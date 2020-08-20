Нічого спільного зі звичайним отруєнням у Навального немає, - прессекретарка Ярмиш
У лікарні, в якій зараз перебуває ймовірно з отруєнням російський опозиціонер Олексій Навальний, дуже багато співробітників поліції, карного розшуку і Слідчого комітету.
Про це в Twitter повідомила прессекретарка Кіра Ярмиш, інформує Цензор.НЕТ.
"Держпропаганда зараз і буде робити - верещати, що навмисного отруєння не було, він випадково, він сам. Я була з Олексієм з самого ранку, сиділа на сусідньому кріслі літака, і нічого спільного зі звичайним отруєнням тут немає", - йдеться в повідомленні.
"Окремо хочеться запитати: якщо правоохоронні органи не розглядають версію з навмисним отруєнням, чому в лікарні стільки ментів? Даю пояснення вже втретє і це явно тільки початок. Тут кілька відділів, карний розшук, транспортна поліція, СК", - додала Ярмиш.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 20 серпня Навального екстрено госпіталізували з отруєнням, непритомного, його підключили до апарату ШВЛ.
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А Європа (емманюєль мІкрон та дойчен-фрау Ангєла) знову мовчки проковтнуть витівки старого лисохо *****?
Как версия....
Глисты и задаааааавииилии!
Че от парашки и следует ожидать...
Он думал, что он чем то лучше Немцова?
Причина банально проста.... Просто Царю Навальнэ надоел.... Диктатор решил назначить нового ГЛАВАРЯ так называемой русской "опозиции"...,
Например ВЕНЕДИКТОВ... друг Пескова.... Тоже КРЫМНАШИСТ, либераст.... чем не замена Лехи Навального?
Не нравился он многим людям.
Но без него как-то не так…
Как будто хрена нет на блюде.
..
Тем более политика или политиканствующего журналиста.
Вы ж с одной стороны на хавно исходите чтобы Хйла поскорее скинули, а как единственного реального оппозиционера отравили - "так ему и надо".
Кто вам должен Хйла скидывать - рептилоиды?
Разоблачения Навального смотрят на Ютубе в Раше больше людей чем смотрят новости 1-го канала по телеку, но упоротым - "одним кацапом меньше". Тьфу. Одноклеточное стадо.
СПЛОЧЁНА НА ВЕКИ СОРТАМИ ГОВНА
И ГОВНАМИ ЧЛЕНИНА СРАЛИНА СЛАВА
ПАРАША ДО ВЕРХУ , ДО КРАЮ ПОЛНА
славься великая мразей помойка
слався говёный кацапский нарот
с ********* гундяевым и перестройкой
<******* к торжеству вертухаев ведёт
При поступлении в Омскую больницу утром в его организме врачи обнаружили 0,2 промилле алкоголя. Состояние Навального объясняется результатом взаимодействия оксибутирата натри и алкоголя. Совместно их принимать запрещено.
Усё гени(т)альное просто. "Неправильный опохмел приводит к длительному запою."