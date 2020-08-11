Байден, у разі перемоги на виборах, призначить віцепрезиденткою Камалу Харріс

Майбутній кандидат у президенти США від демократів Джо Байден визначив, хто в разі його перемоги стане віцепрезидентом, повідомляє у вівторок американське телебачення з посиланням на обізнані з ситуацією джерела.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Передбачається, що про своє рішення Байден може оголосити вже у вівторок.

Вже давно відомо, що він вибере неодмінно жінку. При цьому сам Байден визнавав, що в його партії закликають зупинити вибір на афроамериканці.

Раніше видання The Hill повідомляло, що, за деякими даними, вибір з великою часткою ймовірності може впасти на сенаторку-демократку від Каліфорнії Камалу Харріс. Вона брала участь у праймеріз Демократичної партії, але після успіху на старті, швидко втратила популярність і вийшла з президентських перегонів.

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Кандидатура Харріс, на думку американських експертів, була б логічною і не дуже ризикованою. В ході праймеріз вона намагалася знайти баланс між позиціями помірних демократів і ультралівою частиною партії. При цьому, як зазначали західні ЗМІ, в результаті Харріс не влаштувала ні тих, ні інших і вийшла з боротьби. Проте, передбачається, що вона в разі висунення на пост віцепрезидента не викличе обурення ні в помірних демократів, ні у прихильників більш радикальних лівих ідей.

Пізніше цю інформацію підтвердив сам Байден у твіттері.