Внеочередная сессия Верховной Рады: в повестке дня повышение минималки. ВИДЕО

Сегодня, 25 августа, Верховная Рада Украины собралась на внеочередную сессию.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания парламента.

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В повестке дня внеочередной сессии Рады шесть вопросов: повышение размера минимальной заработной платы, конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба и четыре вопроса ратификаций.