Меркель и Маас потребовали прозрачного расследования отравления Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас требуют от российских властей тщательного и прозрачного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, совместное заявление немецких политиков было размещено на сайтах канцлера и МИД после заявления клиники Шарите о том, что результаты обследования Навального свидетельствуют о его отравлении, передает корреспондент Укринформа.

"Учитывая выдающуюся роль, которую господин Навальный играет в политической оппозиции в России, призываем российские власти срочно расследовать это преступление до последней детали - и делать это в полной прозрачности", - говорится в заявлении.

Меркель и Маас подчеркивают, что все причастные лица должны быть привлечены к ответственности.

Немецкие политики надеются, что Навальный полностью выздоровеет, и выражают наилучшие пожелания и солидарность с его семьей.

Как сообщалось, консилиум врачей клиники Шарите 24 августа заявил, что клинические данные свидетельствуют о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы активных веществ, которые называют ингибиторами холинэстеразы (Cholinesterase-Hemmer). Проводятся более расширенные исследования.