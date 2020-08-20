Діагноз Навального уточнюється: отруєння розглядається як одна з причин його стану, - заступник головного лікаря Калиниченко
Фахівці омської лікарні протягом дня визначаться з діагнозом Олексію Навальному, який був госпіталізований у медустанову з літака, повідомив заступник головного лікаря Лікарні швидкої медичної допомоги №1 (БСМП- 1) Анатолій Калиниченко.
"Діагноз в процесі уточнення. Проводиться низка лікувально-діагностичних заходів, лабораторних, інструментальних досліджень, консультації лікарів суміжних спеціальностей, консиліуми і так далі", - сказав Калиниченко журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Протягом сьогоднішнього дня, я думаю, ми в точності визначимося з діагнозом. Але тим не менше симптоматичне лікування, все що потрібно, проводиться в повному обсязі", - додав він.
За його словами, у лікарів немає впевненості, що причиною стану здоров'я Олексія Навального стало отруєння.
"Жодної впевненості немає, що причиною його стану (Навального. - Ред.) є отруєння. Це може бути, природно, отруєння, воно розглядається як одна з причин. Проте розглядаються інші причини стану, який може бути такий же гострий, такої ж клініки. Ми працюємо над усіма (діагнозами)", - сказав Калиниченко.
Опозиціонеру Навальному стало зле під час польоту з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Навальний був госпіталізований. Він у реанімації у важкому стані, в комі.
Прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш припустила, що його могли отруїти. За даними Ярмиш, опозиціонер нічого не їв з ранку, а тільки пив чай, який купив в аеропорту Томська. "Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", - уточнила Ярмиш.
Соратники Навального написали заяву в поліцію і в СКР.
Співробітники правоохоронних органів в Омську проводять перевірку за фактом інциденту, встановлюються всі обставини події. Управління Росспоживнагляду по Томській області ініціювало перевірку інформації про госпіталізацію Навального після ймовірного отруєння.
Керівництво кав'ярні на другому поверсі томського аеропорту ініціювало внутрішню перевірку в зв'язку з ймовірним отруєнням опозиціонера Олексія Навального. "Зараз з'ясовуємо всі обставини, будемо вивчати записи з камер спостереження", - повідомив у четвер директор і власник кав'ярні.
Навальний приїжджав до Томська заради створення відеоролика, повідомила агентству "Інтерфакс-Сибір" керівник регіонального штабу Навального Ксенія Фадєєва. "Знімали ролик. Більше поки нічого не можу сказати", - сказала Фадєєва.
За даними томського штабу Навального, Фадєєва і її колега Андрій Фатєєв є зареєстрованими кандидатами на виборах депутатів міськдуми Томська.
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Ющенко хотя бы забугор успел сбежать, там определили диоксин. А в Омске не успеют даже определить - там полно башировых и петровых, даже командировка не потребуется...