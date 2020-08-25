8-му окремому батальйону "Аратта" УДА надано ім'я Андрія Гергерта

Іменем комбата Андрія Гергерта назвали 8-й окремий батальйон "Аратта" Української добровольчої армії.

Про це йдеться на сторінці підрозділу в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ураховуючи бойові заслуги, мужність, зразкове виконання покладених завдань особовим складом 8-го ОБат "Аратта" УДА та з метою вшанування пам’яті командира батальйону Андрія Гергерта: 1. Присвоєно ім'я Андрія Гергерта 8-му окремому батальйону "Аратта" Української добровольчої армії та надалі іменувати його - 8-й окремий батальйон "Аратта" імені Андрія Гергерта Української добровольчої армії", - йдеться в повідомленні.

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Командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Української добровольчої армії Андрій Гергерт помер 1 серпня у Відні (Австрія) від раку шлунка.

Андрій Гергерт народився 22.05.1978 року в місті Миколаїв Львівської області. Здобув вищу освіту, працював ветеринаром. У 1999-2001 роках був членом УНСО. Активний учасник Революції Гідності, в грудні 2013 року вирушив на київський Майдан, де приєднався до "Правого сектору". З початком війни навесні 2014 року пішов на фронт. Останні роки провів у Маріуполі. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ст. (2016).

У нього залишилися брат, дружина і четверо дітей.