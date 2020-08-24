Перемирие на Донбассе - "знак, полный надежды", - глава МИД Германии Маас
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник летит в Киев, где планирует обсудить политическую обстановку в Украине и ситуацию с пандемией коронавируса.
Свое мнение о перемирии на Донбассе министр иностранных дел Германии высказал перед вылетом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Перемирие, которое длится более четырех недель, самый долгий срок с 2014 года, это знак, полный надежды! На этой основе мы хотим работать дальше", - заявил Маас.
Маас планирует встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем, президентом Владимиром Зеленским. На переговорах он планирует прояснить, какие импульсы могут быть использованы для "посыла важных политических сигналов".
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Также германский министр встретится с представителями миссии ОБСЕ.
"Пандемия COVID сильно затронула Украину. Поэтому я рад, что для ее преодоления нам удалось активизировать наше двустороннее сотрудничество", - сказал министр.
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https://twitter.com/nevedimka123 Сергей Нещадим
Втрати орків за 23.08 склали 3 особи:
Безповоротні "200" - 1 (1 омсбр 1 АК, не бойовий, обставини уточнюються);
Санітарні "300" - 2 (1 - 1 омсбр 1 АК, небойовий, обставини уточнюються;
1 - 7 омсбр 2 АК, небойовий, нестатутні взаємовідносини).
Немцы хотят заморозить конфликт на условиях х.йла
А це означає, що війна йде повним ходом.
Немає ніякого перемир'я.