ВАКС ухвалив остаточне рішення щодо запобіжного заходу голові ДСА Холоднюку
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанції, яким Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі було відмовлено в обранні запобіжного заходу голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку у вигляді застави.
Рішення Апеляційної палати було оголошено у вівторок, 25 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.
"Апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін", - заявив суддя.
Рішення остаточне й оскарженню не підлягає.
Як повідомляли Українські Новини, 3 серпня ВАКС відмовив НАБУ і САП в обранні запобіжного заходу для голови ДСА Зеновію Холоднюку у вигляді застави, обравши йому особисте зобов'язання.
17 серпня ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Зеновія Холоднюка з посади голови ДСА та повернув його прокурорам.
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Это человек Юльки-Литвина и при правительстве косматой был возведен в Укравтодор.
Думаю, что там украсть можно было в разы больше, чем на должности завхоза судебной власти.