Руководитель теруправления Государственной судебной администрации Ривненщины получал зарплату, не выполняя служебные обязанности, - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в присвоении зарплатных средств и служебном подлоге начальника Территориального управления Государственной судебной администрации в Ривненской области и его заместителя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По предварительной версии следствия, руководитель территориального управления неправомерно получал зарплату за якобы отработанные рабочие дни. На самом деле он длительное время находился в личных делах за пределами области и никаких служебных обязанностей не выполнял. Чтобы скрыть эти нарушения и незаконно обогатиться, он привлек заместителя и нескольких подчиненных, которые подделали табель учета рабочего времени.
Сейчас начальнику регионального управления и его заместителю сообщено о подозрениях по нескольким статьям. Им инкриминируют присвоение и служебный подлог, совершенное по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).
Продолжаются следственные действия. Проверяются другие факты относительно злоупотреблений должностных лиц.
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Але цих "органів" вже дуже забагато!!
Дякую!))
А сама тварь редкостная..
Куда только черкасское СБУ и гбр смотрят?!
Всех русских шпионов уже переловили ???