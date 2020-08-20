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Навальний у комі, лікарі не кажуть, що їм відомо, - прессекретарка Ярмиш

Навальний у комі, лікарі не кажуть, що їм відомо, - прессекретарка Ярмиш

Російський опозиціонер Олексій Навальний досі перебуває на апараті ШВЛ, результатів аналізів поки немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

"Олексій, як і раніше, на апараті ШВЛ. Він у комі у важкому стані. Результатів аналізів поки немає", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами Ярмиш, реакція лікарів, які ухиляються від відповіді, лише підтверджує, що це отруєння.

"Ще дві години тому вони були готові поділитися будь-якою інформацією, а тепер явно тягнуть час і не кажуть, що їм відомо", - додала прессекретарка.

Ярмиш додала, що в реанімації повно поліцейських і вони намагаються взяти в лікаря пояснення.

"Лікар побачив мене на віддалі в коридорі, сказав, що "деякі речі є конфіденційними" і повів поліцейських в іншу кімнату", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 20 серпня Навального екстрено госпіталізували з отруєнням, непритомного, його підключили до апарату ШВЛ.

Також читайте: Літак з російським опозиціонером Навальним екстрено сів в Омську: у нього підозрюють токсичне отруєння

Навальний у комі, лікарі не кажуть, що їм відомо, - прессекретарка Ярмиш 01

Навальний у комі, лікарі не кажуть, що їм відомо, - прессекретарка Ярмиш 02

Автор: 

отруєння (943) росія (64846) Навальний (612)


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Топ коментарі
+51
крыса плешивая видать подсуетилась или его прихвостни
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20.08.2020 09:52
+45
Есть человек ,есть проблемы,нет человека,нет проблемhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1237752789910141&set=p.1237752789910141&type=3&av=100010262946037&eav=AfYdRe_LVZDXamf8Hm5KWY127823Xwck_oOCun-flPyN-heuNywTjidUDmP4kH87bbM&__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=R]-R Навальный в коме, врачи не говорят, что им известно, - пресс-секретарь Ярмыш - Цензор.НЕТ 6614
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20.08.2020 09:54
+44
Рашенская оппозиция и демократия кончается на вопросе Украины
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20.08.2020 09:58
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Коновалы в Омске, что пользуют Навального, ждут когда им завезут "диагноз" и "анализы" с Лубянки. Вот как подвезут кураторы КГБ анализы, то и провозгласят лепилы честный диагноз на весь ********* - Навальный траванулся прокисшим чаем, а в кому впал из-за аллергии на прокисший чай.
Клятвенное заверение и покаяние производителя чая в том, что они поставили в аэропорт прокисший чай прилагается.
Виновные в производственной халатности будут наказаны.
Навальный с почестями похоронен.
Оперативные агенты по спецоперации с чаем награждены очередным званием и денежной премией.
Энтер.
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20.08.2020 10:25 Відповісти
Кто же теперь в бабушек будет бросать кирпичи!? А если серьезно, добрался таки сион до алешки
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20.08.2020 10:25 Відповісти
Полоній чи цезій?
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20.08.2020 10:27 Відповісти
вбили таки .
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20.08.2020 10:31 Відповісти
ти мйбуть "віночок" з вікна вивісив ...
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20.08.2020 10:37 Відповісти
та ни - не встигаю за вами, отравителями.
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20.08.2020 10:39 Відповісти
ви майдуть честна людина ...співчуваю
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20.08.2020 10:42 Відповісти
майдуть так.....
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20.08.2020 10:44 Відповісти
Аллаху вам а Акбар ...
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20.08.2020 14:48 Відповісти
дозакинься уже стань ыроем - палкавовцем!
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20.08.2020 10:51 Відповісти
спортивки сними - наполеон усратый
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20.08.2020 10:56 Відповісти
Навальний всьо!
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20.08.2020 10:32 Відповісти
товарищ тоже советский
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20.08.2020 10:37 Відповісти
печенье несвіже ...100%
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20.08.2020 10:36 Відповісти
Видать, кто-то на России посмотрел, как Лука работает с оппозицией, и почувствовал прилив вдохновения...
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20.08.2020 10:37 Відповісти
Читая тут презрительные высказывания про Навального, хочу спросить у диванных казачков: кто в России кроме него, реально поддерживает Украину? Кто из хоть сколько-нибудь стоящих политиков, кто хоть что-то делает против гниды кремлёвской? А ну-ка, герои-трепачи! Список в студию!
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20.08.2020 10:40 Відповісти
А можно хоть один пример,,поддержки,, Украины от Навального?
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20.08.2020 10:43 Відповісти
мертвий він Україні буде корисніший
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20.08.2020 10:55 Відповісти
Да, очень бы хотелось увидеть.
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20.08.2020 11:50 Відповісти
Навальный в моем понимании ручная кремлевская канарейка. И такой же имперец как его фсбешные хазяева. Снимите розовые очки.
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20.08.2020 11:02 Відповісти
"Ручных кремлевских канареек" не травят до комы. Посмотрим ещё, чем всё это закончится....
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20.08.2020 11:21 Відповісти
Радше, москалі зайнялись улюбленою розвагою - гризнею за владу. Для когось це закінчується могилкою.
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20.08.2020 11:29 Відповісти
БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ, ЧТО «ВОЛШЕБНЫЕ» ГАЛЛЮЦИНОГЕННЫЕ ГРИБЫ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

тошнота и рвота;слабость в теле;сильное головокружение;потеря координации;размытое сознание;паранойя;тревога;психоз;видения, образы и галлюцинации.

Врачи поставили российскому оппозиционеру Алексею Навальному предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
Навальний у комі, лікарі не кажуть, що їм відомо, - прессекретарка Ярмиш - Цензор.НЕТ 684
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20.08.2020 11:28 Відповісти
Крымом подавился?
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20.08.2020 10:41 Відповісти
Попугайчики крымскоговорящие - хоть одна-то извилина у вас в мозге есть? Как же вы задолбали чейкрымом этим. Чи правда вам хто за это платит? Хрен вам угодишь - то Фарион с руским языков вам зашквар делает, то памятник членину не вовремя снесли, то Навальный за Крым в тюрьму не сел. Вы ослы и брехуны-провокаторы безсовестные. И ребенку понятно, что Навальному надо победить банду кремлёвскую, и он ведёт себя мудро, как настоящий политик, максимально лавируя, чтобы собрать к себе побольше народу. Не дразнить понапрасну людей красными тряпками. А лично я страшно переживаю за Крым и мне невероятно горько и обидно. Но придерживаюсь того же мнения, что и Навальный, т.е на СЕГОДНЯШНИЙ день ФАКТЫ таковы: юридически Крым наш, а фактически - русский. И просрали мы его именно поэтому, потому что давно он такой был. Тоже самое с Донбассом. И победа наша будет не оружием и не политикой, а только экономикой и правдой. Если мы сами себя не можем освободить от угнетателей - всяких гнид ментовских, прокурорских, олигарских и прочих мироедов, кому мы нужны в Крыму и где-либо ещё, жертвы аборта нещасные. Сколько кровищи пролилось, а народ всё под ярмом! Молюся, чтобы у нас такой Навальный появился, который как Саакашвили в Грузии, реально сможет народ освободить.
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20.08.2020 11:12 Відповісти
ты молишься на навального, чтобы у вас появился...другие на батьку молятся, чтобы появился
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20.08.2020 11:19 Відповісти
Некоторые ещё на Порошенко
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20.08.2020 11:28 Відповісти
он появился...а на зеленского никто...даже хасиды
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20.08.2020 11:36 Відповісти
Оооо.Тут еще все запущенней чем я ожидал. Тело в активном поиске доброго дядечки,который решит все проблемы...Даже не сомневаюсь за кого вы голосовали на последних выборах.
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20.08.2020 11:27 Відповісти
Ещё один попугайчик говоращий.
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20.08.2020 11:33 Відповісти
Отойди от зеркала зебуин.
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20.08.2020 11:38 Відповісти
Лечись, хам ло.
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20.08.2020 11:48 Відповісти
К тебе на Вы а ты -,,попугайчики,жертвы аборта,хоть одна-то извилина у вас в мозге есть,,.Бревно из своей сраки вытащи,прежде чем людям на щепки указывать. Досвиданья дефективный.
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20.08.2020 12:02 Відповісти
"тело в активном поиске" - это у тебя на Вы? не люди такие как ты, а людишки... говоряшие прямоходяшие
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20.08.2020 13:37 Відповісти
У вас на россии есть пословица- как аукнится,так и откликнется. Не ной кацапе*долочь.
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20.08.2020 14:29 Відповісти
Вот и спалился ты, кацапчик.
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20.08.2020 14:44 Відповісти
Это типичный лишнехромосомный набутылочник. Только у них вера в доброго царя (идиоты, шо ты с них возьмешь)
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20.08.2020 12:00 Відповісти
А нука, если ты не набутылочник, а мужик, ответь-ка, где тут я про царя писал? ну-ко, воен поддиванный
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20.08.2020 13:38 Відповісти
Кацап, а ты не палишься ни разу
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20.08.2020 11:59 Відповісти
на Кремль, работаем? почем опиум для дятлов?
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20.08.2020 13:47 Відповісти
Фактически Крым оккупирован твоими братьями по разуму, тупое ты животное!
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20.08.2020 13:02 Відповісти
Хам ло однако, чувачок. Засланый ты козачок.
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20.08.2020 13:46 Відповісти
Он даже не понимает где спалился
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20.08.2020 14:31 Відповісти
Пришли методичку твою, изучу, чтобы понимать тебя и твоих соплеменников.
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20.08.2020 14:48 Відповісти
Навальний у комі, лікарі не кажуть, що їм відомо, - прессекретарка Ярмиш - Цензор.НЕТ 3853
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20.08.2020 10:42 Відповісти
Все буде добре з Навальним, бо Навальний це запасний аеродром для ОЗЕРА.
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20.08.2020 10:43 Відповісти
Ожидаемо ! Даже возмутительно долго тянули....Своими разоблачениями он там достал столько лучших,честнейших и преданнейших ...Теперь всем наука !
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20.08.2020 10:44 Відповісти
Догавкався. нічо, їх там ще багато.
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20.08.2020 10:45 Відповісти
Например?
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20.08.2020 11:22 Відповісти
Ні, не виживе. Вже не дадуть. Був би десь в Європі, шанси були б.
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20.08.2020 10:48 Відповісти
думаю этот привет от ***** без шансов.
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20.08.2020 11:13 Відповісти
Я не буду оригінальним і скажу, що очікував такого розвитку подій ще до того, як це стало мейнстрімом.
Якщо Нємцов хоч розумів, на що йде, то Навальний - навряд чи, навіть із урахуванням того, як його та його прихильників пресували і пресують.
Побачимо тепер, чи той рух, який він очолював, чогось вартий без нього...
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20.08.2020 10:49 Відповісти
Рафик Путен неучём невиноват…
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20.08.2020 10:50 Відповісти
"Новичок" в политике. Как это по мокшански.
Крым ваш? Так и жри чай с алмазной пылью. (Кофе с алмазной пылью - забавы османских султанов).
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20.08.2020 10:50 Відповісти
0снователь https://lenta.ru/tags/organizations/fond-borby-s-korruptsiey/ Фонда борьбы с коррупцией https://lenta.ru/tags/persons/navalnyy-aleksey/ Алексей Навальный получил острое отравление неустановленным психодиcлептиком (галлюциногеном). Такой предварительный диагноз поставили врачи. Подробности госпитализации сообщает https://t.me/Lshot/20334 Telegram -канал LIFE SHOT со ссылкой на источник.
https://t.me/bazabazon/4474 Telegram -канал Baza уточняет, что речь может идти об оксибутирате натрия. Этот сильный психодиcлептик соленый на вкус, не имеет цвета и запаха.
По данным LIFE SHOT, во время полета из Томска в Москву Навальный ушел в туалет самолета и долго не выходил. Позже пассажиры услышали его крик о помощи. Ему вызвали скорую, экипаж приземлился в Омске. Когда появилась бригада медиков, блогер открыл глаза, но не мог разговаривать. Мужчину госпитализировали прямо на взлетной полосе аэропорта и доставили в токсикореанимацию Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1. Его состояние оценивается как тяжелое, он находится на аппарате ИВЛ. Baza отмечает, что Навальный находится в коме II-й степени.
Врачам приближенные Навального сказали, что ему стало плохо после энергетика. При этом в Twitter его пресс-секретарь https://lenta.ru/tags/persons/yarmysh-kira/ Кира Ярмыш https://lenta.ru/news/2020/08/20/navally/ писала , что во время перелета он пил только чай.
В 2019 году Навальный уже попадал в больницу из-за аллергии. Тогда его доставили в клинику из спецприемника, где он отбывал 30 суток за организацию несогласованной акции. Сам оппозиционер и его сторонники считали, что его отравили. Химико-токсикологический анализ не выявил отравляющих веществ в организме.
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20.08.2020 10:50 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=331985481324909 ВІДЕО.Навальний в Омську
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20.08.2020 11:12 Відповісти
Він до Хабар не долетів,
На Омську закінчилось шоу.
Десь там приблизно присікли,
Вояж шамана Габишова.
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20.08.2020 10:51 Відповісти
бутерброды были несвежие?
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20.08.2020 11:12 Відповісти
Беларусь,Хабаровск,Навальный совпадение???Да совпадение!!!
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20.08.2020 11:13 Відповісти
Чим більше там цих кацапів насральних, навальних, чи ще яких здохне, Україні краще.
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20.08.2020 11:15 Відповісти
Издание Baza сообщило, что, по мнению врачей, Навального могли отравить оксибутиратом натрия - это сильный психодислептик.
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20.08.2020 11:26 Відповісти
Ого.Це наркотик,пригнічує дихальну і серцево-судинну діяльність.Невже наркоту підсунули.Чи буде версія,що він сам "балувався"
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20.08.2020 11:35 Відповісти
Поэтому и кома,так быстро!!!
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20.08.2020 12:29 Відповісти
Скоро на рашка24 узнаем,что Навальный русский Эскобар!
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20.08.2020 12:30 Відповісти
Недоторкані, [20.08.20 11:11]
[ Фото ]
Чтобы российские обыватели не засматривались на события в Беларуси, в эрэфии отравили Алексея Навального. Того, который после убитого Немцова является (***назначен) главным оппозиционером.

Хотя, это может быть просто побочный эффект от принятия вакцины от коронавируса, которой путин хвастался. Ждём реакции российской оппозиционной общественности.(***ну ето такой стеб)
2020-й пошёл на спад - сплошные окна возможностей.
@nedotorkani
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20.08.2020 11:30 Відповісти
Агент фсб Навальный
Главный исполнитель роли псевдорэволюционэра
В ином случае был бы там где сейчас Немцов, Березовский, Литвиненко и десятки тысяч людей, невыгодных режиму *****
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20.08.2020 11:36 Відповісти
Это было лишь вопросом времени. Если чудом выкарабкается, устранят позже. На фоне серой массы российской оппозиции, Навальный самый яркий персонаж.
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20.08.2020 11:48 Відповісти
БЕЛАРУСЬ ОППОЗИЦИЯ НАВАЛЬНОГО МОГУТ ОТРАВИТЬ
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20.08.2020 12:06 Відповісти
youtube.com/watch?v=YbfBP_ep_bo
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20.08.2020 12:07 Відповісти
Путін владою не ділиться, він тих хто потенційно може бути конкурентом тупо знищує, Нємцов тепер Навальний, хто там наступний? Після Білорусії тоталітатор зрозумів що і його можуть сковирнути як Лукашенка чи Януковича.
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20.08.2020 12:14 Відповісти
что, что? чай с полонием, вот что! отбегал свое овальный.
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20.08.2020 12:56 Відповісти
кацапы мочат друга всему миру легче
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20.08.2020 12:58 Відповісти
Для ирода убившего больше 100000 чел. убийство самое обычное решение проблем. Сколько он еще убьет людей ради власти?
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20.08.2020 14:00 Відповісти
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