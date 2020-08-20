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Літак з російським опозиціонером Навальним екстрено сів в Омську: у нього підозрюють токсичне отруєння

Літак з російським опозиціонером Навальним екстрено сів в Омську: у нього підозрюють токсичне отруєння

Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила його прессекретарка Кіра Ярмиш у соцмережах.

"Сьогодні вранці Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало зле. Літак екстрено сів у Омську. В Олексія токсичне отруєння", - йдеться в повідомленні.

Ярмиш додала, що опозиціонера везуть в лікарню.

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"Навальний пив чай ​​в аеропорту. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", - уточнила агентству "Інтерфакс-Сибір" Ярмиш.

За її даними, зараз Навальний непритомний.

За інформацією "Тайга.інфо", Навальний кілька днів перебував в регіонах Сибіру. Спочатку він приїхав до Новосибірська, де, за відомостями видання, міг збирати матеріал для нового розслідування, а також зустрівся з волонтерами. Потім політик вирушив до Томська.

Автор: 

отруєння (946) росія (66520) Навальний Олексій (613)


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Топ коментарі
+55
после его "Крым это не бутерброд передавать туда сюда" как то пох*й..
Если путин отожмет Витебск к примеру - он также скажет..
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20.08.2020 07:56 Відповісти
+51
Ну так, старинный российский рецепт.
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20.08.2020 07:56 Відповісти
+40
Самолет с российским оппозиционером Навальным экстренно сел в Омске: у него подозревают токсическое отравление - Цензор.НЕТ 3729
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20.08.2020 07:54 Відповісти
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Опа, полоний?
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20.08.2020 07:53 Відповісти
Ну так, старинный российский рецепт.
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20.08.2020 07:56 Відповісти
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20.08.2020 11:04 Відповісти
Не, просто типа как Юща диоксином, ну ещё рожу покоцают - потом никто краёв не найдёт.
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20.08.2020 08:27 Відповісти
похоже на насморк
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20.08.2020 09:49 Відповісти
Надо было водкой запить.
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20.08.2020 07:54 Відповісти
Надо было его тебе в сопло залить
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20.08.2020 09:06 Відповісти
Самолет с российским оппозиционером Навальным экстренно сел в Омске: у него подозревают токсическое отравление - Цензор.НЕТ 3729
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20.08.2020 07:54 Відповісти
Ну да, пока европа закрыта, занимаются внутренним туризмом, местные шпили смотрят
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20.08.2020 09:17 Відповісти
Шпили-вили, это круто!
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20.08.2020 09:56 Відповісти
после его "Крым это не бутерброд передавать туда сюда" как то пох*й..
Если путин отожмет Витебск к примеру - он также скажет..
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20.08.2020 07:56 Відповісти
Новичок?
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20.08.2020 07:56 Відповісти
Новичек сразил карманного опозиционера?....
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20.08.2020 07:58 Відповісти
События в Белоруссии сильно помешали кремлёвскому Фюреру продолжить оккупацию Украины,а эта назойливая муха Навальный ещё полетела в неспокойный Хабаровск,который не так опасен из за удалённости от Кремля. Но дополнительно пощекотал бы нервы.
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20.08.2020 08:05 Відповісти
с Навального такой опозиционер как с нашего Мертвечук и в Мордоре настоящие опозициореры либо в изгнании или убиты Немцов пример
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20.08.2020 07:58 Відповісти
Ну похоже Лешу решили перевести в разряд "настоящих"
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20.08.2020 08:30 Відповісти
скорее всего - просто отравдение
он ***** не опасен - даже полезен
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20.08.2020 07:58 Відповісти
* отравЛение
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20.08.2020 07:59 Відповісти
без сознания от простого отравления. ага.
симптомы у отравления знаешь какие? блевота и понос. очень удобно в бессознательном состоянии.
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20.08.2020 08:09 Відповісти
в крайнем случае - исполнители перестарались
Хутину он не опасен
Несистемная ручная оппозиция
Вот у Литвиненко были пленки с развлечениями ***** с мальчиками
это серьезно - за это убили
а Навальный - так себе
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20.08.2020 08:45 Відповісти
Бояры перебрал
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20.08.2020 08:00 Відповісти
Политковская тоже
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20.08.2020 08:00 Відповісти
На личном самолете? Неплохо живут российские оппозиционеры
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20.08.2020 07:59 Відповісти
А , где написано , что на личном ?
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20.08.2020 08:13 Відповісти
в методичке видимо
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20.08.2020 09:35 Відповісти
Руки не мыл..
Так парашники и "обьяснят"...
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20.08.2020 08:00 Відповісти
фуйло побачило протести в Білорусі і вирішило позбутись від усіх опозиціонерів.
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20.08.2020 08:00 Відповісти
Россияне которые недовольны кремлёвской властью,могут закидать беспилотниками отравой или бомбами и катапультами кремлёвское логово Фюрера и его окружение, потом демонтировать после революции кремлёвскую стену,чтобы власть выбранная была ближе к народу. Многие понимают ,что всё зло идёт из Кремля мля мля мля
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20.08.2020 08:00 Відповісти
Після Білорусії , тепер будуть знищувати все, що проти узурпатора.
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20.08.2020 08:02 Відповісти
"Российский оппозиционер"
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20.08.2020 08:02 Відповісти
А по мнению Навального чей крысм?
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20.08.2020 08:04 Відповісти
Любому станет плохо, пролетая над Омском
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20.08.2020 08:05 Відповісти
Літак з російським опозиціонером Навальним екстрено сів в Омську: у нього підозрюють токсичне отруєння - Цензор.НЕТ 7999
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20.08.2020 08:15 Відповісти
вже й такі ВАТЯНІ оп-позіціонери стали пукіну страшними..
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20.08.2020 08:08 Відповісти
Это путька тебе сам сказал ?
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20.08.2020 08:32 Відповісти
Подопытные кролики для ФСБ.Безопасный метод ликвидации со времён Сралина.ТОлько недавно в таком положении побывали Быков и Кара Мурза
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20.08.2020 08:13 Відповісти
Только что на ВВС смотрела про это. Весь мир в курсе того, как рашка уничтожает оппозицию.
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20.08.2020 08:15 Відповісти
И не говори )))
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20.08.2020 08:31 Відповісти
вспомнилась расейская поговорочка "может ещё чайку"? (в смысле - проваливайте, засиделись).
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20.08.2020 08:15 Відповісти
Яд был в бутерброде!
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20.08.2020 08:20 Відповісти
новичок полонием отравили.
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20.08.2020 08:20 Відповісти
Исаева в поезде ,Навального в самолёте....ну правильно ,где легче всего травануть человека ...
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20.08.2020 08:20 Відповісти
мстят навальному за хабаровский майдан.
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20.08.2020 08:22 Відповісти
любители в чай чего нить плеснуть,мля...уже и до буфетчиц дошло...
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20.08.2020 08:22 Відповісти
Из него оппозиционер как из собачьего хвоста - сито (с)
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20.08.2020 08:23 Відповісти
Про Немцова вы тоже так говорили до тех пор , пока его не убили практически возле кремля. Потом начался вселенский плач. Человека отравили , а вы здесь в поговорках упражняетесь
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20.08.2020 08:31 Відповісти
"Крым не бутерброд"-ага-ага, помним, скорбим, шо так поздно
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20.08.2020 09:10 Відповісти
А ты пошёл Крым защищать , когда рашка захватывала украинские территории? Или ограничился советами Турчинову с дивана?

Главное сейчас- расшатать режим путена, нужно решать вопросы по мере поступления. Навальный против путена, значит мой друг
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20.08.2020 09:33 Відповісти
Удивляюсь я этим деятелям.
Главный оппозиционер пьет чай в забегаловке, полковник СБУ размещает семейные фото в соцсетях и бросает машину на ночь где попало...
Мозги есть у них или, как у Тихановской IQ 82?
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20.08.2020 08:24 Відповісти
тох не политик, но полная противоположность лжи от луки, поэтому как символ и переходящая фигура сейчас на своем месте и делает что может
"настоящих буйных мало "
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20.08.2020 09:54 Відповісти
был бы человек и тенло,а дело пришьют,что хотел человек правду сочинить об украденных миллиардах хунтой фсб на нефти и газе.
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20.08.2020 08:26 Відповісти
***** он не опасен и даже . как не системный политик полезен . Но есть ********** челядь , которая сама решает . как и кому мстить. Навальнеру надо сидеть в квартире и не высовываться . а то всякие Дыровы и др отравят .
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20.08.2020 08:26 Відповісти
Вся опозиція ********* закінчується, там де іде мова про Україну. Мені по барабану.
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20.08.2020 08:26 Відповісти
А ЗА ЭТО НЫНЧЕ НАГРАЖДАЮТ
Сергей Ирза
Вся Россия знает, кто убийца!
Вся Россия знает, кто заказчик!
Им не надо в маски прятать лица,
Ведь они России всей образчик!
Ведь они пример для подражанья,
Что России нужно? - Только силу!
Сын погиб… - какие там страданья,
Выделили б денег на могилу!
А к чему, кому чужое горе?
Сила есть - ура! Ума не надо!
Крым теперь российский - это море!
Каждому положена награда!
А ещё медаль за Литвиненко,
За Немцова можно «Орден Славы»,
За Донбасс, что? Грамоту на стену?
А за сбитый Боинг? Крест? - Вы правы!
Ну, и что? «Мочить» была команда!
А за это нынче награждают!
21/01/2016
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20.08.2020 08:29 Відповісти
***** почав працювати в турборежимі. Уже до кінця року Білорусь зникне з мапи світу, далі з ще більшою люттю уп'ється в Україну.
А у нас і президента нема, ще й Хомчак- любитель попити чайку з кацапами...
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20.08.2020 08:29 Відповісти
НА УБИЙСТВО БОРИСА НЕМЦОВА
Сергей Ирза
Они убивают «чужих» и «своих»,
Они убивают теперь без разбора,
Они убивают на путинский чих,
На путинский взгляд, в направлении взора!
На пол-оборота, на профиль, в анфас,
Они убивают и в будни, и в праздник,
Они убивают на громкое «фас»,
Они убивают по-тихому сзади!
Они убивают теперь каждый день,
На утро, в ночи и в любую погоду… -
Войны беспощадной зловещую тень,
Теперь называют в России «свободой»!
Они убивают «чужих» и «своих»,
Они убивают теперь без разбора,
Они убивают на путинский чих,
На путинский взгляд, в направлении взора!
01/03/2015
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20.08.2020 08:30 Відповісти
То что Навальный делает на ютубе ,я вообще думал что его за это моль уже раз 10 должен ликвидировать ..Здоровья Алексею
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20.08.2020 08:40 Відповісти
Из леши анального такой же опозиционер, как из зеленского презедент. На россии вся оппозиция - гэбнявая агентура, а те кто не согласился сотрудничать с кгб - кормят червей либо в бегах . Так что версия с новичком для леши - неправдопобна.
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20.08.2020 08:49 Відповісти
Наближався день народження .уйла... Так би мовити ".уйлоуiн",почали готувати подарунки.Цiкаво,що приготуе Зе...
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20.08.2020 08:52 Відповісти
Вы не правы.
Системный, не системный.
Полезная оппозиция или бесполезная.
Для Уйла все пофиг, главное РЕЙТИНГ!
Даже если лучший соратник набирает опасный для Уйла рейтинг, он становится кандидатом на "чайок с полонием" или тюремную камеру.
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20.08.2020 08:56 Відповісти
а орок только всегда со своего термоса пьет
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20.08.2020 09:18 Відповісти
Як чайок, Льоха? "Бутербродик" не застряв в горлі?
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20.08.2020 09:33 Відповісти
если выживет, то поумнеет
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20.08.2020 09:55 Відповісти
Лідер дуже ліберальної, навіть лояльної опозиції. Націоналіст який практично нічого крім тріпання язиком не зробив. Можливо після нього з'являться нормальні опозиціонери...
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20.08.2020 10:01 Відповісти
***** траванул
а скажет -короновирус
В этом он спец!
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20.08.2020 11:00 Відповісти
Кацапы испытали свою новую супер вакцину от ковида. Немножко с дозой перестарались. Помереть должен был мягко в течении недели.
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20.08.2020 11:09 Відповісти
в комментах на ветке половина пригожинские тролли, ненавидящие Навального.
Это уже его не первое отравление и зрения чуть не лишили.
Навальный - смелый достойный человек настоящий оппозиционер.
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20.08.2020 14:51 Відповісти
 
 