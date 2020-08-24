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Перемирие на Донбассе - "знак, полный надежды", - глава МИД Германии Маас

Перемирие на Донбассе -

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник летит в Киев, где планирует обсудить политическую обстановку в Украине и ситуацию с пандемией коронавируса.

Свое мнение о перемирии на Донбассе министр иностранных дел Германии высказал перед вылетом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Перемирие, которое длится более четырех недель, самый долгий срок с 2014 года, это знак, полный надежды! На этой основе мы хотим работать дальше", - заявил Маас.

Маас планирует встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем, президентом Владимиром Зеленским. На переговорах он планирует прояснить, какие импульсы могут быть использованы для "посыла важных политических сигналов".

Читайте на Цензор.НЕТ: 29 дней на востоке Украины нет боевых потерь, и пусть эти дни станут месяцами, а месяцы - годами, - Зеленский

Также германский министр встретится с представителями миссии ОБСЕ.

"Пандемия COVID сильно затронула Украину. Поэтому я рад, что для ее преодоления нам удалось активизировать наше двустороннее сотрудничество", - сказал министр.

Автор: 

Германия (6926) перемирие (1584) Маас (213)


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Топ комментарии
+4
Перемирие с Гитлером - это знак, полный надежды. Это знак фюреру от Запада продолжать дело Великой Германии и тысячелетнего Рейха.
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24.08.2020 10:42
+3
Дякуємо німецькому ватніку за ввтання!
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24.08.2020 10:36
+3
Просто нет смертей, но и ситуация с российскими боевиками не решена, доступа к границе нет,администрация не украинская, флаг тоже. Замороженный конфликт.
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24.08.2020 10:39
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Дякуємо німецькому ватніку за ввтання!
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24.08.2020 10:36 Ответить
https://twitter.com/nevedimka123

https://twitter.com/nevedimka123 Сергей Нещадим



Втрати орків за 23.08 склали 3 особи:
Безповоротні "200" - 1 (1 омсбр 1 АК, не бойовий, обставини уточнюються);
Санітарні "300" - 2 (1 - 1 омсбр 1 АК, небойовий, обставини уточнюються;
1 - 7 омсбр 2 АК, небойовий, нестатутні взаємовідносини).
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24.08.2020 10:36 Ответить
Для Мааса це надія, а в Україні розуміють суть цього перемир'я і не мають великих надій.
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24.08.2020 10:38 Ответить
Таких мало
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24.08.2020 10:40 Ответить
Достатньо! Навіть частина колишніх зебілів почала це розуміти.
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24.08.2020 10:44 Ответить
Ви батєнька оптіміст....особливо щодо зєбілів
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24.08.2020 10:50 Ответить
сцикливе ніщо
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24.08.2020 10:39 Ответить
перемирие или сдача страны
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24.08.2020 10:39 Ответить
Просто нет смертей, но и ситуация с российскими боевиками не решена, доступа к границе нет,администрация не украинская, флаг тоже. Замороженный конфликт.
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24.08.2020 10:39 Ответить
При Петру він теж був "замороженим", але з кровопролиттям ( Ілловайськ, Дебальцево і т. д.)
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24.08.2020 11:18 Ответить
Ну по крайней мере мы воевали и отстаивали свои интересы,а не соглашались со всем, что диктует мордор.
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24.08.2020 11:21 Ответить
Перемирие с Гитлером - это знак, полный надежды. Это знак фюреру от Запада продолжать дело Великой Германии и тысячелетнего Рейха.
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24.08.2020 10:42 Ответить
а для нас це знак, що пуцін готується до нової підлості, до нового удару. І готувати цей удар і смерті нових десятків,якщо не сотень смертей, цому допомагають такі мудаки як це Маас. Добре, якщо просто по тупості, а не так, як всякі шрьодери
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24.08.2020 10:43 Ответить
Бізнес. Нічого особистого.
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24.08.2020 10:43 Ответить
Пусть германцы расскажут, как договаривались со сралиным перестать стрелять
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24.08.2020 10:45 Ответить
Ну немцам нужно заморозить конфликт . Они и довольны . Их цель -снятие с х.йла и так слабеньких и устаревших санкций , которые им самим приходится обходить .
Немцы хотят заморозить конфликт на условиях х.йла
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24.08.2020 10:48 Ответить
Обстріли кацапами наших військових не закінчуються.
А це означає, що війна йде повним ходом.
Немає ніякого перемир'я.
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24.08.2020 10:52 Ответить
Полностью фраза звучала так " Полной надежды запуска Северного потока 2"
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24.08.2020 11:24 Ответить
Бувають моменти, коли я цих європоців ненавиджу навіть більше ***** з його козломордим населенням.
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24.08.2020 11:43 Ответить
Надію може дати тільки виведення рашистів з дамбасу.
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24.08.2020 11:58 Ответить
 
 