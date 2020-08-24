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Меркель и Маас потребовали прозрачного расследования отравления Навального

Меркель и Маас потребовали прозрачного расследования отравления Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас требуют от российских властей тщательного и прозрачного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, совместное заявление немецких политиков было размещено на сайтах канцлера и МИД после заявления клиники Шарите о том, что результаты обследования Навального свидетельствуют о его отравлении, передает корреспондент Укринформа.

"Учитывая выдающуюся роль, которую господин Навальный играет в политической оппозиции в России, призываем российские власти срочно расследовать это преступление до последней детали - и делать это в полной прозрачности", - говорится в заявлении.

Меркель и Маас подчеркивают, что все причастные лица должны быть привлечены к ответственности.

Немецкие политики надеются, что Навальный полностью выздоровеет, и выражают наилучшие пожелания и солидарность с его семьей.

Как сообщалось, консилиум врачей клиники Шарите 24 августа заявил, что клинические данные свидетельствуют о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы активных веществ, которые называют ингибиторами холинэстеразы (Cholinesterase-Hemmer). Проводятся более расширенные исследования.

Автор: 

Меркель (2125) отравление (1582) Навальный (855) Маас (213)


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Топ комментарии
+13
Путин возьмет дело под личный контроль, прям как было с Немцовым
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24.08.2020 21:03
+7
😃 как дети малые ей богу...
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24.08.2020 21:02
+6
Твой плешивий дружбан лешку траванул и ему побоку твои требования
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24.08.2020 21:04
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Правила форума Совет форумчан
😃 как дети малые ей богу...
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24.08.2020 21:02 Ответить
Толєрасти, єдрі їх мать. Труїти конкурентів і ворогів, це стержень кацапендівської політики. Правда, лєдоруб в запасниках лежить.
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24.08.2020 21:10 Ответить
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24.08.2020 21:29 Ответить
Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав українського президента Володимира Зеленського з Днем Незалежності.
"Давні традиції дружби і добросусідства є основою ефективної взаємодії Білорусі і України в непростих умовах ********* світу", - повідомляє пресслужба президента Білорусі.
Олександр Лукашенко підтвердив зацікавленість в розширенні всебічного українсько-білоруського співробітництва на принципах рівності та поваги, розвитку конструктивного партнерства як на національному, так і на регіональному рівні.
Побажав Зеленському міцного здоров'я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а народові України - миру, стабільності і благополуччя.

Також Лукашенко привітав другого президента України Леоніда Кучму. Відзначив особистий внесок Кучми у зміцнення взаємодії двох країн.
"Упевнений, що білорусько-українське партнерство буде і далі незмінно розширюватися на благо наших народів", - заявив Лукашенко.https://gazeta.ua/articles/world-life/_lukashenko-privitav-zelenskogo-i-kuchmu/980671
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24.08.2020 21:02 Ответить
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24.08.2020 21:02 Ответить
Путин возьмет дело под личный контроль, прям как было с Немцовым
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24.08.2020 21:03 Ответить
та уже ж сказал, что Навальный заболел
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24.08.2020 21:29 Ответить
И согласует с Меркель дату встречи для подписания договорняка о строительстве очередного газопровода.
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24.08.2020 22:06 Ответить
Памятник Иуде Искариоту в Свияжске !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Россия САТАНИНССКАЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Антирелигиозный запал большевиков был настолько силён, что они не отступали перед кощунством, переворачивая с ног на голову оценку евангельских событий. Одним из самых спорных эпизодов советской борьбы с православием стала установка в городе Свияжске памятника Иуде Искариоту. . . Основным источником, благодаря которому весь мир узнал о прославлении Иуды в Советской России, стала книга датского писателя и дипломата Хеннинга Келлера «Красный сад». Как сообщает Келлер, он приехал в Свияжск в августе 1918 года на бронепоезде вместе с наркомом военно-морских дел Львом Троцким, а также деятелями культуры - поэтом Демьяном Бедным и писателем Всеволодом Вишневским. К городу подходили белые части, и в Москве, очевидно, решили поднять боевой дух местных жителей. Датчанин рассказывает о споре, возникшем между большевиками. Обсуждалось, кому именно следует поставить памятник. «Кандидатами» на увековечение были Люцифер и Каин. Первого из них признали сверхъестественной фигурой, неподходящей с точки зрения марксизма, второго же забраковали, как слишком легендарного персонажа. Сошлись на Иуде. Двенадцатого апостола, который, как считали большевики, «две тысячи лет был невинно прикован к позорному столбу капиталистической интерпретации истории», изобразили с поднятым в небо кулаком. Открытие памятника состоялось на следующий день после того, как был казнён епископ Амвросий, настоятель Богородице-Успенского Свияжского монастыря (предположительно, 11 августа). Для традиционного христианского мировоззрения памятник Иуде был явным вызовом. Достаточно вспомнить, например, что Данте Алигьери поместил Иуду на самое дно ада, где Искариота вечно терзает вмерзший в лёд дьявол. Эмигрантская русская печать неоднократно обращалась к этому факту, не добавляя ничего нового к описанию Келлера, однако активно критикуя большевиков за прославление апостола-предателя. Кроме публицистов, с негативной оценкой случившегося согласны некоторые современные учёные. Так, по мнению известного профессора криминологии Дмитрия Шестакова, возведение памятника Иуде, олицетворяющему предательство и продажу идеалов», имело символическое значение в рамках «измены русским, российским традициям и идеалам» со стороны большевиков. ..Память на месте Между тем, сохранившиеся в Свияжске предания подтверждают версию Келлера. Зеленодольские архивы (Свияжск находится в Зеленодольском районе Татарстана) со ссылкой на старожилов пишут, что Лев Троцкий жил в Свияжске с августа по сентябрь 1918 года. Утверждается, что при участии наркома были воздвигнуты «три метровых памятника Иуде, Марксу и Энгельсу». По словам свияжских краеведов, образы персонажей были основаны на книжных иллюстрациях. Гипсовые (по другим свидетельствам, каменные или деревянные) скульптуры были покрыты красной масляной краской. Памятник предателю Христа исчез в первую же ночь - его сожгли молодые подмастерья. Изваяния основоположникам марксизма простояли дольше. В литературе существуют упоминания о том, что аналогичные памятники Иуде были установлены Троцким в Тамбове, Козлове и Иваново-Вознесенске ... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4602beddc5917e2e3b0a80f886a7cdaf6f47d634be6b54080b03d4efc5452e4c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/44133d3cad0c1f384dc039d9330a85337d174d78d008062869973c87d6812ce5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8a9c3fba96dc2294c5e192410a6ff5d42dee73a0b8c54f68c66d44c6202454e8.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bd52b7215eda0ea9293d4d5f61693a8af9e8f669d9fd1d616ede641b3594d4c1.png ...

..
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24.08.2020 21:03 Ответить
веруны настолько же тупые как и совки - та без этой "иуды", эта зараза не поразила бы мир и не забрала с миллиард-два жизней "детей бошьих" или вернее 99%-гоев и 1% "детей"
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24.08.2020 21:27 Ответить
Интересно и очень показательно .
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24.08.2020 21:39 Ответить
Твой плешивий дружбан лешку траванул и ему побоку твои требования
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24.08.2020 21:04 Ответить
« 24 августа 2020
Раскрыты подробности гибели людей на сбитом в Иране украинском Boeing 737.
После первого попадания ракеты в украинский Boeing 737-800 на борту оставались живые люди. Подробности их гибели со ссылкой на данные «черного ящика» раскрыла Ассоциация гражданской авиации Ирана, передает Newsweek.
Сообщается, что самописец записал около 19 секунд разговора между первым и вторым пилотом после того, как самолет был поврежден ракетой. Затем запись прервалась. Между первым и вторым попаданием прошло 25 секунд. До последнего момента пилоты управляли самолетом.
Командир - Володимир Гапоненко, мав 11600 годин нальоту на літаках Boeing 737, включно з 5500 год. як командир повітряного судна (КПС);
Другий пілот - Сергій Хоменко, мав 7600 годин нальоту Boeing 737;»

RIP.
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24.08.2020 21:07 Ответить
Пригрозите запретом строительства "Северного потока"!
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24.08.2020 21:09 Ответить
Зменшення прибилєй їх демократична душа не витримає.
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24.08.2020 21:11 Ответить
уж лучше сразу на импорт балалаек + запрет Жирику на въезд велосипедом ...
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24.08.2020 21:26 Ответить
На самом деле, необходимо произвести тщательную препарацию х-йа.. Это единственное и достаточное условие расследования отравления Навального.
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24.08.2020 21:11 Ответить
Требования без озабоченности не проходят ..))))))))))
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24.08.2020 21:12 Ответить
https://youtu.be/q-PkF8VM0NU Нет! На это я пойтить не могу!

Меркель и Маас потребовали прозрачного расследования отравления Навального - Цензор.НЕТ 230
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24.08.2020 21:14 Ответить
только и всего ?а где озабоченность ?
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24.08.2020 21:19 Ответить
этого достаточно чтобы навредить путину
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24.08.2020 21:22 Ответить
Немецкие медики выяснили, чем отравили Навального
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24.08.2020 21:21 Ответить
Как отмечают в "Шарите", результаты клинических исследований указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
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24.08.2020 21:21 Ответить
А Зєлєнскій?
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24.08.2020 21:22 Ответить
следующий
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24.08.2020 21:23 Ответить
Они наверное не понимают, кто дал команду отравить???....а вот поэтому розовые очки необходимо периодически снимать, хотя бы, что бы протереть стекла.
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24.08.2020 21:25 Ответить
1) Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока неизвестно.
2) «Новичо́к» - семейство фторфосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, ингибиторов ацетилхолинэстеразы.
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24.08.2020 21:36 Ответить
А если попроще ? Что из этого следует ,только то ,что вещества разные ?
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24.08.2020 21:42 Ответить
Узурпаторы вдвоем
Пряли поздно вечерком
«Чтобы я был впредь диктатор,-
Молвит первый узурпатор,-
Я достану автомат,
Подниму в ружье солдат».
«Чтобы я был впредь диктатор,-
Лысый вторит узурпатор,-
Я б любого с гордым взглядом
Отравил бы сильным ядом»

.
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24.08.2020 21:26 Ответить
ПУКин - ПЕДОФИЛ !! . . ! . . И об это м пишут ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ СМИ . !!! . . . https://uploads.disquscdn.com/images/334ba549ab97b240f69317756a7e417a329db62044f8007653a5e996ea2d4e8d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c803a4876e5a936eba910026e02c7e444f2c4c1a27db3441eb5f117bc21dc9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bd501a8763b031b3500ea45f908be3a5c2ed1114e900352f989eeb6ec43978bc.jpg .. https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7830729*********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2aa5df93a399ba1645aa13f306275c1929fa5237040477634da35238359cc35c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8e1e269ca28afe10c67fa1728bc96e51274c8d7051f965f1436633766b093547.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/45c79b8f360cdbc55d2dbc50418730a96f140c64a0710a775b7b80942a47dbd1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f126a7b4ee58f0c86a345cb60b359e93bf313720f3e78d95eefd23a1053f605c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c70ec0df7f1795cb5d9263be592b8e33b11a8009d85d186656a01986e02e9876.jpg . . - https://uploads.disquscdn.com/images/ff66ce1cdd4a1174833423f5c47e698674dbac096e42a63625828dec8b0138bc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3334f25457f8e84f2c6d14c3a4e0dd57a162a66795b7b73f791725debe1bb9eb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4602beddc5917e2e3b0a80f886a7cdaf6f47d634be6b54080b03d4efc5452e4c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c5b10f10738cd885e2741afc0a2f3f74820d96be7924bdcc52151fe07242bc9f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bc9bd525165577d1c0c1f6e565521beb13e7bff4dd12007927e20a7f4bbb8954.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/679adcdc49d94c1cced76ff34bce185626061b5c7ae00f454ad4c578af099ac6.jpg рф- террорист -- ---------- https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ca85793eb5fd75a102d4a1a2385df03574a3aada04931c82cd75c4fce4af24e5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/09d845b62f10c6d1c45ad6f6f3d05bdfd2c0fd71763f0a26be6448880276c9e7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bea17c0b7c4d80a837d2d8c869805b81fa191408017ae396b77f370ba2cc32b2.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/687698aa35843eb1a88584772592d6c9be9130149f6fd5828459449ec77423aa.gif https://uploads.disquscdn.com/images/bb36195a71458e162a8e043067439d13bbf8a1f207707fafe580d3d302605726.gif .. .. . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg . 1!!!....ююбю.ю.юю.ю.



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24.08.2020 21:32 Ответить
...главный токсиколог Омской области: у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в т. ч. ингибиторов холинестеразы. Результат отрицательный» «У него (Навального) отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы.

Ингибиторы холинэстеразы используются для лечения мышечных заболеваний центрального генеза, атрофических и дегенеративных патологий мозга. Кроме того, некоторые медикаменты выпускаются в виде капель
---------------------------------------------------------------
Обменяться образцами крови и сверить результаты.

----------------------------------------------------------------------------------------------
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24.08.2020 21:27 Ответить
пиши до конца - возможно использование данных веществ как химического оружия и инсектицидов.
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24.08.2020 21:30 Ответить
лапоть ты урод
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24.08.2020 21:32 Ответить
ну да ...кацапня подсела на слоган "выфсёврёти","явамниверю"
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24.08.2020 21:40 Ответить
Викручують, брешуть, а шо ти хотів?.. Продажні тварюки московськой орди
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24.08.2020 21:50 Ответить
Любое подозрение надо доказывать. А здесь воплей мало, ум надо.

1. Немцы нашли воздействие ингибиторов, но не само вещество. Образцы крови есть.
2. Русские не нашли. Но есть тоже образцы крови.

Логично сравнить те и те образцы. Русские предлагают проанализировать их совместно. Какая проблема?
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24.08.2020 22:00 Ответить
проблема одна...было хоть раз так,шоб руцкавые нашли следы яда в своих оппозиционерах,а немцы не нашли?
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24.08.2020 22:06 Ответить
Следы влияния яда нашли .А Источник яда, может быть даже лекарство. Одно и тоже вещество: Лекарство и яд - отличается дозой.
Вот теперь Немцы ищут сам яд и дозу. Я сам разработчик таких приборов в не очень крупной фирме,.Germany. Интересно было бы узнать модели/фирмы приборов они используют.
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24.08.2020 22:21 Ответить
Шпили Вилли
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24.08.2020 22:50 Ответить
Я думаю здесь десяток диссертаций будет, если Шарите докажет, как отравили. Это и аналитическая медицина, и криминалистика, и биохимия. Но я не вижу зачем отравление "царю". Ему комфортно с Навальным.
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24.08.2020 23:06 Ответить
Меркель и Маас потребовали прозрачного расследования отравления Навального - Цензор.НЕТ 4645
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24.08.2020 21:28 Ответить
13 сентября 1999-го после второго взрыва в Москве, спикер Думы РФ Геннадий Селезнев заявил что взорван дом в Волгодонске. Только взрыв в Волгодонске произошел позже, 16 сентября 1999-го.
Москва-2 была на 13-е, а Волгодонск на 16-е.
Записку о взрыве передали из ФСБ перепутав даты.
+++
Взрывы домов в России в 1999 году.
Дело засекречено решением Госдумы с запретом проводить расследование на 75 лет. .. ... ... Людей держат за ДУРРРАААКОВ ! -- https://uploads.disquscdn.com/images/295c33544f7f9035134a72eaa0302bdcb96fed3010d59f393030330ed91529bf.png https://uploads.disquscdn.com/images/37cc99d0ebdef421fa9d53ae8268b199d839ba6d6bbeeebc824d8e1a9406394c.png https://uploads.disquscdn.com/images/783f2377f7d7c82d185704508eae4f789fb987ae4ac4548a49a1c93f738319c5.jpg ... . . . .. . . . . .. . . ... .. . .. . ... .. . . . . .. .. .. .. .. . .. ... . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. ... . . . ... . . ... &&&&&&&&&&&&&&&& .

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24.08.2020 21:32 Ответить
Меркель и Маас потребовали прозрачного расследования отравления Навального - Цензор.НЕТ 8857
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24.08.2020 21:38 Ответить
ну шож...хуйла опять на растяжку поставили...и грядут новые санкции.
а еще не дай бог в беларуси рыпнется.
это хорошо.
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24.08.2020 21:38 Ответить
санкции ему только в пользу и руБЛЯ уже 74
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24.08.2020 21:45 Ответить
Лукашенко отравил Навального специально...чтобы отвлечь внимание от Майдана в Хабаровске... и Минске...хитрывй колхозный КГБист...
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24.08.2020 21:44 Ответить
этому больше не наливать
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24.08.2020 21:45 Ответить
Навальный свою ФСБшную роль выполнил..раскрывая схемы Роттенбнергов и Дерипасок Леша умело скачивал с них бабло в кассу Путлера КГБиста...,Схема обкатана была еще при Дзержинском и Лацисе во времена ВЧК....
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24.08.2020 21:49 Ответить
Может ещё и обеспокоенность проявили? Или даже озабоченность?
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24.08.2020 21:50 Ответить
эта озобоченость россии боком выйдет
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24.08.2020 21:52 Ответить
Я просмотрел все видео с Навальным..от Омска до Берлина...разводняк лохов...типа когда жив был дирижер парьтии регионов Чечетов.. развели как котят...
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24.08.2020 21:55 Ответить
Зачем "царю" убирать неопасного шута-оппозиционера, особенно сейчас... Где логика?
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24.08.2020 22:04 Ответить
Треба ж чимось інформаційний простір заповнювати...
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24.08.2020 22:08 Ответить
да ты вообще гений . даже про подельников Трампа знаешь и все видео за минуту просмотрел .
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25.08.2020 05:00 Ответить
ну и как?росийские власти послушались?
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24.08.2020 22:06 Ответить
требуют в организатора отравления справедливого доказательства отсутсвия его вины в организованом им отравлении...фрицы есть подельники рашиста, конченные.
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24.08.2020 23:31 Ответить
призывайте сколько угодно . пока торгуете с путиным и шредер сидит у него на зарплате все ваши призывы не более чем пердежь в лужу .
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25.08.2020 04:58 Ответить
Да вертел ***** вас на газовой трубе. Дети наивные. Сами, добровольно вошли в зависимость, а теперь попискивают под сапогом что-то.
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25.08.2020 06:39 Ответить
ШТАЗИ против ФСБ.
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25.08.2020 11:27 Ответить
 
 