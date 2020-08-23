Німецька поліція взяла під цілодобову охорону госпіталь, де лікують Навального
Німецька поліція взяла під цілодобову охорону шпиталь Charite в Берліні, куди доставили на лікування Олексія Навального.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Біля клініки чергують кілька автобусів поліції, а також близько 10 правоохоронців, які рухаються по периметру групами по 2-5 осіб.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Есть новости поинтереснее:
"В питающих Симферополь водохранилищах осталось только 20% запасов воды. Теперь горожанам и жителям 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма будут подавать воду ограниченно согласно графику.
Как https://www.kommersant.ru/doc/4465053 сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на городскую администрацию, Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены в пять с лишним раз ниже плановой нормы. Вместо необходимых 36 млн и 34 млн кубометров, в них осталось только по 7 млн. Аянское водохранилище также осталось почти без запасов - там зафиксирована отметка в 2 млн вместо 3,9 млн кубометров.
Чтобы не допустить ухудшения ситуации, городские власти решили водоснабжение ограничить.
- Ограничения будут вводиться в три этапа. Первый этап: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизится до 140 тыс. кубометров. Горячее водоснабжение будет прекращено, - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198907348242964&id=100043710992775 заявила на своей странице в Facebook глава Симферополя Елена Проценко.
Она также указала, что второй этап начнется 31 августа и продлится до 7 сентября. В это время отбор воды сократится до 120 тысяч кубометров в сутки. Вода будет выдаваться по графику.
До 100 тысяч кубометров в сутки сократится подача воды на третьем этапе, с 7 сентября. Вода будет даваться по часам утром и вечером."
Вот так,при "умелом" хозяйствовании, можно за 6 лет остаться без воды.Скоро крымчанам воду будут по карточкам давать.
Но это ничего,
Глявное, что со своим народом, а не с клятыми "биндерами".