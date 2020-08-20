РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9982 посетителя онлайн
Новости
14 035 51

Оппозиционера Навального могли отравить психодиcлептиком, - российский "Интерфакс"

Оппозиционера Навального могли отравить психодиcлептиком, - российский

Врачи поставили предварительный диагноз основателю ФБК Алексею Навальному – отравление неустановленным психодиcлептиком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.

"Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации)", - сказал собеседник агентства.

При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила "Интерфаксу", что официально диагноз близким оппозиционера еще не был сообщен, а результаты анализов, по словам врача, еще не готовы.

Заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко ранее сообщил, что специалисты омской больницы в течение дня определятся с диагнозом.

"Диагноз находится в процессе уточнения, проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы и так далее", - сказал Калиниченко.

"В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы в точности определимся с диагнозом, не тем не менее симптоматическое лечение, все что требуется, проводится в полном объеме", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ничего общего с обычным отравлением у Навального нет, - пресс-секретарь Ярмыш

В настоящее время Навальный находится в реанимации в БСМП-1 Омска, он в тяжелом состоянии, в коме. Соратники написали заявление в полицию и в СКР.

Минздрав Омской области ранее подтвердил госпитализацию Алексея Навального после того, как рейс из Томска, которым он летел в Москву, вынужденно сел в Омске.

"Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится известный блогер Алексей Навальный. Машиной "Скорой помощи" его доставили в одну из больниц города. На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования", - сообщили "Интерфаксу" в омском Минздраве.

Навальный находится без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ, сообщила в соцсетях Кира Ярмыш. В больницу по требованию его соратников вызвали полицию.

Ранее Ярмыш сообщила, что Навальному стало плохо в процессе полета. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По ее данным, оппозиционер ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - добавила Кира Ярмыш.

Она предположила, что Навального могли отравить.

Навальный летел в Москву из Томска, куда он приезжал ради создания видеоролика, сообщила руководитель регионального штаба Навального Ксения Фадеева.

"Снимали ролик. Больше пока ничего не могу сказать", - сказала Фадеева.

По данным томского штаба Навального, Фадеева и ее коллега Андрей Фатеев являются зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов гордумы Томска.

отравление (1585) россия (96512) Навальный Алексей (856)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
По большому счету -- нам то какое дело, чем они там друг друга травят или не травят? Да пусть хоть конем ....., лишь бы к нам не лезли и из Донбасса с Крымом убрались.
показать весь комментарий
20.08.2020 12:30 Ответить
+16
чей крым?
показать весь комментарий
20.08.2020 12:36 Ответить
+12
Путин видя что проиходит в Беларуси решил перестраховаться и убрать единственного, кого прочили ему на замену "оппозиционеры".
показать весь комментарий
20.08.2020 12:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Короче передоз.))
показать весь комментарий
20.08.2020 12:29 Ответить
чей крым?
показать весь комментарий
20.08.2020 12:36 Ответить
Уже ничей
показать весь комментарий
20.08.2020 12:40 Ответить
Крым - не бутерброд!
показать весь комментарий
20.08.2020 13:01 Ответить
По большому счету -- нам то какое дело, чем они там друг друга травят или не травят? Да пусть хоть конем ....., лишь бы к нам не лезли и из Донбасса с Крымом убрались.
показать весь комментарий
20.08.2020 12:30 Ответить
как раз чем яростнее у них будет схватка за власть, тем меньше внимания у них будут обращать на другие страны. А Крым вряд ли вернется уже, разве что в Украине станет как в Швейцарии, а в РФ как в Гондурасе
показать весь комментарий
20.08.2020 13:13 Ответить
Совок тоже был "крепкий и могучий" еще в 1986 году... пока скоропостижно не издох в 1991. А агония началась уже в 1989.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:23 Ответить
У рашки всегда так, например, в мае 1916-го - "Брусиловский прорыв", а через месяц - "июльская катастрофа".
показать весь комментарий
20.08.2020 14:25 Ответить
А что Крым уже стал - юридически - не Украина ? Так почему он не должен вернуться ? ( другой вопрос , что пока ХЛО не навернется - этого не произойдет ).
показать весь комментарий
20.08.2020 13:26 Ответить
Только Новичок! Ничем другим ритуальные убийства Пу не совершает!
показать весь комментарий
20.08.2020 12:31 Ответить
А полоний в чае?
Отож...
показать весь комментарий
20.08.2020 12:35 Ответить
психодислептики это известный по США (интересный выбор кстати с намеком мол на Амэрику.. ) ЛСД..... от него можно улететь да так что даже если навальный и выживет станет нарко зависимым и с расстроенной полностью психикой если это заказ от власти то прикольный мол не убьем а дурачка оппозиционера тем более подойдет к власти и кому он такой убогий то нужен будет...
показать весь комментарий
20.08.2020 12:54 Ответить
ЛСД не вызывает физической зависимости. Но кукуха может на место целиком не вернуться.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:00 Ответить
та чем угодно могли отравить, он вообще живой потому что не было команды. Этож расия
показать весь комментарий
20.08.2020 12:32 Ответить
Наркоманом сделают, скажут передозировка
показать весь комментарий
20.08.2020 12:33 Ответить
Что самое интересное примерно эта же история была год назад, тоже подняли шумиху о его отравлении.
показать весь комментарий
20.08.2020 12:33 Ответить
Оппозиционера Навального могли отравить психодиcлептиком, - российский "Интерфакс" - Цензор.НЕТ 4405
показать весь комментарий
20.08.2020 12:34 Ответить
Русский Эскобар!-Сольвьев
показать весь комментарий
20.08.2020 12:34 Ответить
Іншими словами по версії КГБ - об"ївся грибів.
показать весь комментарий
20.08.2020 12:34 Ответить
Мухоморы - знатные галюциногены.
показать весь комментарий
20.08.2020 12:36 Ответить
Ющер ✓2??
показать весь комментарий
20.08.2020 12:37 Ответить
пукіни вже всі передохли?
показать весь комментарий
20.08.2020 12:46 Ответить
Ще десь близько 120 лимонів в парашці свинособачать..))
показать весь комментарий
20.08.2020 13:15 Ответить
зачем пукнул?
показать весь комментарий
20.08.2020 13:04 Ответить
Щоб Ви кисню взбдохнули!
Піднюхівачу..)))
показать весь комментарий
20.08.2020 13:12 Ответить
Оппозиционера Навального могли отравить психодиcлептиком, - российский "Интерфакс" - Цензор.НЕТ 9770
показать весь комментарий
20.08.2020 12:41 Ответить
Передоз однозначно. Зеля знает.
показать весь комментарий
20.08.2020 12:43 Ответить
Бутерброд просрочений з'їв.
показать весь комментарий
20.08.2020 12:50 Ответить
Хоть Крым и не похож на бутерброд, но некоторые бутерброды похожи на Крым - их тоже лучше не хватать.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:07 Ответить
Итак, ФСБ попыталось убить Навального.
Кого следующим они убьют? Байдена? Си Цзиньпина?
И сколько людей вот так убили ФСБ, кроме Скрипаля, Литвиненко, Щекочихина?
показать весь комментарий
20.08.2020 12:50 Ответить
навальный - агент фсб, исполняющий роль псевдоопозиционера
еще есть вопросы?
показать весь комментарий
20.08.2020 13:19 Ответить
На Байдена и Цзиньпина кишка у пуйла тонка.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:20 Ответить
Валерія Новодворська тощо
показать весь комментарий
20.08.2020 15:16 Ответить
Её хоронили в закрытом гробу.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:46 Ответить
Путин видя что проиходит в Беларуси решил перестраховаться и убрать единственного, кого прочили ему на замену "оппозиционеры".
показать весь комментарий
20.08.2020 12:53 Ответить
Да чем угодно могли отравить!
показать весь комментарий
20.08.2020 12:55 Ответить
та да. слабо верится, что впал в кому от психодислептиков. это ж скока сожрать надо было?
показать весь комментарий
20.08.2020 13:06 Ответить
ага, попил с утра чайку в аэропорту, сел в самолет и решил закинуться психодислептиками - как же, верю!
показать весь комментарий
20.08.2020 13:22 Ответить
А фтарякі нє чяй, пампампампампампам, брадяга нє скучяй... то нє срок, ажизнєний урооокк... (с)
Пи. Си. Прівєт дебілу, що крутив у маршрутці цю мєрзость.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:07 Ответить
короче овальный все, отбегал свое. видимо наступил наконец-то ***** на его любимый мозоль.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:11 Ответить
кацапы, как всегда накидают 100500 обсурдных версий.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:11 Ответить
а ведь и не могли ?
показать весь комментарий
20.08.2020 13:13 Ответить
зачем ***** травить фсбшную агентуру!
хотел бы трафануть, он бы уже лет 10 соседствовал с Немцовым, Новодворской, Березовским, Литвиненко и т.д.

впрочем ледоруб Троцкого, конфеты Коновальца, пистолет с цианидом для Бандеры тоже не потеряли свою актуальность - как видите арсенал большой
кто ж тогда будет официальным опозиционэром?

вы бы и дня не прожили в качестве настоящего опозиционера у ***** под носом

или вы думаете на лубянке платят бабки за разведение акавриумных рыбок и бабочек?
не пытайтесь украинцам навешать лапшу
показать весь комментарий
20.08.2020 13:16 Ответить
Пуйло користується методами середньовічних шльондр.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:18 Ответить
Поднимется рейтинг. Если выживет.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:29 Ответить
Время идет, а методы у гебни всё тежи.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:48 Ответить
А тем временем в Турции застрелили насмерть азербайджанского вора в законе Лоту Гули, имя которого недавно не раз всплывало на цензоре. Вот такая доля воровская.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:26 Ответить
Леша понял ,что трон под сЦарем шатается и пошел в самоволку а кремлятина такое не прощает
показать весь комментарий
20.08.2020 15:07 Ответить
в комментах полно пригожиских тролляк, ненавидящих Навального.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:35 Ответить
А что химики Пукана уже освоили психодислептики? А в Омске есть собор ...какой то богоматери? Ну вы поняли ....для любовного прикрытия....
показать весь комментарий
20.08.2020 15:36 Ответить
Чай - главное оружие ФСБ против оппозиции....на крайний случай сгодится и кофе.
показать весь комментарий
20.08.2020 16:37 Ответить
 
 