Внеочередная сессия Верховной Рады: в повестке дня повышение минималки. ВИДЕО
Сегодня, 25 августа, Верховная Рада Украины собралась на внеочередную сессию.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания парламента.
В повестке дня внеочередной сессии Рады шесть вопросов: повышение размера минимальной заработной платы, конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба и четыре вопроса ратификаций.
Топ комментарии
+8 Владимир Пономаренко #471653
показать весь комментарий25.08.2020 11:10
+7 5 копійок
показать весь комментарий25.08.2020 11:09
+6 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий25.08.2020 11:10
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https://twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты
Дистанция между этими двумя сегодняшними фотографиями 1км и 300 лет
Лучше бы налоги сняли с зарплат которые составляют 40% ( НДС военный сбор и пенс.фонд), например до 10% вот это была бы забота о населении.
Может надо с аллигаторов , то есть олигархов налог брать , и офшоры закрыть ?
https://defence-line.org/2020/08/pokazatelnyj-incident/ Показательный инцидент
В Брюсселе прямо сейчас происходит малопонятный, но очень показательный скандал, на который следует обратить внимание. Его смысл важен для понимания того, почему нам нужно двигаться в Европу, невзирая на ее инертность во многих внешнеполитических вопросах. В данном случае, никакой внешней политики нет вовсе, а речь идет о внутренних принципах функционирования руководства ЕС.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вынуждена была отреагировать на заявление премьер министра Ирландии Лео Варадкара о том, что Фил Хоган, еврокомиссар по сельскому хозяйству, грубо нарушил ограничения, действующие в Ирландии, относительно ситуации с коронавирусом.
Речь идет о политическом деятеле, гражданине Ирландии, который стал еврокомиссаром после длинной карьеры у себя на родине. В частности, он занимал посты министра и главы одной из ведущих партий. В европейских структурах он работает уже почти десять лет. В общем, для масштабов Ирландии, Хоган является крупной фигурой, тяжеловесом.
И вот 17 августа он был замечен в грубом нарушении правил борьбы с коронавирусом в графстве Килдэр, куда он поехал на отдых и поиграть в гольф. Мало того, что он не придерживался личных мер безопасности, но он это делал и в общественных местах, в частности - на ужине в ресторане.
Поскольку все это происходило на глазах людей, ему делали замечания, которые он игнорировал, что вызвало общее возмущение и привлекло внимание прессы. Выяснилось, что в этот же день он был оштрафован полицией еще и за нарушение правил дорожного движения. В ЕС об этом узнали после того, как премьер-министр Ирландии потребовал от Хогана объяснений причин такого своего поведения.
Как сообщает пресс служба Европейской Комиссии, Урсула фон дер Ляйен сейчас находится на этапе сбора фактов, касающегося этого и возможных других инцидентов такого же плана в исполнении Хогана и потребовала от него пояснений того, что ему выдвинули в виде претензий в Ирландии. Чем все это закончится, пока неясно, но для нас важно не это.
Просто вдумаемся в то, что вменяется в вину этому крупному еврочиновнику. Он, занимая высокий и ответственный пост, позволил себе нарушать правила, обязательные для всех. То есть, он просто быковал на бытовом уровне. Никакой коррупции или измены.
И вот теперь посмотрим на то, что вытворяет нынешняя власть. Они пришли во власть под знаменем «новых лиц» и вкладывали в этот лозунг вполне определенный смысл. Он сводился к тому, что карьерные политики давно оторвались от народа и не просто не слышат его, но ведут себя хамски и нагло.
Ведь трудно себе представить, что одно лишь созерцание новых харь должно возбуждать электоральную эрекцию? Тем более, что хари, на поверку, оказались не такими уж и новыми. Некоторые из них уже настолько достали своим видом из телевизора или рекламы, что новыми их мог бы назвать только отчаянный пациент. А некоторые из них утомили уже даже не видом, а одним голосом.
И как оказалось, всей этой публике из «новых харь» понадобилось меньше года для того, чтобы зажраться настолько, чтобы они утратили берега еще хуже тех, кого они критиковали. Причем те вживались в роль десятилетия и не достигли такого дна хамства, как эти - за несколько месяцев. Причем то, за что в ЕС целого еврокомиссара тянут на ковер, эти выставляют напоказ. Они просто упиваются тем, что не такие как все.
Вот поэтому нам надо в ЕС. Чтобы какая-то бездарь один раз показалась с кортежем в 40 автомобилей и завтра она уже в отставке. И далее - по списку.
Но я об другом , украинцы вы мазохисты что терпите это от евреев или вы пи .....сы , что любите когда вас евреи в жо имеют ?
соберутся на три часа
это можно решить было и через неделю
сейчас пойдут в кабак пропивать 10 000 грн., плодотворно работали на камеру.