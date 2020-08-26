УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10457 відвідувачів онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
1 407 15

"УДАР" піде на місцеві вибори самостійно, - Кличко

Політична партія "УДАР" піде на місцеві вибори самостійно.

Про це на з'їзді партії, який відбувається сьогодні в Києві, заявив лідер "УДАРу", мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Головне рішення, заради якого ми зібралися сьогодні, - "УДАР" іде на місцеві вибори! Іде, щоб робити Україну заможною, демократичною і успішною державою. Країною, де панують закон і справедливість, де громадяни почуваються захищеними, країною, в якій ми всі мріємо жити, - сказав Кличко. - "УДАР" піде на місцеві вибори самостійно. І нестиме відповідальність виключно перед людьми. На це сьогодні є запит наших прихильників. І ще більший запит в суспільстві на відкритість політики, а не закулісні домовленості. Як мер столиці, я завжди відстоював інтереси киян. Як лідер політичної сили - європейське майбутнє України, демократичні цінності і свободи її громадян. І я залишаюся на цих позиціях", - підкреслив Віталій Кличко.

Він зауважив, що заради розвитку Києва і України "УДАР" готовий співпрацювати з демократичними, проєвропейськими силами - в новій Київраді, в новообраних місцевих радах, на всіх рівнях.

"Ця співпраця буде відкритою і в інтересах громадян, а не окремих політиків чи з інших мотивів", - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що у владу мають прийти і молоді, активні люди, професіонали із досвідом. Бо, щоб владі довіряли, вона має бути компетентною і ефективною. Доводити втіленими справами, що люди не помилися, обравши її.

"Команда "УДАРу" має досвід і знання. Має успіхи і реалізовані проекти. Сьогодні "УДАР" об’єднує успішних менеджерів, експертів, волонтерів, громадських діячів. І ми йдемо в місцеву владу, щоб відстоювати інтереси місцевого самоврядування. Впроваджувати ефективні рішення як для захисту людей від коронавірусу, так і для розвитку економіки. Щоб українці не втрачали робочі місця та доходи. Ми йдемо, щоб боротися з корупцією і робити владу відкритою і прозорою. У нас є такий план для Києва, який ми вже реалізуємо. І плани для міст і містечок України. Також, підкреслю, "УДАР" буде відстоювати муніципальні соціальні програми в кожному регіоні України", - наголосив Віталій Кличко.

Він нагадав, що "УДАР" вже має ефективний досвід реалізації своєї програми та продемонстрував це за останніх шість років роботи у Київській міській раді.

"Коли ми в 2014 році прийшли в Київську мерію, там були розтрощені приміщення, пустий бюджет і розграбоване місто. Вбита інфраструктура, в яку десятиліттями не вкладали коштів, - сказав Кличко. - А на Сході в цей час війна. У 2014-му команда "УДАРу" взяла на себе відповідальність за перетворення в столиці. Ми захищаємо киян і розвиваємо місто, яке любимо. Результати нашої роботи бачать люди: майже тисяча відремонтованих доріг і проїздів, ремонт мостів та шляхопроводів, оновлені парки і сквери, фінансова підтримка медиків та вчителів, нові школи і дитсадки, відремонтовані відділення лікарень і нове сучасне обладнання в них. Завершення інфраструктурних довгобудів і будівництво нових станцій метро, нове вуличне освітлення, система відеоспостереження в місті, новий громадський транспорт", - розповів мер Києва.

Він зауважив, що десять років діяльності партії були непростими. Було складно, коли в 2012 році "УДАР" ішов в парламент, як молода політична сила і протистояв режиму Януковича, відстоював особисте голосування, боровся за підписання Угоди про Асоціацію з ЄС. Непростими були часи Майдану, війна з Росією на Сході України, яка досі триває. Новим сучасним викликом стала світова пандемія коронавірусу. Коли необхідно захистити українців від стрімкого розповсюдження вірусу, а економіку країни - від катастрофічного падіння і затяжної кризи.

В цих умовах "УДАР" працював і продовжує працювати над тим, щоб Київ був сучасною європейською столицею. І прикладом для розвитку інших міст України, які вже переймають досвід столиці.

"Нам ще багато потрібно зробити. Треба працювати і працювати…Втілювати зміни не тільки в Києві. Ми готові до цього! І готові брати відповідальність за перетворення в містах, містечках і селах України", - наголосив Віталій Кличко.

УДАР піде на місцеві вибори самостійно, - Кличко 01
УДАР піде на місцеві вибори самостійно, - Кличко 02
УДАР піде на місцеві вибори самостійно, - Кличко 03
УДАР піде на місцеві вибори самостійно, - Кличко 04
УДАР піде на місцеві вибори самостійно, - Кличко 05
УДАР піде на місцеві вибори самостійно, - Кличко 06
УДАР піде на місцеві вибори самостійно, - Кличко 07
УДАР піде на місцеві вибори самостійно, - Кличко 08
УДАР піде на місцеві вибори самостійно, - Кличко 09
УДАР піде на місцеві вибори самостійно, - Кличко 10
УДАР піде на місцеві вибори самостійно, - Кличко 11
УДАР піде на місцеві вибори самостійно, - Кличко 12
УДАР піде на місцеві вибори самостійно, - Кличко 13

Автор: 

Київ (19419) Кличко Віталій (3508) місцеві вибори (1366) мер (506) УДАР (85)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
ЗеДятлы, а вы проголосуете за чёрноротую воровку из города Рава Русская?
А вот, что про неё говорят жители этого города, где она была мэром.
https://www.youtube.com/watch?v=OXMzQTaszP4
показати весь коментар
26.08.2020 14:52
+2
"Удар", "Самонемич", "Народный фронт" - партии паразиты и импотенты.
показати весь коментар
26.08.2020 15:42
+1
В Киеве "Удар" Кличка ( ведь у нас "партии" без фамилий не катят., смех и грех.) в Киеве возьмет голоса на фоне еще удерживающихся рейтингов Виталика.. "На безрыбьи и виталя рак" как говорится, хотя там есть и лучшие варианты ( это я не от ОПЗЖопса и Зе-команды), но это чисто дело киевлян.. им решать с кем жить и кто там будет набивать карманы из их бюджета, если им мил Виталик , то значит он еще сезон будет это делать.. Дело такое. А вот на всеукраинском полит фронте " Удар" хоть кличка, хоть виталика, хоть пидалика.. это уже сыгранная партия, после того как он по договорняку слил ее по примеру Тигибко... Теперь это чисто " городская партия мэра Кличко" ( а как мэрство закончится и удар исчезнет как и не было, а ребятки разбредутся по другим полит. проектам или на житие на Канары, ну кто как подшустрит за это время)
показати весь коментар
26.08.2020 15:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗеДятлы, а вы проголосуете за чёрноротую воровку из города Рава Русская?
А вот, что про неё говорят жители этого города, где она была мэром.
https://www.youtube.com/watch?v=OXMzQTaszP4
показати весь коментар
26.08.2020 14:52 Відповісти
В Киеве "Удар" Кличка ( ведь у нас "партии" без фамилий не катят., смех и грех.) в Киеве возьмет голоса на фоне еще удерживающихся рейтингов Виталика.. "На безрыбьи и виталя рак" как говорится, хотя там есть и лучшие варианты ( это я не от ОПЗЖопса и Зе-команды), но это чисто дело киевлян.. им решать с кем жить и кто там будет набивать карманы из их бюджета, если им мил Виталик , то значит он еще сезон будет это делать.. Дело такое. А вот на всеукраинском полит фронте " Удар" хоть кличка, хоть виталика, хоть пидалика.. это уже сыгранная партия, после того как он по договорняку слил ее по примеру Тигибко... Теперь это чисто " городская партия мэра Кличко" ( а как мэрство закончится и удар исчезнет как и не было, а ребятки разбредутся по другим полит. проектам или на житие на Канары, ну кто как подшустрит за это время)
показати весь коментар
26.08.2020 15:14 Відповісти
"УДАР" піде на місцеві вибори самостійно, - Кличко - Цензор.НЕТ 1754
показати весь коментар
26.08.2020 20:00 Відповісти
"Удар", "Самонемич", "Народный фронт" - партии паразиты и импотенты.
показати весь коментар
26.08.2020 15:42 Відповісти
Кличко останется мером. Удар не получит ничего.
показати весь коментар
26.08.2020 16:00 Відповісти
"Ми пойдьом своїм путьом" (В.І. Ульянов. Після страти брата Олександра)
показати весь коментар
26.08.2020 16:01 Відповісти
"И будет нести ответственность исключительно перед людьми" - за 29 лет достижений мы на первом месте в Европе по бедности. Из других достижений в топе по коррупции. Кто понес ответственность? Никто.... Так и эти 3,14..расы....
показати весь коментар
26.08.2020 16:07 Відповісти
Молодцы, всё верно.
показати весь коментар
26.08.2020 16:25 Відповісти
Виталя, не дури!
За тебя лично проголосуют, а вот твой "Удар" нафиг никому не нужен!
показати весь коментар
26.08.2020 16:28 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/oleksandr-shovkovskij-pide-na-miscevi-vibori-razom-iz-partiieju-klichka/ Олександр Шовковський піде на місцеві вибори разом із партією Кличка
Український футболіст, колишній воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський приєднався до команди мера Києва Віталія Кличка на місцевих виборах. Про це сам Кличко оголосив сьогодні на з'їзді своєї партії УДАР.
"Серед нових облич партії - він, на жаль, не зміг сьогодні бути присутнім на нашому засіданні, але цю людину знають багато українців - Олександр Шовковський. Він присутній віртуально", - зазначив Кличко.
Після цього було продемонстровано відеозвернення від Шовковського. Він пояснив, що не зміг бути присутнім на з'їзді, оскільки знаходиться в штабі національної збірної з футболу в рамках підготовки до матчів Ліги націй.
"Я, як людина активна і небайдужа, хочу приєднатися до змін у нашій столиці і в нашій країні. Я досяг успіху в спорті і налаштований на успіх у політиці… Я вдячний Віталію Володимировичу, який запропонував мені приєднатися до його команди - команди УДАРу. Я не підведу", - наголосив Шовковський у відеозверненні.
показати весь коментар
26.08.2020 16:28 Відповісти
ех.. у компашку би ще Шевченко запросити... і Королевську.. ))))

"УДАР" піде на місцеві вибори самостійно, - Кличко - Цензор.НЕТ 6907
показати весь коментар
26.08.2020 20:02 Відповісти
5% наберуть - гарантія. А, може і всі 15%.
А Віталій - мінімум 40% в першому турі. Може і всі 50,01%.
показати весь коментар
26.08.2020 16:29 Відповісти
50 не набере..
тому що трохи голосів саме у нього відбере Притула...
показати весь коментар
26.08.2020 19:59 Відповісти
Два хохла три гетьмана. Вроде взрослые люди, чего то достигли в жизни, удалась даже на пиаре политическая жизнь, но дол.ба.бы хронические.А потому что Украина для них вторична и хлеб с маслом они кушал и при янеке и при всех остальных чегож не повыпендриваться. Доигрались су.и что сейчас власть в стране принадлежит клоуну . А будет ещё хуже из-за вас.
показати весь коментар
26.08.2020 17:13 Відповісти
 
 