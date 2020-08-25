"Будівельні піраміди без участі міської влади неможливі", - Верещук
За словами Ірини Верещук, будівельні "піраміди" не народжуються без участі міської влади, яка закриває очі на махінації недобросовісних забудовників. Цю порочну практику необхідно припинити. Для цього зараз і розробляється відповідний законопроєкт, який не дозволить забудовникам продавати квадратні метри з повітря.
Про це народна депутатка заявила на зустрічі з міністром юстиції Денисом Малюською й ошуканими інвесторами - жертвами житлових афер Войцеховського. Жертвами Войцеховського стали понад 15 тисяч сімей, а 40 об'єктів досі не добудовано і не введено в експлуатацію.
"Войцеховський - це породження київської влади. Скажіть, хіба в умовах жорсткого дотримання законів можуть виникнути такі аферисти? Ні. Вони крутять свої справи тому, що влада їм дозволяє. Дозволяє красти з кишені простих киян, які несуть цим шахраям останні гроші!" - зазначає Ірина Верещук.
На даний момент вся допомога КМДА полягає в рекомендаціях пайовикам об'єднуватися в житлово-будівельні кооперативи та самостійно дофінансувати завершення своїх будинків.
"Люди об'єднуються і потребують допомоги від міністерства. Потрібен експерт, який підказуватиме шлях, підказуватиме послідовність дій. Необхідно розробити механізм передачі майна, матеріалів у кооперативи, які складаються з інвесторів, які внесли гроші в будівництво. На даний момент це основа законного рішення" , - підкреслила народна депутатка.
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https://politics.segodnya.ua/politics/zelenskiy-prizval-strany-sotrudnichat-s-ukrainoy-1472295.html 1. "Украина - зеленая, мирная и открытая".
https://biz.censor.net/news/3215575/ukraina_bolshe_ne_strana_bednosti_i_korruptsii_zelenskiyi_obyavil_o_perezapuske_brenda_strany_video
А вы, мужчина, живёте прошлым днём !
Коррупция, война и бедность при Порохе были, а с приходом Зеленского они прекратились !
https://nv.ua/ukraine/politics/vereshchuk-prichastna-k-shemam-v-rava-russkoy-parasyuk-novosti-ukrainy-50100714.html
...это человек, который фальсифицировал решение Рава-Русского городского совета для того, чтобы выделить землю для приближенных к себе людей.
Там її добре запам'ятали...
...разве в условиях жесткого соблюдения законов могут возникнуть такие аферисты? Нет. Они крутят свои делишки потому, что власть им позволяет
На всех бигмордах зеко-манды золотыми буквами.
Древних ******* паадключили..
Доказывать будут до срока давности..
🤣🤣
теперь у него задача обосрать слуг, попутно продолжая приплетать Порошенко, чтобы избрали Мертвечука.
трохи згодом - приємна буденність. про яку краще мовчати. та повторювати слогани "попередника".
Очевидно, що 10% в гривні це дорого. А пустий вереск - ні до чого не призведе.
Будуйте "Державне житло" - отримаєте бонуси на наступних виборах. В кожному місті України, в кожному населеному пункті де є попит.
https://www.youtube.com/watch?v=OXMzQTaszP4
Вся власть у нас коррумпированна и получает от Застройщиков, выкручивая им руки, а те уже нам, как Инвесторам.