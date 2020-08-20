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Новини
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Діагноз Навального уточнюється: отруєння розглядається як одна з причин його стану, - заступник головного лікаря Калиниченко

Діагноз Навального уточнюється: отруєння розглядається як одна з причин його стану, - заступник головного лікаря Калиниченко

Фахівці омської лікарні протягом дня визначаться з діагнозом Олексію Навальному, який був госпіталізований у медустанову з літака, повідомив заступник головного лікаря Лікарні швидкої медичної допомоги №1 (БСМП- 1) Анатолій Калиниченко.

"Діагноз в процесі уточнення. Проводиться низка лікувально-діагностичних заходів, лабораторних, інструментальних досліджень, консультації лікарів суміжних спеціальностей, консиліуми і так далі", - сказав Калиниченко журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Протягом сьогоднішнього дня, я думаю, ми в точності визначимося з діагнозом. Але тим не менше симптоматичне лікування, все що потрібно, проводиться в повному обсязі", - додав він.

За його словами, у лікарів немає впевненості, що причиною стану здоров'я Олексія Навального стало отруєння.

"Жодної впевненості немає, що причиною його стану (Навального. - Ред.) є отруєння. Це може бути, природно, отруєння, воно розглядається як одна з причин. Проте розглядаються інші причини стану, який може бути такий же гострий, такої ж клініки. Ми працюємо над усіма (діагнозами)", - сказав Калиниченко.

Читайте також: Нічого спільного зі звичайним отруєнням у Навального немає, - прессекретарка Ярмиш

Опозиціонеру Навальному стало зле під час польоту з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Навальний був госпіталізований. Він у реанімації у важкому стані, в комі.

Прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш припустила, що його могли отруїти. За даними Ярмиш, опозиціонер нічого не їв з ранку, а тільки пив чай, який купив в аеропорту Томська. "Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", - уточнила Ярмиш.

Соратники Навального написали заяву в поліцію і в СКР.

Співробітники правоохоронних органів в Омську проводять перевірку за фактом інциденту, встановлюються всі обставини події. Управління Росспоживнагляду по Томській області ініціювало перевірку інформації про госпіталізацію Навального після ймовірного отруєння.

Також читайте: Навальний у комі, лікарі не кажуть, що їм відомо, - прессекретарка Ярмиш

Керівництво кав'ярні на другому поверсі томського аеропорту ініціювало внутрішню перевірку в зв'язку з ймовірним отруєнням опозиціонера Олексія Навального. "Зараз з'ясовуємо всі обставини, будемо вивчати записи з камер спостереження", - повідомив у четвер директор і власник кав'ярні.

Навальний приїжджав до Томська заради створення відеоролика, повідомила агентству "Інтерфакс-Сибір" керівник регіонального штабу Навального Ксенія Фадєєва. "Знімали ролик. Більше поки нічого не можу сказати", - сказала Фадєєва.

За даними томського штабу Навального, Фадєєва і її колега Андрій Фатєєв є зареєстрованими кандидатами на виборах депутатів міськдуми Томська.

Автор: 

отруєння (943) росія (64846) Навальний (612)


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Топ коментарі
+2
Диагноз Навального находится в процессе уточнения: отравление рассматривается как одна из причин его состояния, - замглавврача Калиниченко - Цензор.НЕТ 4038
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20.08.2020 12:19
+2
как блеял сам анальный бутерброд - леха вокзальный : отраву просто нельзя взять и вернуть ********** отравителям.
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20.08.2020 12:22
+2
Старичок 🤫🤔
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20.08.2020 12:25
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Це кінець.
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20.08.2020 12:17 Відповісти
Диагноз Навального находится в процессе уточнения: отравление рассматривается как одна из причин его состояния, - замглавврача Калиниченко - Цензор.НЕТ 4038
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20.08.2020 12:19 Відповісти
Задолбал уже, извращенец застегни штаны и отойди от детской площадки.
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20.08.2020 12:22 Відповісти
єто американцьі
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20.08.2020 12:18 Відповісти
Траванул соперника трона ***** - классика придворных интриг.
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20.08.2020 12:22 Відповісти
как блеял сам анальный бутерброд - леха вокзальный : отраву просто нельзя взять и вернуть ********** отравителям.
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20.08.2020 12:22 Відповісти
Старичок 🤫🤔
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20.08.2020 12:25 Відповісти
"Э,нет,торопиться не надо,торопиться не надо. Это наш гость.Важно вылечить.Важно вернуть обществу полноценного человека. Торопиться не надо!" (с)
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20.08.2020 12:25 Відповісти
откуда. этот шедевр?!
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20.08.2020 12:41 Відповісти
"Кавказская пленница,или новые приключения Шурика".
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20.08.2020 15:27 Відповісти
Вот что значит попустительство этим двум идиотам. Они готовы ради портфеля уничтожить мир и целовать друг друга в жопу.
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20.08.2020 12:26 Відповісти
А може стюардеса ведьма,и сглазила его.
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20.08.2020 12:26 Відповісти
Кто опозицая(не ГБешная) в России непонятно,зато полно лизоблюдов.Так вчера наТВ дир.100канального неРашов Тудей- фальсификатор №1( президенты 7 крупных стран подтвердили) в мире м.куян ляпнула, что айкю у лидера опозиции Беларусии( кандидат в президенты) -чуть выше чем у орангутана.Т.Е.выше чем у м.куян.(обезьян)
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20.08.2020 12:30 Відповісти
мужичок, употребил чаёк-новичок.
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20.08.2020 12:40 Відповісти
Ничего страшного, главное что не отравили солдаты НАТО, а ведь могли бы.
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20.08.2020 13:12 Відповісти
"Проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы" -- в переводе на русский язык - "мы них.я не понимаем".

Ющенко хотя бы забугор успел сбежать, там определили диоксин. А в Омске не успеют даже определить - там полно башировых и петровых, даже командировка не потребуется...
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20.08.2020 13:31 Відповісти
 
 