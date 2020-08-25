ВАКС ухвалив остаточне рішення щодо запобіжного заходу голові ДСА Холоднюку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанції, яким Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі було відмовлено в обранні запобіжного заходу голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку у вигляді застави.

Рішення Апеляційної палати було оголошено у вівторок, 25 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"Апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін", - заявив суддя.

Рішення остаточне й оскарженню не підлягає.

Як повідомляли Українські Новини, 3 серпня ВАКС відмовив НАБУ і САП в обранні запобіжного заходу для голови ДСА Зеновію Холоднюку у вигляді застави, обравши йому особисте зобов'язання.

17 серпня ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Зеновія Холоднюка з посади голови ДСА та повернув його прокурорам.

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