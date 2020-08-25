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Зеленский назначил Галагана вместо Лунева командующим Сил специальных операций ВСУ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Им стал генерал-майор Григорий Галаган, указ о назначении которого № 358/2020 Глава государства подписал 25 августа. Другим указом - № 357/2020 - Владимир Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Президент обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия, которое сейчас идет, изменились задачи Операции объединенных сил.

"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами", - подчеркнул Глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы спецопераций ВСУ до 2025 года полностью перейдут на стандарты вооружения и обеспечения стран НАТО, - Лунев

"Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, - адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника", - подчеркнул Верховный Главнокомандующий.

Среди мер, которые также принять новый командующий ССО, Владимир Зеленский назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.

Новоназначенный командующий ССО заверил Президента в главном - качественном выполнении задач по назначению в различных условиях, продолжении работы, направленной на развитие морского и авиационного компонентов Сил специальных операций.

Читайте также: "Надеемся и ждем возвращения сержанта Антоненко в ряды Сил специальных операций", - командующий ССО Лунев

Зеленский назначил Галагана вместо Лунева командующим Сил специальных операций ВСУ 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) ССО (522) Лунев Игорь (14) Галаган (6)


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Топ комментарии
+63
отомстил таки .... это снял того кто ему честь не отдал! злопамятен ты соломон....
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25.08.2020 21:57
+53
а почему не сердючку?
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25.08.2020 21:54
+37
Зеленский назначил Галагана вместо Лунева командующим Сил специальных операций ВСУ - Цензор.НЕТ 8960
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25.08.2020 22:02
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Страница 2 из 2
Шо шо? Сили Спеціальних Операцій будуть як він там сказав, прєвєнтіровать?
Господи боже, тільки диво врятує Україну.
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25.08.2020 22:35 Ответить
Галаган-бойовий "спец",вийшов з Криму,не один рік воював,прийняв на себе вибух гранати-розтяжки! Не будьте лайном-не ганьте того про кого нічого не знаєте!
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25.08.2020 22:35 Ответить
Так це Зєля Луньова на нього поміняв,бо героїзм сподобався ?
Є ПРИЧИНА,з якої замінюють,й ставлять САМЕ ЦЬОГО генерала,САМЕ продюсери Зєлі,САМЕ після факту державної зради.
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25.08.2020 22:57 Ответить
Лунев десантник, а не спецназ - совсем разное обучение и применение.
Ну чтобы более понятно, по бытовому - не стоит назначать классного акушера руководить отделением травматологии, потому как совсем разное, хоть и то и то есть медицина.
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28.08.2020 12:14 Ответить
Проблема не в Галагані, а в тому маленькому зеленому дурневі...
Якщо немає розуміння, що ти хочеш зробити, то хоч Арні постав, - кіна не буде...
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25.08.2020 23:06 Ответить
Смешная наивность.
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25.08.2020 23:13 Ответить
Григорій Галаган - генерал-майор запасу, з 1995 по 2002 роки проходив службу в Збройних Силах України. З 2002 по 2019 військовослужбовець Служби безпеки України. Обіймав посаду першого заступника начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.

Ветеран російсько-української війни, має статус учасника бойових дій. У квітні 2015 року був поранений при виконанні бойового завдання. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня та орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня.https://mil.in.ua/uk/news/grygorij-galagan-novyj-komanduvach-sso/ https://mil.in.ua/uk/news/grygorij-galagan-novyj-komanduvach-sso
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25.08.2020 22:46 Ответить
військовослужбовець Служби безпеки України...

=========
Значит в военной разведке ему делать нечего...здесь не должно быть своих среди чужих...
Аналогично нечего воякам из ГУР делать в СБУ...
Эти 2 конторы должны друг друга очень жестко гандонить
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29.08.2020 20:53 Ответить
Зрада.
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25.08.2020 22:52 Ответить
Мда...комментарии - огонь! Кто про рост, кто про вареники. Цвет нации во всей красе...
https://www.facebook.com/censor.net/?__cft__[0]=AZWAZLmvY3Z6j8yF8kvgx4gPQFFolgtMgjrsHQDwiZvREXMGd-CmiL2CUXmD_T6-WJcHVkuGncSkJvH6sj0jM3DXe5SfhVbrbYnh89H0cnD7cekpNBOfOJYihoDSdQ4Gur5WHVHWyKNtaYM1vYTaBRjOxgtB4jmINwEhUY8fy4hNhfgCJxosxfWx5XFeZlUVwnY&__tn__=-UC%2CP-R Цензор.НЕТ
13 травня 2019 р. Генерал-майор СБУ Григорій Галаган, який 12 років прослужив у Криму, залишився вірним присязі. П'ять років він провів на війні, де створював та очолював секретний підрозділ ЦСО "А".
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25.08.2020 22:57 Ответить
А до 14-го дружив з кацапскими спецслужбами та боровся із мусульманами в Криму.

Кацапської загрози не розгледів
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26.08.2020 02:06 Ответить
а на неї хтось реагував. колись в СБУ відділ був, що займався саме кацапами, при овочу його розформували, сказали, що то все фігня.
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26.08.2020 08:09 Ответить
А много ли было таких, которые разглядели? Среди военных, разведчиков? Может среди политиков, президентов? Прозорливостью никто не отличался. Никто.
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26.08.2020 12:19 Ответить
Ну насчет НИКТО, это перебор. Скажем так, первый Министр обороны, генерал Морозов, еще в 1992-м открыто назвал РФ главным потенциальным противником, за что и был немедленно уволен, хотя тот же Кравчук прекрасно знал что РФ наш враг - решили не злить мишку открыто, в чем и был стратегический просчёт.
А при Януковиче, в руководстве Армии (тот же болван Гриценко), СБУ и МВД прозорливых, среди кремлевской агентуры просто и не могло быть, вот в среднем звене прозорливые были, только кто же их слушал.
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28.08.2020 12:19 Ответить
Огромное спасибо за то, то Вы написали о Морозове. Абсолютно ничего не знала о нем, с большим интересом прочитала интервью с ним. Морозов, Живица, - настоящая элита! Профессионалы, дальновидные (нацеленные на НАТО) и патриотичные, которые создавали армию Украины. Правда, совсем недолго, увы...
Підписання угоди про базування ЧФ у Севастополі, яке Живиця називає «злочинним непорозумінням», стало для Георгія Володимировича найболючішим:
- Мені й досі незрозуміло, як це сталося… Росії ж тоді було не до нас. І вона готова була перебазувати Чорноморський флот до Новоросійська протягом 2-3 років. Там уже навіть розпочали будівництво нової російської військовоморської бази. Але... В Криму підписали зовсім інший текст угоди замість того, який ми ретельно готували."

Морозов:
"- Україна мала чим зустріти агресора. Але ж без спротиву здала Крим. Що треба було робити? Оті російські гелікоптери, які висаджували «зелених чоловічків» на кримських летовищах, мали б горіти і в повітрі, і на землі… Як і їхні транспортні літаки, що незаконно перетинали державний кордон. Звичайно, перед цим наша протиповітряна оборона мала б попередити нападників про порушення кордону, а потім їх збивати. Але цього не було зроблено."
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29.08.2020 13:28 Ответить
Да, всё зло в Харьковских соглашениях, по которым кацапенСС могли свободно шастать по нашему полуострову и любые наши жесткие действия, согласно этому соглашению стали бы просто актом агрессии со стороны Украины.
СБУ на полуострове практически полностью перешли на сторону врага, а как раз они и ВВ и имели хоть какое-то право действовать с оружием в руках.
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29.08.2020 20:48 Ответить
Ех... Було б правильно, аби Ігор Луньов порішив цього недопрезидента в день їхньої першої зустрічі.
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25.08.2020 23:04 Ответить
"Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, - адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника"
???

Ты что сказать то хотел, дурак малохольный?
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25.08.2020 23:04 Ответить
А ето вам нє как нібуть что, а что нібуть как!!
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25.08.2020 23:07 Ответить
Зеленський призначив Галагана замість Луньова командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ - Цензор.НЕТ 4446
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25.08.2020 23:09 Ответить
Григо́рій Анато́лійович Галаган - командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сил спеціальних операцій Збройних Сил України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 генерал-майор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України .
Працював першим заступником начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-1 [1] .
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25.08.2020 23:50 Ответить
висловлювання наівєлічнєйшєго - це просто кладєзь інформації для будь-якого практикуючого психіатра
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26.08.2020 09:47 Ответить
Цей жирдяй такий спецпризначинець, як зебил презедент.
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25.08.2020 23:10 Ответить
Скоро недоумок всех поразгоняет.И с кем останется?С кумом Путлера?Так тому такие не-лохи не нужны...
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25.08.2020 23:23 Ответить
Да это ему, как два пальца и хлебом даже не корми, лишь бы увольнять да назначать, увольнять да назначать...
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25.08.2020 23:24 Ответить
прочитал - Галыгина
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25.08.2020 23:34 Ответить
За казацьких часів був такий сотник - Галаган. Характерник. Тільки він продавсь Петру. Після знищення Батурина він привів московитів до Чортомлицької січі і намовив казаків скласти зброю перед московитами. Казаки його послухали і їх було всіх вирізано. Так впала найбільш славетна і найбільш багаторічна січ. Звісно Галаганів було багато і різних, але знаю з історії тільки про цього.
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25.08.2020 23:40 Ответить
Все повторяется вновь.
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26.08.2020 00:18 Ответить
Якйись пацаватий був цей характерник якщо кацапам продався
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26.08.2020 00:39 Ответить
За пізніх часів Галагани були відомими меценатами. Зокрема https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григорій Павлович Ґалаґан , полтавський поміщик.
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26.08.2020 07:30 Ответить
азацьких" ?
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26.08.2020 08:10 Ответить
Зеля зрадник України - усі його дії спрямовані на приниження України, а призначення на вищі керівні посади, особливо у ВСУ та РНБО,спрямовані на зниження і навіть унеможливлення обороноздатності
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25.08.2020 23:59 Ответить
А этому новому спецназовцу пузо не будет мешать превентивно нагибаться перед наполеончиком?
А тут еще......

https://dumskaya.net/allnews///2020/08/25/ 25 августа , 15:18
Двое украинских военнослужащих получили ранения на фронте: один из них - комбат одесской бригады морской пехоты
Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в результате подрыва неизвестного взрывного устройства, когда двигались между двумя взводными опорными пунктами.
Как сообщили в пресс-службе Объединенных сил, раненых оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали первую помощь.

По некоторым данным, один из раненых - Вадим Рымаренко, командир 137-го отдельного батальона морской пехоты, входящего в состав 35-й бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского.
«Сегодня ранено два морпеха ВОГом (гранатометный выстрел ВОГ-17, предположительно сброшенный с дрона, - Ред.). По странному стечению, один из раненых комбат Рымаренко - тот самый, который отправлял эвакуации без поддержки и оставил умирать Журавля (один изhttps://dumskaya.net/news/komandir-odesskih-morpehov-rasskazal-podrobnosti-120062/ погибших у села Зайцево морских пехотинцев , - Ред.). Тот самый, который врал старшему начальнику, что Ярослав [Журавель] уже мертв. Тот самый, который врал, что у него нет видео с живым Журавлем, которое ему сбросили сразу. Тот самый, по деятельности которого во время эвакуаций ведется следствие. Тот самый, который врал в глаза родителям погибшего Журавля», - заявил волонтер Роман Доник.
Доник утверждает, что 2016 года в Песках Рымаренко «придумал и оформил себе «контузию» от разрыва, которого никто из находящихся рядом не видел и не слышал».
«Вполне допускаю, что это симуляция или «самострел», чтоб уйти от ответственности, прикрываясь ранением», - говорит волонтер.
Напомним, по факту убийства одесских морпехов Государственное бюро расследований Украины https://dumskaya.net/news/gibel-odesskih-morpehov-pod-zaytcevym-rassleduyu-123766/ открыло уголовное производство . Случившееся квалифицировали по статье «небрежное отношение к военной службе».
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26.08.2020 00:42 Ответить
Он хоть стометровку пробежит? Шото он на спецназовца не похож, снабженец наверное.
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26.08.2020 00:52 Ответить
Схоже зрозуміло, для чого бубочка поміняв командувача силами спецоперацій... Буде зачищати сліди своєї зради...
https://defence-line.org/2020/08/sho-b-net-tak-da/ Шо б нет, так - да
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26.08.2020 00:52 Ответить
Вибрав під себе одного зросту та ще із пузом на 9-му місяці!!
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26.08.2020 06:42 Ответить
Зріст не причому. Памятаю з армії, що самі злоіпучі командіри були невисокими, а в фізичному плані могли відхуарити любого шланга 2м росту, віддані служаки - нє за страх а за совєсть. Головне яке нутро в людини, що на серці лежить, куди і на що спрямований розум.
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26.08.2020 08:05 Ответить
Замена Лунева генералом СБУ Галаганом в должности командующего силами специальных операций - это продолжающаяся чистка ВСУ от прозападноориентированных командиров. Луневу не простили демарша на инаугурации и недавнего заявления о переходе на натовские стандарты. Кадровое решение проведено с подачи Ермака.
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26.08.2020 07:15 Ответить
Лунев профессиональный десантник. а не профессиональный спецназовец, которых готовят по другому. Это Педро назначил Лунева не дружа с головой, хотя тогда мог назначить Кривоноса, но тот был за активные спец операции против кацапен СС.
Спецназом должен руководить профессиональный спецназовец.

А Лунев? Демарш? А вдруг человек просто не среагировал на обычный, гражданский костюм, да еще перед ним оказался известный актер. Так что мог просто забыть приложить руку к головному убору. Демарш был бы, если бы Лунев при всех, на инаугурации подал в руки Зеленского рапорт об отставке и вышел из строя.
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28.08.2020 12:25 Ответить
Я тоже думаю, что Кривонос лучшая кандидатура.
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28.08.2020 13:32 Ответить
А это уже не факт. Кривонос показал, что неадекватно оценивает ситуацию в стране, а значит должность руководителя спецназа для него слишком высока - его потолок это должность зама.
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28.08.2020 22:30 Ответить
живот большой-1000 нарядов на кухню поваром срочно или растрел
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26.08.2020 18:18 Ответить
Галаган учился в московии, угадал???
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26.08.2020 19:33 Ответить
Шеварнадзе, будучи Министром иностранных дел СССР, активно сотрудничал с КГБ (по иному просто быть не могло), но когда стал Президентом Грузии, то вёл такую политику, что кацапы минимум дважды совершали на него покушение, а вот на Саакашвили ни разу.
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28.08.2020 12:28 Ответить
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