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Впровадження ефективного RAB-регулювання для електромереж важливе для всієї інфраструктури, - висновок ESEM

Впровадження ефективного RAB-регулювання для електромереж важливе для всієї інфраструктури, - висновок ESEM

Від успішності стимулюючого регулювання для операторів системи розподілу залежить реформування всіх інфраструктурних галузей країни.

Таким є висновок панельної дискусії "Перший рік: як працює ринок електроенергії в Україні" на форумі Energy Show Electricity Market, пише Апостроф.

Під час форуму Energy Show Electricity Market експерти заявили, що від ефективної реформи стимулюючого регулювання для операторів системи розподілу електроенергії залежить реформа всіх інфраструктурних галузей країни.

"На цю модель стимулюючого регулювання дивиться не тільки сектор енергетичної інфраструктури. На це дивиться сектор загальної інженерної інфраструктури, нашого централізованого теплозабезпечення та наші водоканали. Вони чекають також вирішення ситуації з цією інфраструктурою. І раніше питали за рахунок чого будувати нові енергоблоки. А ті ж британці розглядають модель RAB-регулювання, де за рахунок доходності інвесторів будуються нові енергоблоки. Тобто контекст масштабніший", - заявив голова енергетичної спільноти України Energy Club Андрій Костриця.

Водночас нардепка Людмила Буймістер під час обговорення зазначила, що реформа тарифоутворення на розподіл електроенергії буде успішною, якщо скористатися перевіреними підходами до RAB-тарифу, що довели свою ефективність в європейських країнах та базується на формульному підході.

"Ми самі собі вигадуємо проблеми і рахуємо скільки проінвестовано чи недоінвестовано. Замість того, щоб брати чіткі перевірені часом в багатьох інших країнах принципи формульного утворення тарифу, прив’язувати до зрозумілих показників і рухатися в перевіреному напрямку", - заявила Буймістер.

Зазначимо, раніше експерти Європейської Бізнес Асоціації зазначили, що регулятор пропонує встановити доходність на існуючі активи обленерго на рівні 3%. На думку Асоціації, важливо підвищити цю ставку до щонайменше до 8-9%.

Автор: 

тарифи (2002) енергетика (2577) RAB (50) Буймістер (65)


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Топ коментарі
+3
Так суть самого RAB-регулювання хоч хтось пояснить? Не знає ніхто - ні прості люди, ні працюючі в великих енергокомпаніях. Поки що видно одне - "грабить будут".
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24.08.2020 15:17
+2
Да какаяразніца, кто грабіть будєт? Ліш би нє Порошенко!
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24.08.2020 15:20
+2
Облэнерго продавали по бросовой цене эффективному собственнику который в них и проинвестирует и модернизирует. Собственник оказался не эффективный и не инвестор совсем. Только национализация, иного выхода нет.
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24.08.2020 15:21
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Так суть самого RAB-регулювання хоч хтось пояснить? Не знає ніхто - ні прості люди, ні працюючі в великих енергокомпаніях. Поки що видно одне - "грабить будут".
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24.08.2020 15:17 Відповісти
Да какаяразніца, кто грабіть будєт? Ліш би нє Порошенко!
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24.08.2020 15:20 Відповісти
Суть в том чтоб развалить систему где ты можешь получить электричество по нормальной цене. Сначала тебя приучать что абонплата и разные поставщики, поначалу даже может быть классно и чуть дешевле. Но однажды окажется что дешевую электроэнергию по 1 грн от АЭС уже выкупили Ахметов, Коломойский и Пинчук для своих предприятий, а для лоха осталась зеленая энергия по 7 грн.
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24.08.2020 15:31 Відповісти
Ще два роки тому ахмєтенерго підплигувало від щастя, що, накінець, отримають доступ до дешевих тарифів. А свою "зелену" чомусь використовувати не хочуть.
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24.08.2020 15:45 Відповісти
А зачем если ее сначала можно продать государству за 7 грн а потом ее же купить за 1 грн. Причем это все делается чисто на бумаге.
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24.08.2020 15:52 Відповісти
RAB-тариф - система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахождение потребителя электричества в собственности у другого человека
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24.08.2020 15:32 Відповісти
Ха, добре сказано.
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24.08.2020 15:42 Відповісти
"реформа тарифообразования на распределение электроэнергии будет успешной, если воспользоваться проверенными подходами к RAB-тарифу, доказавшими свою эффективность в европейских странах, которая базируется на формульном подходе.Источник:https://censor.net/n3215535"

Обалденное умозаключение.

"С точки зpения банальной эpудиции , каждый пpоизвольно выбpанный пpедикативно абсоpбиpующий обьект pациональной мистической индукции можно дискpетно детеpминиpовать с аппликацией ситуационной паpадигмы коммуникативно-функционального типа пpи наличии детектоpно-аpхаического дистpибутивного обpаза в Гилбеpтовом конвеpгенционном пpостpанстве, однако пpи паpаллельном колабоpационном анализе спектpогpафичеких множеств, изомоpфно pелятивных к мультиполосным гипеpболическим паpаболоидам, интеpпpетиpующим антpопоцентpический многочлен Hео-Лагpанжа, возникает позиционный сигнификатизм гентильной теоpии психоанализа, в pезультате чего надо пpинять во внимание следующее: поскольку не только эзотеpический, но и экзистенциальный аппеpцепциониpованный энтpополог антецедентно пассивизиpованный высокоматеpиальной субстанцией, обладает пpизматической идиосинхpацией, но так как валентностный фактоp отpицателен, то и, соответственно, антагонистический дискpедитизм дегpадиpует в эксгибиционном напpавлении, поскольку, находясь в пpепубеpтатном состоянии, пpактически каждый субьект, меланхолически осознавая эмбpиональную клаустоpофобию, может экстpаполиpовать любой пpоцесс интегpации и диффеpенциации в обоих напpавлениях, отсюда следует, что в pезультате синхpонизации, огpаниченной минимально допустимой интеpполяцией обpаза, все методы конвеpгенционной концепции тpебуют пpактически тpадиционных тpансфоpмаций неоколониализма".
Десь так.
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24.08.2020 15:20 Відповісти
Облэнерго продавали по бросовой цене эффективному собственнику который в них и проинвестирует и модернизирует. Собственник оказался не эффективный и не инвестор совсем. Только национализация, иного выхода нет.
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24.08.2020 15:21 Відповісти
Национализировать, потом восстановить и модернизировать за бюджетные деньги, по пути украсть несколько мильярдов и вуа-ля, новый обьект приватизации снова готов.
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24.08.2020 15:27 Відповісти
Такие объекты и не должны приватизировать. Они по своей сути не могут быть убыточны на длинном промежутке времени, кроме как умышленно.
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24.08.2020 15:36 Відповісти
Внедрение эффективного RAB-регулирования для электросетей важно для всей инфраструктуры, - вывод ESEM - Цензор.НЕТ 5944
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24.08.2020 15:27 Відповісти
Паспортные данные!
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24.08.2020 15:30 Відповісти
А еще он обещал , что не будет брать во власть - СВОИХ СОСЛУЖИВЦЕВ .

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24.08.2020 15:32 Відповісти
Суть RAW тарифов, это принцип возвратности инвестиции.
Но кто гарантирует что владельцы компаний-поставщиков, будут вкладывать деньги в развитие инфраструктуры?
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24.08.2020 15:29 Відповісти
Внедрение эффективного RAB-регулирования для электросетей важно для всей инфраструктуры, - вывод ESEM - Цензор.НЕТ 3435
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24.08.2020 15:31 Відповісти
 
 