Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США
Участники съезда Республиканской партии США в понедельник официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом в президенты страны.
В ходе партийного съезда в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) действующий президент заручился поддержкой республиканских делегатов из всех штатов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ранее в понедельник делегаты поддержали Майка Пенса в качестве кандидата в вице-президенты США.
Таким образом, Трамп и Пенс теперь - официальные претенденты на переизбрание. На выборах в ноябре им будут противостоять кандидат в президенты от демократов Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис.
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Не тупи, сложи 2+2...
А нельзя всех амбициозных придурков в одной лечебнице собрать, чтобы от них миллионы людей не страдали?
Если серьёзно - какой смысл на украинском ресурсе в агитации за президента США? Почему Вас так бомбит?
При президенте Обаме и вице президенте Байдене США были союзниками Украины, а при Трампе перестали? США при Трампе превратились в РФ? Администрация Трампа устраивает бардак, или демократы, любой ценой стремящиеся его убрать?
- два - доник прикапленая сволочь - такая как ваш бубеныш, а может и покрепче - у кацапляндии нет большей поддержки в штатах, чем сам рыжий.
- три - рыжии хамло, шо даже борщаговцы приседают от такого рыжего откровения.
продолжать?
Например, аргумент это - Обама, Байден и Клинтон продали Росатому (по деятельности которого велось расследование в США) уранодобывающую компанию. Это не поддержка РФ в штатах? А ведь перед этим была военная агрессия РФ против Гузии.
о чем тогда разговор?
Обама, Клинтон ? - забудьте - их нет.
Вы второй кто мне о них напоминает все время - первый, рыжий..
у него тоже были папередники, а Кинтон вообще 5 лет как крукет....
Я привёл пример действия, а не слов - я привёл факт сотрудничества предыдущей администрации с РФ. Вы можете привести равнозначный про сегодняшнюю? То что Трамп выгладит как чудак на букву "М" и так же разговаривает - это понятно. А сделал он что? С Ирана санкции снял как попередники, или бросил американцев в Бегази? Байден для Украины сделает больше чем Трамп, Вы знаете будущее?
мой промах....
Импичмент, гомофобия, расизм, обвинения в уклонении от защиті интересов США и последние беспорядки, связанные с полицейским беспределом, очень пойдут "на пользу" Трампу.
https://patrioty.org.ua/all/2020-08-24.html понеділок, 24 серпень 2020, 20:15
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Патріоти України.
Рудик загинув в Луганській області орієнтовно 22 серпня від кулі снайпера. Про це в Facebook написав Сергій Сердюк. Офіційної інформації від ЗСУ про загибель бійця немає. 31-річний загиблий був родом з села Золотники Теребовлянського району Тернопільської області. 22-24 серпня в Золотниковській сільраді оголосили траур по односельчанину
Трамп 2020!
сыграли б два на два, да в "дурака" !
потом, все вчетвером - на... ЭКГ,
а кто "дурней" - возглавит ТКГ !
и не ожидал вроде нихто, а оно она как - рыжий....