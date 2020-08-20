Навальний у комі, лікарі не кажуть, що їм відомо, - прессекретарка Ярмиш

Російський опозиціонер Олексій Навальний досі перебуває на апараті ШВЛ, результатів аналізів поки немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

"Олексій, як і раніше, на апараті ШВЛ. Він у комі у важкому стані. Результатів аналізів поки немає", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами Ярмиш, реакція лікарів, які ухиляються від відповіді, лише підтверджує, що це отруєння.

"Ще дві години тому вони були готові поділитися будь-якою інформацією, а тепер явно тягнуть час і не кажуть, що їм відомо", - додала прессекретарка.

Ярмиш додала, що в реанімації повно поліцейських і вони намагаються взяти в лікаря пояснення.

"Лікар побачив мене на віддалі в коридорі, сказав, що "деякі речі є конфіденційними" і повів поліцейських в іншу кімнату", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 20 серпня Навального екстрено госпіталізували з отруєнням, непритомного, його підключили до апарату ШВЛ.

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