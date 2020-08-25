ВАКС принял окончательное решение по мере пресечения главе ГСА Холоднюку
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции, которым Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре было отказано в избрании меры пресечения председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку в виде залога.
Решение Апелляционной палаты было объявлено во вторник, 25 августа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
"Апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменений", - заявил судья.
Решение окончательное и обжалованию не подлежит.
Как сообщали Українські Новини, 3 августа ВАКС отказал НАБУ и САП в избрании меры пресечения для председателя ГСА Зеновия Холоднюка в виде залога, избрав ему личное обязательство.
17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зеновия Холоднюка с должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это человек Юльки-Литвина и при правительстве косматой был возведен в Укравтодор.
Думаю, что там украсть можно было в разы больше, чем на должности завхоза судебной власти.