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Новини
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"Слуга народу" Верещук пропонує створити Еко-Раду у столиці

26 серпня народний депутат Ірина Верещук зустрілась з представниками та головами київських громадських організацій. На зустрічі були підняті питання, які турбують киян, а саме: як буде розвиватись транспортна інфраструктура міста? Чому діюча міська влада ігнорує рівень забрудненості київських річок ? Що робити зі сміттям та що буде з зеленими насадженнями столиці, які вирубують з року в рік?

Ірина Верещук вважає, що саме громада має вирішувати, чого саме не вистачає місту чи району, оскільки лише кияни є справжніми господарями міста.

Нардеп надала пропозицію про необхідність створення Еко-Ради, в яку увійдуть прості кияни, представники громадських організацій та небайдужі мешканці міста, які отримають змогу приймати участь у житті столиці.

"Я вважаю, що має бути створене об'єднання людей, назвем його Еко-Ради. Люди отримають змогу бути почутими. Основою формування пріоритетів розвитку міста мають стати побажання киян, а не забудовників чи чиновників. Майбутня стратегія розвитку має вирішувати проблеми киян і саме ви будете формувати бачення міського голови. Існуючі напрацювання мають бути доведені до логічного завершення", - зазначила Ірина Верещук.

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Народний депутат вважає, що між владою та громадою має бути діалог. Міський голова має приходити до більшості та вирішувати необхідність того чи іншого рішення.

"Якщо між громадою та міською владою буде взаємодія, живий діалог, то важливі для міста проекти будуть вирішуватись набагато швидше.

Сьогодні у нас з року в рік тягнеться питання реконструкції Бортницької станції аерації, існують питання й по заводу "Радикал" і решта проектів та питань, які діючий мер заморозив у часі. Всі ці справи треба довести до ума", - впевнена Ірина Верещук, яка нещодавно перемогла на партійних праймеріз "Слуги народу" на пост київського міського голови.

Автор: 

Київ (19419) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+44
Предлогаю создать маршрут куда ей пойти вместе с зебильной шоблой!
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26.08.2020 17:28
+22
"Слуга народа" Верещук предлагает создать Эко-Раду в столице - Цензор.НЕТ 478

...
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26.08.2020 17:40
+18
Корабельные сосны посадим!
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26.08.2020 17:29
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Предлогаю создать маршрут куда ей пойти вместе с зебильной шоблой!
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26.08.2020 17:28 Відповісти
А ты не предлОгай, ты - создавай
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26.08.2020 17:30 Відповісти
Так шо его создавать? Маршрут давно известный, пусть идет - науй!
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26.08.2020 17:39 Відповісти
МАРШРУТ?
"Слуга народу" Верещук пропонує створити Еко-Раду у столиці - Цензор.НЕТ 7224
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26.08.2020 17:50 Відповісти
ВТОРОЙ МАРШРУТ.
"Слуга народу" Верещук пропонує створити Еко-Раду у столиці - Цензор.НЕТ 7408
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26.08.2020 17:51 Відповісти
Корабельные сосны посадим!
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26.08.2020 17:29 Відповісти
"Слуга народа" Верещук предлагает создать Эко-Раду в столице - Цензор.НЕТ 478

...
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26.08.2020 17:40 Відповісти
Мы уже не рады этой раде .
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26.08.2020 17:30 Відповісти
Всех бандитов, которые доят застройщиков объединяет одно: они всегда выступают с позиций защиты экологии города Киева.
Одни против стройки тк по их мнению, на месте строительства всегда планировался парк (где нибудь на пустыре-помойке на окраинах), другие считают что строители уничтожили сквер (посреди промзоны) и тд.
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26.08.2020 17:32 Відповісти
Пришли типа "слугами". Уйдут, сбегут, кончат "******".
****** и запомнятся.
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26.08.2020 17:34 Відповісти
Это правильно! Неравнодушным гражданам надо собраться и прогнать зеленую плесень! Потом и про зеленые насаждения можно позаботиться.
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26.08.2020 17:36 Відповісти
Торпедна пилосмоктувачка...
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26.08.2020 17:39 Відповісти
"Слуга народа" Верещук предлагает создать Эко-Раду в столице - Цензор.НЕТ 3151Туя
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26.08.2020 17:40 Відповісти
"Слуга народа" Верещук предлагает создать Эко-Раду в столице - Цензор.НЕТ 8969
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26.08.2020 17:41 Відповісти
І сьогоднішнього простору:
Посадили ми каштани, а виросла туя.
Обирали президента, а обрали .. (с)
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26.08.2020 17:57 Відповісти
Прошмандень зеленая уже не знает, шоб еще такого придумать...
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26.08.2020 17:41 Відповісти
быки засрали мой город
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26.08.2020 17:41 Відповісти
"Слуга народу" Верещук пропонує створити Еко-Раду у столиці - Цензор.НЕТ 3919
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26.08.2020 17:48 Відповісти
Хрипатая не страдает ложной скромностью и использует монобольшинство при первой возможности, это качество рагули говорит о ее плебейском происхождении.
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26.08.2020 17:53 Відповісти
"Слуга народу" Верещук пропонує створити Еко-Раду у столиці - Цензор.НЕТ 5178
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26.08.2020 17:55 Відповісти
Хай собі захисну маску з фільтром на рота пов'яже і захист, і Києву допоможе.
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26.08.2020 17:56 Відповісти
Она тоже хочет денег. А стакан томатного сока - 500грн. Вот и приходится изворачиваться.
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26.08.2020 17:58 Відповісти
лошадь
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26.08.2020 18:15 Відповісти
Не кажи що киянам робити і кияни не скажуть куди тобі іти.
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26.08.2020 18:21 Відповісти
ЭКО сосна учит жить!
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26.08.2020 18:24 Відповісти
Спочатку думав - обмовляють її... Послухав неї... Ан ніт - не обмовляють. Вона таки повна дурепа!
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26.08.2020 19:04 Відповісти
Она такая наглая и тупая, что не может понять куда её посылают !
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26.08.2020 19:22 Відповісти
Базарная баба.
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26.08.2020 21:54 Відповісти
Тільки що подивився на каналі ZIK (вмикаю його раз на тиждень, якщо щось не так) соло однієї з таких же НАЙМИТІВ НЕБІЖЧИКА. Голосувати за таких неможливо ніяк. А ось в Кащенка є вільні місця.
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26.08.2020 22:33 Відповісти
Защищать экологию надо от чёрного рта Верещук.
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26.08.2020 22:52 Відповісти
Почему действующая власть игнорирует? - спрашивает Верещак у себя и Преза.
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26.08.2020 23:58 Відповісти
мммм... решила на экологию бить чтобы предвыборных очков набрать, которых с гулькин нос... как это предсказуемо, самый безотказный вариант, ну еше конечно коррупция, кто же не борется с коррупцией у нас!)
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27.08.2020 07:43 Відповісти
Идиотка
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27.08.2020 09:19 Відповісти
 
 