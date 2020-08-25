РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8325 посетителей онлайн
Новости
3 774 11

Руководитель теруправления Государственной судебной администрации Ривненщины получал зарплату, не выполняя служебные обязанности, - СБУ

Руководитель теруправления Государственной судебной администрации Ривненщины получал зарплату, не выполняя служебные обязанности, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в присвоении зарплатных средств и служебном подлоге начальника Территориального управления Государственной судебной администрации в Ривненской области и его заместителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, руководитель территориального управления неправомерно получал зарплату за якобы отработанные рабочие дни. На самом деле он длительное время находился в личных делах за пределами области и никаких служебных обязанностей не выполнял. Чтобы скрыть эти нарушения и незаконно обогатиться, он привлек заместителя и нескольких подчиненных, которые подделали табель учета рабочего времени.

Сейчас начальнику регионального управления и его заместителю сообщено о подозрениях по нескольким статьям. Им инкриминируют присвоение и служебный подлог, совершенное по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие факты относительно злоупотреблений должностных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Координатор "вагнеровской спецоперации": "Это банальная измена" (обновлено). ВИДЕО

Автор: 

подлог (1364) СБУ (19853) злоупотребление (88) Ровенская область (1229)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
ПЗДЦ! У СБУ других дел теперь нет?
показать весь комментарий
25.08.2020 13:22
+2
У меня есть знакомая, экс-начальница черкасского теруправы судеб администрации.. она с помощью судебных решений намутила себе пенсию 30 000 грн.. и живёт припеваючи..
А сама тварь редкостная..
Куда только черкасское СБУ и гбр смотрят?!
показать весь комментарий
25.08.2020 13:25
+1
А шо, так мона було??!!
показать весь комментарий
25.08.2020 13:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо, так мона було??!!
показать весь комментарий
25.08.2020 13:19 Ответить
Державна судова адміністрація це взагалі неконституційний орган, його не має в Конституції України! Є суди, вони кожен окремо незалежні і самодостатні і ніяка судова адміністрація їм непотрібна! Тому Судову адміністрацію створили виключно щоб дерибанити гроші на судах, без неї раніше всі жили і потреби в ній ніякої не було! Тому навіть якщо завтра вся судова адміністрація перестане ходити на роботу - нічого не зміниться, це абсолютно не вплине на роботу судів України, бо Судова адміністрація це абсолютно безглуздий та непотрібний орган!
показать весь комментарий
25.08.2020 13:33 Ответить
Я не спеціаліст в цій галузі..
Але цих "органів" вже дуже забагато!!
Дякую!))
показать весь комментарий
25.08.2020 13:45 Ответить
ПЗДЦ! У СБУ других дел теперь нет?
показать весь комментарий
25.08.2020 13:22 Ответить
Видать наколочку получили, что клиент денежный и можно обилетить. Другие варианты их не интересуют. Не шпионов же ловить, в самом деле ...
показать весь комментарий
25.08.2020 13:38 Ответить
У нас начиная с зепрезидента их не выполняют.
показать весь комментарий
25.08.2020 13:22 Ответить
ну хоть не заграницей отдыхал)
показать весь комментарий
25.08.2020 13:23 Ответить
У меня есть знакомая, экс-начальница черкасского теруправы судеб администрации.. она с помощью судебных решений намутила себе пенсию 30 000 грн.. и живёт припеваючи..
А сама тварь редкостная..
Куда только черкасское СБУ и гбр смотрят?!
показать весь комментарий
25.08.2020 13:25 Ответить
Так у нас и с презом таже фигня
показать весь комментарий
25.08.2020 13:38 Ответить
Сейчас это главная мечта всей зеленой банды во главе с Гнусавым.
показать весь комментарий
25.08.2020 14:14 Ответить
Пацаны, а чем бы ещё СБУ не занималось ???

Всех русских шпионов уже переловили ???
показать весь комментарий
25.08.2020 22:53 Ответить
 
 