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8-му отдельному батальону "Аратта" УДА присвоено имя Андрея Гергерта

8-му отдельному батальону

Именем комбата Андрея Гергерта назвали 8-й отдельный батальон "Аратта" Украинской добровольческой армии.

Об этом говорится на странице подразделения в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая боевые заслуги, мужество, образцовое выполнение возложенных задач личным составом 8-го ОБ "Аратта" УДА и в память о командире батальона Андрея Гергерта: присвоить имя Андрея Гергерта 8-му отдельному батальону "Аратта" Украинской добровольческой армии и в дальнейшем именовать его - 8-й отдельный батальон "Аратта" имени Андрея Гергерта Украинской добровольческой армии", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Церемония прощания с Андреем Гергертом прошла во Львове. ФОТОрепортаж

Командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт умер 1 августа в Вене (Австрия) от рака желудка.

Андрей Гергерт родился 22.05.1978 года в городе Николаев Львовской области. Получил высшее образование, работал ветеринаром. В 1999-2001 годах был членом УНСО. Активный участник Революции Достоинства, в декабре 2013 года отправился на киевский Майдан, где присоединился к "Правому сектору". С началом войны весной 2014 отправился на фронт. Последние годы провел в Мариуполе. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III ст. (2016).

У него остались брат, жена и четверо детей.

8-му отдельному батальону Аратта УДА присвоено имя Андрея Гергерта 01

Гергерт Андрей Червень (10)


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Топ комментарии
+1
Правильное решение. Народ без памяти и благодарности к своим воинам-защитникам не народ, а стадо.

А тем временем бакановское СБУ стирает имена павших патриотов.

https://twitter.com/TarasBerezovets
https://twitter.com/TarasBerezovets Taras Berezovets
https://twitter.com/TarasBerezovets @TarasBerezovets

В центре специальных операций СБУ Альфа по требованию нового руководства была демонтирована плита с фамилиями погибших сотрудников.

Герб Альфы заменили на нейтральную Оранту.

Было:

https://pbs.twimg.com/media/EgQvlUfXgAASQDB?format=jpg&name=large

Стало:

https://pbs.twimg.com/media/EgQvlUmWkAIXDzy?format=jpg&name=medium
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25.08.2020 14:24
+1
Может еще и святили бакановский иконостас его любимые попы МП ?
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25.08.2020 14:25
+1
Ну что сказать... Из известных личностей выходцев батальона это Лаврега и Семёнов. Те что застрелили ребёнка Соболева на Тарасовской. Если коротко то на сегодня это фантомное подразделение, не состоящее на воинской службе ни в МО ни в Нацгвардии. Это их разоружало СБУ в 18-м. Существуют на пожертвования и за счёт волонтёров. Когда надо их в слепую пользуют МО, СБУ. А так в принципе махновцы в чистом виде. Потом их подхватил Филатов. На сегодня на их пионерский лагерь он бабло и подкидывает. Воевали они под Широкино.
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25.08.2020 15:10
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Правильное решение. Народ без памяти и благодарности к своим воинам-защитникам не народ, а стадо.

А тем временем бакановское СБУ стирает имена павших патриотов.

https://twitter.com/TarasBerezovets
https://twitter.com/TarasBerezovets Taras Berezovets
https://twitter.com/TarasBerezovets @TarasBerezovets

В центре специальных операций СБУ Альфа по требованию нового руководства была демонтирована плита с фамилиями погибших сотрудников.

Герб Альфы заменили на нейтральную Оранту.

Было:

https://pbs.twimg.com/media/EgQvlUfXgAASQDB?format=jpg&name=large

Стало:

https://pbs.twimg.com/media/EgQvlUmWkAIXDzy?format=jpg&name=medium
показать весь комментарий
25.08.2020 14:24 Ответить
Может еще и святили бакановский иконостас его любимые попы МП ?
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25.08.2020 14:25 Ответить
Не уверен, но в любом случае это была его песочница. Теперь она названа его именем а не непонятно откуда привнесённым шумерским именем страны чудес и богатства. Подразделение уже два года как не боевое а по сути карманная армейка филатова и партнёров.
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25.08.2020 14:32 Ответить
Расскажите поподробнее, что собой представляет этот батальон? А то разговоров много и конкретной инфы о них и боевых операциях кот наплакал. Или ссылку, где всё это можно узнать, если не затруднит
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25.08.2020 14:38 Ответить
какая-такая ссылка? может вам ещё и методички фсб выслать?
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25.08.2020 15:02 Ответить
Откуда у вас методички фсб и какое они имеют отношение к подразделению "Аратта"?
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25.08.2020 15:05 Ответить
у мну нету. а вот у Диего их просто завались.
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25.08.2020 15:17 Ответить
Так вы об Аратте расскажите, без методичек и пропагандонства. Или где прочитать можно?
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25.08.2020 15:19 Ответить
позывные, фамилии и адреса проживания семей бойцов тоже предъявить?
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25.08.2020 15:36 Ответить
Нет, этого не надо, а вот операции в которых принимали участие и структуру, что из себя представляли неплохо бы. А то кроме разговоров и Вики одна вода. Здесь иногда пишет Дмитро Путята в замечательном стиле, вот так бы и в данном случае
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25.08.2020 15:45 Ответить
В Вики все это и написано. Было бы желание читать, а не морочить голову людям "Дай, покажи..."

25 липня 2014 року прес-служба «Правого сектора» повідомила про затримання в районі західних околиць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецька одного з бойовиків батальйону «Восток» Лабженідзе Тенгіза Владіміровічаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81#cite_note-169 [169] .
29-30 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/93-%D1%82%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 93-тя окрема механізована бригада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Сухопутних військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ спільно з 5-м окремим батальйоном Добровольчого українського корпусу звільнили від бойовиків місто обласного значення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Авдіївку , що в 13 км від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецька . В місті знайдені покинутий терористами склад ***********, а біля укріплень - катівня, де вони мордували та розстрілювали людейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81#cite_note-170 [170] .
1 серпня бійцями https://uk.wikipedia.org/wiki/51-%D1%88%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 51-ї окремої механізованої бригади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Сухопутних військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ спільно з підрозділами ДУК було з боєм звільнено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F місто районного значення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Красногорівка Донецької областіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81#cite_note-171 [171] .
Вдень 12 серпня 2014 року автобус групи бійців ДУК потрапив до засідки терористів на блокпосту під Донецьком на об'їзній трасі поблизу селища залізничної станції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) Мандрикине . Врятуватися вдалося лише трьом бійцям, які потрапили до полону (командир групи Марлен Місіратов «Татарин» і двоє з трьох братів Мартинових - Олег та Андрій). Загинули 10 вояків корпусуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81#cite_note-172 [172] .
З вересня бійці ДУК беруть участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 обороні Донецького аеропорту та прилеглого селища https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Піски разом з військовослужбовцями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України . За відчайдушний спротив оборонці аеропорту в українських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 засобах масової інформації та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96 соціальних мережах були названі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3 «кіборгами» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81#cite_note-173 [173] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 6 листопада бійці Добровольчого корпусу та 93-ї окремої механізованої бригади повернули під контроль України селище https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5_(%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Опитне біля Донецького аеропортуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81#cite_note-174 [174] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 12 листопада повідомлено про вихід бійців корпусу з терміналів Донецького аеропорту - поставлена мета з утримання аеропорту та підсилення військового угруповання була досягнута. Наразі до терміналів «підтягнулося багато військових». За словами керівника прес-центру АТО Владислава Селезньова «АТЦ вживає додаткових заходів для посилення оборони Донецького аеропорту». Натомість бійці ДУК збільшили свою фізичну присутність на селище https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5_(%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Опитне та село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Водяне й залишаються в зоні своєї відповідальності - вся північна сторона злітної смугиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81#cite_note-175 [175] .
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25.08.2020 15:54 Ответить
З вересня бійці ДУК беруть участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 обороні Донецького аеропорту та прилеглого селища https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Піски разом з військовослужбовцями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України . За відчайдушний спротив оборонці аеропорту в українських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 засобах масової інформації та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96 соціальних мережах були названі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3 «кіборгами» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81#cite_note-173 [173] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 6 листопада бійці Добровольчого корпусу та 93-ї окремої механізованої бригади повернули під контроль України селище https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5_(%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Опитне біля Донецького аеропортуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81#cite_note-174 [174] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 12 листопада повідомлено про вихід бійців корпусу з терміналів Донецького аеропорту - поставлена мета з утримання аеропорту та підсилення військового угруповання була досягнута. Наразі до терміналів «підтягнулося багато військових». За словами керівника прес-центру АТО Владислава Селезньова «АТЦ вживає додаткових заходів для посилення оборони Донецького аеропорту». Натомість бійці ДУК збільшили свою фізичну присутність на селище https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5_(%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Опитне та село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Водяне й залишаються в зоні своєї відповідальності - вся північна сторона злітної смугиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81#cite_note-175 [175] .
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25.08.2020 15:55 Ответить
І так далі...

Посилання на статтю показане, читайте.
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25.08.2020 15:57 Ответить
Вони тримали позиції у Водяному Волноваського р-н. (не плутати з Вод. Ясинуватського р-ну) за "болотом". Тримали, тримали, тримали, розміновували, мінували, копали, копали, копали, мерзли взимку, жарилися влітку, помирали, сумували за померлими, раділи простим речам, не розуміли нічого в політиці та людях... І так декілька років поспіль. Цього достатньо?
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25.08.2020 16:07 Ответить
Ну что сказать... Из известных личностей выходцев батальона это Лаврега и Семёнов. Те что застрелили ребёнка Соболева на Тарасовской. Если коротко то на сегодня это фантомное подразделение, не состоящее на воинской службе ни в МО ни в Нацгвардии. Это их разоружало СБУ в 18-м. Существуют на пожертвования и за счёт волонтёров. Когда надо их в слепую пользуют МО, СБУ. А так в принципе махновцы в чистом виде. Потом их подхватил Филатов. На сегодня на их пионерский лагерь он бабло и подкидывает. Воевали они под Широкино.
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25.08.2020 15:10 Ответить
А Беня кому бабло подкидывал?
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25.08.2020 15:13 Ответить
Беня кому только не подкидывал. Беня гешефт делал на всём.
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25.08.2020 16:57 Ответить
Так кому, например?
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25.08.2020 17:04 Ответить
А Филатову они зачем? Или каждый нормальный Отаман,помимо золотого запаса, должен иметь свою "гвардию"? Получается незаконное вооружённое формирование?
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25.08.2020 15:16 Ответить
Именно так. Вся эта псевдонационалистическая тусня имеет одну направленность - зарабатывать на войне. Когда от войны отодвинули, пошли в криминал. Кто платит тот и танцует.
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25.08.2020 16:54 Ответить
Ти ні який не Дієго, ти звичайний фантомний Хуан
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25.08.2020 16:14 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
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25.08.2020 15:11 Ответить
 
 