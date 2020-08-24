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Клинические результаты говорят об отравлении Навального, - заявление клиники "Шарите"

Клинические результаты говорят об отравлении Навального, - заявление клиники

Результаты врачебного обследования российского оппозиционера Алексея Навального говорят о том, что его отравили, сейчас он вне опасности.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в официальном заявлении лечащей клиники Charite.

"Группа врачей обследовала пациента незамедлительно после прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор не известна, и будут проводиться новые исследования. Действие яда - ингибитора холинэстеразы в организме многократно подтверждено, в том числе, в независимых лабораториях", - сказано в заявлении.

Также сообщается, что Навального лечат атропином, исход лечения пока не известен.

"В соответствии с диагнозом пациента лечат противоядием атропин. Исход заболевания остается неизвестным и последствия, в особенности в сфере нервной системы, на настоящий момент не могут быть исключены", - сказано в заявлении клиники.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального заявил о транспортировкеь его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

Автор: 

Германия (6926) отравление (1582) Навальный (855)


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Топ комментарии
+35
Кто бы сомневался.
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24.08.2020 18:06
+25
цей бутер може стати вигідним для нас.
аби фуйлу новими санкціми по лисині тріснули.
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24.08.2020 18:11
+24
Вовця корисний ідійот. Гебня поки його травити не буде.
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24.08.2020 18:09
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Страница 3 из 3
Насчет срока распада - извините, но это чушь. Этих ядов - десятки, и многие из них имеют стойкость НА МЕСТНОСТИ, т.е. под дождем и солнцем порядка месяцев
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24.08.2020 21:23 Ответить
Это Крым-небутерброд ему отрыгнулся?
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24.08.2020 19:47 Ответить
а сколько у кацапов было ко-ко-ко самогоночкой траванулся
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24.08.2020 19:49 Ответить
ющер 2,0?
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24.08.2020 20:01 Ответить
бутербродом отравился
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24.08.2020 20:11 Ответить
да пофиг мне его результаты... нафига бытусов мне мозги засирает... дай Украину
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24.08.2020 20:17 Ответить
бабы еще нарожают ...на расии всем на друг друга дружно насрать..
а нам главное отстрливать коллорадных дедовоевалов.
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24.08.2020 20:20 Ответить
икра заморская.
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24.08.2020 20:23 Ответить
Шарите знакомая украинцам клиника - в ней Вона зализывала несуществующие раны, нанесенные ей страшным режимом жестокого Янука. Короче, это известное политическое лечебное учреждение.
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24.08.2020 20:29 Ответить
Немцы люди серьезные - не лукавят. Но В Омске есть образцы крови, некоторые из которых уже ушли в Германию для сравнения сегодня. Концентрация ингибиторов в крови неизвестна. Так что, непонятно когда, кто и чем травил , но интересно будет послушать врачей из двух стран. Кстати антидот Атропин ввели в Омске сразу. Это делается всегда. Чем спасли ему жизнь.
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24.08.2020 20:45 Ответить
Не спорю о серьёзности немцев, но почему-то политических больных возят именно в Шарите, а не в другие клиники.
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24.08.2020 21:24 Ответить
Шарите (создана, кажется, в 1700 каком-то году) - самая большая университетская клиника Европы. Оттуда вышло больше половины Нобелевских лауреатов в области медицины.
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25.08.2020 00:10 Ответить
Авторитет с 1700-го это хорошо. Но....
Старейшая компания Форд создала авто, но я езжу на Тесле.
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25.08.2020 11:26 Ответить
Ну, а кому и свиной хрящик. Вкус хороший, но это не говорит о том, что Ford плох.
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26.08.2020 21:30 Ответить
Известность клиники никак не отрицает использования её для лечения так называемых политических больных.
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25.08.2020 20:14 Ответить
И чё?
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26.08.2020 21:31 Ответить
"но интересно будет послушать врачей из двух стран"
а какая вторая страна? ну первая Германия тут понятно, а вторая? конечно ж не раша, кого интересует мнение подконтрольных гебне врачей из неофашистской страны
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25.08.2020 09:36 Ответить
ЧТО МЯСНИК ЛУКА ЧТО ГЭБЯТИНА УЙЛО - НА КОЛ !
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24.08.2020 20:29 Ответить
Головне - реакція світу. Трамп все ще хоче з путіним побачитись?
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24.08.2020 20:51 Ответить
Да шо вы такое говорите???
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24.08.2020 21:22 Ответить
ингибиторов холинэстеразы

=====
Значит не новичек...новичек действует в точности наоборот...
Ацетилхолин нейтрализует избыточную холинэстеразу, новичек и все аналогичное (зарин, зоман, виикс) убивает ацетилхолин
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24.08.2020 21:40 Ответить
айяйай, и хто же ето сделал?????
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24.08.2020 21:53 Ответить
та сторона
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24.08.2020 23:09 Ответить
не ну как так чуть не уссался +1000000
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25.08.2020 00:54 Ответить
ну как то так, а та сторона находится на этой стороне земного полушария со стороны 13 кентурии в спирали.
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25.08.2020 08:35 Ответить
Нее совсем понятно, зачем ********* перешла на яды с сомнительным исходом. Литвиненко хоть и не выжил, но перед смертью рассказал много интересного. Скрипали все выжили. Этот типа "оппозиционер" сто пудово выживет. Ведь цианистый калий известен давно, умеет его производить любая страна, даже папуасы. Никто и никогда не докажет причастности. И главное - у жертвы нет ни единого шанса выжить. Зачем игрища с этими сомнительными ядами если существуют 100% рабочие решения?
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24.08.2020 23:00 Ответить
Правильно поставлене питання = половина відповіді.

Навальний з'явиться в силі і славі і скаже, що його ангели не спали. І що Чєрвонєнко сидів біля його подушки, плакав і його сльози спричинилися до народовольців, які розбудили гройсмана, а той - Вія, і началОсь.
Приблизно якось так.
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25.08.2020 00:05 Ответить
що ти верзеш
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25.08.2020 09:38 Ответить
я не верзю,
а вангую на майданній гущі
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25.08.2020 17:03 Ответить
А от не так вже і давно з Нідерландів депортували групу кацапів,які намагались залізти до компьютерної мережі Організації по забороні хімічної зброї в Гаазі.Все це якраз відбувалось в той час,коли ця організація розслідувала застосування "Новічка" в Солсбері.Так от,у одного з цих кацапів,Алєксея Морінца,(хоча,який він,нахер, Алєксей Морінец),знайшли при собі квитанцію на таксі від військової частину гру до аеропорту шеремєтьєво.Здавалось би- це якийсь нонсенс. Та хєр там- потрібно відчитатись по відрядженню. Патамушта- дебіли,******...До речі,після цього The Insider встановив паспортні дані ще 305 співробітників гру.А ви кажете...
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25.08.2020 18:13 Ответить
А шо были сомнения, что Навального траванули?
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24.08.2020 23:01 Ответить
******** травили - Кивилиди . Милаванова .Астарханову , Щекочихина . Политковскую .Кара- Мурзу . Быкова . Скрипаля . Литвиненко . Патаркацишвили . Навального .
А может быть Собчака и Ющенко .Восточные традиции от них РФ никуда -ОРДА .
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24.08.2020 23:23 Ответить
Никто из оппозиционеров РФ . у которого есть амбиции не скажет ничего путнего по Крыму и тд . Они знают свое стадо - народ и действуют правильно .
Лука - путинский советский кадр , остальные кандидаты за дружбу с РФ. Но ненужно оставлять Луку , нужна сменяемость .а там видно будет . Это тоже самое , что ратовать за то что бы остался Путлер . потому как оппозиционеры и др - имперцы .
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24.08.2020 23:19 Ответить
А мы то уже поверили врачам из ********** что сахар так резко скакать может. Как никак первую вакцину от ковида разработали, не то что пиндосы)))
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24.08.2020 23:24 Ответить
У кремлядей кукуха поехала
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24.08.2020 23:28 Ответить
В Хабаровске протесты, в Белоруси почти революция, ***** пересрало и решило перестраховаться, убрав единого лидера оппозиции.....
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24.08.2020 23:40 Ответить
У дотора Майрановського є достойні послідовники в спецлабраторіях православного рейха.
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25.08.2020 08:20 Ответить
Если отравление, то кто угодно, Даже и свои политические конкуренты. Чтоб место завидное главного оппозиционера занять. Может коммерческие пртивники. Может и Путин. Только вряд ли. Такой оппозиционер голубая мечта любого диктатора. Навальный не Немцов. Если бы ФСБ задалось целью устранить Навального, то его бы уже похоронили.
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25.08.2020 09:56 Ответить
А ще рептилоїди з планети Нібіру.
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25.08.2020 17:57 Ответить
Ну що, москалику, врятував тебе бутерброд з ковбасою?
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25.08.2020 10:12 Ответить
бутерброд не той стороной начал жрать))))
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25.08.2020 10:23 Ответить
Атрапин колят при отравлении боевыми отравляющими веществами во всех армиях НАТО и союзников . Когда неизвестно какие газы конкретно . Это экстренное , но временное лечение.
Каждый боец должен уметь это делать себе и товарищу .
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25.08.2020 12:54 Ответить
Адрес производителя могу и я назвать :

Раися, ФСБ (КГБ/НКВД - СССР) .
Лаборатория №. 12

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25.08.2020 12:59 Ответить
Єтаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите,пляттт!
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25.08.2020 17:55 Ответить
В раше ВСЁ через задницу... У них один принцип: Вы сначала ДОКАЖИТЕ, а потом мы начнём РАССЛЕДОВАНИЯ. Новейшее достижение рашинской "криминалистики".
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27.08.2020 08:59 Ответить
Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор не известна, и будут проводиться новые исследования. Действие яда - ингибитора холинэстеразы в организме многократно подтверждено, в том числе, в независимых лабораторияхИсточник: https://censor.net/n3215553..............новый новичок ???
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25.08.2020 18:12 Ответить
Російська вакціна проти COVID Sputnik-V в дії
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25.08.2020 18:42 Ответить
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