Клинические результаты говорят об отравлении Навального, - заявление клиники "Шарите"
Результаты врачебного обследования российского оппозиционера Алексея Навального говорят о том, что его отравили, сейчас он вне опасности.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в официальном заявлении лечащей клиники Charite.
"Группа врачей обследовала пациента незамедлительно после прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор не известна, и будут проводиться новые исследования. Действие яда - ингибитора холинэстеразы в организме многократно подтверждено, в том числе, в независимых лабораториях", - сказано в заявлении.
Также сообщается, что Навального лечат атропином, исход лечения пока не известен.
"В соответствии с диагнозом пациента лечат противоядием атропин. Исход заболевания остается неизвестным и последствия, в особенности в сфере нервной системы, на настоящий момент не могут быть исключены", - сказано в заявлении клиники.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального заявил о транспортировкеь его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
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а нам главное отстрливать коллорадных дедовоевалов.
Старейшая компания Форд создала авто, но я езжу на Тесле.
а какая вторая страна? ну первая Германия тут понятно, а вторая? конечно ж не раша, кого интересует мнение подконтрольных гебне врачей из неофашистской страны
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Значит не новичек...новичек действует в точности наоборот...
Ацетилхолин нейтрализует избыточную холинэстеразу, новичек и все аналогичное (зарин, зоман, виикс) убивает ацетилхолин
Навальний з'явиться в силі і славі і скаже, що його ангели не спали. І що Чєрвонєнко сидів біля його подушки, плакав і його сльози спричинилися до народовольців, які розбудили гройсмана, а той - Вія, і началОсь.
Приблизно якось так.
а вангую на майданній гущі
А может быть Собчака и Ющенко .Восточные традиции от них РФ никуда -ОРДА .
Лука - путинский советский кадр , остальные кандидаты за дружбу с РФ. Но ненужно оставлять Луку , нужна сменяемость .а там видно будет . Это тоже самое , что ратовать за то что бы остался Путлер . потому как оппозиционеры и др - имперцы .
Каждый боец должен уметь это делать себе и товарищу .
Раися, ФСБ (КГБ/НКВД - СССР) .
Лаборатория №. 12