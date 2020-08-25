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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская: Моя задача - подготовить новые выборы в Беларуси

Тихановская: Моя задача - подготовить новые выборы в Беларуси

Светлана Тихановская заявила, что если она станет временным президентом, то ее задачей будет организация команды для подготовки новых выборов в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тихановская заявила в эксклюзивном интервью DW 24 августа.

Отвечая на вопрос о том, что она намерена делать, если станет временным президентом, в те несколько месяцев, пока страна будет готовиться к новым выборам, сказала, что вокруг нее уже "образовалась команда из специалистов", которые помогут ей "в этот сложный период".

"Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно - на подготовку к новым честным и прозрачным выборам", - отметила Тихановская.

21 августа она через своего адвоката подала жалобу в Верховный суд о признании недействительными результатов президентских выборов 9 августа.

За время пребывания Тихановской в Вильнюсе, где она находится после своего вынужденного отъезда из Минска, экс-кандидат в президенты Беларуси успела пообщаться с некоторыми мировыми лидерами. По ее словам, все они были "очень вдохновлены тем, что сейчас происходит в Беларуси, подвигом людей, вставших на защиту своих прав". Президент США Дональд Трамп с Тихановской не связывался, однако разговор с представителями американской администрации у нее был.

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Российская сторона пока воздерживается от контактов с Тихановской и членами Координационного совета оппозиции, созданного ее сторонниками в Беларуси. При этом Тихановская заверила, что они готовы к общению.

"Мы открыты для всех. Мы общаемся со всеми лидерами и представителями стран, которые в этом заинтересованы, и никому не откажем в общении", - подчеркнула она.

Тихановская заявила, что Беларусь хотела бы иметь близкие экономические и политические отношения со всеми странами. Главным условием для этого является независимость Беларуси.

"Это то, что вообще не обсуждается, не продается, и не подлежит никаким комментариям", - подчеркнула она.

Беларусь (7887) выборы (24722) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+7
Все-таки шо ни делается - все к лучшему.
И белорусам повезло, шо Тихановская не стала президентом, а только обострила вопрос вокруг Луки. Она на государственный деятель, а случайный человек, который случайно попал под руку на полнейшем безрыбье, когда даже жаб с раками не найдешь...
Но дров наломать, коню ноги перебить и горящую избу сделать она могёть!
Блин, сбежала из страны в мокрых памперсах после одного разговора со строгим дядей, потом поменяла памперс и теперь заявляет, шо она готова менять и дальше и еще... Теперь - государственный строй в стране. Вот только страдать, а тем более умереть за Родину - упаси бог! Дети и муж важнее... Домохозяйка примерила латы Жанны Д'Арк - оказалось шо не совсем не нижнее белье... Не понравилось...
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25.08.2020 08:46
+4
- Я не глупая, у меня просто https://anekdoty.ru/pro-sklady/ склад https://anekdoty.ru/pro-um/ ума такой!

- Склад твой, по ходу, ограбили!
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25.08.2020 08:46
+2
а шо плохого в Западе , по сравнению с немытой
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25.08.2020 09:06
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Правила форума Совет форумчан
Ага, підготуєш.
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25.08.2020 08:38 Ответить
с Парижу..
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25.08.2020 08:42 Ответить
Все-таки шо ни делается - все к лучшему.
И белорусам повезло, шо Тихановская не стала президентом, а только обострила вопрос вокруг Луки. Она на государственный деятель, а случайный человек, который случайно попал под руку на полнейшем безрыбье, когда даже жаб с раками не найдешь...
Но дров наломать, коню ноги перебить и горящую избу сделать она могёть!
Блин, сбежала из страны в мокрых памперсах после одного разговора со строгим дядей, потом поменяла памперс и теперь заявляет, шо она готова менять и дальше и еще... Теперь - государственный строй в стране. Вот только страдать, а тем более умереть за Родину - упаси бог! Дети и муж важнее... Домохозяйка примерила латы Жанны Д'Арк - оказалось шо не совсем не нижнее белье... Не понравилось...
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25.08.2020 08:46 Ответить
Чим далі ДАМА від Лукія , тим менш страшніші поліцаї.
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25.08.2020 08:57 Ответить
пока, кроме Луки способного держать страну от Гейропейцев, у них никого нет...
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25.08.2020 09:03 Ответить
- Я не глупая, у меня просто https://anekdoty.ru/pro-sklady/ склад https://anekdoty.ru/pro-um/ ума такой!

- Склад твой, по ходу, ограбили!
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25.08.2020 08:46 Ответить
Білоруська бубонька
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25.08.2020 09:04 Ответить
"Нельзя мне целоваться.. слаба, млею.."
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25.08.2020 08:51 Ответить
выпей стакан водки
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25.08.2020 08:56 Ответить
чукча не читатель, кавычки не читает?
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25.08.2020 09:00 Ответить
Я не читатель ,Я писатель
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25.08.2020 09:04 Ответить
Валет, отлично пишешь, поддерживаю))
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25.08.2020 09:32 Ответить
ещё один пейсатель. Овсы цветут?
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25.08.2020 09:36 Ответить
какаяразнiца, грамоте тебя не обучили.
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25.08.2020 09:35 Ответить
https://news.liga.net/world/news/belarus-vertoletami-borolas-s-vozdushnymi-sharami-iz-litvy-vilnyus-napravil-notu-protesta Беларусь вертолетами гонялась за воздушными шарами
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25.08.2020 08:54 Ответить
нефуй шастать.. (с)
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25.08.2020 09:04 Ответить
достаточно было рогатки
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25.08.2020 09:07 Ответить
Путин и Лукашенко обсудили участие Беларуси в тестировании вакцины от коронавируса на протестующих
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25.08.2020 08:55 Ответить
Готовь уже ... котлеты.
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25.08.2020 08:55 Ответить
И об этом....https://www.obozrevatel.com/politics/kravchuk-snova-zagovoril-o-podache-vodyi-v-kryim.htm Кравчук снова заговорил о подаче воды в Крым ....наверно оманские щупальце держат его старую задницу для просрачки
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25.08.2020 08:58 Ответить
а шо плохого в Западе , по сравнению с немытой
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25.08.2020 09:06 Ответить
отлично нравится. А вот тебе пора флажок сменить - из-под него все равно твое кацапское рыло отсвечивает.
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25.08.2020 09:34 Ответить
74.512 / 74.522
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25.08.2020 09:09 Ответить
она уже определилась, кто за Крым воевал?
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25.08.2020 09:15 Ответить
Латвия не признала Тихановскую! У нас свое мнение.
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25.08.2020 09:34 Ответить
Тіхановська: Моє завдання - підготувати нові вибори в Білорусі - Цензор.НЕТ 8758
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25.08.2020 09:35 Ответить
У цябе нiк нават рускаю напiсаны - ты альбо крыж знiмi - альбо трусы адзень.
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25.08.2020 09:43 Ответить
ну, взагаліто-то українською мовою буте так само
також це тебе не стосується - я вільна людина у вільній країні
ми це вибороли
а ти поки що - раб твого Хазяїна Луки, його худоба
спочатку сталнь вільним - і тільки тоді ти зможеш ротяку розкривати
зрозумів?
а теперь - йди цілуй ОМОН, ставай перед ними на коліна
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25.08.2020 09:59 Ответить
У вас на Цэнзарэ - 3\4 пiшуць рускаю. Нешта ты не абураешся.
А тут у чужым воку убачыу' парушынку...
Пра вольнага чалавека - зусiм не у' тэму. Ты паглядзi на беларускiя пратэсты - жаданнi беларусау'.
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25.08.2020 10:04 Ответить
Вільні люди розмовляють тією мовою, яку вважають необхідною на цей час. Тому що вони вільні люди. Чому тут обурюватись?
Українську мову в нас знають всі.
---
І про вільну людину - на 100% у тему, у саме "яблучко".
Ще раз. Поки що ви - раби. І навіть не зрозуміли, наскільки ви раби.
Більш того - ви вже зливаєте протести. Можеш не погоджуватись - але так буде. Лука втримається, а "литвинів" чекають тюрми, вбивства та втеча за кордон. Залишаться тільки "білоруські ватани".
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25.08.2020 10:09 Ответить
Не стоит требовать сейчас от беларусов сразу и всего Украина тоже начинала с бескровной Оранжевой революции. А они - сразу в Революцию Достоинства попали.
И на Евромайдане, кстати, тоже, как и у беларусов, не было антироссийских лозунгов. До оккупации Крыма нам на РФ вообще было плевать.
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25.08.2020 09:35 Ответить
никуда они не попали
по-прежнему стоят на коленях
терпилы, сэр!
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25.08.2020 10:01 Ответить
Рекомендую прочитати статтю польського професора соціології Ришарда Радзіка.Там добре висвітлено ідентичність білорусів.Виходячи з його аналізу,там взагалі нема що "требовать".Поки вони не стануть Білорусами,чекати змін годі.Але то їх життя,не нам їм вказувати.І не їм нас критикувати чи чогось вимагати від нас.Різні вагові категорії і ментально,і в сенсі здатності відстоювати свої позиції.
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25.08.2020 11:36 Ответить
Майдан 2014 року (другий Майдан) значною мірою підтвердив стереотипне бачення білорусів - яке не обов'язково є спотвореною картиною, але радше узагальненням, що виникає з рис, приписуваних цьому суспільству внаслідок численних досліджень (не конче соціологічних), спостережень, а певною мірою також білоруського автостереотипу. Він виявив значну настороженість білорусів стосовно подій революційного типу загалом і власної в них участі зокрема, а також легкість, із якою вони піддаються арументації, поширюваній державною владою, білоруськими і - особливо - російськими ЗМІ. Можна ризикнути твердженням, що або білоруси глибоко приховують власні погляди, є недовірливими (і це один із елементів білоруського автостереотипу), або ж їхнє бунтівне, нонконформістське ставлення до наявного суспільного ладу є дуже слабким. (С)

Усунення Віктора Януковича від влади було оцінене більшістю білорусів як «державний переворот, захоплення влади» (54,7%), натомість відповідь «Це справедливе покарання за кровопролиття» обрали 27,7% респондентів. (с)
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25.08.2020 11:39 Ответить
Самі білоруси на запитання про те, «Чи варте людської крові краще майбутнє?», стверджували у переважній більшості, що ні - 78,0% (так - 14,1%) [Новости НИСЭПИ, 1, 2014, с. 16]. (С)

Відсоток респондентів, які дали ствердну відповідь на запитання, чи варте людської крові краще майбутнє - 14,1% - відповідає відсотку респондентів, які через три місяці (у червні 2014 року) на запитання «Якби Росія приєднала до себе Білорусь або її частину, як би Ви діяли?» відповіли: «Чинив би опір зі зброєю в руках» - 14,2%. Решта респондентів висловили бажання пристосуватися до нової ситуації (47,7%), із задоволенням вітали б ці зміни (16,5) або - понад одна п'ята (21,6%)! - не мали думки з цього приводу [Новости НИСЭПИ, 2, 2014, с. 23](С)
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25.08.2020 11:42 Ответить
Отже ж дуринда!
Такого ще і не чули - "іду в президенти щоб провести вибори". А хто відповідатиме за можливе погіршення рівня життя людей завдяки такому президенству?! Або за наслідки цих перевиборів?!
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25.08.2020 09:59 Ответить
та там взагалі немає нації
на вулиці повибігали якісь ельфо-дебіли 80 левела...
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25.08.2020 10:02 Ответить
Езжай домой и делай, харе шататься хз где
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25.08.2020 10:40 Ответить
 
 