Навальний у реанімації в Омську, непритомний, підключений до апарату ШВЛ, - прессекретарка Ярмиш
МОЗ Омської області підтверджує госпіталізацію опозиціонера Олексія Навального після того, як рейс із Томська, яким він летів до Москви, вимушено сів в Омську.
"Сьогодні в аеропорту Омськ-Центральний здійснив екстрену посадку літак авіакомпанії S7, на борту якого був відомий блогер Олексій Навальний. Машиною швидкої допомоги його доставили в одну з лікарень міста. На цей момент Олексій Навальний перебуває в реанімації, де йому проводять всі необхідні обстеження", - повідомили в обласному МОЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Навальний, якого було госпіталізовано в Омську з отруєнням, непритомний, його підключили до апарату ШВЛ, повідомила в соцмережах його прессекретарка Кіра Ярмиш.
"Олексій як і раніше непритомний, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. У лікарню на нашу вимогу викликали поліцію", - написала вона.
Раніше Ярмиш повідомила, що Навальному стало зле в процесі польоту. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований. За її даними, опозиціонер нічого не їв зранку, а тільки пив чай, який купив в аеропорту Томська. Вона також припустила, що Навального могли отруїти.
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По ее данным, оппозиционер ничего не ел с утра, а только пил чай Источник: https://censor.net/n3214853\\\\\\\\\\\