Перемир'я на Донбасі - "знак, сповнений надії", - глава МЗС Німеччини Маас
Глава МЗС ФРН Гайко Маас у понеділок летить до Києва, де планує обговорити політичну обстановку в Україні та ситуацію з пандемією коронавірусу.
Свою думку про перемир'я на Донбасі міністр закордонних справ Німеччини висловив перед вильотом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Перемир'я, яке триває понад чотири тижні, найдовший термін з 2014 року, це знак, сповнений надії! На цій основі ми хочемо працювати далі", - заявив Маас.
Маас планує зустрітися з главою МЗС України Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, президентом Володимиром Зеленським. На переговорах він планує прояснити, які імпульси можуть бути використані для "посилу важливих політичних сигналів".
Також німецький міністр зустрінеться з представниками місії ОБСЄ.
"Пандемія COVID сильно торкнулася України. Тому я радий, що для її подолання нам вдалося активізувати наше двостороннє співробітництво", - сказав міністр.
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https://twitter.com/nevedimka123 Сергей Нещадим
Втрати орків за 23.08 склали 3 особи:
Безповоротні "200" - 1 (1 омсбр 1 АК, не бойовий, обставини уточнюються);
Санітарні "300" - 2 (1 - 1 омсбр 1 АК, небойовий, обставини уточнюються;
1 - 7 омсбр 2 АК, небойовий, нестатутні взаємовідносини).
Немцы хотят заморозить конфликт на условиях х.йла
А це означає, що війна йде повним ходом.
Немає ніякого перемир'я.