Тихановская: Моя задача - подготовить новые выборы в Беларуси

Светлана Тихановская заявила, что если она станет временным президентом, то ее задачей будет организация команды для подготовки новых выборов в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тихановская заявила в эксклюзивном интервью DW 24 августа.

Отвечая на вопрос о том, что она намерена делать, если станет временным президентом, в те несколько месяцев, пока страна будет готовиться к новым выборам, сказала, что вокруг нее уже "образовалась команда из специалистов", которые помогут ей "в этот сложный период".

"Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно - на подготовку к новым честным и прозрачным выборам", - отметила Тихановская.

21 августа она через своего адвоката подала жалобу в Верховный суд о признании недействительными результатов президентских выборов 9 августа.

За время пребывания Тихановской в Вильнюсе, где она находится после своего вынужденного отъезда из Минска, экс-кандидат в президенты Беларуси успела пообщаться с некоторыми мировыми лидерами. По ее словам, все они были "очень вдохновлены тем, что сейчас происходит в Беларуси, подвигом людей, вставших на защиту своих прав". Президент США Дональд Трамп с Тихановской не связывался, однако разговор с представителями американской администрации у нее был.

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Российская сторона пока воздерживается от контактов с Тихановской и членами Координационного совета оппозиции, созданного ее сторонниками в Беларуси. При этом Тихановская заверила, что они готовы к общению.

"Мы открыты для всех. Мы общаемся со всеми лидерами и представителями стран, которые в этом заинтересованы, и никому не откажем в общении", - подчеркнула она.

Тихановская заявила, что Беларусь хотела бы иметь близкие экономические и политические отношения со всеми странами. Главным условием для этого является независимость Беларуси.

"Это то, что вообще не обсуждается, не продается, и не подлежит никаким комментариям", - подчеркнула она.