных отраслей страны.

"На эту модель стимулирующего регулирования смотрит не только сектор энергетической инфраструктуры. На это смотрит сектор общей инженерной инфраструктуры нашего централизованного теплообеспечения и наши водоканалы. Они ждут также решения ситуации с этой инфраструктурой. И раньше спрашивали за счет чего строить новые энергоблоки. А те же британцы рассматривают модель RAB-регулирования, где за счет доходности инвесторов строятся новые энергоблоки. То есть контекст масштабный", - заявил председатель энергетического сообщества Украины EnergyClub Андрей Кострица.

Вместе с тем, нардеп Людмила Буймистер при обсуждении отметила, что реформа тарифообразования на распределение электроэнергии будет успешной, если воспользоваться проверенными подходами к RAB-тарифу, доказавшими свою эффективность в европейских странах, которая базируется на формульном подходе.

"Мы сами себе придумываем проблемы и считаем сколько проинвестировано или недоинвестировано. Вместо того, чтобы принимать четкие проверенные временем во многих других странах принципы формульного образования тарифа, привязывать к понятным показателям и двигаться в проверенном направлении", - заявила Буймистер.

Отметим, ранее эксперты Европейской Бизнес Ассоциации отметили, что регулятор предлагает установить доходность на существующие активы облэнерго на уровне 3%. По мнению Ассоциации, важно повысить эту ставку до минимум до 8-9%.

Автор: 

тарифы (1854) энергетика (2551) RAB (34) Буймистер (70)


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Топ комментарии
+3
Так суть самого RAB-регулювання хоч хтось пояснить? Не знає ніхто - ні прості люди, ні працюючі в великих енергокомпаніях. Поки що видно одне - "грабить будут".
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24.08.2020 15:17
+2
Да какаяразніца, кто грабіть будєт? Ліш би нє Порошенко!
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24.08.2020 15:20
+2
Облэнерго продавали по бросовой цене эффективному собственнику который в них и проинвестирует и модернизирует. Собственник оказался не эффективный и не инвестор совсем. Только национализация, иного выхода нет.
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24.08.2020 15:21
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Так суть самого RAB-регулювання хоч хтось пояснить? Не знає ніхто - ні прості люди, ні працюючі в великих енергокомпаніях. Поки що видно одне - "грабить будут".
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24.08.2020 15:17 Ответить
Да какаяразніца, кто грабіть будєт? Ліш би нє Порошенко!
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24.08.2020 15:20 Ответить
Суть в том чтоб развалить систему где ты можешь получить электричество по нормальной цене. Сначала тебя приучать что абонплата и разные поставщики, поначалу даже может быть классно и чуть дешевле. Но однажды окажется что дешевую электроэнергию по 1 грн от АЭС уже выкупили Ахметов, Коломойский и Пинчук для своих предприятий, а для лоха осталась зеленая энергия по 7 грн.
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24.08.2020 15:31 Ответить
Ще два роки тому ахмєтенерго підплигувало від щастя, що, накінець, отримають доступ до дешевих тарифів. А свою "зелену" чомусь використовувати не хочуть.
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24.08.2020 15:45 Ответить
А зачем если ее сначала можно продать государству за 7 грн а потом ее же купить за 1 грн. Причем это все делается чисто на бумаге.
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24.08.2020 15:52 Ответить
RAB-тариф - система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахождение потребителя электричества в собственности у другого человека
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24.08.2020 15:32 Ответить
Ха, добре сказано.
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24.08.2020 15:42 Ответить
"реформа тарифообразования на распределение электроэнергии будет успешной, если воспользоваться проверенными подходами к RAB-тарифу, доказавшими свою эффективность в европейских странах, которая базируется на формульном подходе.Источник:https://censor.net/n3215535"

Обалденное умозаключение.

"С точки зpения банальной эpудиции , каждый пpоизвольно выбpанный пpедикативно абсоpбиpующий обьект pациональной мистической индукции можно дискpетно детеpминиpовать с аппликацией ситуационной паpадигмы коммуникативно-функционального типа пpи наличии детектоpно-аpхаического дистpибутивного обpаза в Гилбеpтовом конвеpгенционном пpостpанстве, однако пpи паpаллельном колабоpационном анализе спектpогpафичеких множеств, изомоpфно pелятивных к мультиполосным гипеpболическим паpаболоидам, интеpпpетиpующим антpопоцентpический многочлен Hео-Лагpанжа, возникает позиционный сигнификатизм гентильной теоpии психоанализа, в pезультате чего надо пpинять во внимание следующее: поскольку не только эзотеpический, но и экзистенциальный аппеpцепциониpованный энтpополог антецедентно пассивизиpованный высокоматеpиальной субстанцией, обладает пpизматической идиосинхpацией, но так как валентностный фактоp отpицателен, то и, соответственно, антагонистический дискpедитизм дегpадиpует в эксгибиционном напpавлении, поскольку, находясь в пpепубеpтатном состоянии, пpактически каждый субьект, меланхолически осознавая эмбpиональную клаустоpофобию, может экстpаполиpовать любой пpоцесс интегpации и диффеpенциации в обоих напpавлениях, отсюда следует, что в pезультате синхpонизации, огpаниченной минимально допустимой интеpполяцией обpаза, все методы конвеpгенционной концепции тpебуют пpактически тpадиционных тpансфоpмаций неоколониализма".
Десь так.
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24.08.2020 15:20 Ответить
Облэнерго продавали по бросовой цене эффективному собственнику который в них и проинвестирует и модернизирует. Собственник оказался не эффективный и не инвестор совсем. Только национализация, иного выхода нет.
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24.08.2020 15:21 Ответить
Национализировать, потом восстановить и модернизировать за бюджетные деньги, по пути украсть несколько мильярдов и вуа-ля, новый обьект приватизации снова готов.
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24.08.2020 15:27 Ответить
Такие объекты и не должны приватизировать. Они по своей сути не могут быть убыточны на длинном промежутке времени, кроме как умышленно.
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24.08.2020 15:36 Ответить
Внедрение эффективного RAB-регулирования для электросетей важно для всей инфраструктуры, - вывод ESEM - Цензор.НЕТ 5944
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24.08.2020 15:27 Ответить
Паспортные данные!
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24.08.2020 15:30 Ответить
А еще он обещал , что не будет брать во власть - СВОИХ СОСЛУЖИВЦЕВ .

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24.08.2020 15:32 Ответить
Суть RAW тарифов, это принцип возвратности инвестиции.
Но кто гарантирует что владельцы компаний-поставщиков, будут вкладывать деньги в развитие инфраструктуры?
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24.08.2020 15:29 Ответить
Внедрение эффективного RAB-регулирования для электросетей важно для всей инфраструктуры, - вывод ESEM - Цензор.НЕТ 3435
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24.08.2020 15:31 Ответить
 
 