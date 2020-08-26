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"Слуга народа" Верещук предлагает создать Эко-Раду в столице

26 августа народный депутат Ирина Верещук встретилась с представителями и руководителями киевских общественных организаций. На встрече обсуждались вопросы, которые беспокоят киевлян, а именно: как будет развиваться транспортная инфраструктура города? Почему действующая власть игнорирует уровень загрязненности киевских рек? Что делать с мусором и что будет с зелеными насаждениями столицы, которые вырубают из года в год?

Ирина Верещук считает, что именно общество должно решать, чего именно не хватает городу или району, поскольку только киевляне являются настоящими хозяевами города.

Нардеп предоставила предложение о необходимости создания Эко-Рады, куда войдут простые киевляне, представители общественных организаций и неравнодушные жители города, которые получат возможность принимать участие в жизни столицы.

"Я считаю, что должно быть создано объединение людей, назовем его Эко-Рада. Люди получат возможность быть услышанными. Основой формирования приоритетов развития города должны стать пожелания киевлян, а не застройщиков или чиновников. Будущая стратегия развития должна решать проблемы киевлян, и именно вы будете формировать видение городского головы.
Существующие наработки должны быть доведены до логического завершения ", - отметила Ирина Верещук.

Народный депутат считает, что между властью и обществом должен быть диалог.
Мэр должен приходить к большинству и решать необходимость того или иного решения.

"Если между обществом и городскими властями будет взаимодействие, живой диалог, то важные для города проекты будут решаться гораздо быстрее.
Сегодня у нас из года в год тянется вопрос реконструкции Бортнической станции аэрации, существуют вопросы и по заводу "Радикал" и остальные проекты и вопросы, которые действующий мэр заморозил во времени. Все эти дела надо довести до ума ", - уверена Ирина Верещук, недавно победившая на партийных праймериз "Слуги народа" на пост киевского городского головы.

Автор: 

Киев (25481) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+44
Предлогаю создать маршрут куда ей пойти вместе с зебильной шоблой!
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26.08.2020 17:28
+22
"Слуга народа" Верещук предлагает создать Эко-Раду в столице - Цензор.НЕТ 478

...
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26.08.2020 17:40
+18
Корабельные сосны посадим!
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26.08.2020 17:29
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Предлогаю создать маршрут куда ей пойти вместе с зебильной шоблой!
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26.08.2020 17:28 Ответить
А ты не предлОгай, ты - создавай
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26.08.2020 17:30 Ответить
Так шо его создавать? Маршрут давно известный, пусть идет - науй!
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26.08.2020 17:39 Ответить
МАРШРУТ?
"Слуга народу" Верещук пропонує створити Еко-Раду у столиці - Цензор.НЕТ 7224
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26.08.2020 17:50 Ответить
ВТОРОЙ МАРШРУТ.
"Слуга народу" Верещук пропонує створити Еко-Раду у столиці - Цензор.НЕТ 7408
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26.08.2020 17:51 Ответить
Корабельные сосны посадим!
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26.08.2020 17:29 Ответить
"Слуга народа" Верещук предлагает создать Эко-Раду в столице - Цензор.НЕТ 478

...
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26.08.2020 17:40 Ответить
Мы уже не рады этой раде .
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26.08.2020 17:30 Ответить
Всех бандитов, которые доят застройщиков объединяет одно: они всегда выступают с позиций защиты экологии города Киева.
Одни против стройки тк по их мнению, на месте строительства всегда планировался парк (где нибудь на пустыре-помойке на окраинах), другие считают что строители уничтожили сквер (посреди промзоны) и тд.
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26.08.2020 17:32 Ответить
Пришли типа "слугами". Уйдут, сбегут, кончат "******".
****** и запомнятся.
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26.08.2020 17:34 Ответить
Это правильно! Неравнодушным гражданам надо собраться и прогнать зеленую плесень! Потом и про зеленые насаждения можно позаботиться.
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26.08.2020 17:36 Ответить
Торпедна пилосмоктувачка...
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26.08.2020 17:39 Ответить
"Слуга народа" Верещук предлагает создать Эко-Раду в столице - Цензор.НЕТ 3151Туя
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26.08.2020 17:40 Ответить
"Слуга народа" Верещук предлагает создать Эко-Раду в столице - Цензор.НЕТ 8969
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26.08.2020 17:41 Ответить
І сьогоднішнього простору:
Посадили ми каштани, а виросла туя.
Обирали президента, а обрали .. (с)
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26.08.2020 17:57 Ответить
Прошмандень зеленая уже не знает, шоб еще такого придумать...
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26.08.2020 17:41 Ответить
быки засрали мой город
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26.08.2020 17:41 Ответить
"Слуга народу" Верещук пропонує створити Еко-Раду у столиці - Цензор.НЕТ 3919
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26.08.2020 17:48 Ответить
Хрипатая не страдает ложной скромностью и использует монобольшинство при первой возможности, это качество рагули говорит о ее плебейском происхождении.
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26.08.2020 17:53 Ответить
"Слуга народу" Верещук пропонує створити Еко-Раду у столиці - Цензор.НЕТ 5178
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26.08.2020 17:55 Ответить
Хай собі захисну маску з фільтром на рота пов'яже і захист, і Києву допоможе.
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26.08.2020 17:56 Ответить
Она тоже хочет денег. А стакан томатного сока - 500грн. Вот и приходится изворачиваться.
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26.08.2020 17:58 Ответить
лошадь
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26.08.2020 18:15 Ответить
Не кажи що киянам робити і кияни не скажуть куди тобі іти.
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26.08.2020 18:21 Ответить
ЭКО сосна учит жить!
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26.08.2020 18:24 Ответить
Спочатку думав - обмовляють її... Послухав неї... Ан ніт - не обмовляють. Вона таки повна дурепа!
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26.08.2020 19:04 Ответить
Она такая наглая и тупая, что не может понять куда её посылают !
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26.08.2020 19:22 Ответить
Базарная баба.
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26.08.2020 21:54 Ответить
Тільки що подивився на каналі ZIK (вмикаю його раз на тиждень, якщо щось не так) соло однієї з таких же НАЙМИТІВ НЕБІЖЧИКА. Голосувати за таких неможливо ніяк. А ось в Кащенка є вільні місця.
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26.08.2020 22:33 Ответить
Защищать экологию надо от чёрного рта Верещук.
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26.08.2020 22:52 Ответить
Почему действующая власть игнорирует? - спрашивает Верещак у себя и Преза.
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26.08.2020 23:58 Ответить
мммм... решила на экологию бить чтобы предвыборных очков набрать, которых с гулькин нос... как это предсказуемо, самый безотказный вариант, ну еше конечно коррупция, кто же не борется с коррупцией у нас!)
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27.08.2020 07:43 Ответить
Идиотка
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27.08.2020 09:19 Ответить
 
 