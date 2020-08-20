Навальний у реанімації в Омську, непритомний, підключений до апарату ШВЛ, - прессекретарка Ярмиш

МОЗ Омської області підтверджує госпіталізацію опозиціонера Олексія Навального після того, як рейс із Томська, яким він летів до Москви, вимушено сів в Омську.

"Сьогодні в аеропорту Омськ-Центральний здійснив екстрену посадку літак авіакомпанії S7, на борту якого був відомий блогер Олексій Навальний. Машиною швидкої допомоги його доставили в одну з лікарень міста. На цей момент Олексій Навальний перебуває в реанімації, де йому проводять всі необхідні обстеження", - повідомили в обласному МОЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Навальний, якого було госпіталізовано в Омську з отруєнням, непритомний, його підключили до апарату ШВЛ, повідомила в соцмережах його прессекретарка Кіра Ярмиш.

"Олексій як і раніше непритомний, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. У лікарню на нашу вимогу викликали поліцію", - написала вона.

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Раніше Ярмиш повідомила, що Навальному стало зле в процесі польоту. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований. За її даними, опозиціонер нічого не їв зранку, а тільки пив чай, який купив в аеропорту Томська. Вона також припустила, що Навального могли отруїти.