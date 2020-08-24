Лукашенко обговорив з Путіним ситуацію "на західному напрямку"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, провів телефонну розмову з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.

Про розмову Лукашенка і Путіна повідомило білоруське державне інформагентство "БЕЛТА", передає Цензор.НЕТ.

"Президенти обговорили ситуацію всередині нашої країни і на зовнішньому контурі, особливо на західному напрямку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією агентства, Лукашенко і Путін також обговорили питання боротьби з коронавірусом.

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"У цьому ключі президенти домовилися, що громадяни Білорусі в добровільному порядку візьмуть участь у третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в Російській Федерації. Також Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена ​​ця вакцина", - зазначили там.