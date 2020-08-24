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Перемир'я на Донбасі - "знак, сповнений надії", - глава МЗС Німеччини Маас

Перемир'я на Донбасі -

Глава МЗС ФРН Гайко Маас у понеділок летить до Києва, де планує обговорити політичну обстановку в Україні та ситуацію з пандемією коронавірусу.

Свою думку про перемир'я на Донбасі міністр закордонних справ Німеччини висловив перед вильотом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Перемир'я, яке триває понад чотири тижні, найдовший термін з 2014 року, це знак, сповнений надії! На цій основі ми хочемо працювати далі", - заявив Маас.

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Маас планує зустрітися з главою МЗС України Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, президентом Володимиром Зеленським. На переговорах він планує прояснити, які імпульси можуть бути використані для "посилу важливих політичних сигналів".

Також німецький міністр зустрінеться з представниками місії ОБСЄ.

"Пандемія COVID сильно торкнулася України. Тому я радий, що для її подолання нам вдалося активізувати наше двостороннє співробітництво", - сказав міністр.

Автор: 

Німеччина (7318) перемир'я (890) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+4
Перемирие с Гитлером - это знак, полный надежды. Это знак фюреру от Запада продолжать дело Великой Германии и тысячелетнего Рейха.
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24.08.2020 10:42
+3
Дякуємо німецькому ватніку за ввтання!
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24.08.2020 10:36
+3
Просто нет смертей, но и ситуация с российскими боевиками не решена, доступа к границе нет,администрация не украинская, флаг тоже. Замороженный конфликт.
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24.08.2020 10:39
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Дякуємо німецькому ватніку за ввтання!
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24.08.2020 10:36 Відповісти
https://twitter.com/nevedimka123

https://twitter.com/nevedimka123 Сергей Нещадим



Втрати орків за 23.08 склали 3 особи:
Безповоротні "200" - 1 (1 омсбр 1 АК, не бойовий, обставини уточнюються);
Санітарні "300" - 2 (1 - 1 омсбр 1 АК, небойовий, обставини уточнюються;
1 - 7 омсбр 2 АК, небойовий, нестатутні взаємовідносини).
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24.08.2020 10:36 Відповісти
Для Мааса це надія, а в Україні розуміють суть цього перемир'я і не мають великих надій.
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24.08.2020 10:38 Відповісти
Таких мало
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24.08.2020 10:40 Відповісти
Достатньо! Навіть частина колишніх зебілів почала це розуміти.
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24.08.2020 10:44 Відповісти
Ви батєнька оптіміст....особливо щодо зєбілів
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24.08.2020 10:50 Відповісти
сцикливе ніщо
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24.08.2020 10:39 Відповісти
перемирие или сдача страны
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24.08.2020 10:39 Відповісти
Просто нет смертей, но и ситуация с российскими боевиками не решена, доступа к границе нет,администрация не украинская, флаг тоже. Замороженный конфликт.
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24.08.2020 10:39 Відповісти
При Петру він теж був "замороженим", але з кровопролиттям ( Ілловайськ, Дебальцево і т. д.)
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24.08.2020 11:18 Відповісти
Ну по крайней мере мы воевали и отстаивали свои интересы,а не соглашались со всем, что диктует мордор.
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24.08.2020 11:21 Відповісти
Перемирие с Гитлером - это знак, полный надежды. Это знак фюреру от Запада продолжать дело Великой Германии и тысячелетнего Рейха.
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24.08.2020 10:42 Відповісти
а для нас це знак, що пуцін готується до нової підлості, до нового удару. І готувати цей удар і смерті нових десятків,якщо не сотень смертей, цому допомагають такі мудаки як це Маас. Добре, якщо просто по тупості, а не так, як всякі шрьодери
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24.08.2020 10:43 Відповісти
Бізнес. Нічого особистого.
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24.08.2020 10:43 Відповісти
Пусть германцы расскажут, как договаривались со сралиным перестать стрелять
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24.08.2020 10:45 Відповісти
Ну немцам нужно заморозить конфликт . Они и довольны . Их цель -снятие с х.йла и так слабеньких и устаревших санкций , которые им самим приходится обходить .
Немцы хотят заморозить конфликт на условиях х.йла
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24.08.2020 10:48 Відповісти
Обстріли кацапами наших військових не закінчуються.
А це означає, що війна йде повним ходом.
Немає ніякого перемир'я.
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24.08.2020 10:52 Відповісти
Полностью фраза звучала так " Полной надежды запуска Северного потока 2"
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24.08.2020 11:24 Відповісти
Бувають моменти, коли я цих європоців ненавиджу навіть більше ***** з його козломордим населенням.
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24.08.2020 11:43 Відповісти
Надію може дати тільки виведення рашистів з дамбасу.
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24.08.2020 11:58 Відповісти
 
 