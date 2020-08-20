Ничего общего с обычным отравлением у Навального нет, - пресс-секретарь Ярмыш
В больнице, в которой сейчас находится предположительно с отравлением российский оппозиционер Алексей Навальный, очень много сотрудников полиции, уголовного розыска и Следственного комитета.
Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Кира Ярмыш, информирует Цензор.НЕТ.
"Госпропаганда сейчас и будет делать - верещать, что преднамеренного отравления не было, он случайно, он сам. Я была с Алексеем с самого утра, сидела на соседнем кресле самолета, и ничего общего с обычным отравлением тут нет", - говорится в сообщении.
"Отдельно хочется спросить: если правоохранительные органы не рассматривают версию с преднамеренным отравлением, почему в больнице столько ментов? Даю объяснения уже в третий раз и это явно только начало. Тут несколько отделов, уголовный розыск, транспортная полиция, СК", - добавил Ярмыш.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 20 августа Навального экстренно госпитализировали с отравлением, без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ.
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А Європа (емманюєль мІкрон та дойчен-фрау Ангєла) знову мовчки проковтнуть витівки старого лисохо *****?
Как версия....
Глисты и задаааааавииилии!
Че от парашки и следует ожидать...
Он думал, что он чем то лучше Немцова?
Причина банально проста.... Просто Царю Навальнэ надоел.... Диктатор решил назначить нового ГЛАВАРЯ так называемой русской "опозиции"...,
Например ВЕНЕДИКТОВ... друг Пескова.... Тоже КРЫМНАШИСТ, либераст.... чем не замена Лехи Навального?
Не нравился он многим людям.
Но без него как-то не так…
Как будто хрена нет на блюде.
..
Тем более политика или политиканствующего журналиста.
Вы ж с одной стороны на хавно исходите чтобы Хйла поскорее скинули, а как единственного реального оппозиционера отравили - "так ему и надо".
Кто вам должен Хйла скидывать - рептилоиды?
Разоблачения Навального смотрят на Ютубе в Раше больше людей чем смотрят новости 1-го канала по телеку, но упоротым - "одним кацапом меньше". Тьфу. Одноклеточное стадо.
СПЛОЧЁНА НА ВЕКИ СОРТАМИ ГОВНА
И ГОВНАМИ ЧЛЕНИНА СРАЛИНА СЛАВА
ПАРАША ДО ВЕРХУ , ДО КРАЮ ПОЛНА
славься великая мразей помойка
слався говёный кацапский нарот
с ********* гундяевым и перестройкой
<******* к торжеству вертухаев ведёт
При поступлении в Омскую больницу утром в его организме врачи обнаружили 0,2 промилле алкоголя. Состояние Навального объясняется результатом взаимодействия оксибутирата натри и алкоголя. Совместно их принимать запрещено.
Усё гени(т)альное просто. "Неправильный опохмел приводит к длительному запою."