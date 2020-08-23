Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь, где лечат Навального
Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь Charite в Берлине, куда доставили на лечение Алексея Навального.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Возле клиники дежурят несколько автобусов полиции, а также около 10 правоохранителей, которые перемещаются по периметру группами по 2−5 человек.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Есть новости поинтереснее:
"В питающих Симферополь водохранилищах осталось только 20% запасов воды. Теперь горожанам и жителям 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма будут подавать воду ограниченно согласно графику.
Как https://www.kommersant.ru/doc/4465053 сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на городскую администрацию, Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены в пять с лишним раз ниже плановой нормы. Вместо необходимых 36 млн и 34 млн кубометров, в них осталось только по 7 млн. Аянское водохранилище также осталось почти без запасов - там зафиксирована отметка в 2 млн вместо 3,9 млн кубометров.
Чтобы не допустить ухудшения ситуации, городские власти решили водоснабжение ограничить.
- Ограничения будут вводиться в три этапа. Первый этап: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизится до 140 тыс. кубометров. Горячее водоснабжение будет прекращено, - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198907348242964&id=100043710992775 заявила на своей странице в Facebook глава Симферополя Елена Проценко.
Она также указала, что второй этап начнется 31 августа и продлится до 7 сентября. В это время отбор воды сократится до 120 тысяч кубометров в сутки. Вода будет выдаваться по графику.
До 100 тысяч кубометров в сутки сократится подача воды на третьем этапе, с 7 сентября. Вода будет даваться по часам утром и вечером."
Вот так,при "умелом" хозяйствовании, можно за 6 лет остаться без воды.Скоро крымчанам воду будут по карточкам давать.
Но это ничего,
Глявное, что со своим народом, а не с клятыми "биндерами".