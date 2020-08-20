Ничего общего с обычным отравлением у Навального нет, - пресс-секретарь Ярмыш

В больнице, в которой сейчас находится предположительно с отравлением российский оппозиционер Алексей Навальный, очень много сотрудников полиции, уголовного розыска и Следственного комитета.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Кира Ярмыш, информирует Цензор.НЕТ.

"Госпропаганда сейчас и будет делать - верещать, что преднамеренного отравления не было, он случайно, он сам. Я была с Алексеем с самого утра, сидела на соседнем кресле самолета, и ничего общего с обычным отравлением тут нет", - говорится в сообщении.

"Отдельно хочется спросить: если правоохранительные органы не рассматривают версию с преднамеренным отравлением, почему в больнице столько ментов? Даю объяснения уже в третий раз и это явно только начало. Тут несколько отделов, уголовный розыск, транспортная полиция, СК", - добавил Ярмыш.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 20 августа Навального экстренно госпитализировали с отравлением, без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ.

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