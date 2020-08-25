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"Будівельні піраміди без участі міської влади неможливі", - Верещук

За словами Ірини Верещук, будівельні "піраміди" не народжуються без участі міської влади, яка закриває очі на махінації недобросовісних забудовників. Цю порочну практику необхідно припинити. Для цього зараз і розробляється відповідний законопроєкт, який не дозволить забудовникам продавати квадратні метри з повітря.

Про це народна депутатка заявила на зустрічі з міністром юстиції Денисом Малюською й ошуканими інвесторами - жертвами житлових афер Войцеховського. Жертвами Войцеховського стали понад 15 тисяч сімей, а 40 об'єктів досі не добудовано і не введено в експлуатацію.

"Войцеховський - це породження київської влади. Скажіть, хіба в умовах жорсткого дотримання законів можуть виникнути такі аферисти? Ні. Вони крутять свої справи тому, що влада їм дозволяє. Дозволяє красти з кишені простих киян, які несуть цим шахраям останні гроші!" - зазначає Ірина Верещук.

На даний момент вся допомога КМДА полягає в рекомендаціях пайовикам об'єднуватися в житлово-будівельні кооперативи та самостійно дофінансувати завершення своїх будинків.

Будівельні піраміди без участі міської влади неможливі, - Верещук 01

"Люди об'єднуються і потребують допомоги від міністерства. Потрібен експерт, який підказуватиме шлях, підказуватиме послідовність дій. Необхідно розробити механізм передачі майна, матеріалів у кооперативи, які складаються з інвесторів, які внесли гроші в будівництво. На даний момент це основа законного рішення" , - підкреслила народна депутатка.

Читайте також: Кабмін створив спеціальну групу сприяння постраждалим інвесторам у добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва

Автор: 

будівництво (3015) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+22
дулю з маком тобі верещалка, а не мерське крісло!
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25.08.2020 17:19
+19
Верещучка знає...вже була бесталанним мером в Рава Руській..
Там її добре запам'ятали...
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25.08.2020 17:20
+16
"...строительные "пирамиды" не появляются без участия ..
"Строительные пирамиды без участия городской власти невозможны", - Верещук - Цензор.НЕТ 1619

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25.08.2020 17:31
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дулю з маком тобі верещалка, а не мерське крісло!
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25.08.2020 17:19 Відповісти
"...строительные "пирамиды" не появляются без участия ..
"Строительные пирамиды без участия городской власти невозможны", - Верещук - Цензор.НЕТ 1619

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25.08.2020 17:31 Відповісти
Откуда она все знает??? Аааа опыт)))
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25.08.2020 17:33 Відповісти
От создателей "Война продолжается, потому что Порошенко на ней наживается"
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25.08.2020 17:38 Відповісти
теперь наживается приЗЕденыш ?
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25.08.2020 17:43 Відповісти
теперь никто не наживается ИБО СКАЗАНО :

https://politics.segodnya.ua/politics/zelenskiy-prizval-strany-sotrudnichat-s-ukrainoy-1472295.html 1. "Украина - зеленая, мирная и открытая".

https://biz.censor.net/news/3215575/ukraina_bolshe_ne_strana_bednosti_i_korruptsii_zelenskiyi_obyavil_o_perezapuske_brenda_strany_video

А вы, мужчина, живёте прошлым днём !
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25.08.2020 17:58 Відповісти
т.е. фактически шмаркля призналО что Порох "не бОрыго".. Бо "больше нет коррупции"))
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25.08.2020 18:23 Відповісти
"Будівельні піраміди без участі міської влади неможливі", - Верещук - Цензор.НЕТ 2725

Коррупция, война и бедность при Порохе были, а с приходом Зеленского они прекратились !
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25.08.2020 18:30 Відповісти
верещук это хорошо знает, по своим махинациям в Рава-Русской))
https://nv.ua/ukraine/politics/vereshchuk-prichastna-k-shemam-v-rava-russkoy-parasyuk-novosti-ukrainy-50100714.html

...это человек, который фальсифицировал решение Рава-Русского городского совета для того, чтобы выделить землю для приближенных к себе людей.
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25.08.2020 18:21 Відповісти
В Раве Руской так не бьіло
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25.08.2020 17:19 Відповісти
оттуда и дровишки - бабатаксебе понимает о чем верещает ))))
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25.08.2020 17:44 Відповісти
Верещучка знає...вже була бесталанним мером в Рава Руській..
Там її добре запам'ятали...
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25.08.2020 17:20 Відповісти
гордона тоже можно со своими пирамидами пригласить. и кравчука. с американским озонатором, типо "люстры чижевского" )))
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25.08.2020 17:21 Відповісти
Мером Києва буде жінка у одному випадку, якщо Кличко змінить стать.)))
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25.08.2020 17:22 Відповісти
В темі *****...
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25.08.2020 17:22 Відповісти
Верещук -гнилая хабалка!
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25.08.2020 17:24 Відповісти
"Строительные пирамиды без участия городской власти невозможны", - Верещук - Цензор.НЕТ 5868
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25.08.2020 17:33 Відповісти
ХВОЙДА)))))
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25.08.2020 17:34 Відповісти
Давно пора понять, что в меры, депутаты и президенты рвутся не для того, чтобы о народе, городе или стране заботиться, украли на миллиард, зато лавочку в парке покрасили и народ доволен, снова голосует за таких
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25.08.2020 17:25 Відповісти


...разве в условиях жесткого соблюдения законов могут возникнуть такие аферисты? Нет. Они крутят свои делишки потому, что власть им позволяет
На всех бигмордах зеко-манды золотыми буквами.
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25.08.2020 17:26 Відповісти
...заголовок статьи взят из предвыборной программы этой афцы?
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25.08.2020 17:27 Відповісти
Тобто Верещук готує собі місце в цих пірамідах.
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25.08.2020 17:27 Відповісти
фараонське ??? ))))
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25.08.2020 17:45 Відповісти
Як кішка фараона.
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25.08.2020 17:51 Відповісти
е ні ! кицька то святє )))) як вошка на кішці фараона )))
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25.08.2020 17:57 Відповісти
to jest kurwa panimerka..
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25.08.2020 17:28 Відповісти
верещає...
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25.08.2020 17:28 Відповісти
Нюю, а че..
Древних ******* паадключили..
Доказывать будут до срока давности..
🤣🤣
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25.08.2020 17:30 Відповісти
Проголосуй знову за слуг народу і тобі піднімуть зарплату на 10 грн.😁
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25.08.2020 17:33 Відповісти
слуги для него - отработанный материал.

теперь у него задача обосрать слуг, попутно продолжая приплетать Порошенко, чтобы избрали Мертвечука.
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25.08.2020 17:41 Відповісти
Тобто по Києву буде Пальчевського проштовхувати.
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25.08.2020 17:42 Відповісти
Фееричный развод лохов - им ещё и "доброго следователя" нашли.
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25.08.2020 17:38 Відповісти
А недавно по ТВ показывали интервью с жителями Равы Руской, спрашивали за эту тетю, верещючку, что там мэром была. Ни одного доброго слова за неё ни кто ни сказал. В основном, при упоминании ее фамилии все плевались и крыли ее, как воровку и сволочь, так только могли.
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25.08.2020 17:39 Відповісти
а чего без масок на пысках (ой...я правильно это слово написал)))))
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25.08.2020 17:43 Відповісти
**** черноротая, не видать тебе Киева!
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25.08.2020 17:48 Відповісти
Поэтому она и хочет стать "городской властью"?
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25.08.2020 18:01 Відповісти
Хрипатая делает такие категорические заявления, она прошла через это, когда была мэром равы руской, и знает откуда ноги растут.
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25.08.2020 18:19 Відповісти
""Будівельні піраміди без участі міської влади неможливі"" поки що це виклик для неї.
трохи згодом - приємна буденність. про яку краще мовчати. та повторювати слогани "попередника".
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25.08.2020 18:23 Відповісти
разговаривает на жаргоне, ситуацией владеет, но решать проблему не будет.
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25.08.2020 18:34 Відповісти
Чому ДЕРЖАВА не може побудувати за свій рахунок житло ? Зробити реальні та доступні іпотеки в доларах США, золоті під 3% річних, без всяких "комісій, страховок, утримань і т.д."
Очевидно, що 10% в гривні це дорого. А пустий вереск - ні до чого не призведе.
Будуйте "Державне житло" - отримаєте бонуси на наступних виборах. В кожному місті України, в кожному населеному пункті де є попит.
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25.08.2020 18:40 Відповісти
Це вона про свое керівництво?
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25.08.2020 18:43 Відповісти
Рава-Руська. Що думають жителі міста о Верещук.

https://www.youtube.com/watch?v=OXMzQTaszP4
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25.08.2020 19:45 Відповісти
Хочет возглавить?!
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25.08.2020 19:58 Відповісти
Все верно сказала. Без вора Кличко не было бы ни Войцеховского, ни Микитася, https://auto.24tv.ua/vartist_shuliavskoho_mosta_zrosla_v_try_razy_n18975 строившего Шулявку в три дорога !
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25.08.2020 19:59 Відповісти
И ?
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25.08.2020 22:56 Відповісти
И ничего. Если ты думаешь, что я за Верещук, то нет. Просто я с ней в этом вопросе согласен.
Вся власть у нас коррумпированна и получает от Застройщиков, выкручивая им руки, а те уже нам, как Инвесторам.
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26.08.2020 00:48 Відповісти
Боже, какая же лицемерная тварь!
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25.08.2020 21:40 Відповісти
 
 