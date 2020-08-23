Ключовим на майбутній сесії Ради стане питання Держбюджету, - Разумков

На думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, ключовим на майбутній сесії парламенту, яка починається 1 вересня, стане питання узгодження і ухвалення Закону України "Про державний бюджет на 2021 рік".

"Багато аспектів, які потрібно розглянути. Ключовим, як на мене, на наступній сесії питанням стане питання бюджету. До 15 вересня, як ви пам'ятаєте, Кабінет Міністрів має подати проект бюджету до Верховної Ради. Я сподіваюся, ми зможемо всі плідно над ним попрацювати для того, щоб зробити його більш якісним і ухвалити, як це було минулого року і, не "під ялинку", – сказав Разумков у неділю під час брифінгу біля будівлі Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ще одним важливим питанням майбутньої сесії спікер парламенту називає місцеві вибори.

"Я розумію, що деякі аспекти PR-складової в тих рішеннях, які ухвалюватимуть у Верховній Раді, на жаль, теж матимуть місце", – додав він.

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