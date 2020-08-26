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Суд признал незаконной ликвидацию банка "Премиум", - СМИ

Суд признал незаконной ликвидацию банка

ВСУ отказал кассационной жалобе Нацбанка против банка Премиум и постановил отменить решение регулятора о ликвидации банка, а также отменить решение ФГВФЛ о начале ликвидационной процедуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН.

Напомним, НБУ принял решение о ликвидации банка Премиум 11 февраля 2016 года, аргументировав свое решение нарушением финмониторинга. В связи с постановлением Верховного суда представители банка требуют открыть уголовные дела на причастных к решению.

"Мы требуем на основе законов Украины и Конституции Украины публичного извинения НБУ перед акционерами, коллективом и вкладчиками банка Премиум, открытие уголовных дел на руководство НБУ и правления НБУ, преступные действия которых повлекли огромные убытки граждан Украины", - говорится в заявлении представителей банка.

Кроме этого, банк требует денежной компенсации, в которой должна учитываться стартовая стоимость уничтоженного предприятия, недополученная прибыль за 4,5 года за бесплатное пользование деньгами на счету банка, находящихся в НБУ, и моральный ущерб.

Более того, представители банка требуют восстановить его лицензию, которая блокируется так называемым законом о банках. В связи с этим они обращаются к президенту Владимиру Зеленскому. Отметим, на момент ликвидации банк находился на 47 месте рейтинга НБУ из 165 действующих на тот момент.

Банк не имел никакой задолженности ни перед государством, ни перед центробанком, а также прошел комплексную проверку регулятора за период 2012-2015 без замечаний.

Как известно, Конституционный суд сейчас рассматривает правомерность закона о банках, которым запрещается их возврат бывшим владельцам.

Автор: 

банки (1935) банкротство (284) Верховный Суд (1096)


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Топ комментарии
+18
"Тепер Рожкова може будь який банк ліквідувати і гроші вкладників тупо вкрасти"

Вань, а ты знаешь чем ты отличаешься от зебилов?))) А ни чем))) Они тоже считают, что деньги можно "тупо украсть")))
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26.08.2020 21:31
+17
а-ха) банковское жулье опять на коне.
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26.08.2020 21:16
+10
Интересно было бы узнать , как развивалась эта судебная эпопея. И не начались ли проигрыши нацбанка, как раз во время президентства клована, и особенно - после ухода Смолия?
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26.08.2020 21:37
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а-ха) банковское жулье опять на коне.
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26.08.2020 21:16 Ответить
Альо! Так званий "антиколомойський закон" ставить Нацбанк і його рішення вище будь якого рішення суду. Тепер Рожкова може будь який банк ліквідувати і гроші вкладників тупо вкрасти, як це робила її спільниця Гонтарева, і будь який вкладник нічого не доведе навіть через суд. Доречі цей антиконституційний закон проголосували зелені, вакарчукі і песики. В Раді вони спільно голосують, а на людях вони "суперничають".
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26.08.2020 21:23 Ответить
"Тепер Рожкова може будь який банк ліквідувати і гроші вкладників тупо вкрасти"

Вань, а ты знаешь чем ты отличаешься от зебилов?))) А ни чем))) Они тоже считают, что деньги можно "тупо украсть")))
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26.08.2020 21:31 Ответить
Тобто майже Сто банків, які Гонтарева ліквідувала, це не аргумент? 400 млрд. гр. грошей вкладників зникло. До фонду повернення вкладів з цих грошей дійшло трохи меньше 100 млрд. Де решта? Люди втратили свої гроші! І тепер Рада приймає закон, що Гонтареву за це навіть притягнути до відповідальності не можна.
Всі ці "переслідування" Пєці Зєлєю - інформаційна піна і не більше. Пєця і Зєля - одна шобла. А вас Пєця наймає, щоб ви брехали. От і все.
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26.08.2020 22:03 Ответить
Гонтарєва взула Україну так, що ще багато років будуть суди-пересуди. Банки суддяться і в міжнародних судах. Кожен банк то мільярди. І віддавати буде не Гонтарєва.
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26.08.2020 22:27 Ответить
В мене втрачених вкладів в ліквідованих Гонтаревою банках нема. Але тут інша проблема. Хто сьогодні покладе свої гроші в комерційний банк на депозит, якщо завтра він не зможе їх повернути навіть через суд? А нема дурних. Тому цей закон - кінець банківської системи України. А банківська система - кровообіг для держави. Ви розумієте, про що я?
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26.08.2020 22:41 Ответить
Це ти напевне не зрозумів, що людей, які втратили свої вклади, просто немає, так як Нацбанк гарантував їх. А от власники цих банків постраждали, особливо Коломойша, які роками виводили гроші в офшори. І як ми бачимо, банківська система нормально працює після цього.
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26.08.2020 22:49 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2+%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1&rlz=1C1AOHY_ruUA767UA767&oq=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2+&aqs=chrome.3.69i57j0l3.39954j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду Гарантування Вкладів Фізичних Осіб становить до 200 000 грн.
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26.08.2020 23:42 Ответить
Давай перечень уголовных дел, в котором именно вкладчики, а не владельцы банков обратились в суд из-за утраты сбережений!
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26.08.2020 22:34 Ответить
Ваня Сулейманов. Гончарева зробила правильно, бо ті "обналічки", які видавали себе за банки, збирали у наріда гроші (девіденти) і тупо їх крали різними шляхами, самий простий видавати кредити фірмам-бульбашкам, які ці кошти не повертали. Потім вимагали гроші від держави -НБУ, щоб розрахуватися із вкладниками. І так по колу. То потбідні такі банки?
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27.08.2020 08:38 Ответить
Блін! Івасику, ну не можна бути таким дебілом! Це ж просто непристойно!
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26.08.2020 21:52 Ответить
Интересно было бы узнать , как развивалась эта судебная эпопея. И не начались ли проигрыши нацбанка, как раз во время президентства клована, и особенно - после ухода Смолия?
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26.08.2020 21:37 Ответить
http://reyestr.court.gov.ua/Review/90458540# Постанова ВС від 15 липня 2020 року (О - від оператиність) справа № 826/2607/16 - хронологія тут. Скаргу Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задовольнили частково. Перша інстанція та апеляція прийняли рішення проти Нацбанку ще при Порошенку.
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27.08.2020 00:08 Ответить
Там в ссылке, как раз 6.03. 2018 суд решение принял. А Гонтарева уволилась - 15.03.2018. И вот ,то ли она после этого уволилась. то ли, зная ,что она увольняется - слили дело. Ну, или может, просто - совпало
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27.08.2020 01:33 Ответить
А не нужно было деньги на дезинфектор зажиливать. Теперь с бодуна ещё и не то будет. Злые судьи не похмедивши.
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26.08.2020 21:40 Ответить
Думчев, Сергей Александрович

Проблемные связи
Виктор Янукович Младший - куратор конвертационных центров со стороны Семьи.Руслан Циплаков - общий знакомый Думчева и Януковича Младшего.Леонид Юрушев - донецкий бизнесмен, основатель банка "Форум". В 208-2014 гг. контролировал "Злато банк". "Злато банк", "Терра банк" Циплакова и банк "Премиум" Думчева имеют разительные сходства в составе правления, что позволяет движению "Чесно" говорить о них, как о завязанных на Вите Януковиче конвертационных центрах.
Бизнес-досье
Школьный опыт предпринимательства продолжил в 1987 году во время международной судоходной практики в Средиземном море (порты Италии, Франции). Курсант Думчев отдавал предпочтение дефицитным тканям. С 1992-го ткани из Европы и Украины пошли бартером в Среднюю Азию.https://dosye.info/%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [3]
"Занимался всем, что приносило прибыль: возил из Москвы сигареты и "Сникерсы", сначала понемногу, потом фурами. Занимался машинами, автозапчастями. Были и обменные пункты", - уточняет "Политрада".
1998-2006 гг. - в банковском секторе.
2006 г. - создал банк "Премиум", где был избран главой наблюдательного совета.
Очевидно, Думчеву не дают покоя "лавры" Леонида Черновецкого, точно также перешагнувшего в Киевсовет с поста руководителя банка.
По данным мониторящего выборы общественного движения "Чесно"https://dosye.info/%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [4] , кроме банка "Премиум" политик также якобы контролирует и банк "Классик", и эти два финансовых учреждения во времена Януковича работали как "конверты". Официально банк "Премиум", где значится Думчев, принадлежит Ларисе Смирновой и Леониду Перваку, экс-председателю правления "Терра Банка". В свою очередь "Терра Банк" принадлежал донецкому бизнесмену Руслану Цыплакову - давнему приятелю покойного ныне младшего сына экс-президента Украины Виктора Януковича.
Все руководители "Премиума" ранее работали в "Терра Банке", а большинство из них перед тем в "Златобанке", который считался подконтрольным донецкому бизнесмену Леониду Юрушеву. Одним из официальных владельцев этого финучреждения является Дмитрий Смирнов, возможно, человек Ларисы Смирновой, на которую записана доля банка "Премиум". Долей уставного фонда банка "Премиум" владело ОАО "НПП" Промышленный альянс", которое по удивительному стечению обстоятельств имеет тот же юридический адрес, что и один из акционеров "Классикбанка "- общество с ограниченной ответственностью "Аристер", - отмечают правозащитники.
Отсюда следует, что банки "Премиум", "Классик","Злато-банк", "Терра-банк" - это ничто иное как банальная цепь "конвертов" скрывающегося не то в Подмосковье, не то в Сочи дважды "легитимного" и трижды "не судимого".
На близкое политическое родство "носорожьего" проекта с кланом Януковичей свидетельствует и перечень наиболее усиленно поддерживаюoих его СМИ: Радио "Эра", News One, 112 канал, газета "Вести".
"...Кое-кто шепотом в частных разговорах утверждает, что кампания "носорогов" обошлась беглому министру финансов Александру Клименко в 20 млн долларов", - подытоживает в своей статье для "РБК-Украина" кандидат философских наук, политаналитик Валентин Гладкихhttps://dosye.info/%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [5] .
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26.08.2020 22:22 Ответить
Тут не указано главное. "Терра банк" до продажи Циплакову принадлежал нынешнему главе НБУ Кириллу Шевченко. А вообще в этой стране судьям никакие законы не указ. Приняли закон о невозможности возврата банка бывшим владельцам-ну и шо?
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26.08.2020 22:48 Ответить
Можливо,це рішення НБУ і направлене на відміну антиколомойського закону.На різних стадіях розгляду-справи ще 8 банків зі схожими претензіями.
Минулого року реанімували ще одного банкрота з цієї мережі-"Златобанк".
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27.08.2020 06:14 Ответить
і чий це банк ? список власників нічого не підказує

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01.01.2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" (найменування банку) м.Київ, вул. Бастіонна, буд.1/36 (місцезнаходження банку)

№ з/п Прізвище Тип особи Чи є особа власником істотної участі в банку Інформація про особу Участь особи в банку,% Опис взаємозв'язку пряма опосеред- особи з банком кована сукупна

1 Смірнова Лариса Олександрівна ФО так Громадянка України, Україна, м. Київ 33,5 - 33,5 Акціонер Банку
2 Первак Леонід Миколайович ФО так Громадянин України, Україна, м. Київ 33 - 33 Акціонер Банку
3 Алексєєв Ігор Іванович ФО ні Громадянин України, Україна, Київська обл. Києво - Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка 9,84 - 9,84 Акціонер Банку
4 Сокур Руслан Миколайович ФО ні Громадянин України, Україна, м. Київ 9,69 - 9,69 Акціонер Банку
5 Погиба Павло Іванович ФО ні Громадянин України, Україна, м. Київ 8,99 - 8,99 Акціонер Банку
6 Ходимчук Ігор Володимирович ФО ні Громадянин України, Україна, Київська обл., Києво - Святошинський район, с. Тарасівка 4,98 - 4,98 Акціонер Банку
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26.08.2020 22:27 Ответить
Це мережа конвертцентрів,що належали клану Януковича."Преміум","Классік","Терра-банк","Златобанк",-рябіють схожі прізвища.
Найзначніші:Думчєв,Циплаков,Юрушев,Саша-стоматолог.
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26.08.2020 23:33 Ответить
Видать правильную сумму занесли в "Верховный Суд".
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26.08.2020 22:55 Ответить
О-о-о-о ! Почалася реанімація конвертцентрів данєцкіх.
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26.08.2020 23:23 Ответить
все вопросы с лондонской погорелице - банкирше тыщялетия.
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27.08.2020 04:25 Ответить
Навіть не сподівався, що криворізькі там бистренько повернуть всі донецькі схеми конвертцентрів. А ще хтось думає, що вони лохи. Ні вони продумані і коварні. ОЗГ, які мають замість бригад суди і правоохоронні органи.
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27.08.2020 08:55 Ответить
 
 