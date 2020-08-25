Руководитель теруправления Государственной судебной администрации Ривненщины получал зарплату, не выполняя служебные обязанности, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в присвоении зарплатных средств и служебном подлоге начальника Территориального управления Государственной судебной администрации в Ривненской области и его заместителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, руководитель территориального управления неправомерно получал зарплату за якобы отработанные рабочие дни. На самом деле он длительное время находился в личных делах за пределами области и никаких служебных обязанностей не выполнял. Чтобы скрыть эти нарушения и незаконно обогатиться, он привлек заместителя и нескольких подчиненных, которые подделали табель учета рабочего времени.

Сейчас начальнику регионального управления и его заместителю сообщено о подозрениях по нескольким статьям. Им инкриминируют присвоение и служебный подлог, совершенное по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие факты относительно злоупотреблений должностных лиц.

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