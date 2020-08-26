"УДАР" пойдет на местные выборы самостоятельно, - Кличко
Политическая партия "УДАР" пойдет на местные выборы самостоятельно.
Об этом на съезде партии, который проходит сегодня в Киеве, заявил лидер "УДАРа", мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Главное решение, ради которого мы собрались сегодня, - "УДАР" идет на местные выборы! Идет, чтобы делать Украину богатым, демократическим и успешным государством. Страной, где царят закон и справедливость, где граждане чувствуют себя защищенными, страной, в которой мы все мечтаем жить, - сказал Кличко. - "УДАР" пойдет на местные выборы самостоятельно. И будет нести ответственность исключительно перед людьми. На это сегодня есть запрос наших сторонников. И еще больший запрос в обществе на открытость политики, а не закулисные договоренности. Как мэр столицы я всегда отстаивал интересы киевлян. Как лидер политической силы - европейское будущее Украины, демократические ценности и свободы ее граждан. и я остаюсь на этих позициях", - подчеркнул Виталий Кличко.
Он отметил, что ради развития Киева и Украины "УДАР" готов сотрудничать с демократическими, проевропейскими силами - в новом Киевсовете, в новоизбранных местных советах, на всех уровнях.
"Это сотрудничество будет открытым и в интересах граждан, а не отдельных политиков или по другим мотивам", - подчеркнул Кличко.
Он подчеркнул, что во власть должны прийти и молодые, активные люди, профессионалы с опытом. Потому, чтобы власти доверяли, она должна быть компетентной и эффективной. Доказывать воплощенными делами, что люди не ошиблись, выбрав ее.
"Команда "УДАРа" имеет опыт и знания. Имеет успехи и реализованные проекты. Сегодня "УДАР" объединяет успешных менеджеров, экспертов, волонтеров, общественных деятелей. И мы идем в местную власть, чтобы отстаивать интересы местного самоуправления. Внедрять эффективные решения как для защиты людей от коронавируса, так и для развития экономики. чтобы украинцы не теряли рабочие места и доходы. Мы идем, чтобы бороться с коррупцией и делать власть открытой и прозрачной. У нас есть такой план для Киева, который мы уже реализуем. И планы для городов и поселков Украины. Также, подчеркну, "УДАР" будет отстаивать муниципальные социальные программы в каждом регионе Украины", - отметил Виталий Кличко.
Он напомнил, что "УДАР" уже имеет эффективный опыт реализации своей программы и продемонстрировал это за последние шесть лет работы в Киевском городском совете.
"Когда мы в 2014 году пришли в Киевскую мэрию, там были разбитые помещения, пустой бюджет и разграбленный город. Убитая инфраструктура, в которую десятилетиями не вкладывали средств, - сказал Кличко. - А на Востоке в это время война. В 2014-м команда "УДАРа" взяла на себя ответственность за преобразования в столице. Мы защищаем киевлян и развиваем город, который любим. Результаты нашей работы видят люди: почти тысяча отремонтированных дорог и проездов, ремонт мостов и путепроводов, обновленные парки и скверы, финансовая поддержка медиков и учителей, новые школы и детсады, отремонтированные отделения больниц и новое современное оборудование в них. Завершение инфраструктурных долгостроев и строительство новых станций метро, новое уличное освещение, система видеонаблюдения в городе, новый общественный транспорт", - рассказал мэр Киева.
Он отметил, что десять лет деятельности партии были непростыми. Было сложно, когда в 2012 году "УДАР" шел в парламент, как молодая политическая сила и противостоял режиму Януковича, отстаивал личное голосование, боролся за подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Непростыми были времена Майдана, война с Россией на Востоке Украины, которая продолжается до сих пор. Новым современным вызовом стала мировая пандемия коронавируса. Когда необходимо защитить украинцев от стремительного распространения вируса, а экономику страны - от катастрофического падения и затяжного кризиса.
В этих условиях "УДАР" работал и продолжает работать над тем, чтобы Киев был современной европейской столицей. И примером для развития других городов Украины, которые уже перенимают опыт столицы.
Нам еще много нужно сделать. Надо работать и работать... Воплощать изменения не только в Киеве. Мы готовы к этому! И готовы брать ответственность за преобразования в городах, поселках и селах Украины", - отметил Виталий Кличко.
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А вот, что про неё говорят жители этого города, где она была мэром.
https://www.youtube.com/watch?v=OXMzQTaszP4
За тебя лично проголосуют, а вот твой "Удар" нафиг никому не нужен!
Український футболіст, колишній воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський приєднався до команди мера Києва Віталія Кличка на місцевих виборах. Про це сам Кличко оголосив сьогодні на з'їзді своєї партії УДАР.
"Серед нових облич партії - він, на жаль, не зміг сьогодні бути присутнім на нашому засіданні, але цю людину знають багато українців - Олександр Шовковський. Він присутній віртуально", - зазначив Кличко.
Після цього було продемонстровано відеозвернення від Шовковського. Він пояснив, що не зміг бути присутнім на з'їзді, оскільки знаходиться в штабі національної збірної з футболу в рамках підготовки до матчів Ліги націй.
"Я, як людина активна і небайдужа, хочу приєднатися до змін у нашій столиці і в нашій країні. Я досяг успіху в спорті і налаштований на успіх у політиці… Я вдячний Віталію Володимировичу, який запропонував мені приєднатися до його команди - команди УДАРу. Я не підведу", - наголосив Шовковський у відеозверненні.
А Віталій - мінімум 40% в першому турі. Може і всі 50,01%.
тому що трохи голосів саме у нього відбере Притула...