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Новости
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Полиция закрыла дело о смерти нардепа Тымчука

Полиция закрыла дело о смерти нардепа Тымчука

Полиция закрыла уголовное производство по факту гибели народного депутата "Народного фронта" Дмитрия Тымчука.

Об этом говорится в ответе Главного следственного управления Национальной полиции на запрос "Українських Новин", передает Цензор.НЕТ.

В полиции пояснили, что досудебное расследование прекращено в связи с установлением отсутствия события уголовного преступления.

Решение о закрытии дела не было обжаловано.

Уголовное производство было открыто по статье "умышленное убийство" с пометкой самоубийство.

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Напомним, в Киеве в среду, 19 июня 2019 года, был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий.

По данным прокуратуры г. Киева, основной версией гибели Тымчука является самоубийство. Он находился в депрессивном состоянии и в последнюю неделю перед гибелью не выходил из дома.

28 июня 2019 года Президент Владимир Зеленский наградил народного депутата Украины Тымчука посмертно орденом "За мужество" III степени.

Нацполиция (16427) расследование (3038) Тымчук Дмитрий (1711)


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"Напомним, в Киеве в среду, 19 июня,https://censor.net/news/3133057/v_kieve_nayiden_mertvym_nardep_ot_nf_dmitriyi_tymchuk координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук."
"28 июня Президент Владимир Зеленскийhttps://censor.net/news/3134718/zelenskiyi_nagradil_ordenom_za_mujestvo_stepeni_nardepa_tymchuka_posmertnohttps://censor.net/n3215637"

Если уж напоминаете, то хоть целиком даты указывайте, а то когнитивный диссонанс возникает при прочтении такого описания прошлогодних событий.
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25.08.2020 12:03 Ответить
Как Лях, Кравченко, Кирпа и т.д... В городе орудует серийный самоубийца...
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25.08.2020 12:17 Ответить
Як за поребріком.
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25.08.2020 12:27 Ответить
 
 