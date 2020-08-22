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Літак із Навальним на борту приземлився у Берліні, - прессекретарка Ярмиш (оновлено)

Літак із Навальним на борту приземлився у Берліні, - прессекретарка Ярмиш (оновлено)

Літак з російським опозиціонером Олексієм Навальним на борту успішно приземлився в Берліні.

Про це повідомила прессекретарка опозиційного політика Кіра Ярмиш, передає Цензор.НЕТ.

"Стан Навального був стабільним під час польоту і після приземлення", - цитує РБК-Україна повідомлення Reuters.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи

"Літак з Олексієм тільки що сів ву Берліні", - зазначає Ярмиш.

Як повідомлялося, літак з Навальним на борту вилетів з Омська до Німеччини вранці 22 серпня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.

Німеччина (7316) отруєння (943) росія (64871) лікування (607) Навальний (612)


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Топ коментарі
+17
"попить руцкого чая" - новое слово в истории всемирных отравлений )
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22.08.2020 10:38
+10
Навальный...
Жизнь это НЕ БУТЕРБРОД!
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22.08.2020 10:52
+9
Унаследовано из византии московской церковью, также как разделять и властвовать над врагами империи. Византийское коварство в московском исполнении.
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22.08.2020 11:04
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Там и останется... Намек был более чем прозрачным
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22.08.2020 10:36 Відповісти
Видать при смерти, раз отпустили. Вымыли все токсины из кровяного русла, но депо в печени и селезенке, скорее всего осталось. Хотя, если отравили огромными дозами инсулина, загнав в гипогликемическую кому, а глюкозой с минералами как-то восстановили баланс в крови, никаких следов не останется. Только необратимые деструктивные изменения в паренхиматозных органов (почках, печени, селезенке, мозге). Печальные события рузкимира.
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22.08.2020 11:02 Відповісти
интересно, где и как ему вкололи инсулин, в сортире?
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22.08.2020 12:13 Відповісти
По-перше, просто развели суху речовину в чаї, по-друге, в світі вже розроблені і існують інсулінові таблетки
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22.08.2020 13:11 Відповісти
Вполне себе в больнице, уже после "чая" ... никого же не пускали в палату, кроме фсбешников...
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22.08.2020 16:20 Відповісти
"попить руцкого чая" - новое слово в истории всемирных отравлений )
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22.08.2020 10:38 Відповісти
Унаследовано из византии московской церковью, также как разделять и властвовать над врагами империи. Византийское коварство в московском исполнении.
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22.08.2020 11:04 Відповісти
параша ничо не унаследует. на параше всё только воруют. просто церковь тоже во главе зачинщиков воровства, ядов в том числе. потом присваивают себе и эту историю.
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22.08.2020 11:23 Відповісти
Если "небутерброд" очухается,без видимых, серьезных последствий для здоровья,будет уже точно ясно ,что это кремлевский спектакль. Уж больно вовремя это отравление нарисовалось и постоянное сопровождение отравленного,кремлевскими журнашлюхами ,это только подтверждает.
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22.08.2020 10:40 Відповісти
Ну, слава Богу! Судьбоносная новость для Украины...
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22.08.2020 10:43 Відповісти
Навальный...
Жизнь это НЕ БУТЕРБРОД!
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22.08.2020 10:52 Відповісти
Теперь }{уйло заменит одного "оппозиционера" на некий "совет", как в Беларуси. Этот "совет" будет вонять }{уйлом % на 73.
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22.08.2020 10:58 Відповісти
Подавился бутербродом. Бывает.
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22.08.2020 11:03 Відповісти
и тебе не кашлять
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22.08.2020 11:03 Відповісти
УРА, теперь немцы могут спать спокойно, а то завалили все ресурсы этим человеком, как будто он презик, а не ботокс.
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22.08.2020 11:03 Відповісти
лапоть , шо ты лепишь ?
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22.08.2020 11:06 Відповісти
Тобі платять лише за ті коментарі, в яких ти згадуєш Пороха?)))
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22.08.2020 11:19 Відповісти
Сколько рыговских тварей на форуме с утра. Акуеть!
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22.08.2020 11:07 Відповісти
Камеры наблюдения в аэропорту зафиксировали что чай ему принес один из сотрудников ФБК, которых была целая толпа. То есть никто не мог знать кто выпьет этот чай. В крови нашли алкоголь. Летевший с ним пассажир рассказал что он долго был в туалете самолета, что он там делал непонятно.

Самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине, - пресс-секретарь Ярмыш - Цензор.НЕТ 9386
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22.08.2020 11:07 Відповісти
Да чо ты гаваришь! Эту туфту распространяй на сайтах сру.
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22.08.2020 12:08 Відповісти
мокши не визнають факт отруєння
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22.08.2020 11:24 Відповісти
та невже??
ну, якщо так сказали -- так і є..))
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22.08.2020 16:23 Відповісти
Пам'ятаю придурастів, які ржали над отруєнням Ющенка.
А це теж...моцква вчинила у зговорі з нашими гнидами.
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22.08.2020 11:25 Відповісти
Почему Ющенко не сдал анализ крови?
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22.08.2020 11:33 Відповісти
як це не здавав ?
це вам кремліни сказали ?
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22.08.2020 12:36 Відповісти
не сдавал он нихрена
https://interfax.com.ua/news/general/87063.html
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22.08.2020 12:40 Відповісти
Нам необходим последний анализ крови

Тобто і до того він багато разів здавав.
А наша прокурватура приховувала злочин фуйла і гнидів.
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22.08.2020 12:41 Відповісти
Вы в это верите?
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22.08.2020 12:44 Відповісти
Ми про це ЗНАЄМО.
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22.08.2020 13:20 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%83%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Отру́єння Ві́ктора Ю́щенка - один із нерозкритих злочинів новітньої історії України, що стався під час президентських виборів 2004 року. Віктора Ющенка було отруєно хімічними речовинами, які зазвичай не входять до продуктів харчування[1]. Результати аналізу крові свідчать про те, що Віктор Ющенко був отруєний діоксинами (тетрахлордібензапародіоксином[2][3][4]). Вміст діоксинів у крові Віктора Ющенка перевищував допустиму концентрацію у тисячі разів[5].
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22.08.2020 13:22 Відповісти
Навіщо вам поводити себе ніби ви звичайний ідіот, або працюєте? Аналізи проводили не одноразово. Наприклад в Австрії. Рівень діоксину в тканинах перевищував норму в тисячі разів.
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22.08.2020 13:24 Відповісти
Там отруєння вже на конвейєр поставлені... ******** ********ович Борджія....
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22.08.2020 16:28 Відповісти
Жаль гиперлуп (СП-2) Пуйло с Меркель не успели достроить , можно было бы "бутерброд" туда-сюда гонять
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22.08.2020 11:25 Відповісти
А в туалете он хапанул подаренный на дорожку Кафтанчиковый самогончик...
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22.08.2020 11:26 Відповісти
Скорее всего он мог принять что-то только в туалете самолета. С момента распития чая прошло достаточно времени.
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22.08.2020 11:30 Відповісти
Всех заклинило на чае.Яд могли нанести на личные вещи,такие как ручка,страница в блокноте,мобильный и т.п.
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22.08.2020 11:26 Відповісти
Не было никакого яда, никаких данных об этом нет и не будет
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22.08.2020 11:32 Відповісти
Ты думал , что мокшанское КГБ тебе все выложит ?
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22.08.2020 11:37 Відповісти
он в Германии, вывести все за 2 дня невозможно
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22.08.2020 11:41 Відповісти
Стули пельку, **** цяпське. Всі дохнуть тільки від вашого сраного кацяпського повітря: Щекочихин, Політковська, Новодворська, Кара-Мурза то що . Щоби ти вже здох , зраднику!
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22.08.2020 13:35 Відповісти
Как жалко Тихановскую, повесят ведь провокаторшу, как попа Гапона;
"28 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1906 года Георгий Гапон выехал из Петербурга по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B9%D1%85%D0%B8%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8_%E2%80%94_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Финляндской железной дороге и не вернулся обратно. По сведениям рабочих, он отправлялся на деловую встречу с представителем партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%B5%D1%80 эсеров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-90 [90] . Уезжая, Гапон не взял с собой ни вещей, ни оружия, и обещал к вечеру вернуться. Рабочие забеспокоились, не случилось ли с ним какой-либо бедыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Z-36 [36] . В середине апреля в газетах появились сообщения, что Гапон убит членом партии эсеров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петром Рутенбергом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-91 [91] . Сообщалось, что Гапон был задушен верёвкой и его труп висит на одной из пустующих дач под Петербургом. Сообщения подтвердились буквально. 30 апреля на даче Звержинской в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Озерках было обнаружено тело убитого человека, по всем приметам похожего на Гапона. Рабочие гапоновских организаций подтвердили, что убитый является Георгием Гапономhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-92 [92] . Вскрытие показало, что смерть наступила от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 удушения . По предварительным данным, Гапон был приглашён на дачу хорошо знакомым ему человеком, подвергся нападению группы лиц, был задушен верёвкой и подвешен на вбитый в стену крюкhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-93 [93] . В убийстве принимало участие около 3-4 человек. Человек, нанимавший дачу, был опознан дворником по фотографии. Им оказался инженер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Рутенберг https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD-94 [94] ."

Да, Рутенберг -стал основателем крушнейшей компании Израиля,
"В https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5 1920-е годы добился от британских властей концессии на электрификацию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5 подмандатной Палестины , построил первые электростанции, создал и возглавил существующую и поныне в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиле https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F Электрическую компанию . Организатор и участник убийства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Георгия Гапона ."

"Держитесь там", зайчики.
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22.08.2020 11:49 Відповісти
«Только Лукашенко !!!!»

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22.08.2020 13:32 Відповісти
**** цяпська, коли в організм ввести разом з чаєм інсулін в фсбешних дозах (наприклад 30 доз) і сліду навіть не залишиться після промивки судинного русла розчинами глюкози і елєктролітів в омської лікарні. Буде тільки тяжка гіпоглікемічна кома за наступним враженням паренхіматичних органів, насамперед, нирок. В польоті це смерть. Проте не сталося. Коли на фоні різкої гіпоглікемії, спочатку розпочалися кішечні коліки, йому нічого не залишалося, тільки сидіти в сортирі. Тут ти правий.
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22.08.2020 13:32 Відповісти
Засунь свои фантазии себе в ...опу. Какие будут ваши доказательства?
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22.08.2020 13:35 Відповісти
Маю тебе разом з твоїм ****** в дупу, кацяриле. О це мої тобі докази з середнім пальцем в сраці.
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22.08.2020 13:38 Відповісти
Уровень интеллекта зашкаливает
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22.08.2020 13:41 Відповісти
Зато как эффективно!
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22.08.2020 16:47 Відповісти
Идиотик, ввести инсулин с чаем невозможно. Вся фишка в том, что оболочка таблетки должна предохранять инсулин от воздействия желудочного сока. Даже, если есть подобные таблетки, как ими накормить человека, чтобы тот не заметил? Ответь, дурачек
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22.08.2020 22:52 Відповісти
Ну ты точно имбецил! ))). Для киллерских лабораторий фсб не составляет проблемы достать сухое действующее вещество инсулина или его синтетический аналог, которые просто растворяются в воде. Таблетки то существуют, кретин?? Ты же утверждал, что их нет. Когда ты, в очередной раз, усрался с "отсутствующими таблетками", я с удовольствием макнул тебя мордой в насранное. Так понятно?
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23.08.2020 13:35 Відповісти
Идиот-таблетка должна быть покрыта оболочкой, растворенный инсулин не подействует, поняло жлобина
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23.08.2020 13:43 Відповісти
КРЕТИН! В количестве 50 доз еще как подействует, потому, что значительная часть действующего вещества успеет всосаться в кровь до момента инактивации желудочным соком уже пока проходит по пищеводу, богатому кровеносными сосудами или стекая по стенкам желудка. Ты точно имбецил. Не суйся в науву в которой ничего не смыслишь. Тебе ж наверное хочется, чтобы Навальный отравился боярой или обкурился в сортире. Но твое ***** давно сказало, что он мочит своих врагов именно там.
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23.08.2020 13:52 Відповісти
Ты- позор Украины, из-за тебе подобных страна в таком состоянии. НЕУЧ и идиот
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23.08.2020 13:58 Відповісти
Кац, ти нервуеш в своєй інтелектуальной імпотенції. Мені це подобається. Нервуй далі. Слава Україні! Ганьба ватним ідіотам!!
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23.08.2020 17:46 Відповісти
А давай проверим на тебе. Всосутся из доз 50 в твою черную кацапскую кровь хотя бы 10 или нет?
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23.08.2020 13:55 Відповісти
Оболочка таблетки предназначена для длительного хранения, дозированного фармацевтического эффекта и обеспечения его доставки к наиболее эффективному месту всасывания препарата - тонкому кишечнику. Профессиональных убийц, создающих новички, такие мелочи как доза препарата, место его всасывания, побочные действия или терапевтическая эффективность меньше всего волнуют. Вообщем мне давно понятно, что ты просто поц. ПНХ, за поребрик
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23.08.2020 13:42 Відповісти
Ущербный, инсулина в таблетках, и в продаже нет, он разлагается в желудке. Неоюходимы оболочки защитные. Всосало?
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23.08.2020 13:49 Відповісти
Ты полный кретин. Если ты ничего не понимаешь в фармакологии и биохимии эффекта воздействия терапевтических препаратов, лучше иди пей дальше свою бояру, лечись алкоголизмом от полного дебилизма, и не отвлекай умных людей. Повторяю, речь идет не о терапевтическом использовании инсулина, где в связи с его нестойкостью, рассчитать пероральную терапевтическую дозу невозможно, а потому такая форма не применяется. Речь идет о токсическом введении перорально мегадозы инсулина, эффекта действия которой вполне хватило, чтобы загнать человека в гипогликемическую кому.. Если бы вся мегадоза, или хотя бы половина ее подействовала, Навальный бы уже был труп.
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23.08.2020 14:08 Відповісти
Ога,ога -- не было! Был только фсбешный мужичок, который сидел возле него в аэропорту, а потом находился в палате, куда никого не пускали ... Светило медицины, наверное....(3 фото -- уже в инете...
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22.08.2020 16:40 Відповісти
А про Ющенко кто-нибудь что-нибудь узнал? Добивает, как некоторые умники начинают делать свои дилетантские сногсшибательные предположения - что он делал в туалете, кто ему принес чай и т.п. Господа! Проведением таких операций занимаются люди посерьезней Вас! А вот в случае провала эти вещества могут использовать на тех, кто провалили операцию, чтобы суть вопроса была похоронена
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22.08.2020 11:47 Відповісти
А что про него узнавать?
Пчел разводит, фолькло собирает.

Не о том ты, зайчик, думаешь.
Ты думай о том, что Леху эвакуировали, а вот тебя - нет.
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22.08.2020 11:51 Відповісти
Цікаво, чи ще довго цивілізовані країни будуть терпіти росію?
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22.08.2020 11:58 Відповісти
Поки рашка вкладає свої гроші в ті країни , поки і терплять .В Португалії за останні два роки кацапи практично викупили всю нерухомість . А там є закон , якщо купив нерухомість , поклав гроші 200 тис евро в банк , то впродовж місяця-трьох отримуєш громодянство. Каци таким чином окупували майже пів Европи . Уявіть, що навіть в Польщі 50 % бізнеса кацапського.
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22.08.2020 12:29 Відповісти
невелика надія на те, що всі ті кацапи мають еврейське коріння.
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22.08.2020 12:34 Відповісти
Пане , навіть чиновники Бурятії скуповують Португалію , то яке коріння ? Так , в Португалії є закон про повернення євреїв з лат країн , але то зовсім інша історія.
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22.08.2020 12:44 Відповісти
такої інформації мені не відомо.
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22.08.2020 13:05 Відповісти
Рік , або два тому Портігалія прийняла закон про рееміграцію євреїв в Португалію Посилання на статтю португальскою--гугл в допомогу "Зачем евреи возвращаются в Португалию спустя столетия после того, как их предки были изгнаны и убиты "

https://www.bbc.com/portuguese/geral-48440404
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22.08.2020 13:23 Відповісти
Ну так насправді напад на Україну зробили саме євреї, як і в 1918 році. А кацапи, як завжди, лише тупий кровожерний схильний до зомбування і підходящий по нелюдським якостям інструмент агресії. Так було завжди, хто б ними не керував, а самі вони керували собою дай боже пару столітть - після того, як відбились від наших рук. А далі лише монголи, татари, німці, євреї...
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22.08.2020 13:01 Відповісти
До речі за монголів . В Ватиканській бібліотеці повно документів , мап , які підтверджують, що вся кацапія до кордонів ще тіх України належала і продовжує належати царству Монгольскому , тоб то відчудження земель не було офіційно .
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22.08.2020 13:28 Відповісти
Я тільки що повернувся з кльозети і мені так само стабільно начхати на стан здоров'я якогось там кацапа.
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22.08.2020 12:07 Відповісти
Лёха овощ по рецепту *****....
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22.08.2020 12:19 Відповісти
Хабаровск
Літак із Навальним на борту приземлився у Берліні, - прессекретарка Ярмиш - Цензор.НЕТ 7709
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22.08.2020 13:30 Відповісти
Весь сайт засрали двумя темами- бредом осла и жизнедеятельностью кремлевской имперской консервы
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22.08.2020 13:54 Відповісти
Сдали немцам на опыты.
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22.08.2020 14:17 Відповісти
Как вы думаете если одно тело привезли на 5-ти скорых помощях и немеренном количестве полицейских машин и мотоциклов?То какая интестная история была в самой России?При таком количестве охраны даже Меркель не возят.
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22.08.2020 15:45 Відповісти
И зачем такой кипиш поднимать? Дружественную Германию в спасение оппозиционера втягивать? Бориса Немцова банально застрелили - и всего делов!
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22.08.2020 22:38 Відповісти
Ща немцы своего плешивого подельника по сев.потоку отмоют перед злобными америкосами чтоб новые санкции не ввели
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23.08.2020 14:10 Відповісти
 
 