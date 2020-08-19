Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии
Бывший вице-президент США Джо Байден избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, свидетельствуют результаты голосования на прошедшей в онлайн режиме конвенции (съезде).
За него проголосовали делегации американских штатов. Они представили результаты прошедших в них предварительных выборов, на которых Байден набрал большинство голосов. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Проголосовать предлагали за двух кандидатов: за Джо Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.
Байден поблагодарил за оказанное ему доверие.
Официально о том, кто стал кандидатом в президенты, будет объявлено в четверг, когда Байден примет предложение баллотироваться на пост главы государства.
От Республиканской партии на выборах в ноябре ему будет противостоять действующий президент США Дональд Трамп.
Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.
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Зрозуміло, що поки не сформується відповідальна більшість суспільства, не стануть невідворотніми демократичні зміни, буде існувати небезпека відкату в совок, на Україну будуть дивитися з побоюванням.
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В нас можна було навіть карантинні заходи не вводити для публічних місць... Який наш пенсіонер ходить в кафешки чи на футбольні матчі? А у них це звична справа... в 80 років піти на бейсбольний матч, посидіти в кафе....
Так що не рівняйте їхню старість, із нашою...
так же и у нас через 4 года прийдёт белая полоса
Країна, яка розвивається справді потребує "нової крові", нових сил, нових ідей по реформуванні країни і її розвитку... У країнах сталої демократії цю функцію виконують дуже сильні і розвинуті інституції... А роль президента там обмежується людиною, яка задає внутрішню і зовнішню повістку країни... а як це зробити і втілити у життя, це вже справа цих інституції.... Тому там краще, щоб президентом була досвідчена людина, політик з досвідом... Таж сама історія із Меркель, німці чогось не спішать її виганяти, як білоруси Лукашенка....
Тому це дві різні історії.... Як приклад, той же Трамп, який не мав цього політичного досвіду перебування у політичній системі ЮСЕЙ... тому трапився фол із ЗАПРОВАДЖЕННЯМ КОВІД-КАРАНТИНУ , і БЛМ... Хоча, як економіст... ВІН - ШИКАРНИЙ...
Тай не все так однозначно з тією перемогою Байдена.... Післяпандемічна економіка останні місяці показала приріст ВВП.... Може в усьому іншому Трамп - дурачок... але як ЕКОНОМІСТ, він - шикарний.... Почитайте його книги!!!!