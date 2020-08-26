"Слуга народа" Верещук предлагает создать Эко-Раду в столице

26 августа народный депутат Ирина Верещук встретилась с представителями и руководителями киевских общественных организаций. На встрече обсуждались вопросы, которые беспокоят киевлян, а именно: как будет развиваться транспортная инфраструктура города? Почему действующая власть игнорирует уровень загрязненности киевских рек? Что делать с мусором и что будет с зелеными насаждениями столицы, которые вырубают из года в год?

Ирина Верещук считает, что именно общество должно решать, чего именно не хватает городу или району, поскольку только киевляне являются настоящими хозяевами города.

Нардеп предоставила предложение о необходимости создания Эко-Рады, куда войдут простые киевляне, представители общественных организаций и неравнодушные жители города, которые получат возможность принимать участие в жизни столицы.

"Я считаю, что должно быть создано объединение людей, назовем его Эко-Рада. Люди получат возможность быть услышанными. Основой формирования приоритетов развития города должны стать пожелания киевлян, а не застройщиков или чиновников. Будущая стратегия развития должна решать проблемы киевлян, и именно вы будете формировать видение городского головы.

Существующие наработки должны быть доведены до логического завершения ", - отметила Ирина Верещук.

Народный депутат считает, что между властью и обществом должен быть диалог.

Мэр должен приходить к большинству и решать необходимость того или иного решения.

"Если между обществом и городскими властями будет взаимодействие, живой диалог, то важные для города проекты будут решаться гораздо быстрее.

Сегодня у нас из года в год тянется вопрос реконструкции Бортнической станции аэрации, существуют вопросы и по заводу "Радикал" и остальные проекты и вопросы, которые действующий мэр заморозил во времени. Все эти дела надо довести до ума ", - уверена Ирина Верещук, недавно победившая на партийных праймериз "Слуги народа" на пост киевского городского головы.