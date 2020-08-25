Клінічні результати свідчать про отруєння Навального, - заява клініки "Шаріте"
Результати лікарського обстеження російського опозиціонера Олексія Навального свідчать про те, що його отруїли, зараз йому нічого не загрожує.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в офіційній заяві клініки Charite.
"Група лікарів обстежила пацієнта негайно після прибуття. Клінічні результати зазначають інтоксикацію субстанцією з групи інгібіторів холінестерази. Конкретна субстанція досі не відома, і будуть проводитися нові дослідження. Дія отрути - інгібітора холінестерази в організмі багаторазово підтверджена, зокрема, в незалежних лабораторіях", - йдеться в заяві клініки.
Також повідомляється, що Навального лікують атропіном, результат лікування поки не відомий.
"Відповідно до діагнозу пацієнта лікують протиотрутою атропін. Результат захворювання залишається невідомим і наслідки, особливо в сфері нервової системи, на цей момент не можуть бути виключені", - йдеться в заяві клініки.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
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а нам главное отстрливать коллорадных дедовоевалов.
Старейшая компания Форд создала авто, но я езжу на Тесле.
а какая вторая страна? ну первая Германия тут понятно, а вторая? конечно ж не раша, кого интересует мнение подконтрольных гебне врачей из неофашистской страны
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Значит не новичек...новичек действует в точности наоборот...
Ацетилхолин нейтрализует избыточную холинэстеразу, новичек и все аналогичное (зарин, зоман, виикс) убивает ацетилхолин
Навальний з'явиться в силі і славі і скаже, що його ангели не спали. І що Чєрвонєнко сидів біля його подушки, плакав і його сльози спричинилися до народовольців, які розбудили гройсмана, а той - Вія, і началОсь.
Приблизно якось так.
а вангую на майданній гущі
А может быть Собчака и Ющенко .Восточные традиции от них РФ никуда -ОРДА .
Лука - путинский советский кадр , остальные кандидаты за дружбу с РФ. Но ненужно оставлять Луку , нужна сменяемость .а там видно будет . Это тоже самое , что ратовать за то что бы остался Путлер . потому как оппозиционеры и др - имперцы .
Каждый боец должен уметь это делать себе и товарищу .
Раися, ФСБ (КГБ/НКВД - СССР) .
Лаборатория №. 12