Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

Участники съезда Республиканской партии США в понедельник официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом в президенты страны.

В ходе партийного съезда в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) действующий президент заручился поддержкой республиканских делегатов из всех штатов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее в понедельник делегаты поддержали Майка Пенса в качестве кандидата в вице-президенты США.

Таким образом, Трамп и Пенс теперь - официальные претенденты на переизбрание. На выборах в ноябре им будут противостоять кандидат в президенты от демократов Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис.

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