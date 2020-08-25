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Новини
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Керівник теруправління Державної судової адміністрації Рівненщини отримував зарплату, не виконуючи службові обов'язки, - СБУ

Керівник теруправління Державної судової адміністрації Рівненщини отримував зарплату, не виконуючи службові обов'язки, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили у привласненні зарплатних коштів та службовому підробленні начальника Територіального управління Державної судової адміністрації в Рівненській області та його заступника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, керівник територіального управління неправомірно отримував зарплату за начебто відпрацьовані робочі дні. Насправді ж він тривалий час перебував в особистих справах поза межами області і жодних службових обов`язків не виконував. Щоб приховати ці порушення і незаконно збагатитися, він залучив заступника та кількох підлеглих, які підробили табель обліку робочого часу.

Наразі начальнику регіонального управління та його заступнику повідомлено про підозри за кількома статтями. Їм інкримінують привласнення та службове підроблення, вчинене за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші факти щодо зловживань посадовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До року в'язниці засуджено трьох чиновників Держпраці за службове підроблення

Автор: 

фальсифікація (170) СБУ (12772) зловживання (76) Рівненська область (1171)


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Топ коментарі
+3
ПЗДЦ! У СБУ других дел теперь нет?
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25.08.2020 13:22
+2
У меня есть знакомая, экс-начальница черкасского теруправы судеб администрации.. она с помощью судебных решений намутила себе пенсию 30 000 грн.. и живёт припеваючи..
А сама тварь редкостная..
Куда только черкасское СБУ и гбр смотрят?!
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25.08.2020 13:25
+1
А шо, так мона було??!!
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25.08.2020 13:19
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А шо, так мона було??!!
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25.08.2020 13:19 Відповісти
Державна судова адміністрація це взагалі неконституційний орган, його не має в Конституції України! Є суди, вони кожен окремо незалежні і самодостатні і ніяка судова адміністрація їм непотрібна! Тому Судову адміністрацію створили виключно щоб дерибанити гроші на судах, без неї раніше всі жили і потреби в ній ніякої не було! Тому навіть якщо завтра вся судова адміністрація перестане ходити на роботу - нічого не зміниться, це абсолютно не вплине на роботу судів України, бо Судова адміністрація це абсолютно безглуздий та непотрібний орган!
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25.08.2020 13:33 Відповісти
Я не спеціаліст в цій галузі..
Але цих "органів" вже дуже забагато!!
Дякую!))
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25.08.2020 13:45 Відповісти
ПЗДЦ! У СБУ других дел теперь нет?
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25.08.2020 13:22 Відповісти
Видать наколочку получили, что клиент денежный и можно обилетить. Другие варианты их не интересуют. Не шпионов же ловить, в самом деле ...
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25.08.2020 13:38 Відповісти
У нас начиная с зепрезидента их не выполняют.
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25.08.2020 13:22 Відповісти
ну хоть не заграницей отдыхал)
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25.08.2020 13:23 Відповісти
У меня есть знакомая, экс-начальница черкасского теруправы судеб администрации.. она с помощью судебных решений намутила себе пенсию 30 000 грн.. и живёт припеваючи..
А сама тварь редкостная..
Куда только черкасское СБУ и гбр смотрят?!
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25.08.2020 13:25 Відповісти
Так у нас и с презом таже фигня
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25.08.2020 13:38 Відповісти
Сейчас это главная мечта всей зеленой банды во главе с Гнусавым.
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25.08.2020 14:14 Відповісти
Пацаны, а чем бы ещё СБУ не занималось ???

Всех русских шпионов уже переловили ???
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25.08.2020 22:53 Відповісти
 
 