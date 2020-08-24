Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию "на западном направлении"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко провел телефонную беседу с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.

О разговоре Лукашенко и Путина сообщило белорусское государственное информагентство "БЕЛТА", информирует Цензор.НЕТ.

"Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении", - сказано в сообщении.

По информации агентства, Лукашенко и Путин также обсудили вопросы борьбы с коронавирусом.

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"В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - отметили там.