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Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию "на западном направлении"

Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко провел телефонную беседу с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.

О разговоре Лукашенко и Путина сообщило белорусское государственное информагентство "БЕЛТА", информирует Цензор.НЕТ.

"Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении", - сказано в сообщении.

По информации агентства, Лукашенко и Путин также обсудили вопросы борьбы с коронавирусом.

Также на Цензор.НЕТ: 15-летнему сыну Лукашенко Коле дали автомат, с этим нужно разобраться, - Колесникова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - отметили там.

Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) путин (31203)


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Топ комментарии
+17
Западное направление - это фашистская Польша.
Северное - это натовская Литва.
С юга - бандеровская Украина.
Но совдеповский колхоз "Картошка" будет стоять насмерть - по-жуковски "бабы нарожают".
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24.08.2020 17:32
+17
Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию "на западном направлении" - Цензор.НЕТ 224
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24.08.2020 17:32
+16
"В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина"

Будут выявлять уровень смертности и другие побочные явления. Теперь белорусы станут подопытными кроликами уже официально.
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24.08.2020 17:32
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Правила форума Совет форумчан
Идиоты.
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24.08.2020 17:28 Ответить
їх каддафі зачекався
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24.08.2020 17:30 Ответить
Літаки Іл-76 повні доларів, перевезли з Білорусі в росію. Всього було 6 рейсів. Мені буде не вистачати цього простокуватого і наївного диктатора, якого знищив путін.
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24.08.2020 17:41 Ответить
ФЕЙК..

У бІЛОРУСІ В дЕРЖАВНИХ БАНКАХ НЕМАЄ СТІЛЬКИ ВАЛЮТИ В КЕШІ..
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24.08.2020 22:20 Ответить
1 МЛН 100 -ДОЛАРОВИМИ КУПЮРАМИ -10 КГ.
1 млрд -10 тон
6 Іл припустипо по 30 тон купюр це 180 т.


18 лярдів доларів в Білорусі ЗВІДКИ ?
та ЗВР лише 9,з них лише 4,2 валюти...І куа боргу..зокрема перед рашкою..

ПАнове дописувачі ... що не виглядати ідіотами-не розповсюджуйте фейки !!!
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24.08.2020 22:29 Ответить
Хитрозачёсанный будет просить у ***** "Панцирь С-1" что бы сбивать резиновые шарики с территории Литвы
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24.08.2020 17:35 Ответить
Сейчас с Народа обиженный Лукаченко ***** 2 хочет сделать подопытных кроликов !!! А на западной границе боиться что бы негры на шарах не прилетели и колю не снасильничали
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24.08.2020 17:43 Ответить
Шо никто не нападает? Да кому вы надо? От вам не фортит..
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24.08.2020 17:44 Ответить
Нелохам з дідами приготуватись - Навального отравлено , яд з невідомими наслідками для психічного стану вижившого - зява Шаріте
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24.08.2020 17:47 Ответить
Западное направелние, - это нато. А тем двоим дружбанам, - лишь чуток фонетически созвучное известное не западное направление
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26.08.2020 01:53 Ответить
фуйло не хоче вакцину на кацапах випробовувати ?
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24.08.2020 17:29 Ответить
Ну фсе, у Луки теперь будет священная война с Западом российскими танками на территории Беларуси XD
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24.08.2020 17:31 Ответить
Западное направление - это фашистская Польша.
Северное - это натовская Литва.
С юга - бандеровская Украина.
Но совдеповский колхоз "Картошка" будет стоять насмерть - по-жуковски "бабы нарожают".
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24.08.2020 17:32 Ответить
Накопают)
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24.08.2020 17:37 Ответить
для любого диктатора, "вражеское окружение", ето единственное, хоть какое то оправдание своего существования...
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24.08.2020 17:38 Ответить
Бабы нарожают, рабы закопают
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24.08.2020 17:42 Ответить
Лукашенко обговорив з Путіним ситуацію "на західному напрямку" - Цензор.НЕТ 1155
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24.08.2020 18:45 Ответить
Наши бабы нарожают партизан
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24.08.2020 22:12 Ответить
"В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина"

Будут выявлять уровень смертности и другие побочные явления. Теперь белорусы станут подопытными кроликами уже официально.
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24.08.2020 17:32 Ответить
Ін"єкцію будуть робить у голову?
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24.08.2020 17:57 Ответить
Пиз@@@ц, Лукашенко договорился что граждане ДОБРОВОЛЬНО примут участие в испытаниях вакцины.
Это на арестованных участниках протестов изверги опыты ставить будут??? Ибо какой нормальный человек согласится а испытание не лекарства, а вакцины от болезни, лекарства от которой нет?
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24.08.2020 18:05 Ответить
Ничего будет и им по вакцине
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24.08.2020 22:13 Ответить
ага,у ***** тех вакцин-немеряно...видимо пообещал одну из них и луке подогнать

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform



Врачи германской клиники "Шарите" установили, что Навальный отравлен ядом из группы ингибиторов холинэстеразы. Для понимания - к этой группе относятся боевые отравляющие вещества зарин, зоман, табун и семейство V-газов.

К этому же классу относится и N-(метилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин (А-230, он же "Новичок")
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24.08.2020 18:31 Ответить
Йула первая в очереди
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24.08.2020 20:25 Ответить
Ингибиторы холинэстеразы (ИХЭ), донепезил, галантамин и ривастигмин эффективны при болезни Альцгеймера легкой и умеренной степеней выраженности

Болезнь Альцгеймера является наиболее частой причиной слабоумия (деменции),

поражающего пожилых людей, и связана с потерей холинергических нейронов в отделах мозга. Ингибиторы холинэстеразы (ИХЭ), донепезил, галантамин и ривастигмин, замедляют распад ацетилхолина, выбрасываемого в синаптические щели, и тем самым увеличивают холинергическую нейротрансмиссию (передачу нервного импульса).
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24.08.2020 22:39 Ответить
В лечебных целях используются:Для лечения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F миастении . При миастении они используются для усиления нервно-мышечной передачи.Для лечения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0 глаукомы Для лечения https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1 синдрома постуральной тахикардии (https://en.wikipedia.org/wiki/Postural_orthostatic_tachycardia_syndrome англ. )Как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%B5 противоядие при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 холинолитических отравленияхЧтобы обратить эффект недеполяризующих миорелаксантовДля лечения психоневрологических симптомов таких заболеваний, как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0 болезнь Альцгеймера , особенно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F апатии .Для увеличения шансов на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F осознанные сновидения (путем продления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BD%D0%B0 фазы быстрого сна )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B#cite_note-2 [2]
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24.08.2020 22:40 Ответить
как раз те болезни ,которыми мог страдать навальный
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24.08.2020 22:49 Ответить
)) А шо там? Поляки теж безпілотні кульки запускають?.. Отак, діти, виглядає білоруська білочка.
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24.08.2020 17:32 Ответить
Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию "на западном направлении" - Цензор.НЕТ 224
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24.08.2020 17:32 Ответить
шары полетели с запада - тут бы пару-тройку дивизионов с-500 с встроеными водометами,
валадымер *******..., пардон, владленович.
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24.08.2020 17:33 Ответить
Лукаш готов опыты проводить на своих как подопытных кроликов,давай давай,доктор Аушвиц,чего не сделаешь ради трона.
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24.08.2020 17:34 Ответить
Таракан пообещал ***** испытать российскую вакцину от коронавируса на беларусах.

Гестапо у таракана уже есть, теперь будут еще и медицинские опыты над заключенными.
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24.08.2020 17:35 Ответить
Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию "на западном направлении" - Цензор.НЕТ 3100
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24.08.2020 17:37 Ответить
Ели отбились
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24.08.2020 22:14 Ответить
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24.08.2020 22:26 Ответить
Ху@ло подгонит вакцинометы.
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24.08.2020 17:41 Ответить
В небе при перелете границы с натовской Литвой были замечены воздушные шарики.. просьба к Путинило нанести ответный удар " ракетами с непредсказуемой траекторией" с отдельным пожеланием что бы они случайно не попали в Гомель при направлении на "воронеж".
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24.08.2020 17:42 Ответить
Хтось зараз з журнашлюх згадає, як Порошенко восени 2018 «попитался захватіть власть» ?
Де ті продажні журнашлюхи?
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24.08.2020 17:42 Ответить
Шаріте про отравлення Навально -підтверджено , наслідки для майбутнього психологічного стану не предбачувані
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24.08.2020 17:42 Ответить
То то путло его не хотел выпускать.. Да и врачи ж его сказали , что диабет.. Великие врачи на службе и великого пуйла.
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24.08.2020 17:47 Ответить
На западном фронтє - бєз перємєн. Там ніхто нікуди і не збирався наступати (хіба що у солодких ватних фантазіях)
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24.08.2020 17:45 Ответить
На західному кордоні агресивним блоком НАТО розгорнуто десятки дивізій і сотні підводних човнів.
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24.08.2020 17:48 Ответить
а скильки кульок розмалеваних? - тож справжний ойц и пряма загроза..
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24.08.2020 18:08 Ответить
Атступать нєкуда! Пазаді балата!
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24.08.2020 18:15 Ответить
якби вони вдвох там втопилися - от бы и свято було!
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24.08.2020 18:20 Ответить
На западной границе полчища свирепых колорадских жуков готовятся нанести подлый удар в спину.
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24.08.2020 17:50 Ответить
хто з путыным дружен -
тому жызнь не нужен
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24.08.2020 17:50 Ответить
Ну теперь только осталось услышать"от Советского информбюро второй Белорусский фронт........"настоящие уроды!!!
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24.08.2020 17:52 Ответить
Алексея Навального отравили с применением вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом https://www.charite.de/en/service/press_reports/artikel/detail/statement_der_charite_klinische_befunde_weisen_auf_vergiftung_von_alexei_nawalny_hin/ заявили представители берлинской клиники Charite.
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24.08.2020 17:54 Ответить
Ровно в 4 утра Брестская крепость была атакована разведывательными гелиевыми шарами войск НАТО.
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24.08.2020 17:54 Ответить
- Смотри, неуловимый Джо!
-Его, что поймать никто не может?
-Нет, его никто не ловит, он нах...й никому не нужен

Рассказ о г-не Лукашенко
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24.08.2020 18:01 Ответить
Dengi samozvanec ecio poka neprosil u raski?Tam polovina biudzeta nesobrali,drugix zelajucix dengami im pomocv nebudet Etot samozvanec uvereno vediot stranu k raske ,ne sprasivaja u naroda
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24.08.2020 18:10 Ответить
Лукашенко обговорив з Путіним ситуацію "на західному напрямку" - Цензор.НЕТ 4899
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24.08.2020 18:15 Ответить
https://prozoro.net.ua/2020/08/12/belorusskogo-bojtsa-mma-zaderzhali-za-uchastie-v-protestah-protiv-lukashenko/?mgclid=a4ccc993aeebee0e41d6915daf0e649c&utm_medium=cpc&utm_source=mgid.com&utm_campaign=prozoro.net.ua&utm_term=57254322&utm_content=6653078 Белорусского бойца MMA задержали за участие в протестах против Лукашенко - Prozoro - Новости Политики, Общества, Спорта в Украине и стран СНГ
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24.08.2020 18:18 Ответить
а по уму и в целях самосохранения надо было обговаривать с нато и на восточном направлении
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24.08.2020 18:25 Ответить
Опять про 'отравленные шарики'?
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24.08.2020 18:26 Ответить
Ну по-крайнее мере 2 абицанки, этот психопат выполнил:
1) "Я Беларусь за цивилизованным миром не поведу" - выполнено. Даже Мухаммар Кадафи с Хуссейном не знали, что деткам можно тоже давать с автоматами поиграться.
2) "Белорусский народ будет жить бедно, но недолго" - на стадии выполнения. Завести "вакцину" испытать на "добровольцах". Надеюсь, все прекрасно понимают, кто эти "добровольцы"? А тех, кто "упаси господь" выживет сгнобить в Освенциме на Окрестина.
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24.08.2020 18:39 Ответить
а что там в Хабаровске .. все .. сдулись
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24.08.2020 18:40 Ответить
почему без рожка,почему без рожка...

Лукашенко обговорив з Путіним ситуацію "на західному напрямку" - Цензор.НЕТ 5925
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24.08.2020 18:46 Ответить
Два брата акробата!
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24.08.2020 19:02 Ответить
А шо Вейшнорию еще не победили ?
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24.08.2020 19:54 Ответить
Не мешайте бялорусам ходить стройными рядами по тротуарам. Их бьют, а они крепчают
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24.08.2020 20:08 Ответить
Звонок Луки Путинило " ВлАдиМир ВлАдИмирович , окопался.. тчк.., удерживаю линию фронта тчк, отбиваю бесчисленные атаки воздушных шаров, и натовской кавалерии тчк.. Коля удерживает левый фланг с рогаткой ( в смысле сбивает шары) Жду подхода основных сил и подкреплений от старшего брата, нет отца.. какой вы мне брат.,. уже папа... тчк "
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24.08.2020 20:08 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/08/24/poroshenko_putin_khoche_poglynuty_bilorus_yak_gitler_kolys_poglynuv_avstriyu Порошенко: Путін хоче поглинути Білорусь, як Гітлер колись поглинув Австрію

Українцям і Європейському Союзу потрібна незалежна Білорусь, як і самим білорусам. Державна незалежність цієї країни під загрозою захоплення Росією. Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.
"Зараз, в ці дні, державна незалежність Білорусі під величезною загрозою. Стратегічна мета Росії - аншлюс, захоплення Білорусі: Путін хоче поглинути Білорусь так, як Гітлер колись поглинув Австрію. Ми, українці, Євросоюз, а в першу чергу білоруський народ, потребує сьогодні незалежної білоруської держави", - сказав Порошенко в ході акції "З незалежністю не жартують".
"Ми з вами, мільйони українців, тримаємо кулаки за те, щоб демократія у Білорусі перемогла, щоб білоруський народ, і тільки він обрав собі владу на вільних і чесних виборах, щоб у Білорусі не пролилася кров, щоб її землю не топтали російські солдати", - додав політик.
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24.08.2020 20:12 Ответить
Лукашенко обговорив з Путіним ситуацію "на західному напрямку" - Цензор.НЕТ 16
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24.08.2020 20:51 Ответить
В 21 столетии ситуацию на западном направлении обсуждают, оценивают и принимают решение суперкомпьютеры, установленные на борту F-35.
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24.08.2020 20:51 Ответить
Лукашенко обговорив з Путіним ситуацію "на західному напрямку" - Цензор.НЕТ 1481
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24.08.2020 20:53 Ответить
Неужто Новичек поедет в западном направлении??? Так теперь что новый сериал? Как русские русских травят мы видели, а теперь новая стезя -Новичек в Картошкляндии. Лукашенко штабелеукладчик белоруссов!!! А че звучит?
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24.08.2020 20:56 Ответить
Два дебила это сила
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24.08.2020 21:41 Ответить
На колхоз Тупик Ильича положил глаз НАТО?
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24.08.2020 22:23 Ответить
 
 