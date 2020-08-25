8-му отдельному батальону "Аратта" УДА присвоено имя Андрея Гергерта

Именем комбата Андрея Гергерта назвали 8-й отдельный батальон "Аратта" Украинской добровольческой армии.

Об этом говорится на странице подразделения в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая боевые заслуги, мужество, образцовое выполнение возложенных задач личным составом 8-го ОБ "Аратта" УДА и в память о командире батальона Андрея Гергерта: присвоить имя Андрея Гергерта 8-му отдельному батальону "Аратта" Украинской добровольческой армии и в дальнейшем именовать его - 8-й отдельный батальон "Аратта" имени Андрея Гергерта Украинской добровольческой армии", - говорится в сообщении.

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Командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт умер 1 августа в Вене (Австрия) от рака желудка.

Андрей Гергерт родился 22.05.1978 года в городе Николаев Львовской области. Получил высшее образование, работал ветеринаром. В 1999-2001 годах был членом УНСО. Активный участник Революции Достоинства, в декабре 2013 года отправился на киевский Майдан, где присоединился к "Правому сектору". С началом войны весной 2014 отправился на фронт. Последние годы провел в Мариуполе. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III ст. (2016).

У него остались брат, жена и четверо детей.