Байден, у разі перемоги на виборах, призначить віцепрезиденткою Камалу Харріс
Майбутній кандидат у президенти США від демократів Джо Байден визначив, хто в разі його перемоги стане віцепрезидентом, повідомляє у вівторок американське телебачення з посиланням на обізнані з ситуацією джерела.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Передбачається, що про своє рішення Байден може оголосити вже у вівторок.
Вже давно відомо, що він вибере неодмінно жінку. При цьому сам Байден визнавав, що в його партії закликають зупинити вибір на афроамериканці.
Раніше видання The Hill повідомляло, що, за деякими даними, вибір з великою часткою ймовірності може впасти на сенаторку-демократку від Каліфорнії Камалу Харріс. Вона брала участь у праймеріз Демократичної партії, але після успіху на старті, швидко втратила популярність і вийшла з президентських перегонів.
Кандидатура Харріс, на думку американських експертів, була б логічною і не дуже ризикованою. В ході праймеріз вона намагалася знайти баланс між позиціями помірних демократів і ультралівою частиною партії. При цьому, як зазначали західні ЗМІ, в результаті Харріс не влаштувала ні тих, ні інших і вийшла з боротьби. Проте, передбачається, що вона в разі висунення на пост віцепрезидента не викличе обурення ні в помірних демократів, ні у прихильників більш радикальних лівих ідей.
Пізніше цю інформацію підтвердив сам Байден у твіттері.
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Тобто ключовою умовою вибору кандидата є не громадянські, професійні та особисті якості, досвід, політична позиція тощо, а колір шкіри?
Це вже чорний расизм чи ще ніт?
Сплюх Джо й Трепло Камала.
Не в цьому світі.
Трамп 2020!
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Трамп ни под кем . Байден крепко сидит на крючке у китайцев . За что его сынок получил 2.5 миллиарда от Китайского правительства .
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