Впровадження ефективного RAB-регулювання для електромереж важливе для всієї інфраструктури, - висновок ESEM

Від успішності стимулюючого регулювання для операторів системи розподілу залежить реформування всіх інфраструктурних галузей країни.

Таким є висновок панельної дискусії "Перший рік: як працює ринок електроенергії в Україні" на форумі Energy Show Electricity Market, пише Апостроф.

Під час форуму Energy Show Electricity Market експерти заявили, що від ефективної реформи стимулюючого регулювання для операторів системи розподілу електроенергії залежить реформа всіх інфраструктурних галузей країни.

"На цю модель стимулюючого регулювання дивиться не тільки сектор енергетичної інфраструктури. На це дивиться сектор загальної інженерної інфраструктури, нашого централізованого теплозабезпечення та наші водоканали. Вони чекають також вирішення ситуації з цією інфраструктурою. І раніше питали за рахунок чого будувати нові енергоблоки. А ті ж британці розглядають модель RAB-регулювання, де за рахунок доходності інвесторів будуються нові енергоблоки. Тобто контекст масштабніший", - заявив голова енергетичної спільноти України Energy Club Андрій Костриця.

Водночас нардепка Людмила Буймістер під час обговорення зазначила, що реформа тарифоутворення на розподіл електроенергії буде успішною, якщо скористатися перевіреними підходами до RAB-тарифу, що довели свою ефективність в європейських країнах та базується на формульному підході.

"Ми самі собі вигадуємо проблеми і рахуємо скільки проінвестовано чи недоінвестовано. Замість того, щоб брати чіткі перевірені часом в багатьох інших країнах принципи формульного утворення тарифу, прив’язувати до зрозумілих показників і рухатися в перевіреному напрямку", - заявила Буймістер.

Зазначимо, раніше експерти Європейської Бізнес Асоціації зазначили, що регулятор пропонує встановити доходність на існуючі активи обленерго на рівні 3%. На думку Асоціації, важливо підвищити цю ставку до щонайменше до 8-9%.