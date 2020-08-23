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Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь, где лечат Навального

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь, где лечат Навального

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь Charite в Берлине, куда доставили на лечение Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Возле клиники дежурят несколько автобусов полиции, а также около 10 правоохранителей, которые перемещаются по периметру группами по 2−5 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Немецкие медики о состоянии здоровья Навального: "Сейчас идет широкая медицинская диагностика"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

Автор: 

Германия (6926) охрана (700) лечение (922) Навальный (855)


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Топ комментарии
+11
Oн что, из золота отлит ? Навальный в российской политике играл роль сливного бачка: через него кремлёвские "башни" друг на друга компромат сливали.
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23.08.2020 14:51
+8
Гржадне украинцы, да какое нам дело до этого "оппозиционера".
Есть новости поинтереснее:
"В питающих Симферополь водохранилищах осталось только 20% запасов воды. Теперь горожанам и жителям 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма будут подавать воду ограниченно согласно графику.
Как https://www.kommersant.ru/doc/4465053 сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на городскую администрацию, Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены в пять с лишним раз ниже плановой нормы. Вместо необходимых 36 млн и 34 млн кубометров, в них осталось только по 7 млн. Аянское водохранилище также осталось почти без запасов - там зафиксирована отметка в 2 млн вместо 3,9 млн кубометров.
Чтобы не допустить ухудшения ситуации, городские власти решили водоснабжение ограничить.
- Ограничения будут вводиться в три этапа. Первый этап: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизится до 140 тыс. кубометров. Горячее водоснабжение будет прекращено, - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198907348242964&id=100043710992775 заявила на своей странице в Facebook глава Симферополя Елена Проценко.
Она также указала, что второй этап начнется 31 августа и продлится до 7 сентября. В это время отбор воды сократится до 120 тысяч кубометров в сутки. Вода будет выдаваться по графику.
До 100 тысяч кубометров в сутки сократится подача воды на третьем этапе, с 7 сентября. Вода будет даваться по часам утром и вечером."

Вот так,при "умелом" хозяйствовании, можно за 6 лет остаться без воды.Скоро крымчанам воду будут по карточкам давать.
Но это ничего,
Глявное, что со своим народом, а не с клятыми "биндерами".
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23.08.2020 15:13
+5
Складывается такое впечатление, что в Германии как бы не доверяют россии...
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23.08.2020 14:45
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Предурки, что там можно ещё публиковать? ***** уже с десяток замочило и останавливаться не собирается а позорная меркельша строит с гебнявым совместный поток.
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25.08.2020 00:34 Ответить
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