"Слуга народу" Верещук пропонує створити Еко-Раду у столиці

26 серпня народний депутат Ірина Верещук зустрілась з представниками та головами київських громадських організацій. На зустрічі були підняті питання, які турбують киян, а саме: як буде розвиватись транспортна інфраструктура міста? Чому діюча міська влада ігнорує рівень забрудненості київських річок ? Що робити зі сміттям та що буде з зеленими насадженнями столиці, які вирубують з року в рік?

Ірина Верещук вважає, що саме громада має вирішувати, чого саме не вистачає місту чи району, оскільки лише кияни є справжніми господарями міста.

Нардеп надала пропозицію про необхідність створення Еко-Ради, в яку увійдуть прості кияни, представники громадських організацій та небайдужі мешканці міста, які отримають змогу приймати участь у житті столиці.

"Я вважаю, що має бути створене об'єднання людей, назвем його Еко-Ради. Люди отримають змогу бути почутими. Основою формування пріоритетів розвитку міста мають стати побажання киян, а не забудовників чи чиновників. Майбутня стратегія розвитку має вирішувати проблеми киян і саме ви будете формувати бачення міського голови. Існуючі напрацювання мають бути доведені до логічного завершення", - зазначила Ірина Верещук.

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Народний депутат вважає, що між владою та громадою має бути діалог. Міський голова має приходити до більшості та вирішувати необхідність того чи іншого рішення.

"Якщо між громадою та міською владою буде взаємодія, живий діалог, то важливі для міста проекти будуть вирішуватись набагато швидше.

Сьогодні у нас з року в рік тягнеться питання реконструкції Бортницької станції аерації, існують питання й по заводу "Радикал" і решта проектів та питань, які діючий мер заморозив у часі. Всі ці справи треба довести до ума", - впевнена Ірина Верещук, яка нещодавно перемогла на партійних праймеріз "Слуги народу" на пост київського міського голови.