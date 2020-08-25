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"Строительные пирамиды без участия городской власти невозможны", - Верещук

По словам Ирины Верещук, строительные "пирамиды" не появляются без участия городской власти, которая закрывает глаза на махинации недобросовестных застройщиков. Эту порочную практику необходимо прекратить. Для этого сейчас и разрабатывается соответствующий законопроект, который не позволит застройщикам продавать квадратные метры из воздуха.

Об этом народный депутат заявила на встрече с министром юстиции Денисом Малюськой и обманутыми инвесторами - жертвами  жилищных афер Войцеховского. Жертвами Войцеховского стали более 15 тысяч семей, а 40 объектов до сих пор не достроены и не введены в эксплуатацию.

"Войцеховский — это порождение киевской власти. Скажите, разве в условиях жесткого соблюдения законов могут возникнуть такие аферисты? Нет. Они крутят свои делишки потому, что власть им позволяет. Позволяет воровать из кармана простых киевлян, несущих этим жуликам последние деньги!" - отмечает Ирина Верещук.

На данный момент вся помощь КГГА заключается в рекомендациях дольщикам объединяться в жилищно-строительные кооперативы и самостоятельно дофинансировать завершение своих домов.

Строительные пирамиды без участия городской власти невозможны, - Верещук 01

"Люди объединяются и нуждаются в помощи от министерства. Нужен эксперт, который будет подсказывать путь, подсказывать последовательность действий. Необходимо разработать механизм передачи имущества, материалов в кооперативы, которые состоят из инвесторов, внесших деньги за строительство. На данный момент это основа законного решения", - подчеркнула народный депутат.

Автор: 

строительство (1997) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+22
дулю з маком тобі верещалка, а не мерське крісло!
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25.08.2020 17:19
+19
Верещучка знає...вже була бесталанним мером в Рава Руській..
Там її добре запам'ятали...
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25.08.2020 17:20
+16
"...строительные "пирамиды" не появляются без участия ..
"Строительные пирамиды без участия городской власти невозможны", - Верещук - Цензор.НЕТ 1619

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25.08.2020 17:31
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дулю з маком тобі верещалка, а не мерське крісло!
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25.08.2020 17:19 Ответить
"...строительные "пирамиды" не появляются без участия ..
"Строительные пирамиды без участия городской власти невозможны", - Верещук - Цензор.НЕТ 1619

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25.08.2020 17:31 Ответить
Откуда она все знает??? Аааа опыт)))
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25.08.2020 17:33 Ответить
От создателей "Война продолжается, потому что Порошенко на ней наживается"
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25.08.2020 17:38 Ответить
теперь наживается приЗЕденыш ?
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25.08.2020 17:43 Ответить
теперь никто не наживается ИБО СКАЗАНО :

https://politics.segodnya.ua/politics/zelenskiy-prizval-strany-sotrudnichat-s-ukrainoy-1472295.html 1. "Украина - зеленая, мирная и открытая".

https://biz.censor.net/news/3215575/ukraina_bolshe_ne_strana_bednosti_i_korruptsii_zelenskiyi_obyavil_o_perezapuske_brenda_strany_video

А вы, мужчина, живёте прошлым днём !
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25.08.2020 17:58 Ответить
т.е. фактически шмаркля призналО что Порох "не бОрыго".. Бо "больше нет коррупции"))
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25.08.2020 18:23 Ответить
"Будівельні піраміди без участі міської влади неможливі", - Верещук - Цензор.НЕТ 2725

Коррупция, война и бедность при Порохе были, а с приходом Зеленского они прекратились !
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25.08.2020 18:30 Ответить
верещук это хорошо знает, по своим махинациям в Рава-Русской))
https://nv.ua/ukraine/politics/vereshchuk-prichastna-k-shemam-v-rava-russkoy-parasyuk-novosti-ukrainy-50100714.html

...это человек, который фальсифицировал решение Рава-Русского городского совета для того, чтобы выделить землю для приближенных к себе людей.
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25.08.2020 18:21 Ответить
В Раве Руской так не бьіло
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25.08.2020 17:19 Ответить
оттуда и дровишки - бабатаксебе понимает о чем верещает ))))
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25.08.2020 17:44 Ответить
Верещучка знає...вже була бесталанним мером в Рава Руській..
Там її добре запам'ятали...
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25.08.2020 17:20 Ответить
гордона тоже можно со своими пирамидами пригласить. и кравчука. с американским озонатором, типо "люстры чижевского" )))
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25.08.2020 17:21 Ответить
Мером Києва буде жінка у одному випадку, якщо Кличко змінить стать.)))
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25.08.2020 17:22 Ответить
В темі *****...
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25.08.2020 17:22 Ответить
Верещук -гнилая хабалка!
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25.08.2020 17:24 Ответить
"Строительные пирамиды без участия городской власти невозможны", - Верещук - Цензор.НЕТ 5868
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25.08.2020 17:33 Ответить
ХВОЙДА)))))
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25.08.2020 17:34 Ответить
Давно пора понять, что в меры, депутаты и президенты рвутся не для того, чтобы о народе, городе или стране заботиться, украли на миллиард, зато лавочку в парке покрасили и народ доволен, снова голосует за таких
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25.08.2020 17:25 Ответить


...разве в условиях жесткого соблюдения законов могут возникнуть такие аферисты? Нет. Они крутят свои делишки потому, что власть им позволяет
На всех бигмордах зеко-манды золотыми буквами.
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25.08.2020 17:26 Ответить
...заголовок статьи взят из предвыборной программы этой афцы?
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25.08.2020 17:27 Ответить
Тобто Верещук готує собі місце в цих пірамідах.
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25.08.2020 17:27 Ответить
фараонське ??? ))))
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25.08.2020 17:45 Ответить
Як кішка фараона.
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25.08.2020 17:51 Ответить
е ні ! кицька то святє )))) як вошка на кішці фараона )))
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25.08.2020 17:57 Ответить
to jest kurwa panimerka..
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25.08.2020 17:28 Ответить
верещає...
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25.08.2020 17:28 Ответить
Нюю, а че..
Древних ******* паадключили..
Доказывать будут до срока давности..
🤣🤣
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25.08.2020 17:30 Ответить
Проголосуй знову за слуг народу і тобі піднімуть зарплату на 10 грн.😁
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25.08.2020 17:33 Ответить
слуги для него - отработанный материал.

теперь у него задача обосрать слуг, попутно продолжая приплетать Порошенко, чтобы избрали Мертвечука.
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25.08.2020 17:41 Ответить
Тобто по Києву буде Пальчевського проштовхувати.
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25.08.2020 17:42 Ответить
Фееричный развод лохов - им ещё и "доброго следователя" нашли.
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25.08.2020 17:38 Ответить
А недавно по ТВ показывали интервью с жителями Равы Руской, спрашивали за эту тетю, верещючку, что там мэром была. Ни одного доброго слова за неё ни кто ни сказал. В основном, при упоминании ее фамилии все плевались и крыли ее, как воровку и сволочь, так только могли.
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25.08.2020 17:39 Ответить
а чего без масок на пысках (ой...я правильно это слово написал)))))
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25.08.2020 17:43 Ответить
**** черноротая, не видать тебе Киева!
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25.08.2020 17:48 Ответить
Поэтому она и хочет стать "городской властью"?
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25.08.2020 18:01 Ответить
Хрипатая делает такие категорические заявления, она прошла через это, когда была мэром равы руской, и знает откуда ноги растут.
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25.08.2020 18:19 Ответить
""Будівельні піраміди без участі міської влади неможливі"" поки що це виклик для неї.
трохи згодом - приємна буденність. про яку краще мовчати. та повторювати слогани "попередника".
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25.08.2020 18:23 Ответить
разговаривает на жаргоне, ситуацией владеет, но решать проблему не будет.
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25.08.2020 18:34 Ответить
Чому ДЕРЖАВА не може побудувати за свій рахунок житло ? Зробити реальні та доступні іпотеки в доларах США, золоті під 3% річних, без всяких "комісій, страховок, утримань і т.д."
Очевидно, що 10% в гривні це дорого. А пустий вереск - ні до чого не призведе.
Будуйте "Державне житло" - отримаєте бонуси на наступних виборах. В кожному місті України, в кожному населеному пункті де є попит.
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25.08.2020 18:40 Ответить
Це вона про свое керівництво?
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25.08.2020 18:43 Ответить
Рава-Руська. Що думають жителі міста о Верещук.

https://www.youtube.com/watch?v=OXMzQTaszP4
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25.08.2020 19:45 Ответить
Хочет возглавить?!
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25.08.2020 19:58 Ответить
Все верно сказала. Без вора Кличко не было бы ни Войцеховского, ни Микитася, https://auto.24tv.ua/vartist_shuliavskoho_mosta_zrosla_v_try_razy_n18975 строившего Шулявку в три дорога !
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25.08.2020 19:59 Ответить
И ?
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25.08.2020 22:56 Ответить
И ничего. Если ты думаешь, что я за Верещук, то нет. Просто я с ней в этом вопросе согласен.
Вся власть у нас коррумпированна и получает от Застройщиков, выкручивая им руки, а те уже нам, как Инвесторам.
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26.08.2020 00:48 Ответить
Боже, какая же лицемерная тварь!
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25.08.2020 21:40 Ответить
 
 