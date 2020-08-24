Перемир'я на Донбасі - "знак, сповнений надії", - глава МЗС Німеччини Маас

Глава МЗС ФРН Гайко Маас у понеділок летить до Києва, де планує обговорити політичну обстановку в Україні та ситуацію з пандемією коронавірусу.

Свою думку про перемир'я на Донбасі міністр закордонних справ Німеччини висловив перед вильотом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Перемир'я, яке триває понад чотири тижні, найдовший термін з 2014 року, це знак, сповнений надії! На цій основі ми хочемо працювати далі", - заявив Маас.

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Маас планує зустрітися з главою МЗС України Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, президентом Володимиром Зеленським. На переговорах він планує прояснити, які імпульси можуть бути використані для "посилу важливих політичних сигналів".

Також німецький міністр зустрінеться з представниками місії ОБСЄ.

"Пандемія COVID сильно торкнулася України. Тому я радий, що для її подолання нам вдалося активізувати наше двостороннє співробітництво", - сказав міністр.