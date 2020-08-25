"Строительные пирамиды без участия городской власти невозможны", - Верещук

По словам Ирины Верещук, строительные "пирамиды" не появляются без участия городской власти, которая закрывает глаза на махинации недобросовестных застройщиков. Эту порочную практику необходимо прекратить. Для этого сейчас и разрабатывается соответствующий законопроект, который не позволит застройщикам продавать квадратные метры из воздуха.

Об этом народный депутат заявила на встрече с министром юстиции Денисом Малюськой и обманутыми инвесторами - жертвами жилищных афер Войцеховского. Жертвами Войцеховского стали более 15 тысяч семей, а 40 объектов до сих пор не достроены и не введены в эксплуатацию.

"Войцеховский — это порождение киевской власти. Скажите, разве в условиях жесткого соблюдения законов могут возникнуть такие аферисты? Нет. Они крутят свои делишки потому, что власть им позволяет. Позволяет воровать из кармана простых киевлян, несущих этим жуликам последние деньги!" - отмечает Ирина Верещук.

На данный момент вся помощь КГГА заключается в рекомендациях дольщикам объединяться в жилищно-строительные кооперативы и самостоятельно дофинансировать завершение своих домов.

"Люди объединяются и нуждаются в помощи от министерства. Нужен эксперт, который будет подсказывать путь, подсказывать последовательность действий. Необходимо разработать механизм передачи имущества, материалов в кооперативы, которые состоят из инвесторов, внесших деньги за строительство. На данный момент это основа законного решения", - подчеркнула народный депутат.