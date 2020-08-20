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Навальний у реанімації в Омську, непритомний, підключений до апарату ШВЛ, - прессекретарка Ярмиш

Навальний у реанімації в Омську, непритомний, підключений до апарату ШВЛ, - прессекретарка Ярмиш

МОЗ Омської області підтверджує госпіталізацію опозиціонера Олексія Навального після того, як рейс із Томська, яким він летів до Москви, вимушено сів в Омську.

"Сьогодні в аеропорту Омськ-Центральний здійснив екстрену посадку літак авіакомпанії S7, на борту якого був відомий блогер Олексій Навальний. Машиною швидкої допомоги його доставили в одну з лікарень міста. На цей момент Олексій Навальний перебуває в реанімації, де йому проводять всі необхідні обстеження", - повідомили в обласному МОЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Навальний, якого було госпіталізовано в Омську з отруєнням, непритомний, його підключили до апарату ШВЛ, повідомила в соцмережах його прессекретарка Кіра Ярмиш.

"Олексій як і раніше непритомний, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. У лікарню на нашу вимогу викликали поліцію", - написала вона.

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Раніше Ярмиш повідомила, що Навальному стало зле в процесі польоту. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований. За її даними, опозиціонер нічого не їв зранку, а тільки пив чай, який купив в аеропорту Томська. Вона також припустила, що Навального могли отруїти.

Автор: 

отруєння (946) росія (66520) госпіталізація (188) Навальний Олексій (613)


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Топ коментарі
+45
Навальный находится в реанимации в Омске без сознания, подключен к аппарату ИВЛ, - пресс-секретарь Ярмыш - Цензор.НЕТ 7412
По ее данным, оппозиционер ничего не ел с утра, а только пил чай Источник: https://censor.net/n3214853\\\\\\\\\\\
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20.08.2020 08:56 Відповісти
+41
Еще толком не определился чей Крым, а уже отравили.
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20.08.2020 08:50 Відповісти
+30
Вакцина от коронавируса....
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20.08.2020 08:55 Відповісти
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Люди,хто хоче в Росію ....будь ласка,вперед,там вас чекають,там вас ждут,там реальні перспективи...для неконституційних осіб зі сходу та півдня України! Валіть до вашого любимця- Упиря роду людського!
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22.08.2020 06:35 Відповісти
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