Опозиціонера Навального могли отруїти психодиcлептиком, - російський "Інтерфакс"
Лікарі поставили попередній діагноз засновнику ФБК Олексію Навальному - отруєння невстановленим психодиcлептиком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Інтерфаксу" джерело в медичних колах.
"Попередній діагноз: гостре отруєння невстановленим психодиcлептиком (психодиcлептики - речовини, здатні викликати галюцинації)", - сказав співрозмовник агентства.
При цьому прессекретарка Навального Кіра Ярмиш повідомила "Інтерфаксу", що офіційно діагноз близьким опозиціонера ще не був повідомлений, а результати аналізів, за словами лікаря, ще не готові.
Заступник головного лікаря ЛШМД-1 Анатолій Калиниченко раніше повідомив, що фахівці омської лікарні протягом дня визначаться з діагнозом.
"Діагноз у процесі уточнення, проводиться низка лікувально-діагностичних заходів, лабораторних, інструментальних досліджень, консультації лікарів суміжних спеціальностей, консиліуми і так далі", - сказав Калиниченко.
"Протягом сьогоднішнього дня, я думаю, ми в точності визначимося з діагнозом. Але тим не менше симптоматичне лікування, все що потрібно, проводиться в повному обсязі", - додав він.
Нині Навальний перебуває в реанімації в ЛШМД-1 Омська, він у важкому стані, у комі. Соратники написали заяву в поліцію та СКР.
МОЗ Омської області раніше підтвердив госпіталізацію Олексія Навального після того, як рейс із Томська, яким він летів до Москви, вимушено сів в Омську.
"Сьогодні в аеропорту Омськ-Центральний здійснив екстрену посадку літак авіакомпанії S7, на борту якого перебував відомий блогер Олексій Навальний. Машиною "Швидкої допомоги" його доставили в одну з лікарень міста. На цей момент Олексій Навальний перебуває в реанімації, де йому проводять усі необхідні обстеження", - повідомили "Інтерфаксу" в омському МОЗ.
Навальний непритомний, його підключили до апарату ШВЛ, повідомила в соцмережах Кіра Ярмиш. До лікарні на вимогу його соратників викликали поліцію.
Раніше Ярмиш повідомила, що Навальному стало зле в процесі польоту. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований. За її даними, опозиціонер нічого не їв з ранку, а тільки пив чай, який купив в аеропорту Томська. "Це було єдине, що він пив вранці. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", - додала Кіра Ярмиш.
Вона припустила, що Навального могли отруїти.
Навальний летів до Москви з Томська, куди він приїжджав заради створення відеоролика, повідомила керівниця регіонального штабу Навального Ксенія Фадєєва.
"Знімали ролик. Більше поки нічого не можу сказати", - сказала Фадєєва.
За даними томського штабу Навального, Фадєєва та її колега Андрій Фатєєв є зареєстрованими кандидатами на виборах депутатів міськдуми Томська.
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Піднюхівачу..)))
Кого следующим они убьют? Байдена? Си Цзиньпина?
И сколько людей вот так убили ФСБ, кроме Скрипаля, Литвиненко, Щекочихина?
еще есть вопросы?
Пи. Си. Прівєт дебілу, що крутив у маршрутці цю мєрзость.
хотел бы трафануть, он бы уже лет 10 соседствовал с Немцовым, Новодворской, Березовским, Литвиненко и т.д.
впрочем ледоруб Троцкого, конфеты Коновальца, пистолет с цианидом для Бандеры тоже не потеряли свою актуальность - как видите арсенал большой
кто ж тогда будет официальным опозиционэром?
вы бы и дня не прожили в качестве настоящего опозиционера у ***** под носом
или вы думаете на лубянке платят бабки за разведение акавриумных рыбок и бабочек?
не пытайтесь украинцам навешать лапшу