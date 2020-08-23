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Новини Місцеві вибори-2020
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Ключовим на майбутній сесії Ради стане питання Держбюджету, - Разумков

Ключовим на майбутній сесії Ради стане питання Держбюджету, - Разумков

На думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, ключовим на майбутній сесії парламенту, яка починається 1 вересня, стане питання узгодження і ухвалення Закону України "Про державний бюджет на 2021 рік".

"Багато аспектів, які потрібно розглянути. Ключовим, як на мене, на наступній сесії питанням стане питання бюджету. До 15 вересня, як ви пам'ятаєте, Кабінет Міністрів має подати проект бюджету до Верховної Ради. Я сподіваюся, ми зможемо всі плідно над ним попрацювати для того, щоб зробити його більш якісним і ухвалити, як це було минулого року і, не "під ялинку", – сказав Разумков у неділю під час брифінгу біля будівлі Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ще одним важливим питанням майбутньої сесії спікер парламенту називає місцеві вибори.

"Я розумію, що деякі аспекти PR-складової в тих рішеннях, які ухвалюватимуть у Верховній Раді, на жаль, теж матимуть місце", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У бюджеті немає діри - просто є дефіцит у 300 мільярдів гривень, - Шмигаль

Автор: 

ВР (14941) держбюджет (2388) місцеві вибори (1366) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+4
А как там с хотелкамм кацапни о изменении в Законе о выборах? Старый поц кравчук уже письмецо в ВР накатал,чтобы удовлетворить ультиматум.
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23.08.2020 12:05
+4
Ключевым на предстоящей сессии Рады станет вопрос Госбюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 6559
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23.08.2020 12:16
+2
патоку не забудь обсудить... там сестра кобылы, на которую бубочка переписал свой итальянский майеток, нарылапатоку. Ее зебильский назначил правительницей амкУ, а она аж из трусов выпрыгнула... но попала ногами в патоку... теперь залипла... вот это бы вам там обсудить
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23.08.2020 12:16
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23.08.2020 12:03 Відповісти
А как там с хотелкамм кацапни о изменении в Законе о выборах? Старый поц кравчук уже письмецо в ВР накатал,чтобы удовлетворить ультиматум.
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23.08.2020 12:05 Відповісти
патоку не забудь обсудить... там сестра кобылы, на которую бубочка переписал свой итальянский майеток, нарылапатоку. Ее зебильский назначил правительницей амкУ, а она аж из трусов выпрыгнула... но попала ногами в патоку... теперь залипла... вот это бы вам там обсудить
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23.08.2020 12:16 Відповісти
Печатать или не печатать, вот в чем вопрос. Впрочем, вопрос риторический. Конечно печатать.
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23.08.2020 12:16 Відповісти
я думаю даже это уже не вопрос - там печатают аж станок пыхтит-дымит )))
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23.08.2020 12:48 Відповісти
Ключевым на предстоящей сессии Рады станет вопрос Госбюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 6559
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23.08.2020 12:16 Відповісти
***
когда человек умер, он ничего не понимает и не чувствует, только окружающим тяжело…
то же самое, если человек тупой…(с)
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23.08.2020 12:51 Відповісти
По мнению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ключевым на предстоящей сессии парламента, которая начинается 1 сентября, станет вопрос согласования и принятия закона Украины "О государственном бюджете на 2021 год". Источник: https://censor.net/n3215419

БЮДЖЕТ 2020 РОКУ У СРАЦІ - ТУДИ Ж І БЮДЖЕТ 2021, ТАК КЛОУНЕ ?
ІМПІЧМЕНТ
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23.08.2020 12:17 Відповісти
Ключове питання-вже нема шо пи**ить?
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23.08.2020 12:30 Відповісти
а шо делать с правительством нарулившим 300 миллиардов дефицита бюджета за полгода?
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23.08.2020 12:37 Відповісти
Вычесть из зарплаты. И еще дохр@на останется.
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23.08.2020 12:47 Відповісти
- Короче, расклад такой: братва поиздержалась, общак на нуле и барыжить уже нечем. Выход один - напрячь терпил, чтобы поработали сверхурочно. Пайку терпилам не поднимать!
- А вы точно министр экономики?
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23.08.2020 12:45 Відповісти
Правильно! На выполнении бюджета 2020 года можно ставить крест в минус 300 лярдов, поэтому решили рассматривать на 2021 год......
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23.08.2020 12:47 Відповісти
ще не все вкрали?
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23.08.2020 13:07 Відповісти
Ключовим на майбутній сесії Ради стане питання Держбюджету, - Разумков - Цензор.НЕТ 2013

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Ключовим на майбутній сесії Ради стане питання Держбюджету, - Разумков - Цензор.НЕТ 7786

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Ключовим на майбутній сесії Ради стане питання Держбюджету, - Разумков - Цензор.НЕТ 2399

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Ключовим на майбутній сесії Ради стане питання Держбюджету, - Разумков - Цензор.НЕТ 7330

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23.08.2020 13:25 Відповісти
 
 