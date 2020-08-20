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Опозиціонера Навального могли отруїти психодиcлептиком, - російський "Інтерфакс"

Опозиціонера Навального могли отруїти психодиcлептиком, - російський

Лікарі поставили попередній діагноз засновнику ФБК Олексію Навальному - отруєння невстановленим психодиcлептиком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Інтерфаксу" джерело в медичних колах.

"Попередній діагноз: гостре отруєння невстановленим психодиcлептиком (психодиcлептики - речовини, здатні викликати галюцинації)", - сказав співрозмовник агентства.

При цьому прессекретарка Навального Кіра Ярмиш повідомила "Інтерфаксу", що офіційно діагноз близьким опозиціонера ще не був повідомлений, а результати аналізів, за словами лікаря, ще не готові.

Заступник головного лікаря ЛШМД-1 Анатолій Калиниченко раніше повідомив, що фахівці омської лікарні протягом дня визначаться з діагнозом.

"Діагноз у процесі уточнення, проводиться низка лікувально-діагностичних заходів, лабораторних, інструментальних досліджень, консультації лікарів суміжних спеціальностей, консиліуми і так далі", - сказав Калиниченко.

"Протягом сьогоднішнього дня, я думаю, ми в точності визначимося з діагнозом. Але тим не менше симптоматичне лікування, все що потрібно, проводиться в повному обсязі", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічого спільного зі звичайним отруєнням у Навального немає, - прессекретарка Ярмиш

Нині Навальний перебуває в реанімації в ЛШМД-1 Омська, він у важкому стані, у комі. Соратники написали заяву в поліцію та СКР.

МОЗ Омської області раніше підтвердив госпіталізацію Олексія Навального після того, як рейс із Томська, яким він летів до Москви, вимушено сів в Омську.

"Сьогодні в аеропорту Омськ-Центральний здійснив екстрену посадку літак авіакомпанії S7, на борту якого перебував відомий блогер Олексій Навальний. Машиною "Швидкої допомоги" його доставили в одну з лікарень міста. На цей момент Олексій Навальний перебуває в реанімації, де йому проводять усі необхідні обстеження", - повідомили "Інтерфаксу" в омському МОЗ.

Навальний непритомний, його підключили до апарату ШВЛ, повідомила в соцмережах Кіра Ярмиш. До лікарні на вимогу його соратників викликали поліцію.

Раніше Ярмиш повідомила, що Навальному стало зле в процесі польоту. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований. За її даними, опозиціонер нічого не їв з ранку, а тільки пив чай, який купив в аеропорту Томська. "Це було єдине, що він пив вранці. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", - додала Кіра Ярмиш.

Вона припустила, що Навального могли отруїти.

Навальний летів до Москви з Томська, куди він приїжджав заради створення відеоролика, повідомила керівниця регіонального штабу Навального Ксенія Фадєєва.

"Знімали ролик. Більше поки нічого не можу сказати", - сказала Фадєєва.

За даними томського штабу Навального, Фадєєва та її колега Андрій Фатєєв є зареєстрованими кандидатами на виборах депутатів міськдуми Томська.

Автор: 

отруєння (943) росія (64846) Навальний (612)


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Топ коментарі
+19
По большому счету -- нам то какое дело, чем они там друг друга травят или не травят? Да пусть хоть конем ....., лишь бы к нам не лезли и из Донбасса с Крымом убрались.
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20.08.2020 12:30
+16
чей крым?
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20.08.2020 12:36
+12
Путин видя что проиходит в Беларуси решил перестраховаться и убрать единственного, кого прочили ему на замену "оппозиционеры".
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20.08.2020 12:53
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20.08.2020 12:29 Відповісти
чей крым?
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20.08.2020 12:36 Відповісти
Уже ничей
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20.08.2020 12:40 Відповісти
Крым - не бутерброд!
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20.08.2020 13:01 Відповісти
По большому счету -- нам то какое дело, чем они там друг друга травят или не травят? Да пусть хоть конем ....., лишь бы к нам не лезли и из Донбасса с Крымом убрались.
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20.08.2020 12:30 Відповісти
как раз чем яростнее у них будет схватка за власть, тем меньше внимания у них будут обращать на другие страны. А Крым вряд ли вернется уже, разве что в Украине станет как в Швейцарии, а в РФ как в Гондурасе
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20.08.2020 13:13 Відповісти
Совок тоже был "крепкий и могучий" еще в 1986 году... пока скоропостижно не издох в 1991. А агония началась уже в 1989.
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20.08.2020 13:23 Відповісти
У рашки всегда так, например, в мае 1916-го - "Брусиловский прорыв", а через месяц - "июльская катастрофа".
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20.08.2020 14:25 Відповісти
А что Крым уже стал - юридически - не Украина ? Так почему он не должен вернуться ? ( другой вопрос , что пока ХЛО не навернется - этого не произойдет ).
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20.08.2020 13:26 Відповісти
Только Новичок! Ничем другим ритуальные убийства Пу не совершает!
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20.08.2020 12:31 Відповісти
А полоний в чае?
Отож...
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20.08.2020 12:35 Відповісти
психодислептики это известный по США (интересный выбор кстати с намеком мол на Амэрику.. ) ЛСД..... от него можно улететь да так что даже если навальный и выживет станет нарко зависимым и с расстроенной полностью психикой если это заказ от власти то прикольный мол не убьем а дурачка оппозиционера тем более подойдет к власти и кому он такой убогий то нужен будет...
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20.08.2020 12:54 Відповісти
ЛСД не вызывает физической зависимости. Но кукуха может на место целиком не вернуться.
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20.08.2020 13:00 Відповісти
та чем угодно могли отравить, он вообще живой потому что не было команды. Этож расия
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20.08.2020 12:32 Відповісти
Наркоманом сделают, скажут передозировка
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20.08.2020 12:33 Відповісти
Что самое интересное примерно эта же история была год назад, тоже подняли шумиху о его отравлении.
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20.08.2020 12:33 Відповісти
Оппозиционера Навального могли отравить психодиcлептиком, - российский "Интерфакс" - Цензор.НЕТ 4405
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20.08.2020 12:34 Відповісти
Русский Эскобар!-Сольвьев
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20.08.2020 12:34 Відповісти
Іншими словами по версії КГБ - об"ївся грибів.
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20.08.2020 12:34 Відповісти
Мухоморы - знатные галюциногены.
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20.08.2020 12:36 Відповісти
Ющер ✓2??
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20.08.2020 12:37 Відповісти
пукіни вже всі передохли?
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20.08.2020 12:46 Відповісти
Ще десь близько 120 лимонів в парашці свинособачать..))
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20.08.2020 13:15 Відповісти
зачем пукнул?
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20.08.2020 13:04 Відповісти
Щоб Ви кисню взбдохнули!
Піднюхівачу..)))
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20.08.2020 13:12 Відповісти
Оппозиционера Навального могли отравить психодиcлептиком, - российский "Интерфакс" - Цензор.НЕТ 9770
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20.08.2020 12:41 Відповісти
Передоз однозначно. Зеля знает.
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20.08.2020 12:43 Відповісти
Бутерброд просрочений з'їв.
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20.08.2020 12:50 Відповісти
Хоть Крым и не похож на бутерброд, но некоторые бутерброды похожи на Крым - их тоже лучше не хватать.
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20.08.2020 13:07 Відповісти
Итак, ФСБ попыталось убить Навального.
Кого следующим они убьют? Байдена? Си Цзиньпина?
И сколько людей вот так убили ФСБ, кроме Скрипаля, Литвиненко, Щекочихина?
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20.08.2020 12:50 Відповісти
навальный - агент фсб, исполняющий роль псевдоопозиционера
еще есть вопросы?
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20.08.2020 13:19 Відповісти
На Байдена и Цзиньпина кишка у пуйла тонка.
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20.08.2020 13:20 Відповісти
Валерія Новодворська тощо
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20.08.2020 15:16 Відповісти
Её хоронили в закрытом гробу.
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21.08.2020 15:46 Відповісти
Путин видя что проиходит в Беларуси решил перестраховаться и убрать единственного, кого прочили ему на замену "оппозиционеры".
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20.08.2020 12:53 Відповісти
Да чем угодно могли отравить!
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20.08.2020 12:55 Відповісти
та да. слабо верится, что впал в кому от психодислептиков. это ж скока сожрать надо было?
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20.08.2020 13:06 Відповісти
ага, попил с утра чайку в аэропорту, сел в самолет и решил закинуться психодислептиками - как же, верю!
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20.08.2020 13:22 Відповісти
А фтарякі нє чяй, пампампампампампам, брадяга нє скучяй... то нє срок, ажизнєний урооокк... (с)
Пи. Си. Прівєт дебілу, що крутив у маршрутці цю мєрзость.
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20.08.2020 13:07 Відповісти
короче овальный все, отбегал свое. видимо наступил наконец-то ***** на его любимый мозоль.
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20.08.2020 13:11 Відповісти
кацапы, как всегда накидают 100500 обсурдных версий.
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20.08.2020 13:11 Відповісти
а ведь и не могли ?
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20.08.2020 13:13 Відповісти
зачем ***** травить фсбшную агентуру!
хотел бы трафануть, он бы уже лет 10 соседствовал с Немцовым, Новодворской, Березовским, Литвиненко и т.д.

впрочем ледоруб Троцкого, конфеты Коновальца, пистолет с цианидом для Бандеры тоже не потеряли свою актуальность - как видите арсенал большой
кто ж тогда будет официальным опозиционэром?

вы бы и дня не прожили в качестве настоящего опозиционера у ***** под носом

или вы думаете на лубянке платят бабки за разведение акавриумных рыбок и бабочек?
не пытайтесь украинцам навешать лапшу
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20.08.2020 13:16 Відповісти
Пуйло користується методами середньовічних шльондр.
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20.08.2020 13:18 Відповісти
Поднимется рейтинг. Если выживет.
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20.08.2020 13:29 Відповісти
Время идет, а методы у гебни всё тежи.
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20.08.2020 13:48 Відповісти
А тем временем в Турции застрелили насмерть азербайджанского вора в законе Лоту Гули, имя которого недавно не раз всплывало на цензоре. Вот такая доля воровская.
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20.08.2020 14:26 Відповісти
Леша понял ,что трон под сЦарем шатается и пошел в самоволку а кремлятина такое не прощает
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20.08.2020 15:07 Відповісти
в комментах полно пригожиских тролляк, ненавидящих Навального.
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20.08.2020 15:35 Відповісти
А что химики Пукана уже освоили психодислептики? А в Омске есть собор ...какой то богоматери? Ну вы поняли ....для любовного прикрытия....
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20.08.2020 15:36 Відповісти
Чай - главное оружие ФСБ против оппозиции....на крайний случай сгодится и кофе.
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20.08.2020 16:37 Відповісти
 
 