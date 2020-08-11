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Байден, у разі перемоги на виборах, призначить віцепрезиденткою Камалу Харріс

Байден, у разі перемоги на виборах, призначить віцепрезиденткою Камалу Харріс

Майбутній кандидат у президенти США від демократів Джо Байден визначив, хто в разі його перемоги стане віцепрезидентом, повідомляє у вівторок американське телебачення з посиланням на обізнані з ситуацією джерела.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Передбачається, що про своє рішення Байден може оголосити вже у вівторок.

Вже давно відомо, що він вибере неодмінно жінку. При цьому сам Байден визнавав, що в його партії закликають зупинити вибір на афроамериканці.

Раніше видання The Hill повідомляло, що, за деякими даними, вибір з великою часткою ймовірності може впасти на сенаторку-демократку від Каліфорнії Камалу Харріс. Вона брала участь у праймеріз Демократичної партії, але після успіху на старті, швидко втратила популярність і вийшла з президентських перегонів.

Також читайте: Імовірність перемоги Байдена над Трампом на президентських виборах у США становить 91%, - The Economist. ІНФОГРАФІКА

Кандидатура Харріс, на думку американських експертів, була б логічною і не дуже ризикованою. В ході праймеріз вона намагалася знайти баланс між позиціями помірних демократів і ультралівою частиною партії. При цьому, як зазначали західні ЗМІ, в результаті Харріс не влаштувала ні тих, ні інших і вийшла з боротьби. Проте, передбачається, що вона в разі висунення на пост віцепрезидента не викличе обурення ні в помірних демократів, ні у прихильників більш радикальних лівих ідей.

Пізніше цю інформацію підтвердив сам Байден у твіттері.

Автор: 

Байден Джо (2893) США (23613)


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Топ коментарі
+17
При этом сам Байден признавал, что в его партии призывают остановить выборы на афроамериканке.

Тобто ключовою умовою вибору кандидата є не громадянські, професійні та особисті якості, досвід, політична позиція тощо, а колір шкіри?
Це вже чорний расизм чи ще ніт?
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11.08.2020 23:43 Відповісти
+14
у Ишака хреновые перспективы....
Байден, в случае победы на выборах, назначит вице-президентом Камалу Харрис - Цензор.НЕТ 9559
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11.08.2020 23:50 Відповісти
+7
Я думаю, что уже многие в США и Европе поняли, что загоняются по поводу толерантности, но как выйти из этого бреда пока что не знают
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11.08.2020 23:46 Відповісти
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Уже давно известно, что он выберет непременно женщину. При этом сам Байден признавал, что в его партии призывают остановить выборы на афроамериканке. Источник: https://censor.net/n3213185
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11.08.2020 23:37 Відповісти
Наверно она еще и лесбиянка. Комбо.....
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11.08.2020 23:38 Відповісти
...та хвора на СНІД.
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11.08.2020 23:44 Відповісти
а может ещё и одноногая...
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11.08.2020 23:45 Відповісти
И с синдромом Дауна.
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12.08.2020 00:11 Відповісти
Нетолерантно! Треба використовувати політкошерне визначення "з альтернативним IQ".
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12.08.2020 00:56 Відповісти
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12.08.2020 00:00 Відповісти
Ну это то как раз вообще не имеет никакого значения. какое нам дело до того, что происходит в спальне у чужих людей?
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12.08.2020 07:35 Відповісти
хоть моложе 55-ти, не беременная и традиционной сексуальной ориентации
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12.08.2020 04:22 Відповісти
А чего моложе 55?Это сексизм по возрастному показателю!!!
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12.08.2020 08:36 Відповісти
ну это интрига давно ждут кого Байден выберет в заместители, с кем спайка
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11.08.2020 23:39 Відповісти
При этом сам Байден признавал, что в его партии призывают остановить выборы на афроамериканке.

Тобто ключовою умовою вибору кандидата є не громадянські, професійні та особисті якості, досвід, політична позиція тощо, а колір шкіри?
Це вже чорний расизм чи ще ніт?
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11.08.2020 23:43 Відповісти
Я думаю, что уже многие в США и Европе поняли, что загоняются по поводу толерантности, но как выйти из этого бреда пока что не знают
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11.08.2020 23:46 Відповісти
Це лише боротьба за виборців!))
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11.08.2020 23:50 Відповісти
В даном случае да, но я в общем имею в виду
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11.08.2020 23:51 Відповісти
Негров в США всего лишь 42 020 743 чел. (12,7 % населения). Их голосами можно и нужно пренебречь для спасения страны. Половина негритянских самцов постоянно находится в тюрьмах (53+-2%). Негр, преступник и паразит в США синонимы. Американцы заигрались в "социализм для черных" так как равный права подразумевают равные обязанности перед обществом. А негров только одна обязанность - сидеть пожизненно на соцобеспечении и заниматься преступной деятельностью. Подавляющее количество преступлений в США совершают именно негры.
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12.08.2020 04:24 Відповісти
50% убийств совершают черные. в северовосточных штатах еще больше. среди убитых черными большинство жертв это черные.
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12.08.2020 07:20 Відповісти
По большому счету, за редким исключением совершенно бесполезные люди.
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12.08.2020 07:36 Відповісти
у Ишака хреновые перспективы....
Байден, в случае победы на выборах, назначит вице-президентом Камалу Харрис - Цензор.НЕТ 9559
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11.08.2020 23:50 Відповісти
А очі такі сумні!!))
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11.08.2020 23:51 Відповісти
Хто такой Байден, шото я не знаю такого.
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11.08.2020 23:56 Відповісти
неудивительно,ты же на ***** молишься
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12.08.2020 00:06 Відповісти
Ммм...
Сплюх Джо й Трепло Камала.
Не в цьому світі.
Трамп 2020!
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11.08.2020 23:57 Відповісти
Ага, и обязательно позвать раиссю в G7.
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12.08.2020 00:28 Відповісти
Нехай ще Байден виграє вибори.
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12.08.2020 00:02 Відповісти
Трамп хороший президент. А зебіли за Байдена.
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12.08.2020 00:03 Відповісти
Одни зехейтеры кричат, что сторонники Зе за Трампа, а Трамп за Пуйло, другие - сторонники Зе за Байдена. Нет единства в зехейтерских рядах!
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12.08.2020 06:13 Відповісти
Хуже дерьма Байден найти не смог . Вернее ему нашли .

..
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12.08.2020 00:10 Відповісти
Мог! Тебя, например. Но оказался брезгливым
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12.08.2020 00:28 Відповісти
Молодец...наш же през для поддержки ликторатом буритос и мокшан назначает
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12.08.2020 00:13 Відповісти
Учитывая что здоровье Байдена весьма плохо . Особенно ментальное реальным кандидатом будет его вицепрезидент . Значит в случае если американские ЗЕбилы выберут Байдена страной будет управлять некомпетентная , ангажированная , ненавидящая мужчин , особенно белых , Камала Харис . К стати полный бездарь в политике как и сам Байден .

..
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12.08.2020 00:14 Відповісти
а трамп под ****** ходит!ничего не смущает?
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12.08.2020 00:23 Відповісти
Сынок, неужели ты в самом деле думаешь что вменяемые люди могут поддержать кандидата, в случае победы которого вся страна превратится в "сиэтлскую народную республику" ?
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12.08.2020 00:53 Відповісти
Ложь.
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12.08.2020 00:45 Відповісти
в твоем больном воображении .
Трамп ни под кем . Байден крепко сидит на крючке у китайцев . За что его сынок получил 2.5 миллиарда от Китайского правительства .

..
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12.08.2020 02:25 Відповісти
Дакакаяразница, лишбынетрамп.
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12.08.2020 00:22 Відповісти
Таки да! Такого психически-неполноценного путинского пуделя, как трамп, даже Америка ещё 4 года не вынесет
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12.08.2020 00:27 Відповісти
Во первых это ложь . 4 года расследований не нашли никаких связей Трампа с рашкой . Однако выявили нарушения со стороны Обамы и Байдена . Причем такие что за них обычных граждан сажают в тюрьму .

...
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12.08.2020 02:27 Відповісти
это правда.
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12.08.2020 07:22 Відповісти
Давно наработаная там тема набрать женских голосов и мужских афроамериканцев. Ну вроде как двух зайцев. Но американцы выбирают продумано и чуть сложнее чем у нас. Там есть выборщики. Если дед и правда болен---то повторит Хиллари Клинтон! Хлопать будут много, а выбирут богатого, умного и с красивой женой. Классика жанра.
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12.08.2020 01:14 Відповісти
Камала Харис начала свою политическую карьеру с позиции любовницы мэра Брауна. Если вдруг она станет визепрезидентом ,а учитывая деменцию Байдена , президентом об Америке можно будет забыть как о сверхдержаве . Превратиться в подобие современной ЮАР .

..
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12.08.2020 02:32 Відповісти
влажные мечты
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12.08.2020 04:25 Відповісти
А трамповского вицепрезидента что-то вообще не видать - куда пропал ?
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12.08.2020 06:59 Відповісти
Хід далекоглядний!!!
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12.08.2020 09:48 Відповісти
 
 