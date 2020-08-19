УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12826 відвідувачів онлайн
Новини Вибори в США і Україна
4 193 61

Байден став кандидатом у президенти США від Демократичної партії

Байден став кандидатом у президенти США від Демократичної партії

Колишнього віцепрезидента США Джо Байдена обрано кандидатом у президенти США від Демократичної партії, свідчать результати голосування на конвенції, що відбулася в онлайн-режимі (з'їзді).

За нього проголосували делегації американських штатів. Вони представили результати попередніх виборів, які відбулися в них і на яких Байден набрав більшість голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Проголосувати пропонували за двох кандидатів: за Джо Байдена або сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса.

Байден подякував за надану йому довіру.

Офіційно про те, хто став кандидатом у президенти, буде оголошено в четвер, коли Байден прийме пропозицію балотуватися на пост глави держави.

Також читайте: Байден, у разі перемоги на виборах, призначить віцепрезиденткою Камалу Харріс

Від Республіканської партії на виборах у листопаді йому протистоятиме чинний президент США Дональд Трамп.

Президентські вибори в США призначені на 3 листопада.

Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6727) США (23632)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
ну так чего наш щегол вава зеленских не чухается? Порошенко сделал же безвиз с Европой
показати весь коментар
19.08.2020 08:38 Відповісти
+10
Байден - хороший друг Украины и он станет следующим президентом США и даст параше просраться!!!
показати весь коментар
19.08.2020 08:28 Відповісти
+6
Ну у нас соплежуй-нелох сравнительно молод, а какой у него КПД?
показати весь коментар
19.08.2020 09:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Байден - хороший друг Украины и он станет следующим президентом США и даст параше просраться!!!
показати весь коментар
19.08.2020 08:28 Відповісти
Этот хороший друг никогда не сделает безвиз для украинцев в США.
показати весь коментар
19.08.2020 08:34 Відповісти
ну так чего наш щегол вава зеленских не чухается? Порошенко сделал же безвиз с Европой
показати весь коментар
19.08.2020 08:38 Відповісти
Ніколи не говори ніколи.
Зрозуміло, що поки не сформується відповідальна більшість суспільства, не стануть невідворотніми демократичні зміни, буде існувати небезпека відкату в совок, на Україну будуть дивитися з побоюванням.
показати весь коментар
19.08.2020 08:44 Відповісти
о, а я этим утром в маршрутке повстречал Трампа. Рыжий, лысина зачесана, обрюзгший, ходит по салону, хватает украинцев за грудки и умоляющим голосом спрашивает, дескать, ну шо вы, укрАинцы, на безвиз США не соглашаетесь?!!! Приезжайте, говорит, в США, приглашаю! Так стыдно было, поверь... сам что ни на есть Трумп бегает, упрашивает...
показати весь коментар
19.08.2020 08:48 Відповісти
А чому він має робити безвіз для українців у США?
показати весь коментар
19.08.2020 09:03 Відповісти
Сегодня получить визу в США не так уж и сложно. Если конечно подходить к этому серьезно. Никогда таких проблем не было.
показати весь коментар
19.08.2020 09:19 Відповісти
Проблемой это не было до 2014 года. У меня самого есть ещё действующая 10-летняя виза в украинском паспорте (получал в 2013-м). Позже - отказов всё больше и больше, сейчас среди украинцев более 50% получают отказ. Даже у кацапов почему-то куда меньше отказов.
показати весь коментар
19.08.2020 10:32 Відповісти
Год назад для дочери без всяких проблем. у меня тоже открыта еще, тоже проблем не было никаких. Как не было до этого проблем с получением Шентгена. Правда сейчас он и даром не нужен. Да и виза в США не самое необходимое.
показати весь коментар
19.08.2020 11:30 Відповісти
Дубовий показник, безвіз в США, а скільки відсотків українців бажають з'їздити в США?
показати весь коментар
19.08.2020 09:49 Відповісти
Обережніше. Демократи таку анархію розгорнули в США що люди на них обурені. Я сумніваюсь що байден виграє. І я сумніваюсь що цим мільйярдерам-політикам від демократів дійсно залежить на інтересах найманих робітників, яких вони нібито репрезентують. Вони користують це "стадо" для заробляння своїх мільйярдів. Праві хоч не криються з своїми принципами - а ліві суцільні беспринципні популісти.
показати весь коментар
19.08.2020 09:05 Відповісти
Прочитал на сайте каспаров.ру программу дем.партии то есть самого Байдена. Там такая *уйня написана, что просто КАРАУЛ. Даже писать не хочется что там изложил илларионов. Очень хочется верить что это реально лажа, но уже предчувствую, что не лажа.
показати весь коментар
19.08.2020 09:08 Відповісти
GOOD LUCK MISTER BAIDEN!
ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ ЭПОХУ КЛОУНОВ!!!
показати весь коментар
19.08.2020 09:28 Відповісти
Сейчас главное не ошибиться, чтобы потом не сесть в лужу как Петя. Который в своё время с Клинтоншей обнимался и топил за демократов. Или как Авакян тогда называл его "опасным маргиналом", а после избрания Трампа судорожно подтирал посты в соцсетях. Так облажаться - это надо было умудриться.
показати весь коментар
19.08.2020 10:36 Відповісти
похоже ты полный идиот, наверное еще и за зе голосовал
показати весь коментар
19.08.2020 12:07 Відповісти
за зе голосовали выборцы трампа
показати весь коментар
19.08.2020 13:02 Відповісти
судя по коментариях все же таки наоборот, вот поэтому вы в вечном дерьме
показати весь коментар
19.08.2020 13:55 Відповісти
Старик
показати весь коментар
19.08.2020 08:31 Відповісти
Ну у нас соплежуй-нелох сравнительно молод, а какой у него КПД?
показати весь коментар
19.08.2020 09:42 Відповісти
В Америці і Європі ці старіки, як наші в 40 і 50 років.... Не рівняй їхню старість із старістю в країнах постсовка....
показати весь коментар
19.08.2020 10:35 Відповісти
Люди везде одинаковы, и везде подвержены старческим болезням. Даже в Европе и США есть и деменция, и Альцгеймер, и другие сопутствующие заболевания.
показати весь коментар
19.08.2020 10:38 Відповісти
Так ... тільки Альцгемерами у них хворіють у 90-сто років, а у нас чуть не з 60 вже трясе головою... Вони дуже слідкують за харчуванням, за рівнем холостерину у їжі... Є стандарти їжі в ЄС і ЮСей..

В нас можна було навіть карантинні заходи не вводити для публічних місць... Який наш пенсіонер ходить в кафешки чи на футбольні матчі? А у них це звична справа... в 80 років піти на бейсбольний матч, посидіти в кафе....
показати весь коментар
19.08.2020 10:57 Відповісти
В них 30-40 років - це нормальний вік одруження і завести сімю... У нас стараються чуть не зі шкільної парти одружити/видати заміж, тому що знають, що до 60 років половина чоловіків тільки доживає....
Так що не рівняйте їхню старість, із нашою...
показати весь коментар
19.08.2020 11:04 Відповісти
Тут согласен с тобой 100%. Ты прав (
показати весь коментар
19.08.2020 11:07 Відповісти
как говорится после чёрной полосы приходит белая..
так же и у нас через 4 года прийдёт белая полоса
показати весь коментар
19.08.2020 08:33 Відповісти
Мертвечук? Юзер резиновой оксаны?
показати весь коментар
19.08.2020 08:50 Відповісти
Жаль(( крайне слабый кандидат, думаю с треском просрёт Трампу...Неужели не нашлось кого то помоложе и популярней..там же всего две партии, вариантов должно быть много
показати весь коментар
19.08.2020 08:37 Відповісти
Старий кінь борозну не зіпсує.
показати весь коментар
19.08.2020 08:47 Відповісти
Но и не вспашет.
показати весь коментар
19.08.2020 08:51 Відповісти
"Борозну не зіпсує" - це означає, що не схибить в керуванні державою. А що таке "не вспашет", - не влаштує революцію? Так в Штатах її і не треба.
показати весь коментар
19.08.2020 09:02 Відповісти
а если бы было много партий, вариантов было бы мало?
показати весь коментар
19.08.2020 08:56 Відповісти
Лівацька мразь.
показати весь коментар
19.08.2020 08:38 Відповісти
МОжна вже зараз привітати Трампа з другим терміном. Бачу ліваки у всьому світі є нікчемами - корупціонерами, які спираються на маргінальні верстви.
показати весь коментар
19.08.2020 08:57 Відповісти
І Трамп, і Байден - люди навіть не вчорашнього, а позавчорашнього дня. Та ще й неодноразово зашкварені. Дуже сумно, що провідні американські партії нездатні висунути когось більш пристойнішого і ***********.
показати весь коментар
19.08.2020 09:02 Відповісти
Наприклад, якогось репера?
показати весь коментар
19.08.2020 09:04 Відповісти
Ви про що? Любите реп?
показати весь коментар
19.08.2020 09:05 Відповісти
Я про те, що для керування державою потрібні величезний досвід і компетентність, щоб не було так, як зараз в Україні.
показати весь коментар
19.08.2020 09:08 Відповісти
Ох як клоуни завили ...
показати весь коментар
19.08.2020 09:05 Відповісти
Йому 78? Але все ж таки для нас він кращий за Трампа. Бажаю перемоги!
показати весь коментар
19.08.2020 09:13 Відповісти
Трамп должен победить, иначе - миру хана.
показати весь коментар
19.08.2020 09:16 Відповісти
Русскому миру
показати весь коментар
19.08.2020 09:20 Відповісти
За демократов голосуют цветные, голубые, коммунисты, феминисты, социалисты, артисты, креативный маладежь, художники-нудисты, небелые мигранты, блогеры, порнозвезды, транссвеститы, паразиты, либералы, анархисты... Как же много фриков, у Байдена есть шансы.
показати весь коментар
19.08.2020 09:27 Відповісти
Не то что за гебнявого *****, одни только руснявие раби!
показати весь коментар
19.08.2020 09:33 Відповісти
Зато в росії, всі такі правильні,всі такі святі, голосують за збоченця-педофіла.
показати весь коментар
19.08.2020 09:39 Відповісти
Трамп хороший президент. Американцы выберут Трампа на второй срок.
показати весь коментар
19.08.2020 09:49 Відповісти
Демократи були друзями рашки до того як Обама розвів менеджера Чубайса, вовку зеро на Крим і не відірвав Україну від московитів, тому вони і за Трампа зараз.
показати весь коментар
19.08.2020 09:52 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/28/7260928/ Байден победит Трампа на выборах президента США с вероятностью 91% - The Economist
показати весь коментар
19.08.2020 10:11 Відповісти
Та це брехня.
показати весь коментар
19.08.2020 10:25 Відповісти
Удачи! Бог в помощь!
показати весь коментар
19.08.2020 10:24 Відповісти
Трам виграє вибори, зараз різниця між ним і Байденом складає усього лише 4 відсотки і скорочується. Про "друга України Байдена" треба дивитись не слова, а дії. У часи Майдана і Обами Байден багато базікав,але допомоги Україна так і не отримала. Та й санкції, що їх застосував Обама за Крим, були мізерними і кумедними. А от Трам точно не є другом України, але саме при ньому Україна отримала суттєву військову допомогу. І нові санції при Трампі стали не кумедними, а цілком дієвими для економіки Росії. Може особисто Трамп і не має до цього відношення, а от до не отримання допомоги Україною від США у 2014 році Байден має пряме відношення. До того ж він корупціонер, і був зацікавлений у збереженні режиму Януковича, тож усе має своє пояснення. А слова - то таке, обіцянка-цяцянка.
показати весь коментар
19.08.2020 10:24 Відповісти
И вот оно старое советское политбюро. Андропов передаёт власть Черненко. На подходе молодой Горбачев, ускорение, перестройка США.
показати весь коментар
19.08.2020 10:27 Відповісти
Їхні 80 років, це як совкові 40-50 років.... Американці, європейці, а особливо японці дуже дбають про здоровий спосіб життя...
показати весь коментар
19.08.2020 10:48 Відповісти
Я не о продолжительности жизни где кстати разница всего в 8 - 9 лет. Я имел ввиду оторванность власти от народа. Человек старой закалки, не вписывается в новую общественную формацию. Возникает разрыв между верхами и низами общества.
показати весь коментар
19.08.2020 11:20 Відповісти
Бути президентом багатої і розвинутої країни із сталою демократією, це не те що бути президентом країни, яка розвивається....
Країна, яка розвивається справді потребує "нової крові", нових сил, нових ідей по реформуванні країни і її розвитку... У країнах сталої демократії цю функцію виконують дуже сильні і розвинуті інституції... А роль президента там обмежується людиною, яка задає внутрішню і зовнішню повістку країни... а як це зробити і втілити у життя, це вже справа цих інституції.... Тому там краще, щоб президентом була досвідчена людина, політик з досвідом... Таж сама історія із Меркель, німці чогось не спішать її виганяти, як білоруси Лукашенка....

Тому це дві різні історії.... Як приклад, той же Трамп, який не мав цього політичного досвіду перебування у політичній системі ЮСЕЙ... тому трапився фол із ЗАПРОВАДЖЕННЯМ КОВІД-КАРАНТИНУ , і БЛМ... Хоча, як економіст... ВІН - ШИКАРНИЙ...
показати весь коментар
19.08.2020 11:42 Відповісти
Ну да. Социальная напряженность отсутствует, погромы магазинов, то мультики голливуда, госдолг тает на глазах, международный авторитет растёт, дружба с Китаем укрепляется. НАТО без противоречий. Не жизнь, а сказка. Только когда, Акела, старый вождь стаи, хотя бы раз промахнётся, то сказка закончится. Например СП2, таки достроят, и все поймут, что король то голый.
показати весь коментар
19.08.2020 12:43 Відповісти
Ну не був таким категоричним щодо Трампа.... При Трампі Україна більше отримала військової допомоги ніж при Обамі...... А як Україна розпорядилася з цією допомогою, точніше кого вибрали?.... це вже наш провтик, тому що очевидно що Зелінський ненадає такої ваги Армії, яка була при Порошенку ....

Тай не все так однозначно з тією перемогою Байдена.... Післяпандемічна економіка останні місяці показала приріст ВВП.... Може в усьому іншому Трамп - дурачок... але як ЕКОНОМІСТ, він - шикарний.... Почитайте його книги!!!!
показати весь коментар
19.08.2020 10:44 Відповісти
Це республіканський конгрес (партія покійного Маккейна), заставляє рудого придурка надавати допомогу Україні.
показати весь коментар
19.08.2020 11:03 Відповісти
Звісно, і це важливо, бо серед республіканців друзів України набагато більше, ніж серед демократів. А російської агентури навпаки, зворотньо пропорційно більше серед демократів. Тож для нас вибір очевидний - Трам поганий, але Байден ще гірший.
показати весь коментар
19.08.2020 11:17 Відповісти
 
 