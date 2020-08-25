Тіхановська: Моє завдання - підготувати нові вибори в Білорусі

Світлана Тіхановська заявила, що якщо вона стане тимчасовим президентом, то її завданням буде організація команди для підготовки нових виборів у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тіхановська заявила в ексклюзивному інтерв'ю DW 24 серпня.

Відповідаючи на запитання про те, що вона збирається робити, якщо стане тимчасовим президентом, в ті кілька місяців, поки країна буде готуватися до нових виборів, сказала, що навколо неї вже "утворилася команда з фахівців", які допоможуть їй "у цей складний період".

"Моє завдання полягає в тому, щоб цю команду згуртувати, організувати і направити в потрібне русло, а саме - на підготовку до нових чесних і прозорих виборів", - зазначила Тіхановська.

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21 серпня вона через свого адвоката подала скаргу до Верховного суду про визнання недійсними результатів президентських виборів 9 серпня.

За час перебування Тіхановської у Вільнюсі, де вона перебуває після свого вимушеного від'їзду з Мінська, екскандидатка в президенти Білорусі встигла поспілкуватися з деякими світовими лідерами. За її словами, всі вони були "дуже натхненні тим, що зараз відбувається в Білорусі, подвигом людей, що встали на захист своїх прав". Президент США Дональд Трамп з Тіхановською не зв'язувався, проте розмова з представниками американської адміністрації у неї була.

Російська сторона поки що утримується від контактів з Тіхановською і членами Координаційної ради опозиції, створеної її прихильниками в Білорусі. При цьому Тіхановська запевнила, що вони готові до спілкування.

"Ми відкриті для всіх. Ми спілкуємося з усіма лідерами і представниками країн, які в цьому зацікавлені, і нікому не відмовимо в спілкуванні", - підкреслила вона.

Тіхановська заявила, що Білорусь хотіла б мати близькі економічні і політичні відносини з усіма країнами. Головною умовою для цього є незалежність Білорусі.

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"Це те, що взагалі не обговорюється, не продається, і не підлягає ніяким коментарям", - підкреслила вона.