Байден став кандидатом у президенти США від Демократичної партії
Колишнього віцепрезидента США Джо Байдена обрано кандидатом у президенти США від Демократичної партії, свідчать результати голосування на конвенції, що відбулася в онлайн-режимі (з'їзді).
За нього проголосували делегації американських штатів. Вони представили результати попередніх виборів, які відбулися в них і на яких Байден набрав більшість голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Проголосувати пропонували за двох кандидатів: за Джо Байдена або сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса.
Байден подякував за надану йому довіру.
Офіційно про те, хто став кандидатом у президенти, буде оголошено в четвер, коли Байден прийме пропозицію балотуватися на пост глави держави.
Від Республіканської партії на виборах у листопаді йому протистоятиме чинний президент США Дональд Трамп.
Президентські вибори в США призначені на 3 листопада.
Будь ласка, зачекайте...
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Зрозуміло, що поки не сформується відповідальна більшість суспільства, не стануть невідворотніми демократичні зміни, буде існувати небезпека відкату в совок, на Україну будуть дивитися з побоюванням.
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В нас можна було навіть карантинні заходи не вводити для публічних місць... Який наш пенсіонер ходить в кафешки чи на футбольні матчі? А у них це звична справа... в 80 років піти на бейсбольний матч, посидіти в кафе....
Так що не рівняйте їхню старість, із нашою...
так же и у нас через 4 года прийдёт белая полоса
Країна, яка розвивається справді потребує "нової крові", нових сил, нових ідей по реформуванні країни і її розвитку... У країнах сталої демократії цю функцію виконують дуже сильні і розвинуті інституції... А роль президента там обмежується людиною, яка задає внутрішню і зовнішню повістку країни... а як це зробити і втілити у життя, це вже справа цих інституції.... Тому там краще, щоб президентом була досвідчена людина, політик з досвідом... Таж сама історія із Меркель, німці чогось не спішать її виганяти, як білоруси Лукашенка....
Тому це дві різні історії.... Як приклад, той же Трамп, який не мав цього політичного досвіду перебування у політичній системі ЮСЕЙ... тому трапився фол із ЗАПРОВАДЖЕННЯМ КОВІД-КАРАНТИНУ , і БЛМ... Хоча, як економіст... ВІН - ШИКАРНИЙ...
Тай не все так однозначно з тією перемогою Байдена.... Післяпандемічна економіка останні місяці показала приріст ВВП.... Може в усьому іншому Трамп - дурачок... але як ЕКОНОМІСТ, він - шикарний.... Почитайте його книги!!!!