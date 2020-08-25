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Поліція закрила справу про смерть нардепа Тимчука

Поліція закрила справу про смерть нардепа Тимчука

Поліція закрила кримінальне провадження за фактом загибелі народного депутата "Народного фронту" Дмитра Тимчука.

Про це йдеться у відповіді Головного слідчого управління Національної поліції на запит "Українських Новин", передає Цензор.НЕТ.

У поліції пояснили, що досудове розслідування припинено у зв'язку зі встановленням відсутності події кримінального злочину.

Рішення про закриття справи не було оскаржене.

Кримінальне провадження було відкрито за статтею "умисне вбивство" з позначкою "самогубство".

Також читайте: Основна версія загибелі Тимчука - самогубство, - прокуратура

Нагадаємо, в Києві 19 червня 2019 року було знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій.

За даними прокуратури м.Києва, основною версією загибелі Тимчука є самогубство. Він перебував у депресивному стані і в останній тиждень перед загибеллю не виходив з дому.

28 червня 2019 року Президент Володимир Зеленський нагородив народного депутата України Тимчука посмертно орденом "За мужність" III ступеня.

Автор: 

Нацполіція (15132) розслідування (2267) Тимчук (583)


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"Напомним, в Киеве в среду, 19 июня,https://censor.net/news/3133057/v_kieve_nayiden_mertvym_nardep_ot_nf_dmitriyi_tymchuk координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук."
"28 июня Президент Владимир Зеленскийhttps://censor.net/news/3134718/zelenskiyi_nagradil_ordenom_za_mujestvo_stepeni_nardepa_tymchuka_posmertnohttps://censor.net/n3215637"

Если уж напоминаете, то хоть целиком даты указывайте, а то когнитивный диссонанс возникает при прочтении такого описания прошлогодних событий.
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25.08.2020 12:03 Відповісти
Как Лях, Кравченко, Кирпа и т.д... В городе орудует серийный самоубийца...
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25.08.2020 12:17 Відповісти
Як за поребріком.
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25.08.2020 12:27 Відповісти
 
 