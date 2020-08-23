Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь, где лечат Навального

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь Charite в Берлине, куда доставили на лечение Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Возле клиники дежурят несколько автобусов полиции, а также около 10 правоохранителей, которые перемещаются по периметру группами по 2−5 человек.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.