Перемирие на Донбассе - "знак, полный надежды", - глава МИД Германии Маас

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник летит в Киев, где планирует обсудить политическую обстановку в Украине и ситуацию с пандемией коронавируса.

Свое мнение о перемирии на Донбассе министр иностранных дел Германии высказал перед вылетом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Перемирие, которое длится более четырех недель, самый долгий срок с 2014 года, это знак, полный надежды! На этой основе мы хотим работать дальше", - заявил Маас.

Маас планирует встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем, президентом Владимиром Зеленским. На переговорах он планирует прояснить, какие импульсы могут быть использованы для "посыла важных политических сигналов".

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Также германский министр встретится с представителями миссии ОБСЕ.

"Пандемия COVID сильно затронула Украину. Поэтому я рад, что для ее преодоления нам удалось активизировать наше двустороннее сотрудничество", - сказал министр.