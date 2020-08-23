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Новости Местные выборы-2020
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Ключевым на предстоящей сессии Рады станет вопрос Госбюджета, - Разумков

Ключевым на предстоящей сессии Рады станет вопрос Госбюджета, - Разумков

По мнению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ключевым на предстоящей сессии парламента, которая начинается 1 сентября, станет вопрос согласования и принятия закона Украины "О государственном бюджете на 2021 год".

"Много аспектов, которые нужно рассмотреть. Ключевым, как по мне, на следующей сессии вопросом станет вопрос бюджета. До 15 сентября, как вы помните, Кабинет Министров должен подать проект бюджета в Верховную Раду. Я надеюсь, мы сможем все плодотворно над ним поработать для того, чтобы сделать его более качественным и принять, как это было в прошлом году, не "под елку", - сказал Разумков в воскресенье в ходе брифинга у здания Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ещё одним важным вопросом грядущей сессии спикер парламента называет местные выборы.

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"Я понимаю, что некоторые аспекты PR-составляющей в тех решениях, которые будут приниматься в Верховной Раде, к сожалению, тоже будут иметь место", - добавил он.

Автор: 

ВР (29226) госбюджет (1186) местные выборы (2752) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+4
А как там с хотелкамм кацапни о изменении в Законе о выборах? Старый поц кравчук уже письмецо в ВР накатал,чтобы удовлетворить ультиматум.
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23.08.2020 12:05
+4
Ключевым на предстоящей сессии Рады станет вопрос Госбюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 6559
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23.08.2020 12:16
+2
патоку не забудь обсудить... там сестра кобылы, на которую бубочка переписал свой итальянский майеток, нарылапатоку. Ее зебильский назначил правительницей амкУ, а она аж из трусов выпрыгнула... но попала ногами в патоку... теперь залипла... вот это бы вам там обсудить
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23.08.2020 12:16
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23.08.2020 12:03 Ответить
А как там с хотелкамм кацапни о изменении в Законе о выборах? Старый поц кравчук уже письмецо в ВР накатал,чтобы удовлетворить ультиматум.
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23.08.2020 12:05 Ответить
патоку не забудь обсудить... там сестра кобылы, на которую бубочка переписал свой итальянский майеток, нарылапатоку. Ее зебильский назначил правительницей амкУ, а она аж из трусов выпрыгнула... но попала ногами в патоку... теперь залипла... вот это бы вам там обсудить
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23.08.2020 12:16 Ответить
Печатать или не печатать, вот в чем вопрос. Впрочем, вопрос риторический. Конечно печатать.
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23.08.2020 12:16 Ответить
я думаю даже это уже не вопрос - там печатают аж станок пыхтит-дымит )))
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23.08.2020 12:48 Ответить
Ключевым на предстоящей сессии Рады станет вопрос Госбюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 6559
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23.08.2020 12:16 Ответить
***
когда человек умер, он ничего не понимает и не чувствует, только окружающим тяжело…
то же самое, если человек тупой…(с)
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23.08.2020 12:51 Ответить
По мнению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ключевым на предстоящей сессии парламента, которая начинается 1 сентября, станет вопрос согласования и принятия закона Украины "О государственном бюджете на 2021 год". Источник: https://censor.net/n3215419

БЮДЖЕТ 2020 РОКУ У СРАЦІ - ТУДИ Ж І БЮДЖЕТ 2021, ТАК КЛОУНЕ ?
ІМПІЧМЕНТ
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23.08.2020 12:17 Ответить
Ключове питання-вже нема шо пи**ить?
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23.08.2020 12:30 Ответить
а шо делать с правительством нарулившим 300 миллиардов дефицита бюджета за полгода?
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23.08.2020 12:37 Ответить
Вычесть из зарплаты. И еще дохр@на останется.
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23.08.2020 12:47 Ответить
- Короче, расклад такой: братва поиздержалась, общак на нуле и барыжить уже нечем. Выход один - напрячь терпил, чтобы поработали сверхурочно. Пайку терпилам не поднимать!
- А вы точно министр экономики?
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23.08.2020 12:45 Ответить
Правильно! На выполнении бюджета 2020 года можно ставить крест в минус 300 лярдов, поэтому решили рассматривать на 2021 год......
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23.08.2020 12:47 Ответить
ще не все вкрали?
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23.08.2020 13:07 Ответить
Ключовим на майбутній сесії Ради стане питання Держбюджету, - Разумков - Цензор.НЕТ 2013

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Ключовим на майбутній сесії Ради стане питання Держбюджету, - Разумков - Цензор.НЕТ 7786

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Ключовим на майбутній сесії Ради стане питання Держбюджету, - Разумков - Цензор.НЕТ 2399

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Ключовим на майбутній сесії Ради стане питання Держбюджету, - Разумков - Цензор.НЕТ 7330

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23.08.2020 13:25 Ответить
 
 