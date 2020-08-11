РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8304 посетителя онлайн
Новости
10 447 49

Байден, в случае победы на выборах, назначит вице-президентом Камалу Харрис

Байден, в случае победы на выборах, назначит вице-президентом Камалу Харрис

Будущий кандидат в президенты США от демократов Джо Байден определил, кто в случае его победы станет вице-президентом, сообщает во вторник американское телевидение со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Предполагается, что о своем решении Байден может объявить уже во вторник.

Уже давно известно, что он выберет непременно женщину. При этом сам Байден признавал, что в его партии призывают остановить выборы на афроамериканке.

Ранее издание The Hill сообщало, что, по некоторым данным, выбор с большой долей вероятности может пасть на сенатора-демократа от Калифорнии Камалу Харрис. Она участвовала в праймериз Демократической партии, но после успеха на старте, быстро утратила популярность и вышла из президентской гонки.

Кандидатура Харрис, по мнению американских экспертов, была бы логичной и не слишком рискованной. В ходе праймериз она пыталась найти баланс между позициями умеренных демократов и ультралевой частью партии. При этом, как отмечали западные СМИ, в итоге Харрис не устроила ни тех, ни других и вышла из борьбы. Тем не менее, предполагается, что она в случае выдвижения на пост вице-президента не вызовет негодования ни у умеренных демократов, ни у сторонников более радикальных левых идей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден - Лукашенко: Аресты граждан и попытки заткнуть рот наблюдателям – не действия политика, уверенного в победе

Позже эту информацию подтвердил сам Байден в твиттере.

Автор: 

Байден Джо (2795) США (27331)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
При этом сам Байден признавал, что в его партии призывают остановить выборы на афроамериканке.

Тобто ключовою умовою вибору кандидата є не громадянські, професійні та особисті якості, досвід, політична позиція тощо, а колір шкіри?
Це вже чорний расизм чи ще ніт?
показать весь комментарий
11.08.2020 23:43 Ответить
+14
у Ишака хреновые перспективы....
Байден, в случае победы на выборах, назначит вице-президентом Камалу Харрис - Цензор.НЕТ 9559
показать весь комментарий
11.08.2020 23:50 Ответить
+7
Я думаю, что уже многие в США и Европе поняли, что загоняются по поводу толерантности, но как выйти из этого бреда пока что не знают
показать весь комментарий
11.08.2020 23:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уже давно известно, что он выберет непременно женщину. При этом сам Байден признавал, что в его партии призывают остановить выборы на афроамериканке. Источник: https://censor.net/n3213185
показать весь комментарий
11.08.2020 23:37 Ответить
Наверно она еще и лесбиянка. Комбо.....
показать весь комментарий
11.08.2020 23:38 Ответить
...та хвора на СНІД.
показать весь комментарий
11.08.2020 23:44 Ответить
а может ещё и одноногая...
показать весь комментарий
11.08.2020 23:45 Ответить
И с синдромом Дауна.
показать весь комментарий
12.08.2020 00:11 Ответить
Нетолерантно! Треба використовувати політкошерне визначення "з альтернативним IQ".
показать весь комментарий
12.08.2020 00:56 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2020 00:00 Ответить
Ну это то как раз вообще не имеет никакого значения. какое нам дело до того, что происходит в спальне у чужих людей?
показать весь комментарий
12.08.2020 07:35 Ответить
хоть моложе 55-ти, не беременная и традиционной сексуальной ориентации
показать весь комментарий
12.08.2020 04:22 Ответить
А чего моложе 55?Это сексизм по возрастному показателю!!!
показать весь комментарий
12.08.2020 08:36 Ответить
ну это интрига давно ждут кого Байден выберет в заместители, с кем спайка
показать весь комментарий
11.08.2020 23:39 Ответить
При этом сам Байден признавал, что в его партии призывают остановить выборы на афроамериканке.

Тобто ключовою умовою вибору кандидата є не громадянські, професійні та особисті якості, досвід, політична позиція тощо, а колір шкіри?
Це вже чорний расизм чи ще ніт?
показать весь комментарий
11.08.2020 23:43 Ответить
Я думаю, что уже многие в США и Европе поняли, что загоняются по поводу толерантности, но как выйти из этого бреда пока что не знают
показать весь комментарий
11.08.2020 23:46 Ответить
Це лише боротьба за виборців!))
показать весь комментарий
11.08.2020 23:50 Ответить
В даном случае да, но я в общем имею в виду
показать весь комментарий
11.08.2020 23:51 Ответить
Негров в США всего лишь 42 020 743 чел. (12,7 % населения). Их голосами можно и нужно пренебречь для спасения страны. Половина негритянских самцов постоянно находится в тюрьмах (53+-2%). Негр, преступник и паразит в США синонимы. Американцы заигрались в "социализм для черных" так как равный права подразумевают равные обязанности перед обществом. А негров только одна обязанность - сидеть пожизненно на соцобеспечении и заниматься преступной деятельностью. Подавляющее количество преступлений в США совершают именно негры.
показать весь комментарий
12.08.2020 04:24 Ответить
50% убийств совершают черные. в северовосточных штатах еще больше. среди убитых черными большинство жертв это черные.
показать весь комментарий
12.08.2020 07:20 Ответить
По большому счету, за редким исключением совершенно бесполезные люди.
показать весь комментарий
12.08.2020 07:36 Ответить
у Ишака хреновые перспективы....
Байден, в случае победы на выборах, назначит вице-президентом Камалу Харрис - Цензор.НЕТ 9559
показать весь комментарий
11.08.2020 23:50 Ответить
А очі такі сумні!!))
показать весь комментарий
11.08.2020 23:51 Ответить
Хто такой Байден, шото я не знаю такого.
показать весь комментарий
11.08.2020 23:56 Ответить
неудивительно,ты же на ***** молишься
показать весь комментарий
12.08.2020 00:06 Ответить
Ммм...
Сплюх Джо й Трепло Камала.
Не в цьому світі.
Трамп 2020!
показать весь комментарий
11.08.2020 23:57 Ответить
Ага, и обязательно позвать раиссю в G7.
показать весь комментарий
12.08.2020 00:28 Ответить
Нехай ще Байден виграє вибори.
показать весь комментарий
12.08.2020 00:02 Ответить
Трамп хороший президент. А зебіли за Байдена.
показать весь комментарий
12.08.2020 00:03 Ответить
Одни зехейтеры кричат, что сторонники Зе за Трампа, а Трамп за Пуйло, другие - сторонники Зе за Байдена. Нет единства в зехейтерских рядах!
показать весь комментарий
12.08.2020 06:13 Ответить
Хуже дерьма Байден найти не смог . Вернее ему нашли .

..
показать весь комментарий
12.08.2020 00:10 Ответить
Мог! Тебя, например. Но оказался брезгливым
показать весь комментарий
12.08.2020 00:28 Ответить
Молодец...наш же през для поддержки ликторатом буритос и мокшан назначает
показать весь комментарий
12.08.2020 00:13 Ответить
Учитывая что здоровье Байдена весьма плохо . Особенно ментальное реальным кандидатом будет его вицепрезидент . Значит в случае если американские ЗЕбилы выберут Байдена страной будет управлять некомпетентная , ангажированная , ненавидящая мужчин , особенно белых , Камала Харис . К стати полный бездарь в политике как и сам Байден .

..
показать весь комментарий
12.08.2020 00:14 Ответить
а трамп под ****** ходит!ничего не смущает?
показать весь комментарий
12.08.2020 00:23 Ответить
Сынок, неужели ты в самом деле думаешь что вменяемые люди могут поддержать кандидата, в случае победы которого вся страна превратится в "сиэтлскую народную республику" ?
показать весь комментарий
12.08.2020 00:53 Ответить
Ложь.
показать весь комментарий
12.08.2020 00:45 Ответить
в твоем больном воображении .
Трамп ни под кем . Байден крепко сидит на крючке у китайцев . За что его сынок получил 2.5 миллиарда от Китайского правительства .

..
показать весь комментарий
12.08.2020 02:25 Ответить
Дакакаяразница, лишбынетрамп.
показать весь комментарий
12.08.2020 00:22 Ответить
Таки да! Такого психически-неполноценного путинского пуделя, как трамп, даже Америка ещё 4 года не вынесет
показать весь комментарий
12.08.2020 00:27 Ответить
Во первых это ложь . 4 года расследований не нашли никаких связей Трампа с рашкой . Однако выявили нарушения со стороны Обамы и Байдена . Причем такие что за них обычных граждан сажают в тюрьму .

...
показать весь комментарий
12.08.2020 02:27 Ответить
это правда.
показать весь комментарий
12.08.2020 07:22 Ответить
Давно наработаная там тема набрать женских голосов и мужских афроамериканцев. Ну вроде как двух зайцев. Но американцы выбирают продумано и чуть сложнее чем у нас. Там есть выборщики. Если дед и правда болен---то повторит Хиллари Клинтон! Хлопать будут много, а выбирут богатого, умного и с красивой женой. Классика жанра.
показать весь комментарий
12.08.2020 01:14 Ответить
Камала Харис начала свою политическую карьеру с позиции любовницы мэра Брауна. Если вдруг она станет визепрезидентом ,а учитывая деменцию Байдена , президентом об Америке можно будет забыть как о сверхдержаве . Превратиться в подобие современной ЮАР .

..
показать весь комментарий
12.08.2020 02:32 Ответить
влажные мечты
показать весь комментарий
12.08.2020 04:25 Ответить
А трамповского вицепрезидента что-то вообще не видать - куда пропал ?
показать весь комментарий
12.08.2020 06:59 Ответить
Хід далекоглядний!!!
показать весь комментарий
12.08.2020 09:48 Ответить
 
 