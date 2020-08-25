Клінічні результати свідчать про отруєння Навального, - заява клініки "Шаріте"

Результати лікарського обстеження російського опозиціонера Олексія Навального свідчать про те, що його отруїли, зараз йому нічого не загрожує.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в офіційній заяві клініки Charite.

"Група лікарів обстежила пацієнта негайно після прибуття. Клінічні результати зазначають інтоксикацію субстанцією з групи інгібіторів холінестерази. Конкретна субстанція досі не відома, і будуть проводитися нові дослідження. Дія отрути - інгібітора холінестерази в організмі багаторазово підтверджена, зокрема, в незалежних лабораторіях", - йдеться в заяві клініки.

Також повідомляється, що Навального лікують атропіном, результат лікування поки не відомий.

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"Відповідно до діагнозу пацієнта лікують протиотрутою атропін. Результат захворювання залишається невідомим і наслідки, особливо в сфері нервової системи, на цей момент не можуть бути виключені", - йдеться в заяві клініки.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.