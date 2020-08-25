Керівник теруправління Державної судової адміністрації Рівненщини отримував зарплату, не виконуючи службові обов'язки, - СБУ
Співробітники Служби безпеки України викрили у привласненні зарплатних коштів та службовому підробленні начальника Територіального управління Державної судової адміністрації в Рівненській області та його заступника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За попередньою версією слідства, керівник територіального управління неправомірно отримував зарплату за начебто відпрацьовані робочі дні. Насправді ж він тривалий час перебував в особистих справах поза межами області і жодних службових обов`язків не виконував. Щоб приховати ці порушення і незаконно збагатитися, він залучив заступника та кількох підлеглих, які підробили табель обліку робочого часу.
Наразі начальнику регіонального управління та його заступнику повідомлено про підозри за кількома статтями. Їм інкримінують привласнення та службове підроблення, вчинене за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).
Тривають слідчі дії. Перевіряються інші факти щодо зловживань посадовців.
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Але цих "органів" вже дуже забагато!!
Дякую!))
А сама тварь редкостная..
Куда только черкасское СБУ и гбр смотрят?!
Всех русских шпионов уже переловили ???