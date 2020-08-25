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ВАКС ухвалив остаточне рішення щодо запобіжного заходу голові ДСА Холоднюку

ВАКС ухвалив остаточне рішення щодо запобіжного заходу голові ДСА Холоднюку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанції, яким Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі було відмовлено в обранні запобіжного заходу голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку у вигляді застави.

Рішення Апеляційної палати було оголошено у вівторок, 25 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"Апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін", - заявив суддя.

Рішення остаточне й оскарженню не підлягає.

Як повідомляли Українські Новини, 3 серпня ВАКС відмовив НАБУ і САП в обранні запобіжного заходу для голови ДСА Зеновію Холоднюку у вигляді застави, обравши йому особисте зобов'язання.

17 серпня ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Зеновія Холоднюка з посади голови ДСА та повернув його прокурорам.

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Автор: 

Антикорупційний суд ВАКС (1939) Холоднюк Зеновій (27) ДСАУ (32) запобіжний захід (481)


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и шо?таки карьерный стрыбок при овоще был без индульгенции?
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25.08.2020 20:15 Відповісти
Че при овоще?
Это человек Юльки-Литвина и при правительстве косматой был возведен в Укравтодор.
Думаю, что там украсть можно было в разы больше, чем на должности завхоза судебной власти.
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25.08.2020 20:21 Відповісти
ВАКС ухвалив остаточне рішення щодо запобіжного заходу голові ДСА Холоднюку - Цензор.НЕТ 5658
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25.08.2020 20:36 Відповісти
В Україні можна з усіх суддів так шкіру здирати, не помилишся, всі продажні.
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26.08.2020 00:20 Відповісти
что ни начальник - так говнище какое-то.
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25.08.2020 21:37 Відповісти
Разогнать к чертям собачим эту судейскую мафию, друг дружку покрывают.
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26.08.2020 00:23 Відповісти
 
 