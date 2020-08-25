"Будівельні піраміди без участі міської влади неможливі", - Верещук

За словами Ірини Верещук, будівельні "піраміди" не народжуються без участі міської влади, яка закриває очі на махінації недобросовісних забудовників. Цю порочну практику необхідно припинити. Для цього зараз і розробляється відповідний законопроєкт, який не дозволить забудовникам продавати квадратні метри з повітря.

Про це народна депутатка заявила на зустрічі з міністром юстиції Денисом Малюською й ошуканими інвесторами - жертвами житлових афер Войцеховського. Жертвами Войцеховського стали понад 15 тисяч сімей, а 40 об'єктів досі не добудовано і не введено в експлуатацію.

"Войцеховський - це породження київської влади. Скажіть, хіба в умовах жорсткого дотримання законів можуть виникнути такі аферисти? Ні. Вони крутять свої справи тому, що влада їм дозволяє. Дозволяє красти з кишені простих киян, які несуть цим шахраям останні гроші!" - зазначає Ірина Верещук.

На даний момент вся допомога КМДА полягає в рекомендаціях пайовикам об'єднуватися в житлово-будівельні кооперативи та самостійно дофінансувати завершення своїх будинків.

"Люди об'єднуються і потребують допомоги від міністерства. Потрібен експерт, який підказуватиме шлях, підказуватиме послідовність дій. Необхідно розробити механізм передачі майна, матеріалів у кооперативи, які складаються з інвесторів, які внесли гроші в будівництво. На даний момент це основа законного рішення" , - підкреслила народна депутатка.

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