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Новости Революция в Беларуси
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Заместитель Помпео Биган встретился с Тихановской в Вильнюсе

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в понедельник встретился в Вильнюсе с оппозиционным кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

После встречи Биган заявил, что его главной целью было "узнать мнение белорусского народа и получить информацию о том, что он делает для того, чтобы получить право самостоятельно определять свою судьбу". Тихановская, по его словам, произвела на него большое впечатление.

По словам заместителя госсекретаря, США надеются на политическое решение кризиса в Беларуси. Он добавил, что Вашингтон не будет вмешиваться в развитие событий, поскольку это дело белорусского народа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель Госдепа США Биген сегодня перед визитом в Москву встретится с Тихановской

В заявлении штаба Тихановской говорится, что кандидат в президенты выразила благодарность США за поддержку белорусского народа. Тихановская также заявила, что готова к диалогу с действующими властями, в том числе при посредничестве международных организаций. Главным требованием оппозиции остаётся проведение повторных выборов, а также расследование насилия по отношению к участникам акций протеста.

Биган планирует во вторник визит в Москву, главной темой его переговоров с российскими представителями станет ситуация в Беларуси.

США не признали выборы президента Беларуси, на которых, согласно официальным данным, победил Лукашенко, свободными и справедливыми. Они также осудили власти Беларуси за жёсткое подавление протестов.

Заместитель Помпео Биган встретился с Тихановской в Вильнюсе 01

Автор: 

Беларусь (7886) Помпео (340) Тихановская (390)


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Топ комментарии
+7
Большего у мужа прокацапского пусть подпрашивает.
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24.08.2020 19:43
+6
Толык ты чего с бутылки слез. Теймураз заругает.
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24.08.2020 19:46
+3
щас у кацапов начнеться тем более видны печеньки в тарелки теперь уже точно повеяло русофобией не даром говорящая лошадь лавров переживал
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24.08.2020 19:40
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"Он добавил, что Вашингтон не будет вмешиваться в развитие событий, поскольку это дело белорусского народа "
А это значит он сейчас совсем не вмешивался? )) Клоуны
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24.08.2020 19:38 Ответить
Толык ты чего с бутылки слез. Теймураз заругает.
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24.08.2020 19:46 Ответить
Когда кончаются аргументы начинается оскорбление оппонента. Ну, что ж поделаешь - воспитание и культура...
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24.08.2020 20:32 Ответить
Я ж так и писал, шо у замшелых совков всегда Госдеп виноват. И главное - им не нужны доказательства, бо так говорит московитская пропаганда, а для этого тупого стада это - истина в последней инстанции
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24.08.2020 21:05 Ответить
щас у кацапов начнеться тем более видны печеньки в тарелки теперь уже точно повеяло русофобией не даром говорящая лошадь лавров переживал
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24.08.2020 19:40 Ответить
Неужели Тихановская не заслужила большего?
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24.08.2020 19:41 Ответить
Большего у мужа прокацапского пусть подпрашивает.
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24.08.2020 19:43 Ответить
Довго нема "ВКЛ хто мьі". Щось трапилося?
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24.08.2020 19:48 Ответить
Людям свойственно меняться.Не забывай об этом.Сегодня враги режима наши друзья.
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24.08.2020 22:04 Ответить
Всі погоджуються, що виборів у Бєларусі не було. Тобто необхідні справжні вибори, а на цей час Луку треба відсторонити від влади.
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24.08.2020 19:44 Ответить
Добра,Али.Тоже переживаю за парня.Будем только надеяться на лучшее,пропало много.Лучше в сизо,чем...Был бы на больничке уже бы обозначился тут,инет работает.
================
Если интересно за этого шилокрута Тихоновского ,почитай про чертика из коробки.Люди такие доверчивые.
Наша Нiва

https://nn.by/?c=shdate&i=2019-11-21&lang=ru 21.11.2019 / 14:36
https://nn.by/?c=ar&i=241067&lang=ru#
Раньше фоткался с Собчак, теперь - с Северинцем. Кто же он такой, политический блогер Сергей Тихановский?
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24.08.2020 19:56 Ответить
Teper glavnoje ubrat so vlasti samozvanca diktatora kotory xocet sovmesnoje gosudarstvo s raskoj,ne raska xocet a on po mojemu .A ona pust govorit so vsemi,s nejio ne slysal pro obceje gosudarstvo eto vazno,Jej muz da ja ponial,noo neobezatelno i ona tak dumajet
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24.08.2020 20:36 Ответить
Процветание Литуве!!!
1.Лука ей пообещал выпустить мужа за сыгранную роль(обманет).Если бы она не согласилась ,то пошла бы не в кандидаты,а вслед за мужем.У нам это просто.Деньги нашли в их общем доме-дальше понятно.Не посадили бы,но придержать следствием до выборов смогли бы .Всех кандидатов подавала Ермошина на стол усатому ЛИЧНО.Не нужное вычеркнуто сразу.Ее оставили.
2.Из личных претензий к ней.Назвалась клизмой-будь готовой в задницу залезть,в тюрьму присесть.И у нас таких пруд пруди достойных.А она предала поверивших ей людей и сбежала. Слабая женщина-вари борщ,не лезь в политику.Предав однажды,предашт дважды.ТОЧКА.
3.Будет желание,дочитай статью о муже.Там клейма ставить негде,как он с лаптями в десна целовался.А муж жена одна сатана, почти всегда.
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24.08.2020 21:42 Ответить
Da sto ubezala konecno slabaja,vdymo ubedili kgbst eto umejet.U nas byl takoj partizan ego obvynyli 1956 godu sto on na sude sozelel i daze priznal sssr vlast.No kakimi metodami s nego vybyli glaza vykolili,palca otrezali u nego ne odnogo mesto nebylo celogo,vot kak ego ocenit predatel,ne dumaju.Vsegda ego ubezdenyje byli svobodnaja Litva vojeval za nejio,a tut kgb zdelali svojio i celovek vydymo nevyderzal pytok.Ona nepojdiot na vybori tak skazala,ona xocet drugix cesnix s ************** vyborov i eto verno.Celovek dolzen imet prava golosa,kak i to sto nemozno ego presledivat,bit za to sto on vysel na mitingi ili skazal na vlast.Eto samoje vaznoje drugom sluce uze diktatura.Vot vas xociu sprosit po vasemu ona mogla vygrat vybori jesli cesno socytali golosa?U nas takoje mnenyje sto ona vygrala i ubeditelno.POcemu Luka bojitisia prozracnix vyborov jesli realno dumajet sto vygral?
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24.08.2020 22:03 Ответить
Tak bolsinstvo nasix partizanov ili vojenix na sude govorili sto oni nepriznajut sssr,neocem nezelejet potomu sto vojeval za svoju stranu protiv okupantov.Vsex kak pravilo rasttrelivali.Eto s dokumentov.No byli i takoj variant,no mozno ego poniat takze celovek nevyderzal pitok
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24.08.2020 22:17 Ответить
Потому и боится новых выборов,что давно диктатор.Всем же понятно,что он НИКОГДА не выиграет в честную.Ну 20-30% это предел сегодня с большой натяжкой.Его в 96 бы смели,но благодаря "рюзьким братьям" остался. Уболтали или купили Верховный Совет,депутатов.Потом помогли ему выстроить вертикаль,убрал неугодных,кого физически устранил,пропаганда с экранов....а дальше по накатанной.И все эти годы смести его не давали именно лаптеногие соседи.Пока не развалится эта страна-тварюга,шансов ОЧЕНЬ мало.А вот когда у них запылает хабаровсками,тогда и думать перестанут.. и об Украине и о Беларуси.
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24.08.2020 23:04 Ответить
Тебе это в ГБ рассказали? Не вещай людям лапшу здесь не детский сад
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24.08.2020 22:07 Ответить
Да,именно там.А вот из-за таких как ты лопухов доверчивых, страну и просрали в 94-ом.
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24.08.2020 22:46 Ответить
Давай колись чей Крым?
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24.08.2020 22:50 Ответить
Ты здесь новенький видно.И даже в конторе знают,что Украина..А тихановские так не считают,когда через россию ездили в Крым.Вот к ним этот вопрос и задай,поклонник Светланы.((
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24.08.2020 23:26 Ответить
В конторе то знают а ты похоже нет раз жопой крутишь
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25.08.2020 06:02 Ответить
Заместитель Помпео Биган встретился с Тихановской в Вильнюсе - Цензор.НЕТ 8784
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24.08.2020 19:45 Ответить
Заместитель Помпео Биган встретился с Тихановской в Вильнюсе - Цензор.НЕТ 8823
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24.08.2020 19:50 Ответить
Це по темі? чи за п`ять копійок відпрацювання?
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24.08.2020 20:34 Ответить
давайте все таки отличать - политические окивоки и шо есть на самом деле.
а на самом деле есть - с одной стороны прикацапленый усатый ******, готовый сына подставить за свой следующий срок, с другой "лидер" протеста в Вильнюсе...
не очень как бы выбор....
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24.08.2020 19:56 Ответить
Кураторы доказали, что управлять государством может любая кухарка. Чистый совок)
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24.08.2020 19:57 Ответить
Кураторы - это кто?
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24.08.2020 21:09 Ответить
чекісти
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24.08.2020 22:02 Ответить
Ну и решите этот вопрос просто. Признайте ее ( пусть хоть и так) избранным президентом республики Беларусь, а Лукашенко узурпатором захватившим власть силой .. И все.. Ну а дальше по дипломатической процедуре. А дальше другие страны подтянутся. Ведь по факту так и есть. Но гибридность же гибридность, глубочайшую обеспокоенность, умиротворение диктаторов и агрессоров и т.д. ни кто не отменял. Поэтому разговаривать будут с тем кто реально контролирует власть в Беларуси, сейчас это Путин ( с ним и созваниваются к нему и ездят) Ну не Лукашенко же ее по факту контролирует, не зря он каждый день висит на кремлевском проводе. ( народной поддержки нет, денег нет, " на западной границе " лязгают гусеницы" воздушных шариков)
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24.08.2020 19:59 Ответить
тихановскую нужно заменить на лещеню и вокруг того создавать зарубежную оппозицию. у него есть возможность дорасти до президента. он из верхов и предал верхи. так поступало большинство, менявшее историю людей и стран. если канешно его раньше не выкрадут, он не исчезнет или его случайно не умрут.
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24.08.2020 20:13 Ответить
 
 