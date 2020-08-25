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Клінічні результати свідчать про отруєння Навального, - заява клініки "Шаріте"

Клінічні результати свідчать про отруєння Навального, - заява клініки

Результати лікарського обстеження російського опозиціонера Олексія Навального свідчать про те, що його отруїли, зараз йому нічого не загрожує.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в офіційній заяві клініки Charite.

"Група лікарів обстежила пацієнта негайно після прибуття. Клінічні результати зазначають інтоксикацію субстанцією з групи інгібіторів холінестерази. Конкретна субстанція досі не відома, і будуть проводитися нові дослідження. Дія отрути - інгібітора холінестерази в організмі багаторазово підтверджена, зокрема, в незалежних лабораторіях", - йдеться в заяві клініки.

Також повідомляється, що Навального лікують атропіном, результат лікування поки не відомий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німецька поліція взяла під цілодобову охорону госпіталь, де лікують Навального

"Відповідно до діагнозу пацієнта лікують протиотрутою атропін. Результат захворювання залишається невідомим і наслідки, особливо в сфері нервової системи, на цей момент не можуть бути виключені", - йдеться в заяві клініки.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

Автор: 

Німеччина (7320) отруєння (944) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+35
Кто бы сомневался.
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24.08.2020 18:06
+25
цей бутер може стати вигідним для нас.
аби фуйлу новими санкціми по лисині тріснули.
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24.08.2020 18:11
+24
Вовця корисний ідійот. Гебня поки його травити не буде.
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24.08.2020 18:09
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Насчет срока распада - извините, но это чушь. Этих ядов - десятки, и многие из них имеют стойкость НА МЕСТНОСТИ, т.е. под дождем и солнцем порядка месяцев
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24.08.2020 21:23 Відповісти
Это Крым-небутерброд ему отрыгнулся?
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24.08.2020 19:47 Відповісти
а сколько у кацапов было ко-ко-ко самогоночкой траванулся
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24.08.2020 19:49 Відповісти
ющер 2,0?
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24.08.2020 20:01 Відповісти
бутербродом отравился
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24.08.2020 20:11 Відповісти
да пофиг мне его результаты... нафига бытусов мне мозги засирает... дай Украину
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24.08.2020 20:17 Відповісти
бабы еще нарожают ...на расии всем на друг друга дружно насрать..
а нам главное отстрливать коллорадных дедовоевалов.
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24.08.2020 20:20 Відповісти
икра заморская.
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24.08.2020 20:23 Відповісти
Шарите знакомая украинцам клиника - в ней Вона зализывала несуществующие раны, нанесенные ей страшным режимом жестокого Янука. Короче, это известное политическое лечебное учреждение.
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24.08.2020 20:29 Відповісти
Немцы люди серьезные - не лукавят. Но В Омске есть образцы крови, некоторые из которых уже ушли в Германию для сравнения сегодня. Концентрация ингибиторов в крови неизвестна. Так что, непонятно когда, кто и чем травил , но интересно будет послушать врачей из двух стран. Кстати антидот Атропин ввели в Омске сразу. Это делается всегда. Чем спасли ему жизнь.
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24.08.2020 20:45 Відповісти
Не спорю о серьёзности немцев, но почему-то политических больных возят именно в Шарите, а не в другие клиники.
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24.08.2020 21:24 Відповісти
Шарите (создана, кажется, в 1700 каком-то году) - самая большая университетская клиника Европы. Оттуда вышло больше половины Нобелевских лауреатов в области медицины.
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25.08.2020 00:10 Відповісти
Авторитет с 1700-го это хорошо. Но....
Старейшая компания Форд создала авто, но я езжу на Тесле.
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25.08.2020 11:26 Відповісти
Ну, а кому и свиной хрящик. Вкус хороший, но это не говорит о том, что Ford плох.
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26.08.2020 21:30 Відповісти
Известность клиники никак не отрицает использования её для лечения так называемых политических больных.
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25.08.2020 20:14 Відповісти
И чё?
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26.08.2020 21:31 Відповісти
"но интересно будет послушать врачей из двух стран"
а какая вторая страна? ну первая Германия тут понятно, а вторая? конечно ж не раша, кого интересует мнение подконтрольных гебне врачей из неофашистской страны
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25.08.2020 09:36 Відповісти
ЧТО МЯСНИК ЛУКА ЧТО ГЭБЯТИНА УЙЛО - НА КОЛ !
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24.08.2020 20:29 Відповісти
Головне - реакція світу. Трамп все ще хоче з путіним побачитись?
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24.08.2020 20:51 Відповісти
Да шо вы такое говорите???
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24.08.2020 21:22 Відповісти
ингибиторов холинэстеразы

=====
Значит не новичек...новичек действует в точности наоборот...
Ацетилхолин нейтрализует избыточную холинэстеразу, новичек и все аналогичное (зарин, зоман, виикс) убивает ацетилхолин
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24.08.2020 21:40 Відповісти
айяйай, и хто же ето сделал?????
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24.08.2020 21:53 Відповісти
та сторона
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24.08.2020 23:09 Відповісти
не ну как так чуть не уссался +1000000
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25.08.2020 00:54 Відповісти
ну как то так, а та сторона находится на этой стороне земного полушария со стороны 13 кентурии в спирали.
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25.08.2020 08:35 Відповісти
Нее совсем понятно, зачем ********* перешла на яды с сомнительным исходом. Литвиненко хоть и не выжил, но перед смертью рассказал много интересного. Скрипали все выжили. Этот типа "оппозиционер" сто пудово выживет. Ведь цианистый калий известен давно, умеет его производить любая страна, даже папуасы. Никто и никогда не докажет причастности. И главное - у жертвы нет ни единого шанса выжить. Зачем игрища с этими сомнительными ядами если существуют 100% рабочие решения?
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24.08.2020 23:00 Відповісти
Правильно поставлене питання = половина відповіді.

Навальний з'явиться в силі і славі і скаже, що його ангели не спали. І що Чєрвонєнко сидів біля його подушки, плакав і його сльози спричинилися до народовольців, які розбудили гройсмана, а той - Вія, і началОсь.
Приблизно якось так.
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25.08.2020 00:05 Відповісти
що ти верзеш
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25.08.2020 09:38 Відповісти
я не верзю,
а вангую на майданній гущі
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25.08.2020 17:03 Відповісти
А от не так вже і давно з Нідерландів депортували групу кацапів,які намагались залізти до компьютерної мережі Організації по забороні хімічної зброї в Гаазі.Все це якраз відбувалось в той час,коли ця організація розслідувала застосування "Новічка" в Солсбері.Так от,у одного з цих кацапів,Алєксея Морінца,(хоча,який він,нахер, Алєксей Морінец),знайшли при собі квитанцію на таксі від військової частину гру до аеропорту шеремєтьєво.Здавалось би- це якийсь нонсенс. Та хєр там- потрібно відчитатись по відрядженню. Патамушта- дебіли,******...До речі,після цього The Insider встановив паспортні дані ще 305 співробітників гру.А ви кажете...
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25.08.2020 18:13 Відповісти
А шо были сомнения, что Навального траванули?
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24.08.2020 23:01 Відповісти
******** травили - Кивилиди . Милаванова .Астарханову , Щекочихина . Политковскую .Кара- Мурзу . Быкова . Скрипаля . Литвиненко . Патаркацишвили . Навального .
А может быть Собчака и Ющенко .Восточные традиции от них РФ никуда -ОРДА .
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24.08.2020 23:23 Відповісти
Никто из оппозиционеров РФ . у которого есть амбиции не скажет ничего путнего по Крыму и тд . Они знают свое стадо - народ и действуют правильно .
Лука - путинский советский кадр , остальные кандидаты за дружбу с РФ. Но ненужно оставлять Луку , нужна сменяемость .а там видно будет . Это тоже самое , что ратовать за то что бы остался Путлер . потому как оппозиционеры и др - имперцы .
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24.08.2020 23:19 Відповісти
А мы то уже поверили врачам из ********** что сахар так резко скакать может. Как никак первую вакцину от ковида разработали, не то что пиндосы)))
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24.08.2020 23:24 Відповісти
У кремлядей кукуха поехала
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24.08.2020 23:28 Відповісти
В Хабаровске протесты, в Белоруси почти революция, ***** пересрало и решило перестраховаться, убрав единого лидера оппозиции.....
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24.08.2020 23:40 Відповісти
У дотора Майрановського є достойні послідовники в спецлабраторіях православного рейха.
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25.08.2020 08:20 Відповісти
Если отравление, то кто угодно, Даже и свои политические конкуренты. Чтоб место завидное главного оппозиционера занять. Может коммерческие пртивники. Может и Путин. Только вряд ли. Такой оппозиционер голубая мечта любого диктатора. Навальный не Немцов. Если бы ФСБ задалось целью устранить Навального, то его бы уже похоронили.
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25.08.2020 09:56 Відповісти
А ще рептилоїди з планети Нібіру.
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25.08.2020 17:57 Відповісти
Ну що, москалику, врятував тебе бутерброд з ковбасою?
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25.08.2020 10:12 Відповісти
бутерброд не той стороной начал жрать))))
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25.08.2020 10:23 Відповісти
Атрапин колят при отравлении боевыми отравляющими веществами во всех армиях НАТО и союзников . Когда неизвестно какие газы конкретно . Это экстренное , но временное лечение.
Каждый боец должен уметь это делать себе и товарищу .
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25.08.2020 12:54 Відповісти
Адрес производителя могу и я назвать :

Раися, ФСБ (КГБ/НКВД - СССР) .
Лаборатория №. 12

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25.08.2020 12:59 Відповісти
Єтаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите,пляттт!
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25.08.2020 17:55 Відповісти
В раше ВСЁ через задницу... У них один принцип: Вы сначала ДОКАЖИТЕ, а потом мы начнём РАССЛЕДОВАНИЯ. Новейшее достижение рашинской "криминалистики".
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27.08.2020 08:59 Відповісти
Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор не известна, и будут проводиться новые исследования. Действие яда - ингибитора холинэстеразы в организме многократно подтверждено, в том числе, в независимых лабораторияхИсточник: https://censor.net/n3215553..............новый новичок ???
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25.08.2020 18:12 Відповісти
Російська вакціна проти COVID Sputnik-V в дії
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25.08.2020 18:42 Відповісти
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