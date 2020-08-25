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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановська: Моє завдання - підготувати нові вибори в Білорусі

Тіхановська: Моє завдання - підготувати нові вибори в Білорусі

Світлана Тіхановська заявила, що якщо вона стане тимчасовим президентом, то її завданням буде організація команди для підготовки нових виборів у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тіхановська заявила в ексклюзивному інтерв'ю DW 24 серпня.

Відповідаючи на запитання про те, що вона збирається робити, якщо стане тимчасовим президентом, в ті кілька місяців, поки країна буде готуватися до нових виборів, сказала, що навколо неї вже "утворилася команда з фахівців", які допоможуть їй "у цей складний період".

"Моє завдання полягає в тому, щоб цю команду згуртувати, організувати і направити в потрібне русло, а саме - на підготовку до нових чесних і прозорих виборів", - зазначила Тіхановська.

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21 серпня вона через свого адвоката подала скаргу до Верховного суду про визнання недійсними результатів президентських виборів 9 серпня.

За час перебування Тіхановської у Вільнюсі, де вона перебуває після свого вимушеного від'їзду з Мінська, екскандидатка в президенти Білорусі встигла поспілкуватися з деякими світовими лідерами. За її словами, всі вони були "дуже натхненні тим, що зараз відбувається в Білорусі, подвигом людей, що встали на захист своїх прав". Президент США Дональд Трамп з Тіхановською не зв'язувався, проте розмова з представниками американської адміністрації у неї була.

Російська сторона поки що утримується від контактів з Тіхановською і членами Координаційної ради опозиції, створеної її прихильниками в Білорусі. При цьому Тіхановська запевнила, що вони готові до спілкування.

"Ми відкриті для всіх. Ми спілкуємося з усіма лідерами і представниками країн, які в цьому зацікавлені, і нікому не відмовимо в спілкуванні", - підкреслила вона.

Тіхановська заявила, що Білорусь хотіла б мати близькі економічні і політичні відносини з усіма країнами. Головною умовою для цього є незалежність Білорусі.

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"Це те, що взагалі не обговорюється, не продається, і не підлягає ніяким коментарям", - підкреслила вона.

Автор: 

Білорусь (7923) вибори (6683) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+7
Все-таки шо ни делается - все к лучшему.
И белорусам повезло, шо Тихановская не стала президентом, а только обострила вопрос вокруг Луки. Она на государственный деятель, а случайный человек, который случайно попал под руку на полнейшем безрыбье, когда даже жаб с раками не найдешь...
Но дров наломать, коню ноги перебить и горящую избу сделать она могёть!
Блин, сбежала из страны в мокрых памперсах после одного разговора со строгим дядей, потом поменяла памперс и теперь заявляет, шо она готова менять и дальше и еще... Теперь - государственный строй в стране. Вот только страдать, а тем более умереть за Родину - упаси бог! Дети и муж важнее... Домохозяйка примерила латы Жанны Д'Арк - оказалось шо не совсем не нижнее белье... Не понравилось...
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25.08.2020 08:46
+4
- Я не глупая, у меня просто https://anekdoty.ru/pro-sklady/ склад https://anekdoty.ru/pro-um/ ума такой!

- Склад твой, по ходу, ограбили!
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25.08.2020 08:46
+2
а шо плохого в Западе , по сравнению с немытой
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25.08.2020 09:06
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Ага, підготуєш.
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25.08.2020 08:38 Відповісти
с Парижу..
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25.08.2020 08:42 Відповісти
Все-таки шо ни делается - все к лучшему.
И белорусам повезло, шо Тихановская не стала президентом, а только обострила вопрос вокруг Луки. Она на государственный деятель, а случайный человек, который случайно попал под руку на полнейшем безрыбье, когда даже жаб с раками не найдешь...
Но дров наломать, коню ноги перебить и горящую избу сделать она могёть!
Блин, сбежала из страны в мокрых памперсах после одного разговора со строгим дядей, потом поменяла памперс и теперь заявляет, шо она готова менять и дальше и еще... Теперь - государственный строй в стране. Вот только страдать, а тем более умереть за Родину - упаси бог! Дети и муж важнее... Домохозяйка примерила латы Жанны Д'Арк - оказалось шо не совсем не нижнее белье... Не понравилось...
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25.08.2020 08:46 Відповісти
Чим далі ДАМА від Лукія , тим менш страшніші поліцаї.
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25.08.2020 08:57 Відповісти
пока, кроме Луки способного держать страну от Гейропейцев, у них никого нет...
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25.08.2020 09:03 Відповісти
- Я не глупая, у меня просто https://anekdoty.ru/pro-sklady/ склад https://anekdoty.ru/pro-um/ ума такой!

- Склад твой, по ходу, ограбили!
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25.08.2020 08:46 Відповісти
Білоруська бубонька
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25.08.2020 09:04 Відповісти
"Нельзя мне целоваться.. слаба, млею.."
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25.08.2020 08:51 Відповісти
выпей стакан водки
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25.08.2020 08:56 Відповісти
чукча не читатель, кавычки не читает?
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25.08.2020 09:00 Відповісти
Я не читатель ,Я писатель
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25.08.2020 09:04 Відповісти
Валет, отлично пишешь, поддерживаю))
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25.08.2020 09:32 Відповісти
ещё один пейсатель. Овсы цветут?
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25.08.2020 09:36 Відповісти
какаяразнiца, грамоте тебя не обучили.
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25.08.2020 09:35 Відповісти
https://news.liga.net/world/news/belarus-vertoletami-borolas-s-vozdushnymi-sharami-iz-litvy-vilnyus-napravil-notu-protesta Беларусь вертолетами гонялась за воздушными шарами
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25.08.2020 08:54 Відповісти
нефуй шастать.. (с)
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25.08.2020 09:04 Відповісти
достаточно было рогатки
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25.08.2020 09:07 Відповісти
Путин и Лукашенко обсудили участие Беларуси в тестировании вакцины от коронавируса на протестующих
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25.08.2020 08:55 Відповісти
Готовь уже ... котлеты.
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25.08.2020 08:55 Відповісти
И об этом....https://www.obozrevatel.com/politics/kravchuk-snova-zagovoril-o-podache-vodyi-v-kryim.htm Кравчук снова заговорил о подаче воды в Крым ....наверно оманские щупальце держат его старую задницу для просрачки
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25.08.2020 08:58 Відповісти
а шо плохого в Западе , по сравнению с немытой
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25.08.2020 09:06 Відповісти
отлично нравится. А вот тебе пора флажок сменить - из-под него все равно твое кацапское рыло отсвечивает.
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25.08.2020 09:34 Відповісти
74.512 / 74.522
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25.08.2020 09:09 Відповісти
она уже определилась, кто за Крым воевал?
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25.08.2020 09:15 Відповісти
Латвия не признала Тихановскую! У нас свое мнение.
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25.08.2020 09:34 Відповісти
Тіхановська: Моє завдання - підготувати нові вибори в Білорусі - Цензор.НЕТ 8758
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25.08.2020 09:35 Відповісти
У цябе нiк нават рускаю напiсаны - ты альбо крыж знiмi - альбо трусы адзень.
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25.08.2020 09:43 Відповісти
ну, взагаліто-то українською мовою буте так само
також це тебе не стосується - я вільна людина у вільній країні
ми це вибороли
а ти поки що - раб твого Хазяїна Луки, його худоба
спочатку сталнь вільним - і тільки тоді ти зможеш ротяку розкривати
зрозумів?
а теперь - йди цілуй ОМОН, ставай перед ними на коліна
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25.08.2020 09:59 Відповісти
У вас на Цэнзарэ - 3\4 пiшуць рускаю. Нешта ты не абураешся.
А тут у чужым воку убачыу' парушынку...
Пра вольнага чалавека - зусiм не у' тэму. Ты паглядзi на беларускiя пратэсты - жаданнi беларусау'.
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25.08.2020 10:04 Відповісти
Вільні люди розмовляють тією мовою, яку вважають необхідною на цей час. Тому що вони вільні люди. Чому тут обурюватись?
Українську мову в нас знають всі.
---
І про вільну людину - на 100% у тему, у саме "яблучко".
Ще раз. Поки що ви - раби. І навіть не зрозуміли, наскільки ви раби.
Більш того - ви вже зливаєте протести. Можеш не погоджуватись - але так буде. Лука втримається, а "литвинів" чекають тюрми, вбивства та втеча за кордон. Залишаться тільки "білоруські ватани".
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25.08.2020 10:09 Відповісти
Не стоит требовать сейчас от беларусов сразу и всего Украина тоже начинала с бескровной Оранжевой революции. А они - сразу в Революцию Достоинства попали.
И на Евромайдане, кстати, тоже, как и у беларусов, не было антироссийских лозунгов. До оккупации Крыма нам на РФ вообще было плевать.
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25.08.2020 09:35 Відповісти
никуда они не попали
по-прежнему стоят на коленях
терпилы, сэр!
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25.08.2020 10:01 Відповісти
Рекомендую прочитати статтю польського професора соціології Ришарда Радзіка.Там добре висвітлено ідентичність білорусів.Виходячи з його аналізу,там взагалі нема що "требовать".Поки вони не стануть Білорусами,чекати змін годі.Але то їх життя,не нам їм вказувати.І не їм нас критикувати чи чогось вимагати від нас.Різні вагові категорії і ментально,і в сенсі здатності відстоювати свої позиції.
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25.08.2020 11:36 Відповісти
Майдан 2014 року (другий Майдан) значною мірою підтвердив стереотипне бачення білорусів - яке не обов'язково є спотвореною картиною, але радше узагальненням, що виникає з рис, приписуваних цьому суспільству внаслідок численних досліджень (не конче соціологічних), спостережень, а певною мірою також білоруського автостереотипу. Він виявив значну настороженість білорусів стосовно подій революційного типу загалом і власної в них участі зокрема, а також легкість, із якою вони піддаються арументації, поширюваній державною владою, білоруськими і - особливо - російськими ЗМІ. Можна ризикнути твердженням, що або білоруси глибоко приховують власні погляди, є недовірливими (і це один із елементів білоруського автостереотипу), або ж їхнє бунтівне, нонконформістське ставлення до наявного суспільного ладу є дуже слабким. (С)

Усунення Віктора Януковича від влади було оцінене більшістю білорусів як «державний переворот, захоплення влади» (54,7%), натомість відповідь «Це справедливе покарання за кровопролиття» обрали 27,7% респондентів. (с)
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25.08.2020 11:39 Відповісти
Самі білоруси на запитання про те, «Чи варте людської крові краще майбутнє?», стверджували у переважній більшості, що ні - 78,0% (так - 14,1%) [Новости НИСЭПИ, 1, 2014, с. 16]. (С)

Відсоток респондентів, які дали ствердну відповідь на запитання, чи варте людської крові краще майбутнє - 14,1% - відповідає відсотку респондентів, які через три місяці (у червні 2014 року) на запитання «Якби Росія приєднала до себе Білорусь або її частину, як би Ви діяли?» відповіли: «Чинив би опір зі зброєю в руках» - 14,2%. Решта респондентів висловили бажання пристосуватися до нової ситуації (47,7%), із задоволенням вітали б ці зміни (16,5) або - понад одна п'ята (21,6%)! - не мали думки з цього приводу [Новости НИСЭПИ, 2, 2014, с. 23](С)
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25.08.2020 11:42 Відповісти
Отже ж дуринда!
Такого ще і не чули - "іду в президенти щоб провести вибори". А хто відповідатиме за можливе погіршення рівня життя людей завдяки такому президенству?! Або за наслідки цих перевиборів?!
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25.08.2020 09:59 Відповісти
та там взагалі немає нації
на вулиці повибігали якісь ельфо-дебіли 80 левела...
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25.08.2020 10:02 Відповісти
Езжай домой и делай, харе шататься хз где
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25.08.2020 10:40 Відповісти
 
 