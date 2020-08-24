Комитет по иностранным делам Европарламента обсудит ситуацию в Беларуси 25 августа

Во вторник, 25 августа, комитет иностранных дел Европейского парламента соберется на внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Масштабные гражданские протесты против режима Лукашенко продолжаются после президентских выборов 9 августа, которые Европейский Союз не считает ни свободными, ни справедливыми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены комитета обсудят действия, которые Евросоюз прибегнуть для поддержки демократии и свобод в Беларуси, а также "переоценят сотрудничество с Минском, в частности, в рамках Восточного партнерства".

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