Тіхановська: Моє завдання - підготувати нові вибори в Білорусі
Світлана Тіхановська заявила, що якщо вона стане тимчасовим президентом, то її завданням буде організація команди для підготовки нових виборів у Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тіхановська заявила в ексклюзивному інтерв'ю DW 24 серпня.
Відповідаючи на запитання про те, що вона збирається робити, якщо стане тимчасовим президентом, в ті кілька місяців, поки країна буде готуватися до нових виборів, сказала, що навколо неї вже "утворилася команда з фахівців", які допоможуть їй "у цей складний період".
"Моє завдання полягає в тому, щоб цю команду згуртувати, організувати і направити в потрібне русло, а саме - на підготовку до нових чесних і прозорих виборів", - зазначила Тіхановська.
21 серпня вона через свого адвоката подала скаргу до Верховного суду про визнання недійсними результатів президентських виборів 9 серпня.
За час перебування Тіхановської у Вільнюсі, де вона перебуває після свого вимушеного від'їзду з Мінська, екскандидатка в президенти Білорусі встигла поспілкуватися з деякими світовими лідерами. За її словами, всі вони були "дуже натхненні тим, що зараз відбувається в Білорусі, подвигом людей, що встали на захист своїх прав". Президент США Дональд Трамп з Тіхановською не зв'язувався, проте розмова з представниками американської адміністрації у неї була.
Російська сторона поки що утримується від контактів з Тіхановською і членами Координаційної ради опозиції, створеної її прихильниками в Білорусі. При цьому Тіхановська запевнила, що вони готові до спілкування.
"Ми відкриті для всіх. Ми спілкуємося з усіма лідерами і представниками країн, які в цьому зацікавлені, і нікому не відмовимо в спілкуванні", - підкреслила вона.
Тіхановська заявила, що Білорусь хотіла б мати близькі економічні і політичні відносини з усіма країнами. Головною умовою для цього є незалежність Білорусі.
"Це те, що взагалі не обговорюється, не продається, і не підлягає ніяким коментарям", - підкреслила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И белорусам повезло, шо Тихановская не стала президентом, а только обострила вопрос вокруг Луки. Она на государственный деятель, а случайный человек, который случайно попал под руку на полнейшем безрыбье, когда даже жаб с раками не найдешь...
Но дров наломать, коню ноги перебить и горящую избу сделать она могёть!
Блин, сбежала из страны в мокрых памперсах после одного разговора со строгим дядей, потом поменяла памперс и теперь заявляет, шо она готова менять и дальше и еще... Теперь - государственный строй в стране. Вот только страдать, а тем более умереть за Родину - упаси бог! Дети и муж важнее... Домохозяйка примерила латы Жанны Д'Арк - оказалось шо не совсем не нижнее белье... Не понравилось...
- Склад твой, по ходу, ограбили!
також це тебе не стосується - я вільна людина у вільній країні
ми це вибороли
а ти поки що - раб твого Хазяїна Луки, його худоба
спочатку сталнь вільним - і тільки тоді ти зможеш ротяку розкривати
зрозумів?
а теперь - йди цілуй ОМОН, ставай перед ними на коліна
А тут у чужым воку убачыу' парушынку...
Пра вольнага чалавека - зусiм не у' тэму. Ты паглядзi на беларускiя пратэсты - жаданнi беларусау'.
Українську мову в нас знають всі.
---
І про вільну людину - на 100% у тему, у саме "яблучко".
Ще раз. Поки що ви - раби. І навіть не зрозуміли, наскільки ви раби.
Більш того - ви вже зливаєте протести. Можеш не погоджуватись - але так буде. Лука втримається, а "литвинів" чекають тюрми, вбивства та втеча за кордон. Залишаться тільки "білоруські ватани".
И на Евромайдане, кстати, тоже, как и у беларусов, не было антироссийских лозунгов. До оккупации Крыма нам на РФ вообще было плевать.
по-прежнему стоят на коленях
терпилы, сэр!
Усунення Віктора Януковича від влади було оцінене більшістю білорусів як «державний переворот, захоплення влади» (54,7%), натомість відповідь «Це справедливе покарання за кровопролиття» обрали 27,7% респондентів. (с)
Відсоток респондентів, які дали ствердну відповідь на запитання, чи варте людської крові краще майбутнє - 14,1% - відповідає відсотку респондентів, які через три місяці (у червні 2014 року) на запитання «Якби Росія приєднала до себе Білорусь або її частину, як би Ви діяли?» відповіли: «Чинив би опір зі зброєю в руках» - 14,2%. Решта респондентів висловили бажання пристосуватися до нової ситуації (47,7%), із задоволенням вітали б ці зміни (16,5) або - понад одна п'ята (21,6%)! - не мали думки з цього приводу [Новости НИСЭПИ, 2, 2014, с. 23](С)
Такого ще і не чули - "іду в президенти щоб провести вибори". А хто відповідатиме за можливе погіршення рівня життя людей завдяки такому президенству?! Або за наслідки цих перевиборів?!
на вулиці повибігали якісь ельфо-дебіли 80 левела...