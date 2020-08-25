Зеленський призначив Галагана замість Луньова командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ним став генерал-майор Григорій Галаган, указ про призначення якого № 358/2020 Глава держави підписав 25 серпня. Іншим указом – № 357/2020 – Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Ігоря Луньова.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.
Президент звернув увагу на те, що в умовах дії перемир’я, яке нині триває, змінилися завдання Операції об’єднаних сил.
"Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тож і командування, і особовий склад ССО мають більше працювати над їхнім недопущенням і превентивними заходами", – наголосив Глава держави.
"Також необхідне впровадження більш агресивних заходів протидії викликам, які постають, - адекватно реагувати на провокаційні дії з боку противника", – наголосив Верховний Головнокомандувач.
Серед заходів, яких також має вжити новий командувач ССО, Володимир Зеленський назвав продовження розвитку всіх компонентів Сил спеціальних операцій.
Новопризначений командувач ССО запевнив Президента у найголовнішому – якісному виконанні завдань за призначенням у різних умовах, продовженні роботи, спрямованої на розвиток морського та авіаційного компонентів Сил спеціальних операцій.
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Господи боже, тільки диво врятує Україну.
Є ПРИЧИНА,з якої замінюють,й ставлять САМЕ ЦЬОГО генерала,САМЕ продюсери Зєлі,САМЕ після факту державної зради.
Ну чтобы более понятно, по бытовому - не стоит назначать классного акушера руководить отделением травматологии, потому как совсем разное, хоть и то и то есть медицина.
Якщо немає розуміння, що ти хочеш зробити, то хоч Арні постав, - кіна не буде...
Ветеран російсько-української війни, має статус учасника бойових дій. У квітні 2015 року був поранений при виконанні бойового завдання. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня та орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня.https://mil.in.ua/uk/news/grygorij-galagan-novyj-komanduvach-sso/ https://mil.in.ua/uk/news/grygorij-galagan-novyj-komanduvach-sso
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Значит в военной разведке ему делать нечего...здесь не должно быть своих среди чужих...
Аналогично нечего воякам из ГУР делать в СБУ...
Эти 2 конторы должны друг друга очень жестко гандонить
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13 травня 2019 р. Генерал-майор СБУ Григорій Галаган, який 12 років прослужив у Криму, залишився вірним присязі. П'ять років він провів на війні, де створював та очолював секретний підрозділ ЦСО "А".
Кацапської загрози не розгледів
А при Януковиче, в руководстве Армии (тот же болван Гриценко), СБУ и МВД прозорливых, среди кремлевской агентуры просто и не могло быть, вот в среднем звене прозорливые были, только кто же их слушал.
Підписання угоди про базування ЧФ у Севастополі, яке Живиця називає «злочинним непорозумінням», стало для Георгія Володимировича найболючішим:
- Мені й досі незрозуміло, як це сталося… Росії ж тоді було не до нас. І вона готова була перебазувати Чорноморський флот до Новоросійська протягом 2-3 років. Там уже навіть розпочали будівництво нової російської військовоморської бази. Але... В Криму підписали зовсім інший текст угоди замість того, який ми ретельно готували."
Морозов:
"- Україна мала чим зустріти агресора. Але ж без спротиву здала Крим. Що треба було робити? Оті російські гелікоптери, які висаджували «зелених чоловічків» на кримських летовищах, мали б горіти і в повітрі, і на землі… Як і їхні транспортні літаки, що незаконно перетинали державний кордон. Звичайно, перед цим наша протиповітряна оборона мала б попередити нападників про порушення кордону, а потім їх збивати. Але цього не було зроблено."
СБУ на полуострове практически полностью перешли на сторону врага, а как раз они и ВВ и имели хоть какое-то право действовать с оружием в руках.
???
Ты что сказать то хотел, дурак малохольный?
Працював першим заступником начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-1 [1] .
А тут еще......
https://dumskaya.net/allnews///2020/08/25/ 25 августа , 15:18
Двое украинских военнослужащих получили ранения на фронте: один из них - комбат одесской бригады морской пехоты
Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в результате подрыва неизвестного взрывного устройства, когда двигались между двумя взводными опорными пунктами.
Как сообщили в пресс-службе Объединенных сил, раненых оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали первую помощь.
По некоторым данным, один из раненых - Вадим Рымаренко, командир 137-го отдельного батальона морской пехоты, входящего в состав 35-й бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского.
«Сегодня ранено два морпеха ВОГом (гранатометный выстрел ВОГ-17, предположительно сброшенный с дрона, - Ред.). По странному стечению, один из раненых комбат Рымаренко - тот самый, который отправлял эвакуации без поддержки и оставил умирать Журавля (один изhttps://dumskaya.net/news/komandir-odesskih-morpehov-rasskazal-podrobnosti-120062/ погибших у села Зайцево морских пехотинцев , - Ред.). Тот самый, который врал старшему начальнику, что Ярослав [Журавель] уже мертв. Тот самый, который врал, что у него нет видео с живым Журавлем, которое ему сбросили сразу. Тот самый, по деятельности которого во время эвакуаций ведется следствие. Тот самый, который врал в глаза родителям погибшего Журавля», - заявил волонтер Роман Доник.
Доник утверждает, что 2016 года в Песках Рымаренко «придумал и оформил себе «контузию» от разрыва, которого никто из находящихся рядом не видел и не слышал».
«Вполне допускаю, что это симуляция или «самострел», чтоб уйти от ответственности, прикрываясь ранением», - говорит волонтер.
Напомним, по факту убийства одесских морпехов Государственное бюро расследований Украины https://dumskaya.net/news/gibel-odesskih-morpehov-pod-zaytcevym-rassleduyu-123766/ открыло уголовное производство . Случившееся квалифицировали по статье «небрежное отношение к военной службе».
https://defence-line.org/2020/08/sho-b-net-tak-da/ Шо б нет, так - да
Спецназом должен руководить профессиональный спецназовец.
А Лунев? Демарш? А вдруг человек просто не среагировал на обычный, гражданский костюм, да еще перед ним оказался известный актер. Так что мог просто забыть приложить руку к головному убору. Демарш был бы, если бы Лунев при всех, на инаугурации подал в руки Зеленского рапорт об отставке и вышел из строя.