Впровадження ефективного RAB-регулювання для електромереж важливе для всієї інфраструктури, - висновок ESEM
Від успішності стимулюючого регулювання для операторів системи розподілу залежить реформування всіх інфраструктурних галузей країни.
Таким є висновок панельної дискусії "Перший рік: як працює ринок електроенергії в Україні" на форумі Energy Show Electricity Market, пише Апостроф.
Під час форуму Energy Show Electricity Market експерти заявили, що від ефективної реформи стимулюючого регулювання для операторів системи розподілу електроенергії залежить реформа всіх інфраструктурних галузей країни.
"На цю модель стимулюючого регулювання дивиться не тільки сектор енергетичної інфраструктури. На це дивиться сектор загальної інженерної інфраструктури, нашого централізованого теплозабезпечення та наші водоканали. Вони чекають також вирішення ситуації з цією інфраструктурою. І раніше питали за рахунок чого будувати нові енергоблоки. А ті ж британці розглядають модель RAB-регулювання, де за рахунок доходності інвесторів будуються нові енергоблоки. Тобто контекст масштабніший", - заявив голова енергетичної спільноти України Energy Club Андрій Костриця.
Водночас нардепка Людмила Буймістер під час обговорення зазначила, що реформа тарифоутворення на розподіл електроенергії буде успішною, якщо скористатися перевіреними підходами до RAB-тарифу, що довели свою ефективність в європейських країнах та базується на формульному підході.
"Ми самі собі вигадуємо проблеми і рахуємо скільки проінвестовано чи недоінвестовано. Замість того, щоб брати чіткі перевірені часом в багатьох інших країнах принципи формульного утворення тарифу, прив’язувати до зрозумілих показників і рухатися в перевіреному напрямку", - заявила Буймістер.
Зазначимо, раніше експерти Європейської Бізнес Асоціації зазначили, що регулятор пропонує встановити доходність на існуючі активи обленерго на рівні 3%. На думку Асоціації, важливо підвищити цю ставку до щонайменше до 8-9%.
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Обалденное умозаключение.
"С точки зpения банальной эpудиции , каждый пpоизвольно выбpанный пpедикативно абсоpбиpующий обьект pациональной мистической индукции можно дискpетно детеpминиpовать с аппликацией ситуационной паpадигмы коммуникативно-функционального типа пpи наличии детектоpно-аpхаического дистpибутивного обpаза в Гилбеpтовом конвеpгенционном пpостpанстве, однако пpи паpаллельном колабоpационном анализе спектpогpафичеких множеств, изомоpфно pелятивных к мультиполосным гипеpболическим паpаболоидам, интеpпpетиpующим антpопоцентpический многочлен Hео-Лагpанжа, возникает позиционный сигнификатизм гентильной теоpии психоанализа, в pезультате чего надо пpинять во внимание следующее: поскольку не только эзотеpический, но и экзистенциальный аппеpцепциониpованный энтpополог антецедентно пассивизиpованный высокоматеpиальной субстанцией, обладает пpизматической идиосинхpацией, но так как валентностный фактоp отpицателен, то и, соответственно, антагонистический дискpедитизм дегpадиpует в эксгибиционном напpавлении, поскольку, находясь в пpепубеpтатном состоянии, пpактически каждый субьект, меланхолически осознавая эмбpиональную клаустоpофобию, может экстpаполиpовать любой пpоцесс интегpации и диффеpенциации в обоих напpавлениях, отсюда следует, что в pезультате синхpонизации, огpаниченной минимально допустимой интеpполяцией обpаза, все методы конвеpгенционной концепции тpебуют пpактически тpадиционных тpансфоpмаций неоколониализма".
Десь так.
Но кто гарантирует что владельцы компаний-поставщиков, будут вкладывать деньги в развитие инфраструктуры?