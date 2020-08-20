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Ничего общего с обычным отравлением у Навального нет, - пресс-секретарь Ярмыш

Ничего общего с обычным отравлением у Навального нет, - пресс-секретарь Ярмыш

В больнице, в которой сейчас находится предположительно с отравлением российский оппозиционер Алексей Навальный, очень много сотрудников полиции, уголовного розыска и Следственного комитета.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Кира Ярмыш, информирует Цензор.НЕТ.

"Госпропаганда сейчас и будет делать - верещать, что преднамеренного отравления не было, он случайно, он сам. Я была с Алексеем с самого утра, сидела на соседнем кресле самолета, и ничего общего с обычным отравлением тут нет", - говорится в сообщении.

"Отдельно хочется спросить: если правоохранительные органы не рассматривают версию с преднамеренным отравлением, почему в больнице столько ментов? Даю объяснения уже в третий раз и это явно только начало. Тут несколько отделов, уголовный розыск, транспортная полиция, СК", - добавил Ярмыш.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 20 августа Навального экстренно госпитализировали с отравлением, без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ.

Также читайте: Навальный в коме, врачи не говорят, что им известно, - пресс-секретарь Ярмыш

Ничего общего с обычным отравлением у Навального нет, - пресс-секретарь Ярмыш 01
Ничего общего с обычным отравлением у Навального нет, - пресс-секретарь Ярмыш 02

Автор: 

отравление (1585) россия (96512) Навальный Алексей (856)


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Топ комментарии
+18
Византийское коварство/подлость и мусульманская хитрость, кацапская грязь и невежество - суть рабсии
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20.08.2020 11:47 Ответить
+9
Старая пластинка -- Немцова грохнуть не выгодно было, сейчас Навального не выгодно, Скрипалей не выгодно. Вот только никого из путинских дружков почему то не завалили за это время, а только тех, кто был раздражителем для режима!
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20.08.2020 12:21 Ответить
+7
ну то понятно, полоний это не прокисшие сливы
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20.08.2020 11:47 Ответить
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ну то понятно, полоний это не прокисшие сливы
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20.08.2020 11:47 Ответить
Византийское коварство/подлость и мусульманская хитрость, кацапская грязь и невежество - суть рабсии
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20.08.2020 11:47 Ответить
Зачем нам столько букв об этом "событии"?
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20.08.2020 11:47 Ответить
Навіщо Пу прибивати ручного опозиціонера?
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20.08.2020 11:48 Ответить
скорее всего отбитые казаки поработали, путинцы не рискнули бы, да и методы у них другие, вспомни сколько загадочных смертей от сердечного приступа было
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20.08.2020 11:50 Ответить
А урок для остальных? КГБ работает.
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20.08.2020 12:10 Ответить
Ну да, не рискнули бы. О Немцове забыл уже? Эти твари творят беспредел по всему миру, а тут на месте сидит потенциальный лидер, который может возглавить протесты в Раше, а там становиться очень беспокойно---Хабаровск не стихает, Башкирия. Да и Беларусь стала примером.
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20.08.2020 12:17 Ответить
Тому що кассабам до вподоби вбивати та мучити все живе. За це їх так і прозвали.
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20.08.2020 12:18 Ответить
Видно, на расєї розпочалася гризня за владу. Як у щурів у залізній бочці - має лишитись тільки один.
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20.08.2020 13:37 Ответить
Как там говорил Лука.. " сокральная жертва" сионистов, фаСшистов, бАндеровцев и "нидерландцев всяких."
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20.08.2020 11:49 Ответить
Та как-то пофиг!
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20.08.2020 11:50 Ответить
Крым не бутерброд ... тогда и йух с ним, одним рашистом меньше.
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20.08.2020 12:13 Ответить
де свинособачий лаптєстан, там завжди "бєспрєдєл" та політичні вбивства.
А Європа (емманюєль мІкрон та дойчен-фрау Ангєла) знову мовчки проковтнуть витівки старого лисохо *****?
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20.08.2020 11:51 Ответить
Бутырбродом отравился
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20.08.2020 11:51 Ответить
Він отруївся оксибутиратом натрію.
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20.08.2020 11:52 Ответить
версия вброшенная фсб, вброшенная чтобы изобразить Навального наркоманом.
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20.08.2020 11:56 Ответить
Откуда такая версия? "буратино" (оксибутират натрия) используется в анестезиологии для наркоза.
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20.08.2020 11:57 Ответить
Опираюсь лише на інформацію, що озвучена у ЗМІ.
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20.08.2020 12:03 Ответить
не читайте фсбшные вбросы
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20.08.2020 12:04 Ответить
По ходу маленький Димон решил подставить своего шефа !?
Как версия....
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20.08.2020 11:52 Ответить
Он на это не способен.
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20.08.2020 12:12 Ответить
Диагноз:- Не следовал заветам Мойдодыра!!
Глисты и задаааааавииилии!
Че от парашки и следует ожидать...
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20.08.2020 11:56 Ответить
Пох
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20.08.2020 12:01 Ответить
Недавно президент Мексики похвалил путинскую вакцину от коронавируса.
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20.08.2020 12:01 Ответить
Бред, сейчас его травить власти не выгодно, понятно что он удобен а иначе давно бы грохнули или посадили.
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20.08.2020 12:02 Ответить
voovse net : BY = NEXTA ; RU = Navalny Live
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20.08.2020 12:10 Ответить
Еще как выгодно, в свете беларусских событий. Легче пресечь на корню.
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20.08.2020 12:11 Ответить
Старая пластинка -- Немцова грохнуть не выгодно было, сейчас Навального не выгодно, Скрипалей не выгодно. Вот только никого из путинских дружков почему то не завалили за это время, а только тех, кто был раздражителем для режима!
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20.08.2020 12:21 Ответить
Но Немцова все таки грохнули...
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20.08.2020 12:28 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.kashin/videos/10158658309003112/?t=12 Омск
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20.08.2020 12:02 Ответить
подобным образом кремляди убили Новодворскую. пока гэбистская нечисть удерживает власть на расии, такое будет продолжаться
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20.08.2020 12:02 Ответить
Це ще Іоан Грозний (грязний?) опричників завів...без нечисті Россії ніяк...бо Россія і є нечисть.
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20.08.2020 12:07 Ответить
Бандеру, Реута вбили пострілом ампулою з синільною кислотою. У Сталіна була лабораторія Майрановського де отрути готували і розробляли саме для політичних розправ. А дід Путіна був поваром Сталіна і мабуть щодня тремтів за свою шкуру щоб у чомусь не запідозрили. Тому путінська шиза щодо вбивства людей отрутою у нього на генетичному рівні.
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20.08.2020 12:36 Ответить
Ребет Лев Михайлович
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20.08.2020 13:49 Ответить
Дежавю......... год назад это уже с ним проходили. Тоже тогда якобы отравили, больница и далее по списку. Правда без комы. И соратники почти теми же словами говорили
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20.08.2020 12:06 Ответить
Думаете он в реанимации притворяется ? .... ( хороший "актер" ).
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20.08.2020 12:20 Ответить
Думаю, что с дозой не рассчитал.
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20.08.2020 12:43 Ответить
А чего он хотел ?
Он думал, что он чем то лучше Немцова?
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20.08.2020 12:06 Ответить
"Сакральная жертва, решили подставить Путина, Путину это не выгодно".... cтарая песня КРЕМЛЕБОТОВ и пригожинцев, не повторяйте их методички))))))))

Причина банально проста.... Просто Царю Навальнэ надоел.... Диктатор решил назначить нового ГЛАВАРЯ так называемой русской "опозиции"...,

Например ВЕНЕДИКТОВ... друг Пескова.... Тоже КРЫМНАШИСТ, либераст.... чем не замена Лехи Навального?
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20.08.2020 12:06 Ответить
Обычны отравления бывают только у обычных людей, а у светочей борьбы с диктатурой даже физиология другая, нечеловеческая.
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20.08.2020 12:07 Ответить
Сделай ему клизму на 5 литров, потом спросите чей Крым? Если будет что-то блеять про бутерброд, ставьте ему другую клизму, но уже на 10 литров, и так по нарастающей
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20.08.2020 12:08 Ответить
Нічого спільного зі звичайним отруєнням у Навального немає, - прессекретарка Ярмиш - Цензор.НЕТ 5226
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20.08.2020 12:17 Ответить
Он был не лох и не простак,
Не нравился он многим людям.
Но без него как-то не так…
Как будто хрена нет на блюде.
..
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20.08.2020 12:11 Ответить
В России никто ничего точно не говорит и не знают.Может быть ему рейтинг поднимают и держат как запасного.Ведь на час х-если будет народная смута, у них(КГБ) давно припасены люди ,которые резко выйдут вперед-возглавить народ и сохранить власть.
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20.08.2020 12:14 Ответить
иначе не умеют... разве шо топором
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20.08.2020 12:19 Ответить
***** труїв людей діоксином, полонієм, "новачком"...А чим отруїв Навального, цікаво. ***** хворий на всю голову. Імперія Зла і її імператор у всій їх підступності і мерзенності.
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20.08.2020 12:25 Ответить
Абсолютно по барабану. У лапотников нет никакой оппозиции. А этот навальный говорил что крысм - не бутерброд. Поэтому НВЛН - ПНХ вместе с ******.
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20.08.2020 12:26 Ответить
Бутербродом отравился, ненадо было его туда-сюда двигать..
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20.08.2020 12:29 Ответить
щас придумают, что это инсульт, или инфаркт, или тромб оторвался... ФСБ не спит.
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20.08.2020 12:33 Ответить
Ну вже ж під апаратом штучного дихання лежить. Під коронавірус косять.
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20.08.2020 12:38 Ответить
В тоталитарном государстве или в "государственных образованиях" охваченных псевдо демократическим хаосом/бардаком жизнь человека не стоит и копейки...
Тем более политика или политиканствующего журналиста.
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20.08.2020 12:36 Ответить
Читаю высеры упоротых и офигеваю... Навальный им не такой, "так ему и надо".
Вы ж с одной стороны на хавно исходите чтобы Хйла поскорее скинули, а как единственного реального оппозиционера отравили - "так ему и надо".
Кто вам должен Хйла скидывать - рептилоиды?
Разоблачения Навального смотрят на Ютубе в Раше больше людей чем смотрят новости 1-го канала по телеку, но упоротым - "одним кацапом меньше". Тьфу. Одноклеточное стадо.
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20.08.2020 12:50 Ответить
ПАРАША ГОВЁНА КАЦАПСКА ДЕРЖАВА
СПЛОЧЁНА НА ВЕКИ СОРТАМИ ГОВНА
И ГОВНАМИ ЧЛЕНИНА СРАЛИНА СЛАВА
ПАРАША ДО ВЕРХУ , ДО КРАЮ ПОЛНА
славься великая мразей помойка
слався говёный кацапский нарот
с ********* гундяевым и перестройкой
<******* к торжеству вертухаев ведёт
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20.08.2020 12:52 Ответить
Надеюсь галюциногенный трип поможет Алексею определиться чей Крым.
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20.08.2020 12:53 Ответить
По данным LifeShot, накануне вылета в Москву блогер Алексей Навальный выпивал в деревне Кафтанчиково Томской области приблизительно до двух часов ночи. Нажрался как свинья. Перед вылетом принял сам для успокоения в полете оксибутират натрия.
При поступлении в Омскую больницу утром в его организме врачи обнаружили 0,2 промилле алкоголя. Состояние Навального объясняется результатом взаимодействия оксибутирата натри и алкоголя. Совместно их принимать запрещено.
Усё гени(т)альное просто. "Неправильный опохмел приводит к длительному запою."
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20.08.2020 13:50 Ответить
Много ментов, потому что личность такая. Был бы обычный гражданин, все было бы иначе. Может и самолет бы не садили, а дали аспиринку.
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20.08.2020 14:06 Ответить
 
 