Лукашенко обговорив з Путіним ситуацію "на західному напрямку"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, провів телефонну розмову з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.
Про розмову Лукашенка і Путіна повідомило білоруське державне інформагентство "БЕЛТА", передає Цензор.НЕТ.
"Президенти обговорили ситуацію всередині нашої країни і на зовнішньому контурі, особливо на західному напрямку", - йдеться в повідомленні.
За інформацією агентства, Лукашенко і Путін також обговорили питання боротьби з коронавірусом.
"У цьому ключі президенти домовилися, що громадяни Білорусі в добровільному порядку візьмуть участь у третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в Російській Федерації. Також Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена ця вакцина", - зазначили там.
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У бІЛОРУСІ В дЕРЖАВНИХ БАНКАХ НЕМАЄ СТІЛЬКИ ВАЛЮТИ В КЕШІ..
1 млрд -10 тон
6 Іл припустипо по 30 тон купюр це 180 т.
18 лярдів доларів в Білорусі ЗВІДКИ ?
та ЗВР лише 9,з них лише 4,2 валюти...І куа боргу..зокрема перед рашкою..
ПАнове дописувачі ... що не виглядати ідіотами-не розповсюджуйте фейки !!!
Северное - это натовская Литва.
С юга - бандеровская Украина.
Но совдеповский колхоз "Картошка" будет стоять насмерть - по-жуковски "бабы нарожают".
Будут выявлять уровень смертности и другие побочные явления. Теперь белорусы станут подопытными кроликами уже официально.
Это на арестованных участниках протестов изверги опыты ставить будут??? Ибо какой нормальный человек согласится а испытание не лекарства, а вакцины от болезни, лекарства от которой нет?
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https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
Врачи германской клиники "Шарите" установили, что Навальный отравлен ядом из группы ингибиторов холинэстеразы. Для понимания - к этой группе относятся боевые отравляющие вещества зарин, зоман, табун и семейство V-газов.
К этому же классу относится и N-(метилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин (А-230, он же "Новичок")
Болезнь Альцгеймера является наиболее частой причиной слабоумия (деменции),
поражающего пожилых людей, и связана с потерей холинергических нейронов в отделах мозга. Ингибиторы холинэстеразы (ИХЭ), донепезил, галантамин и ривастигмин, замедляют распад ацетилхолина, выбрасываемого в синаптические щели, и тем самым увеличивают холинергическую нейротрансмиссию (передачу нервного импульса).
валадымер *******..., пардон, владленович.
Гестапо у таракана уже есть, теперь будут еще и медицинские опыты над заключенными.
Де ті продажні журнашлюхи?
тому жызнь не нужен
-Его, что поймать никто не может?
-Нет, его никто не ловит, он нах...й никому не нужен
Рассказ о г-не Лукашенко
1) "Я Беларусь за цивилизованным миром не поведу" - выполнено. Даже Мухаммар Кадафи с Хуссейном не знали, что деткам можно тоже давать с автоматами поиграться.
2) "Белорусский народ будет жить бедно, но недолго" - на стадии выполнения. Завести "вакцину" испытать на "добровольцах". Надеюсь, все прекрасно понимают, кто эти "добровольцы"? А тех, кто "упаси господь" выживет сгнобить в Освенциме на Окрестина.
Українцям і Європейському Союзу потрібна незалежна Білорусь, як і самим білорусам. Державна незалежність цієї країни під загрозою захоплення Росією. Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.
"Зараз, в ці дні, державна незалежність Білорусі під величезною загрозою. Стратегічна мета Росії - аншлюс, захоплення Білорусі: Путін хоче поглинути Білорусь так, як Гітлер колись поглинув Австрію. Ми, українці, Євросоюз, а в першу чергу білоруський народ, потребує сьогодні незалежної білоруської держави", - сказав Порошенко в ході акції "З незалежністю не жартують".
"Ми з вами, мільйони українців, тримаємо кулаки за те, щоб демократія у Білорусі перемогла, щоб білоруський народ, і тільки він обрав собі владу на вільних і чесних виборах, щоб у Білорусі не пролилася кров, щоб її землю не топтали російські солдати", - додав політик.