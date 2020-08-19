РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12394 посетителя онлайн
Новости Выборы в США и Украина
4 193 61

Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Бывший вице-президент США Джо Байден избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, свидетельствуют результаты голосования на прошедшей в онлайн режиме конвенции (съезде).

За него проголосовали делегации американских штатов. Они представили результаты прошедших в них предварительных выборов, на которых Байден набрал большинство голосов. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Проголосовать предлагали за двух кандидатов: за Джо Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Байден поблагодарил за оказанное ему доверие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден, в случае победы на выборах, назначит вице-президентом Камалу Харрис

Официально о том, кто стал кандидатом в президенты, будет объявлено в четверг, когда Байден примет предложение баллотироваться на пост главы государства.

От Республиканской партии на выборах в ноябре ему будет противостоять действующий президент США Дональд Трамп.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.

Автор: 

Байден Джо (2795) выборы (24766) США (27348)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
ну так чего наш щегол вава зеленских не чухается? Порошенко сделал же безвиз с Европой
показать весь комментарий
19.08.2020 08:38 Ответить
+10
Байден - хороший друг Украины и он станет следующим президентом США и даст параше просраться!!!
показать весь комментарий
19.08.2020 08:28 Ответить
+6
Ну у нас соплежуй-нелох сравнительно молод, а какой у него КПД?
показать весь комментарий
19.08.2020 09:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Байден - хороший друг Украины и он станет следующим президентом США и даст параше просраться!!!
показать весь комментарий
19.08.2020 08:28 Ответить
Этот хороший друг никогда не сделает безвиз для украинцев в США.
показать весь комментарий
19.08.2020 08:34 Ответить
ну так чего наш щегол вава зеленских не чухается? Порошенко сделал же безвиз с Европой
показать весь комментарий
19.08.2020 08:38 Ответить
Ніколи не говори ніколи.
Зрозуміло, що поки не сформується відповідальна більшість суспільства, не стануть невідворотніми демократичні зміни, буде існувати небезпека відкату в совок, на Україну будуть дивитися з побоюванням.
показать весь комментарий
19.08.2020 08:44 Ответить
о, а я этим утром в маршрутке повстречал Трампа. Рыжий, лысина зачесана, обрюзгший, ходит по салону, хватает украинцев за грудки и умоляющим голосом спрашивает, дескать, ну шо вы, укрАинцы, на безвиз США не соглашаетесь?!!! Приезжайте, говорит, в США, приглашаю! Так стыдно было, поверь... сам что ни на есть Трумп бегает, упрашивает...
показать весь комментарий
19.08.2020 08:48 Ответить
А чому він має робити безвіз для українців у США?
показать весь комментарий
19.08.2020 09:03 Ответить
Сегодня получить визу в США не так уж и сложно. Если конечно подходить к этому серьезно. Никогда таких проблем не было.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:19 Ответить
Проблемой это не было до 2014 года. У меня самого есть ещё действующая 10-летняя виза в украинском паспорте (получал в 2013-м). Позже - отказов всё больше и больше, сейчас среди украинцев более 50% получают отказ. Даже у кацапов почему-то куда меньше отказов.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:32 Ответить
Год назад для дочери без всяких проблем. у меня тоже открыта еще, тоже проблем не было никаких. Как не было до этого проблем с получением Шентгена. Правда сейчас он и даром не нужен. Да и виза в США не самое необходимое.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:30 Ответить
Дубовий показник, безвіз в США, а скільки відсотків українців бажають з'їздити в США?
показать весь комментарий
19.08.2020 09:49 Ответить
Обережніше. Демократи таку анархію розгорнули в США що люди на них обурені. Я сумніваюсь що байден виграє. І я сумніваюсь що цим мільйярдерам-політикам від демократів дійсно залежить на інтересах найманих робітників, яких вони нібито репрезентують. Вони користують це "стадо" для заробляння своїх мільйярдів. Праві хоч не криються з своїми принципами - а ліві суцільні беспринципні популісти.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:05 Ответить
Прочитал на сайте каспаров.ру программу дем.партии то есть самого Байдена. Там такая *уйня написана, что просто КАРАУЛ. Даже писать не хочется что там изложил илларионов. Очень хочется верить что это реально лажа, но уже предчувствую, что не лажа.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:08 Ответить
GOOD LUCK MISTER BAIDEN!
ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ ЭПОХУ КЛОУНОВ!!!
показать весь комментарий
19.08.2020 09:28 Ответить
Сейчас главное не ошибиться, чтобы потом не сесть в лужу как Петя. Который в своё время с Клинтоншей обнимался и топил за демократов. Или как Авакян тогда называл его "опасным маргиналом", а после избрания Трампа судорожно подтирал посты в соцсетях. Так облажаться - это надо было умудриться.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:36 Ответить
похоже ты полный идиот, наверное еще и за зе голосовал
показать весь комментарий
19.08.2020 12:07 Ответить
за зе голосовали выборцы трампа
показать весь комментарий
19.08.2020 13:02 Ответить
судя по коментариях все же таки наоборот, вот поэтому вы в вечном дерьме
показать весь комментарий
19.08.2020 13:55 Ответить
Старик
показать весь комментарий
19.08.2020 08:31 Ответить
Ну у нас соплежуй-нелох сравнительно молод, а какой у него КПД?
показать весь комментарий
19.08.2020 09:42 Ответить
В Америці і Європі ці старіки, як наші в 40 і 50 років.... Не рівняй їхню старість із старістю в країнах постсовка....
показать весь комментарий
19.08.2020 10:35 Ответить
Люди везде одинаковы, и везде подвержены старческим болезням. Даже в Европе и США есть и деменция, и Альцгеймер, и другие сопутствующие заболевания.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:38 Ответить
Так ... тільки Альцгемерами у них хворіють у 90-сто років, а у нас чуть не з 60 вже трясе головою... Вони дуже слідкують за харчуванням, за рівнем холостерину у їжі... Є стандарти їжі в ЄС і ЮСей..

В нас можна було навіть карантинні заходи не вводити для публічних місць... Який наш пенсіонер ходить в кафешки чи на футбольні матчі? А у них це звична справа... в 80 років піти на бейсбольний матч, посидіти в кафе....
показать весь комментарий
19.08.2020 10:57 Ответить
В них 30-40 років - це нормальний вік одруження і завести сімю... У нас стараються чуть не зі шкільної парти одружити/видати заміж, тому що знають, що до 60 років половина чоловіків тільки доживає....
Так що не рівняйте їхню старість, із нашою...
показать весь комментарий
19.08.2020 11:04 Ответить
Тут согласен с тобой 100%. Ты прав (
показать весь комментарий
19.08.2020 11:07 Ответить
как говорится после чёрной полосы приходит белая..
так же и у нас через 4 года прийдёт белая полоса
показать весь комментарий
19.08.2020 08:33 Ответить
Мертвечук? Юзер резиновой оксаны?
показать весь комментарий
19.08.2020 08:50 Ответить
Жаль(( крайне слабый кандидат, думаю с треском просрёт Трампу...Неужели не нашлось кого то помоложе и популярней..там же всего две партии, вариантов должно быть много
показать весь комментарий
19.08.2020 08:37 Ответить
Старий кінь борозну не зіпсує.
показать весь комментарий
19.08.2020 08:47 Ответить
Но и не вспашет.
показать весь комментарий
19.08.2020 08:51 Ответить
"Борозну не зіпсує" - це означає, що не схибить в керуванні державою. А що таке "не вспашет", - не влаштує революцію? Так в Штатах її і не треба.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:02 Ответить
а если бы было много партий, вариантов было бы мало?
показать весь комментарий
19.08.2020 08:56 Ответить
Лівацька мразь.
показать весь комментарий
19.08.2020 08:38 Ответить
МОжна вже зараз привітати Трампа з другим терміном. Бачу ліваки у всьому світі є нікчемами - корупціонерами, які спираються на маргінальні верстви.
показать весь комментарий
19.08.2020 08:57 Ответить
І Трамп, і Байден - люди навіть не вчорашнього, а позавчорашнього дня. Та ще й неодноразово зашкварені. Дуже сумно, що провідні американські партії нездатні висунути когось більш пристойнішого і ***********.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:02 Ответить
Наприклад, якогось репера?
показать весь комментарий
19.08.2020 09:04 Ответить
Ви про що? Любите реп?
показать весь комментарий
19.08.2020 09:05 Ответить
Я про те, що для керування державою потрібні величезний досвід і компетентність, щоб не було так, як зараз в Україні.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:08 Ответить
Ох як клоуни завили ...
показать весь комментарий
19.08.2020 09:05 Ответить
Йому 78? Але все ж таки для нас він кращий за Трампа. Бажаю перемоги!
показать весь комментарий
19.08.2020 09:13 Ответить
Трамп должен победить, иначе - миру хана.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:16 Ответить
Русскому миру
показать весь комментарий
19.08.2020 09:20 Ответить
За демократов голосуют цветные, голубые, коммунисты, феминисты, социалисты, артисты, креативный маладежь, художники-нудисты, небелые мигранты, блогеры, порнозвезды, транссвеститы, паразиты, либералы, анархисты... Как же много фриков, у Байдена есть шансы.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:27 Ответить
Не то что за гебнявого *****, одни только руснявие раби!
показать весь комментарий
19.08.2020 09:33 Ответить
Зато в росії, всі такі правильні,всі такі святі, голосують за збоченця-педофіла.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:39 Ответить
Трамп хороший президент. Американцы выберут Трампа на второй срок.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:49 Ответить
Демократи були друзями рашки до того як Обама розвів менеджера Чубайса, вовку зеро на Крим і не відірвав Україну від московитів, тому вони і за Трампа зараз.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:52 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/28/7260928/ Байден победит Трампа на выборах президента США с вероятностью 91% - The Economist
показать весь комментарий
19.08.2020 10:11 Ответить
Та це брехня.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:25 Ответить
Удачи! Бог в помощь!
показать весь комментарий
19.08.2020 10:24 Ответить
Трам виграє вибори, зараз різниця між ним і Байденом складає усього лише 4 відсотки і скорочується. Про "друга України Байдена" треба дивитись не слова, а дії. У часи Майдана і Обами Байден багато базікав,але допомоги Україна так і не отримала. Та й санкції, що їх застосував Обама за Крим, були мізерними і кумедними. А от Трам точно не є другом України, але саме при ньому Україна отримала суттєву військову допомогу. І нові санції при Трампі стали не кумедними, а цілком дієвими для економіки Росії. Може особисто Трамп і не має до цього відношення, а от до не отримання допомоги Україною від США у 2014 році Байден має пряме відношення. До того ж він корупціонер, і був зацікавлений у збереженні режиму Януковича, тож усе має своє пояснення. А слова - то таке, обіцянка-цяцянка.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:24 Ответить
И вот оно старое советское политбюро. Андропов передаёт власть Черненко. На подходе молодой Горбачев, ускорение, перестройка США.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:27 Ответить
Їхні 80 років, це як совкові 40-50 років.... Американці, європейці, а особливо японці дуже дбають про здоровий спосіб життя...
показать весь комментарий
19.08.2020 10:48 Ответить
Я не о продолжительности жизни где кстати разница всего в 8 - 9 лет. Я имел ввиду оторванность власти от народа. Человек старой закалки, не вписывается в новую общественную формацию. Возникает разрыв между верхами и низами общества.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:20 Ответить
Бути президентом багатої і розвинутої країни із сталою демократією, це не те що бути президентом країни, яка розвивається....
Країна, яка розвивається справді потребує "нової крові", нових сил, нових ідей по реформуванні країни і її розвитку... У країнах сталої демократії цю функцію виконують дуже сильні і розвинуті інституції... А роль президента там обмежується людиною, яка задає внутрішню і зовнішню повістку країни... а як це зробити і втілити у життя, це вже справа цих інституції.... Тому там краще, щоб президентом була досвідчена людина, політик з досвідом... Таж сама історія із Меркель, німці чогось не спішать її виганяти, як білоруси Лукашенка....

Тому це дві різні історії.... Як приклад, той же Трамп, який не мав цього політичного досвіду перебування у політичній системі ЮСЕЙ... тому трапився фол із ЗАПРОВАДЖЕННЯМ КОВІД-КАРАНТИНУ , і БЛМ... Хоча, як економіст... ВІН - ШИКАРНИЙ...
показать весь комментарий
19.08.2020 11:42 Ответить
Ну да. Социальная напряженность отсутствует, погромы магазинов, то мультики голливуда, госдолг тает на глазах, международный авторитет растёт, дружба с Китаем укрепляется. НАТО без противоречий. Не жизнь, а сказка. Только когда, Акела, старый вождь стаи, хотя бы раз промахнётся, то сказка закончится. Например СП2, таки достроят, и все поймут, что король то голый.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:43 Ответить
Ну не був таким категоричним щодо Трампа.... При Трампі Україна більше отримала військової допомоги ніж при Обамі...... А як Україна розпорядилася з цією допомогою, точніше кого вибрали?.... це вже наш провтик, тому що очевидно що Зелінський ненадає такої ваги Армії, яка була при Порошенку ....

Тай не все так однозначно з тією перемогою Байдена.... Післяпандемічна економіка останні місяці показала приріст ВВП.... Може в усьому іншому Трамп - дурачок... але як ЕКОНОМІСТ, він - шикарний.... Почитайте його книги!!!!
показать весь комментарий
19.08.2020 10:44 Ответить
Це республіканський конгрес (партія покійного Маккейна), заставляє рудого придурка надавати допомогу Україні.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:03 Ответить
Звісно, і це важливо, бо серед республіканців друзів України набагато більше, ніж серед демократів. А російської агентури навпаки, зворотньо пропорційно більше серед демократів. Тож для нас вибір очевидний - Трам поганий, але Байден ще гірший.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:17 Ответить
 
 