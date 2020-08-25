"Строительные пирамиды без участия городской власти невозможны", - Верещук
По словам Ирины Верещук, строительные "пирамиды" не появляются без участия городской власти, которая закрывает глаза на махинации недобросовестных застройщиков. Эту порочную практику необходимо прекратить. Для этого сейчас и разрабатывается соответствующий законопроект, который не позволит застройщикам продавать квадратные метры из воздуха.
Об этом народный депутат заявила на встрече с министром юстиции Денисом Малюськой и обманутыми инвесторами - жертвами жилищных афер Войцеховского. Жертвами Войцеховского стали более 15 тысяч семей, а 40 объектов до сих пор не достроены и не введены в эксплуатацию.
"Войцеховский — это порождение киевской власти. Скажите, разве в условиях жесткого соблюдения законов могут возникнуть такие аферисты? Нет. Они крутят свои делишки потому, что власть им позволяет. Позволяет воровать из кармана простых киевлян, несущих этим жуликам последние деньги!" - отмечает Ирина Верещук.
На данный момент вся помощь КГГА заключается в рекомендациях дольщикам объединяться в жилищно-строительные кооперативы и самостоятельно дофинансировать завершение своих домов.
"Люди объединяются и нуждаются в помощи от министерства. Нужен эксперт, который будет подсказывать путь, подсказывать последовательность действий. Необходимо разработать механизм передачи имущества, материалов в кооперативы, которые состоят из инвесторов, внесших деньги за строительство. На данный момент это основа законного решения", - подчеркнула народный депутат.
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https://politics.segodnya.ua/politics/zelenskiy-prizval-strany-sotrudnichat-s-ukrainoy-1472295.html 1. "Украина - зеленая, мирная и открытая".
https://biz.censor.net/news/3215575/ukraina_bolshe_ne_strana_bednosti_i_korruptsii_zelenskiyi_obyavil_o_perezapuske_brenda_strany_video
А вы, мужчина, живёте прошлым днём !
Коррупция, война и бедность при Порохе были, а с приходом Зеленского они прекратились !
https://nv.ua/ukraine/politics/vereshchuk-prichastna-k-shemam-v-rava-russkoy-parasyuk-novosti-ukrainy-50100714.html
...это человек, который фальсифицировал решение Рава-Русского городского совета для того, чтобы выделить землю для приближенных к себе людей.
Там її добре запам'ятали...
...разве в условиях жесткого соблюдения законов могут возникнуть такие аферисты? Нет. Они крутят свои делишки потому, что власть им позволяет
На всех бигмордах зеко-манды золотыми буквами.
Древних ******* паадключили..
Доказывать будут до срока давности..
🤣🤣
теперь у него задача обосрать слуг, попутно продолжая приплетать Порошенко, чтобы избрали Мертвечука.
трохи згодом - приємна буденність. про яку краще мовчати. та повторювати слогани "попередника".
Очевидно, що 10% в гривні це дорого. А пустий вереск - ні до чого не призведе.
Будуйте "Державне житло" - отримаєте бонуси на наступних виборах. В кожному місті України, в кожному населеному пункті де є попит.
https://www.youtube.com/watch?v=OXMzQTaszP4
Вся власть у нас коррумпированна и получает от Застройщиков, выкручивая им руки, а те уже нам, как Инвесторам.