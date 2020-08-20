Літак з російським опозиціонером Навальним екстрено сів в Омську: у нього підозрюють токсичне отруєння

Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила його прессекретарка Кіра Ярмиш у соцмережах.

"Сьогодні вранці Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало зле. Літак екстрено сів у Омську. В Олексія токсичне отруєння", - йдеться в повідомленні.

Ярмиш додала, що опозиціонера везуть в лікарню.

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"Навальний пив чай ​​в аеропорту. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", - уточнила агентству "Інтерфакс-Сибір" Ярмиш.

За її даними, зараз Навальний непритомний.

За інформацією "Тайга.інфо", Навальний кілька днів перебував в регіонах Сибіру. Спочатку він приїхав до Новосибірська, де, за відомостями видання, міг збирати матеріал для нового розслідування, а також зустрівся з волонтерами. Потім політик вирушив до Томська.