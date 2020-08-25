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Внеочередная сессия Верховной Рады: в повестке дня повышение минималки. ВИДЕО

Сегодня, 25 августа, Верховная Рада Украины собралась на внеочередную сессию.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания парламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ключевым на предстоящей сессии Рады станет вопрос Госбюджета, - Разумков

В повестке дня внеочередной сессии Рады шесть вопросов: повышение размера минимальной заработной платы, конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба и четыре вопроса ратификаций.

Автор: 

ВР (29227) минимальная зарплата (196) внеочередное заседание (262)


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Топ комментарии
+8
Ну надо лохам дать денег что-бы опять за слуг Урода проголосовали. Это кстаи не класифицируется как подкуп избирателей?
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25.08.2020 11:10
+7
З яких прибутків буде збільшення? Мабуть зелень змащує друкарський верстат і готує його до роботи.
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25.08.2020 11:09
+6
https://twitter.com/JuntaChronicles

https://twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты



Дистанция между этими двумя сегодняшними фотографиями 1км и 300 лет

Позачергова сесія Верховної Ради: на порядку денному підвищення мінімалки - Цензор.НЕТ 5099
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25.08.2020 11:10
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Правила форума Совет форумчан
Підвищення мінімалки? Легко! Треба надрукувати більше грошей
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25.08.2020 11:07 Ответить
на 200 гр.
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25.08.2020 11:09 Ответить
Ну надо лохам дать денег что-бы опять за слуг Урода проголосовали. Это кстаи не класифицируется как подкуп избирателей?
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25.08.2020 11:10 Ответить
Говнюки в турборежиме просрут сегодня на порядок больше. Но какая разница перед выборами... минималка - це ти... комики, ********...
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25.08.2020 11:11 Ответить
З яких прибутків буде збільшення? Мабуть зелень змащує друкарський верстат і готує його до роботи.
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25.08.2020 11:09 Ответить
https://twitter.com/JuntaChronicles

https://twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты



Дистанция между этими двумя сегодняшними фотографиями 1км и 300 лет

Позачергова сесія Верховної Ради: на порядку денному підвищення мінімалки - Цензор.НЕТ 5099
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25.08.2020 11:10 Ответить
Народ Украины жирует ,а Украинский народ воюет с оккупантом.
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25.08.2020 11:15 Ответить
Вот так в своё время казачки юго востока Украины сдали гетмана Мазепу Московскому Царю Петру1,потом Московия расширилась и стала называться чудным словом Расия, в 1991г вроде уже разобрались что Расии нет а есть Московия с её колониями,у в Украине подсадной народ решил помочь Московии очередной раз стать Расией.
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25.08.2020 11:20 Ответить
Как уже этот Шахов достал.Меняла и бандит из Стаханова.
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25.08.2020 11:10 Ответить
Наконец-то - очередной конец эпохи бедности...
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25.08.2020 11:11 Ответить
Зеленые ушатали экономику теперь бобики через налоги будут возмещать бездарную клоунаду
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25.08.2020 11:16 Ответить
в бюджете видимо совсем пусто, что минималку с которой высчитывают все налоги, начинают аврально поднимать, чтоб собрать поболее налогов.
Лучше бы налоги сняли с зарплат которые составляют 40% ( НДС военный сбор и пенс.фонд), например до 10% вот это была бы забота о населении.
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25.08.2020 11:25 Ответить
И как бы это было заботой об тех , кто получает зарплату с бюджета ?

Может надо с аллигаторов , то есть олигархов налог брать , и офшоры закрыть ?
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25.08.2020 11:41 Ответить
кто получает из бюджета все равно платит 40% налогов в Украине, по этому поднятие минималки это не забота о бюджетниках, у них зарплата как было так и останется, а вот если б налоги с них сняли то это было бы реальная поднятия из зарплаты.
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25.08.2020 12:57 Ответить
Головне що зеП@дли не протягнули "закон про вибори" у ЛуганДоне під виглядом підвищення мінімалки...
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25.08.2020 11:41 Ответить
anti-colorados
https://defence-line.org/2020/08/pokazatelnyj-incident/ Показательный инцидент

Позачергова сесія Верховної Ради: на порядку денному підвищення мінімалки - Цензор.НЕТ 8414

В Брюсселе прямо сейчас происходит малопонятный, но очень показательный скандал, на который следует обратить внимание. Его смысл важен для понимания того, почему нам нужно двигаться в Европу, невзирая на ее инертность во многих внешнеполитических вопросах. В данном случае, никакой внешней политики нет вовсе, а речь идет о внутренних принципах функционирования руководства ЕС.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вынуждена была отреагировать на заявление премьер министра Ирландии Лео Варадкара о том, что Фил Хоган, еврокомиссар по сельскому хозяйству, грубо нарушил ограничения, действующие в Ирландии, относительно ситуации с коронавирусом.
Речь идет о политическом деятеле, гражданине Ирландии, который стал еврокомиссаром после длинной карьеры у себя на родине. В частности, он занимал посты министра и главы одной из ведущих партий. В европейских структурах он работает уже почти десять лет. В общем, для масштабов Ирландии, Хоган является крупной фигурой, тяжеловесом.
И вот 17 августа он был замечен в грубом нарушении правил борьбы с коронавирусом в графстве Килдэр, куда он поехал на отдых и поиграть в гольф. Мало того, что он не придерживался личных мер безопасности, но он это делал и в общественных местах, в частности - на ужине в ресторане.
Поскольку все это происходило на глазах людей, ему делали замечания, которые он игнорировал, что вызвало общее возмущение и привлекло внимание прессы. Выяснилось, что в этот же день он был оштрафован полицией еще и за нарушение правил дорожного движения. В ЕС об этом узнали после того, как премьер-министр Ирландии потребовал от Хогана объяснений причин такого своего поведения.
Как сообщает пресс служба Европейской Комиссии, Урсула фон дер Ляйен сейчас находится на этапе сбора фактов, касающегося этого и возможных других инцидентов такого же плана в исполнении Хогана и потребовала от него пояснений того, что ему выдвинули в виде претензий в Ирландии. Чем все это закончится, пока неясно, но для нас важно не это.
Просто вдумаемся в то, что вменяется в вину этому крупному еврочиновнику. Он, занимая высокий и ответственный пост, позволил себе нарушать правила, обязательные для всех. То есть, он просто быковал на бытовом уровне. Никакой коррупции или измены.
И вот теперь посмотрим на то, что вытворяет нынешняя власть. Они пришли во власть под знаменем «новых лиц» и вкладывали в этот лозунг вполне определенный смысл. Он сводился к тому, что карьерные политики давно оторвались от народа и не просто не слышат его, но ведут себя хамски и нагло.
Ведь трудно себе представить, что одно лишь созерцание новых харь должно возбуждать электоральную эрекцию? Тем более, что хари, на поверку, оказались не такими уж и новыми. Некоторые из них уже настолько достали своим видом из телевизора или рекламы, что новыми их мог бы назвать только отчаянный пациент. А некоторые из них утомили уже даже не видом, а одним голосом.
И как оказалось, всей этой публике из «новых харь» понадобилось меньше года для того, чтобы зажраться настолько, чтобы они утратили берега еще хуже тех, кого они критиковали. Причем те вживались в роль десятилетия и не достигли такого дна хамства, как эти - за несколько месяцев. Причем то, за что в ЕС целого еврокомиссара тянут на ковер, эти выставляют напоказ. Они просто упиваются тем, что не такие как все.
Вот поэтому нам надо в ЕС. Чтобы какая-то бездарь один раз показалась с кортежем в 40 автомобилей и завтра она уже в отставке. И далее - по списку.
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25.08.2020 11:43 Ответить
5000 гривне , это 1250 датских крон , и это один день работы в Дании , карл один день и целый месяц , разницу чувствуешь ?
Но я об другом , украинцы вы мазохисты что терпите это от евреев или вы пи .....сы , что любите когда вас евреи в жо имеют ?
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25.08.2020 11:47 Ответить
Как бы некорректно сравнивать абсолютные значения ЗП. Они ничего не скажут. Правильней сравнивать покупательную способность данной ЗП. Вот к примеру 1250 датских крон наша минималка. Ок. Можно к примеру сравнить ту же коммуналку среднюю в Дании и в Украине. Вот сколько датских крон средняя коммуналка. Сколько датских крон килограмм свинины стоит. Скобко датских крон проезд в общественном транспорте. И т.д. Тогда картинка более правильная будет.
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25.08.2020 12:28 Ответить
Выборы в ОРДЛО будут назначать, а потом и воду в Крым, все "забаганки" Путина.
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25.08.2020 11:54 Ответить
инвалиды так и получают 1712 гривен
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25.08.2020 11:55 Ответить
в яку сумму гривней обойдётся внеочередная сессия
соберутся на три часа
это можно решить было и через неделю
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25.08.2020 12:01 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny На фронті поліг старший лейтенант з Тернопільщини
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25.08.2020 12:01 Ответить
Видать у зеленой плесени дела с выборами вообще плохи, раз решили запускать станок или в очередной раз занимать деньги через ОВГЗ под бешенные проценты для подкупа зебильного быдла в виде повышения минималки.
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25.08.2020 12:10 Ответить
цирк за 277 грн.
сейчас пойдут в кабак пропивать 10 000 грн., плодотворно работали на камеру.
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25.08.2020 12:52 Ответить
это не цирк, т.к. минималка это база для налогообложения, то после ее поднятия больше налогов можно будет собирать с аборигенов.
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25.08.2020 13:02 Ответить
 
 