Тихановская: Моя задача - подготовить новые выборы в Беларуси
Светлана Тихановская заявила, что если она станет временным президентом, то ее задачей будет организация команды для подготовки новых выборов в Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тихановская заявила в эксклюзивном интервью DW 24 августа.
Отвечая на вопрос о том, что она намерена делать, если станет временным президентом, в те несколько месяцев, пока страна будет готовиться к новым выборам, сказала, что вокруг нее уже "образовалась команда из специалистов", которые помогут ей "в этот сложный период".
"Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно - на подготовку к новым честным и прозрачным выборам", - отметила Тихановская.
21 августа она через своего адвоката подала жалобу в Верховный суд о признании недействительными результатов президентских выборов 9 августа.
За время пребывания Тихановской в Вильнюсе, где она находится после своего вынужденного отъезда из Минска, экс-кандидат в президенты Беларуси успела пообщаться с некоторыми мировыми лидерами. По ее словам, все они были "очень вдохновлены тем, что сейчас происходит в Беларуси, подвигом людей, вставших на защиту своих прав". Президент США Дональд Трамп с Тихановской не связывался, однако разговор с представителями американской администрации у нее был.
Российская сторона пока воздерживается от контактов с Тихановской и членами Координационного совета оппозиции, созданного ее сторонниками в Беларуси. При этом Тихановская заверила, что они готовы к общению.
"Мы открыты для всех. Мы общаемся со всеми лидерами и представителями стран, которые в этом заинтересованы, и никому не откажем в общении", - подчеркнула она.
Тихановская заявила, что Беларусь хотела бы иметь близкие экономические и политические отношения со всеми странами. Главным условием для этого является независимость Беларуси.
"Это то, что вообще не обсуждается, не продается, и не подлежит никаким комментариям", - подчеркнула она.
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И белорусам повезло, шо Тихановская не стала президентом, а только обострила вопрос вокруг Луки. Она на государственный деятель, а случайный человек, который случайно попал под руку на полнейшем безрыбье, когда даже жаб с раками не найдешь...
Но дров наломать, коню ноги перебить и горящую избу сделать она могёть!
Блин, сбежала из страны в мокрых памперсах после одного разговора со строгим дядей, потом поменяла памперс и теперь заявляет, шо она готова менять и дальше и еще... Теперь - государственный строй в стране. Вот только страдать, а тем более умереть за Родину - упаси бог! Дети и муж важнее... Домохозяйка примерила латы Жанны Д'Арк - оказалось шо не совсем не нижнее белье... Не понравилось...
- Склад твой, по ходу, ограбили!
також це тебе не стосується - я вільна людина у вільній країні
ми це вибороли
а ти поки що - раб твого Хазяїна Луки, його худоба
спочатку сталнь вільним - і тільки тоді ти зможеш ротяку розкривати
зрозумів?
а теперь - йди цілуй ОМОН, ставай перед ними на коліна
А тут у чужым воку убачыу' парушынку...
Пра вольнага чалавека - зусiм не у' тэму. Ты паглядзi на беларускiя пратэсты - жаданнi беларусау'.
Українську мову в нас знають всі.
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І про вільну людину - на 100% у тему, у саме "яблучко".
Ще раз. Поки що ви - раби. І навіть не зрозуміли, наскільки ви раби.
Більш того - ви вже зливаєте протести. Можеш не погоджуватись - але так буде. Лука втримається, а "литвинів" чекають тюрми, вбивства та втеча за кордон. Залишаться тільки "білоруські ватани".
И на Евромайдане, кстати, тоже, как и у беларусов, не было антироссийских лозунгов. До оккупации Крыма нам на РФ вообще было плевать.
по-прежнему стоят на коленях
терпилы, сэр!
Усунення Віктора Януковича від влади було оцінене більшістю білорусів як «державний переворот, захоплення влади» (54,7%), натомість відповідь «Це справедливе покарання за кровопролиття» обрали 27,7% респондентів. (с)
Відсоток респондентів, які дали ствердну відповідь на запитання, чи варте людської крові краще майбутнє - 14,1% - відповідає відсотку респондентів, які через три місяці (у червні 2014 року) на запитання «Якби Росія приєднала до себе Білорусь або її частину, як би Ви діяли?» відповіли: «Чинив би опір зі зброєю в руках» - 14,2%. Решта респондентів висловили бажання пристосуватися до нової ситуації (47,7%), із задоволенням вітали б ці зміни (16,5) або - понад одна п'ята (21,6%)! - не мали думки з цього приводу [Новости НИСЭПИ, 2, 2014, с. 23](С)
Такого ще і не чули - "іду в президенти щоб провести вибори". А хто відповідатиме за можливе погіршення рівня життя людей завдяки такому президенству?! Або за наслідки цих перевиборів?!
на вулиці повибігали якісь ельфо-дебіли 80 левела...