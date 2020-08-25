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ВАКС принял окончательное решение по мере пресечения главе ГСА Холоднюку

ВАКС принял окончательное решение по мере пресечения главе ГСА Холоднюку

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции, которым Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре было отказано в избрании меры пресечения председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку в виде залога.

Решение Апелляционной палаты было объявлено во вторник, 25 августа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"Апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменений", - заявил судья.

Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українські Новини, 3 августа ВАКС отказал НАБУ и САП в избрании меры пресечения для председателя ГСА Зеновия Холоднюка в виде залога, избрав ему личное обязательство.

17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зеновия Холоднюка с должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.

Автор: 

Антикоррупционный суд (1202) Холоднюк Зеновий (25) ГСАУ (28) мера пресечения (450)


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и шо?таки карьерный стрыбок при овоще был без индульгенции?
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25.08.2020 20:15 Ответить
Че при овоще?
Это человек Юльки-Литвина и при правительстве косматой был возведен в Укравтодор.
Думаю, что там украсть можно было в разы больше, чем на должности завхоза судебной власти.
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25.08.2020 20:21 Ответить
ВАКС ухвалив остаточне рішення щодо запобіжного заходу голові ДСА Холоднюку - Цензор.НЕТ 5658
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25.08.2020 20:36 Ответить
В Україні можна з усіх суддів так шкіру здирати, не помилишся, всі продажні.
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26.08.2020 00:20 Ответить
что ни начальник - так говнище какое-то.
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25.08.2020 21:37 Ответить
Разогнать к чертям собачим эту судейскую мафию, друг дружку покрывают.
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26.08.2020 00:23 Ответить
 
 