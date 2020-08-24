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Саммит лидеров "нормандской четверки" должен быть в конце сентября, - Зеленский

Саммит лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Хайко Маас согласились, что саммит глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) должен пройти в конце сентября 2020 года.

Об этом Зеленский сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Хайко Маас. Я рад, что на День Независимости у нас гости такого высокого уровня… Согласились, что саммит лидеров "нормандской четверки" должен состояться в конце сентября", - написал он.

При этом президент отметил, что Германия последовательна в поддержке территориальной целостности Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Перемирие на Донбассе - "знак, полный надежды", - глава МИД Германии Маас

Как сообщалось, встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" готовится на 28 августа и, как ожидается, пройдет в Париже. Они будут готовить саммит президентов Украины, Франции, РФ Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, проведение которого запланировано в Берлине.

Автор: 

Зеленский (20210) саммит (1170) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+13
Українці вже давно не чекають нормальних рішень від цих Нормандських самітів, бо саме там зливають Україну.
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24.08.2020 18:09
+7
І знову Зєйло побачить в дупіті Пуйла (звісно якщо царь дозволить глянути) прагнення до миру....
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24.08.2020 18:06
+6
що він пообіцяв здати *****, щоб вчергове перед ним збацати на органі?
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24.08.2020 18:26
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ЗЕ зрадникам не страшно?
17:31, 24 августа 2020Российский политик Алексей Навальный действительно был отравлен, объявила немецкая клиника Шарите
Российский политик Алексей Навальный действительно был отравлен, объявила немецкая клиника Шарите, где сейчас находится оппозиционер. Установлено, к какой группе принадлежит отравляющее вещество. Это группа «холинэстеразы». Какое именно это было вещество, пока неизвестно. Ведутся масштабные исследования. По словам берлинских врачей, пациент по-прежнему в искусственной коме, ситуация серьёзная, но угрозы жизни нет. В клинике подчёркивают, что последствия остаются неясными, они могут быть долгосрочными, особенно в том, что касается нервной системы.
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24.08.2020 18:04 Ответить
І знову Зєйло побачить в дупіті Пуйла (звісно якщо царь дозволить глянути) прагнення до миру....
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24.08.2020 18:06 Ответить
В Гааге?
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24.08.2020 18:05 Ответить
Українці вже давно не чекають нормальних рішень від цих Нормандських самітів, бо саме там зливають Україну.
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24.08.2020 18:09 Ответить
Бред ! Именно в Нормандском формате у Украиньі получается давить на РФ .
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24.08.2020 18:43 Ответить
Приклад давління, будьте ласкаві.
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24.08.2020 18:48 Ответить
и шо выдавили за год ?
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24.08.2020 18:56 Ответить
Сенцова та Колченко
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24.08.2020 23:20 Ответить
их не выдавили, а обменяли по заведомо проигрышному курсу

приблизительно, как доллар купили бы по 4000 гривень.

Ты бы такого менялу стал на работе держать ?
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24.08.2020 23:29 Ответить
Так може повернути їх у полон?
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24.08.2020 23:32 Ответить
то може міняти треба було з вигодою для України, а не з вигодою для Кацапії ?

За скільки полонених Зеленський віддасть своїх дітей ?
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24.08.2020 23:39 Ответить
А яка ціна порятування життя патріота Україна як то Сенцов? Який повинен бути "вигідний курс"?
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24.08.2020 23:49 Ответить
вигідний курс - це безумовна видача

Моряків взагалі Кацапія мала віддати в наступні 2-3 дні згідно рішення морського трибуналу.

Цемах, беркутівці ...

Воно віддало всіх, кого хотів *****.

А інших дві з половиною сотні на кого міняти буде ?
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24.08.2020 23:53 Ответить
"Мала віддати" і "віддала би" - це різні речовини. Щоб визволити усіх я б віддав, і Штепу і Єфрємова і Медведчука і усіх ментів часів Януковіча. Кого, чи скоріше що, віддасть Зеля - це йому вирішувати.
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25.08.2020 00:00 Ответить
***** не треба Штепа, Єфрємов і Медведчук.

***** треба був Цемах і беркутівці.

Їх віддали, бо Зеля віддасть все, що треба *****.

І це не обмін - це здача національних інтересів.

Ось слова Сєнцова :

https://zn.ua/personalities/rasshifrovat-sencova-342764_.html Президент поставил перед собой задачу - освободить пленных. Он все для этого готов сделать. А мнение многих людей (и мое в том числе), что мы этими действиями, с одной стороны, - спасаем людей, но с другой, - нивелируем те вещи, за которые эти люди, собственно, и сидели, воевали, умирали. И это сложный выбор. И кто здесь прав нельзя сказать, понимаете? У меня, как и у многих пленных ребят, было такое мнение: не меняйте нас на принципы, не меняйте нас на уступки. Ну, вот, вроде бы здесь и нет такой большой уступки. Мы вроде бы не отдали кусок территории или еще какие-то ключевые вещи. Да, в деле Майдана не будет обвиняемых исполнителей. Опять же, это сложно и неоднозначно. Но мне легко сейчас говорить, я нахожусь здесь. А ребята, сколько бы еще там сидели, пока бы мы здесь продолжали судить этих "беркутов"? Год? Два? Это трудно прогнозировать. Но мой личный выбор был бы другой, я бы сказал - "нет". Если бы у меня спросили. Однако там не предлагают выбрать, понимаете? Там не спрашивают: ну, ты, что поедешь на обмен или еще посидишь? Свое мнение я высказывал еще…
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25.08.2020 00:17 Ответить
"Мала віддати" і "віддала би" - це різні речовини.

Жодного разу (!!!) Кацапія не уникнула виконання морського трибуналу.

Мопський трибунал простий, як двері - сьогодні не виконав - завтра всі судна під твоїм прапором не дозаправлять в жодному порту.

Це не суд ООН. Це найкрутіший в світі суд.
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25.08.2020 00:27 Ответить
Саммит лидеров "нормандской четверки" должен быть в конце сентября, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6903
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25.08.2020 00:54 Ответить
Саммит лидеров "нормандской четверки" должен быть в конце сентября, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7840
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25.08.2020 00:55 Ответить
зеленский *******? он ***** вообще окуел? славное продолжение традиций сравнения с порноактрисой...
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24.08.2020 18:21 Ответить
по поводу этого Саммит лидеров "нормандской четверки" должен быть в конце сентября, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9183
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24.08.2020 18:21 Ответить
И шо? Накой он нужен тот саммит?
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24.08.2020 18:25 Ответить
На той, что в октябре выборы, конечно.
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24.08.2020 18:52 Ответить
що він пообіцяв здати *****, щоб вчергове перед ним збацати на органі?
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24.08.2020 18:26 Ответить
обламайся потерпілий , ***** з бункера не вилазить , вірусу боїться ! тож можеш зустрітися поки що з кадиркою !
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24.08.2020 18:48 Ответить
Ху@ло ху@лу посмотрит в глаза.
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24.08.2020 18:50 Ответить
Нелох, ермак, и компания предатели Украины.
Герои служат, рискуют жизнью, проводят год операцию по захвату убийц.
Компания нелохов срывают операцию, и вытирает ноги об разведчиков Украины.
Эта операция прогремела бы на весь мир. Был бы суд.
Но эти предатели нелохи, унизили всех офицеров специальных служб.
Над этими нелохами должен быть суд.
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24.08.2020 19:30 Ответить
так може вже треба тим офіцерам траву на чай збирати ? щоб пригостити офіс потерпілого !
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24.08.2020 19:50 Ответить
чмо гнусавое,да уЗбогойся уже
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24.08.2020 19:57 Ответить
Щоб Ти здох !

Вітання преЗику з нагоди Свята 😂
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24.08.2020 21:12 Ответить
Щоб Ти здох !

Вітання преЗику з нагоди Свята 😂
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24.08.2020 21:14 Ответить
Вызывает к себе Ермак финансиста ОПУ:
- Так, что там у нас с деньгами?
- «Напряг», Андрей Борисович… А что нужно?
- Да тут проблема возникла, с нашим «главзасранцем». Мало того, что с «очка» не слазит, после выступлений этих «порохоботов», так скоро и до туалета не будет успевать добежать… Те деньги что идут на закупку туалетной бумаги, пусти на закупку памперсов и «Лоперамида», а то скоро в офисе дохнуть нечем будет… А жопы аппарат пусть копиями уголовных дел против Порошенко подтирает - всё равно толку от них - НОЛЬ…
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25.08.2020 06:37 Ответить
вова ще не розуміє шо його зебілам пох так званий мир - вони бажають ковбаси
а патріоти розірвуть зелю вже точно, бо він наполегливо здає національні інтереси, та зробить це вже 100% відсотків.
домовляться провести вибори на донбасі під дулами русні як мінимум, а максимум зробити автономію - для цього і потрібин зеленський.. а далі може йти за навальним
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24.08.2020 22:43 Ответить
 
 