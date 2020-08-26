"УДАР" піде на місцеві вибори самостійно, - Кличко
Політична партія "УДАР" піде на місцеві вибори самостійно.
Про це на з'їзді партії, який відбувається сьогодні в Києві, заявив лідер "УДАРу", мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Головне рішення, заради якого ми зібралися сьогодні, - "УДАР" іде на місцеві вибори! Іде, щоб робити Україну заможною, демократичною і успішною державою. Країною, де панують закон і справедливість, де громадяни почуваються захищеними, країною, в якій ми всі мріємо жити, - сказав Кличко. - "УДАР" піде на місцеві вибори самостійно. І нестиме відповідальність виключно перед людьми. На це сьогодні є запит наших прихильників. І ще більший запит в суспільстві на відкритість політики, а не закулісні домовленості. Як мер столиці, я завжди відстоював інтереси киян. Як лідер політичної сили - європейське майбутнє України, демократичні цінності і свободи її громадян. І я залишаюся на цих позиціях", - підкреслив Віталій Кличко.
Він зауважив, що заради розвитку Києва і України "УДАР" готовий співпрацювати з демократичними, проєвропейськими силами - в новій Київраді, в новообраних місцевих радах, на всіх рівнях.
"Ця співпраця буде відкритою і в інтересах громадян, а не окремих політиків чи з інших мотивів", - наголосив Кличко.
Він підкреслив, що у владу мають прийти і молоді, активні люди, професіонали із досвідом. Бо, щоб владі довіряли, вона має бути компетентною і ефективною. Доводити втіленими справами, що люди не помилися, обравши її.
"Команда "УДАРу" має досвід і знання. Має успіхи і реалізовані проекти. Сьогодні "УДАР" об’єднує успішних менеджерів, експертів, волонтерів, громадських діячів. І ми йдемо в місцеву владу, щоб відстоювати інтереси місцевого самоврядування. Впроваджувати ефективні рішення як для захисту людей від коронавірусу, так і для розвитку економіки. Щоб українці не втрачали робочі місця та доходи. Ми йдемо, щоб боротися з корупцією і робити владу відкритою і прозорою. У нас є такий план для Києва, який ми вже реалізуємо. І плани для міст і містечок України. Також, підкреслю, "УДАР" буде відстоювати муніципальні соціальні програми в кожному регіоні України", - наголосив Віталій Кличко.
Він нагадав, що "УДАР" вже має ефективний досвід реалізації своєї програми та продемонстрував це за останніх шість років роботи у Київській міській раді.
"Коли ми в 2014 році прийшли в Київську мерію, там були розтрощені приміщення, пустий бюджет і розграбоване місто. Вбита інфраструктура, в яку десятиліттями не вкладали коштів, - сказав Кличко. - А на Сході в цей час війна. У 2014-му команда "УДАРу" взяла на себе відповідальність за перетворення в столиці. Ми захищаємо киян і розвиваємо місто, яке любимо. Результати нашої роботи бачать люди: майже тисяча відремонтованих доріг і проїздів, ремонт мостів та шляхопроводів, оновлені парки і сквери, фінансова підтримка медиків та вчителів, нові школи і дитсадки, відремонтовані відділення лікарень і нове сучасне обладнання в них. Завершення інфраструктурних довгобудів і будівництво нових станцій метро, нове вуличне освітлення, система відеоспостереження в місті, новий громадський транспорт", - розповів мер Києва.
Він зауважив, що десять років діяльності партії були непростими. Було складно, коли в 2012 році "УДАР" ішов в парламент, як молода політична сила і протистояв режиму Януковича, відстоював особисте голосування, боровся за підписання Угоди про Асоціацію з ЄС. Непростими були часи Майдану, війна з Росією на Сході України, яка досі триває. Новим сучасним викликом стала світова пандемія коронавірусу. Коли необхідно захистити українців від стрімкого розповсюдження вірусу, а економіку країни - від катастрофічного падіння і затяжної кризи.
В цих умовах "УДАР" працював і продовжує працювати над тим, щоб Київ був сучасною європейською столицею. І прикладом для розвитку інших міст України, які вже переймають досвід столиці.
"Нам ще багато потрібно зробити. Треба працювати і працювати…Втілювати зміни не тільки в Києві. Ми готові до цього! І готові брати відповідальність за перетворення в містах, містечках і селах України", - наголосив Віталій Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вот, что про неё говорят жители этого города, где она была мэром.
https://www.youtube.com/watch?v=OXMzQTaszP4
За тебя лично проголосуют, а вот твой "Удар" нафиг никому не нужен!
Український футболіст, колишній воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський приєднався до команди мера Києва Віталія Кличка на місцевих виборах. Про це сам Кличко оголосив сьогодні на з'їзді своєї партії УДАР.
"Серед нових облич партії - він, на жаль, не зміг сьогодні бути присутнім на нашому засіданні, але цю людину знають багато українців - Олександр Шовковський. Він присутній віртуально", - зазначив Кличко.
Після цього було продемонстровано відеозвернення від Шовковського. Він пояснив, що не зміг бути присутнім на з'їзді, оскільки знаходиться в штабі національної збірної з футболу в рамках підготовки до матчів Ліги націй.
"Я, як людина активна і небайдужа, хочу приєднатися до змін у нашій столиці і в нашій країні. Я досяг успіху в спорті і налаштований на успіх у політиці… Я вдячний Віталію Володимировичу, який запропонував мені приєднатися до його команди - команди УДАРу. Я не підведу", - наголосив Шовковський у відеозверненні.
А Віталій - мінімум 40% в першому турі. Може і всі 50,01%.
тому що трохи голосів саме у нього відбере Притула...