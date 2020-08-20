Літак з російським опозиціонером Навальним екстрено сів в Омську: у нього підозрюють токсичне отруєння
Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила його прессекретарка Кіра Ярмиш у соцмережах.
"Сьогодні вранці Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало зле. Літак екстрено сів у Омську. В Олексія токсичне отруєння", - йдеться в повідомленні.
Ярмиш додала, що опозиціонера везуть в лікарню.
"Навальний пив чай в аеропорту. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", - уточнила агентству "Інтерфакс-Сибір" Ярмиш.
За її даними, зараз Навальний непритомний.
За інформацією "Тайга.інфо", Навальний кілька днів перебував в регіонах Сибіру. Спочатку він приїхав до Новосибірська, де, за відомостями видання, міг збирати матеріал для нового розслідування, а також зустрівся з волонтерами. Потім політик вирушив до Томська.
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Если путин отожмет Витебск к примеру - он также скажет..
он ***** не опасен - даже полезен
симптомы у отравления знаешь какие? блевота и понос. очень удобно в бессознательном состоянии.
Хутину он не опасен
Несистемная ручная оппозиция
Вот у Литвиненко были пленки с развлечениями ***** с мальчиками
это серьезно - за это убили
а Навальный - так себе
Так парашники и "обьяснят"...
Главное сейчас- расшатать режим путена, нужно решать вопросы по мере поступления. Навальный против путена, значит мой друг
Главный оппозиционер пьет чай в забегаловке, полковник СБУ размещает семейные фото в соцсетях и бросает машину на ночь где попало...
Мозги есть у них или, как у Тихановской IQ 82?
"настоящих буйных мало "
Сергей Ирза
Вся Россия знает, кто убийца!
Вся Россия знает, кто заказчик!
Им не надо в маски прятать лица,
Ведь они России всей образчик!
Ведь они пример для подражанья,
Что России нужно? - Только силу!
Сын погиб… - какие там страданья,
Выделили б денег на могилу!
А к чему, кому чужое горе?
Сила есть - ура! Ума не надо!
Крым теперь российский - это море!
Каждому положена награда!
А ещё медаль за Литвиненко,
За Немцова можно «Орден Славы»,
За Донбасс, что? Грамоту на стену?
А за сбитый Боинг? Крест? - Вы правы!
Ну, и что? «Мочить» была команда!
А за это нынче награждают!
21/01/2016
А у нас і президента нема, ще й Хомчак- любитель попити чайку з кацапами...
Сергей Ирза
Они убивают «чужих» и «своих»,
Они убивают теперь без разбора,
Они убивают на путинский чих,
На путинский взгляд, в направлении взора!
На пол-оборота, на профиль, в анфас,
Они убивают и в будни, и в праздник,
Они убивают на громкое «фас»,
Они убивают по-тихому сзади!
Они убивают теперь каждый день,
На утро, в ночи и в любую погоду… -
Войны беспощадной зловещую тень,
Теперь называют в России «свободой»!
Они убивают «чужих» и «своих»,
Они убивают теперь без разбора,
Они убивают на путинский чих,
На путинский взгляд, в направлении взора!
01/03/2015
Системный, не системный.
Полезная оппозиция или бесполезная.
Для Уйла все пофиг, главное РЕЙТИНГ!
Даже если лучший соратник набирает опасный для Уйла рейтинг, он становится кандидатом на "чайок с полонием" или тюремную камеру.
а скажет -короновирус
В этом он спец!
Это уже его не первое отравление и зрения чуть не лишили.
Навальный - смелый достойный человек настоящий оппозиционер.