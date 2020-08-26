Суд признал незаконной ликвидацию банка "Премиум", - СМИ
ВСУ отказал кассационной жалобе Нацбанка против банка Премиум и постановил отменить решение регулятора о ликвидации банка, а также отменить решение ФГВФЛ о начале ликвидационной процедуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН.
Напомним, НБУ принял решение о ликвидации банка Премиум 11 февраля 2016 года, аргументировав свое решение нарушением финмониторинга. В связи с постановлением Верховного суда представители банка требуют открыть уголовные дела на причастных к решению.
"Мы требуем на основе законов Украины и Конституции Украины публичного извинения НБУ перед акционерами, коллективом и вкладчиками банка Премиум, открытие уголовных дел на руководство НБУ и правления НБУ, преступные действия которых повлекли огромные убытки граждан Украины", - говорится в заявлении представителей банка.
Кроме этого, банк требует денежной компенсации, в которой должна учитываться стартовая стоимость уничтоженного предприятия, недополученная прибыль за 4,5 года за бесплатное пользование деньгами на счету банка, находящихся в НБУ, и моральный ущерб.
Более того, представители банка требуют восстановить его лицензию, которая блокируется так называемым законом о банках. В связи с этим они обращаются к президенту Владимиру Зеленскому. Отметим, на момент ликвидации банк находился на 47 месте рейтинга НБУ из 165 действующих на тот момент.
Банк не имел никакой задолженности ни перед государством, ни перед центробанком, а также прошел комплексную проверку регулятора за период 2012-2015 без замечаний.
Как известно, Конституционный суд сейчас рассматривает правомерность закона о банках, которым запрещается их возврат бывшим владельцам.
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Вань, а ты знаешь чем ты отличаешься от зебилов?))) А ни чем))) Они тоже считают, что деньги можно "тупо украсть")))
Всі ці "переслідування" Пєці Зєлєю - інформаційна піна і не більше. Пєця і Зєля - одна шобла. А вас Пєця наймає, щоб ви брехали. От і все.
Проблемные связи
Виктор Янукович Младший - куратор конвертационных центров со стороны Семьи.Руслан Циплаков - общий знакомый Думчева и Януковича Младшего.Леонид Юрушев - донецкий бизнесмен, основатель банка "Форум". В 208-2014 гг. контролировал "Злато банк". "Злато банк", "Терра банк" Циплакова и банк "Премиум" Думчева имеют разительные сходства в составе правления, что позволяет движению "Чесно" говорить о них, как о завязанных на Вите Януковиче конвертационных центрах.
Бизнес-досье
Школьный опыт предпринимательства продолжил в 1987 году во время международной судоходной практики в Средиземном море (порты Италии, Франции). Курсант Думчев отдавал предпочтение дефицитным тканям. С 1992-го ткани из Европы и Украины пошли бартером в Среднюю Азию.https://dosye.info/%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [3]
"Занимался всем, что приносило прибыль: возил из Москвы сигареты и "Сникерсы", сначала понемногу, потом фурами. Занимался машинами, автозапчастями. Были и обменные пункты", - уточняет "Политрада".
1998-2006 гг. - в банковском секторе.
2006 г. - создал банк "Премиум", где был избран главой наблюдательного совета.
Очевидно, Думчеву не дают покоя "лавры" Леонида Черновецкого, точно также перешагнувшего в Киевсовет с поста руководителя банка.
По данным мониторящего выборы общественного движения "Чесно"https://dosye.info/%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [4] , кроме банка "Премиум" политик также якобы контролирует и банк "Классик", и эти два финансовых учреждения во времена Януковича работали как "конверты". Официально банк "Премиум", где значится Думчев, принадлежит Ларисе Смирновой и Леониду Перваку, экс-председателю правления "Терра Банка". В свою очередь "Терра Банк" принадлежал донецкому бизнесмену Руслану Цыплакову - давнему приятелю покойного ныне младшего сына экс-президента Украины Виктора Януковича.
Все руководители "Премиума" ранее работали в "Терра Банке", а большинство из них перед тем в "Златобанке", который считался подконтрольным донецкому бизнесмену Леониду Юрушеву. Одним из официальных владельцев этого финучреждения является Дмитрий Смирнов, возможно, человек Ларисы Смирновой, на которую записана доля банка "Премиум". Долей уставного фонда банка "Премиум" владело ОАО "НПП" Промышленный альянс", которое по удивительному стечению обстоятельств имеет тот же юридический адрес, что и один из акционеров "Классикбанка "- общество с ограниченной ответственностью "Аристер", - отмечают правозащитники.
Отсюда следует, что банки "Премиум", "Классик","Злато-банк", "Терра-банк" - это ничто иное как банальная цепь "конвертов" скрывающегося не то в Подмосковье, не то в Сочи дважды "легитимного" и трижды "не судимого".
На близкое политическое родство "носорожьего" проекта с кланом Януковичей свидетельствует и перечень наиболее усиленно поддерживаюoих его СМИ: Радио "Эра", News One, 112 канал, газета "Вести".
"...Кое-кто шепотом в частных разговорах утверждает, что кампания "носорогов" обошлась беглому министру финансов Александру Клименко в 20 млн долларов", - подытоживает в своей статье для "РБК-Украина" кандидат философских наук, политаналитик Валентин Гладкихhttps://dosye.info/%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [5] .
Минулого року реанімували ще одного банкрота з цієї мережі-"Златобанк".
Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01.01.2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" (найменування банку) м.Київ, вул. Бастіонна, буд.1/36 (місцезнаходження банку)
№ з/п Прізвище Тип особи Чи є особа власником істотної участі в банку Інформація про особу Участь особи в банку,% Опис взаємозв'язку пряма опосеред- особи з банком кована сукупна
1 Смірнова Лариса Олександрівна ФО так Громадянка України, Україна, м. Київ 33,5 - 33,5 Акціонер Банку
2 Первак Леонід Миколайович ФО так Громадянин України, Україна, м. Київ 33 - 33 Акціонер Банку
3 Алексєєв Ігор Іванович ФО ні Громадянин України, Україна, Київська обл. Києво - Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка 9,84 - 9,84 Акціонер Банку
4 Сокур Руслан Миколайович ФО ні Громадянин України, Україна, м. Київ 9,69 - 9,69 Акціонер Банку
5 Погиба Павло Іванович ФО ні Громадянин України, Україна, м. Київ 8,99 - 8,99 Акціонер Банку
6 Ходимчук Ігор Володимирович ФО ні Громадянин України, Україна, Київська обл., Києво - Святошинський район, с. Тарасівка 4,98 - 4,98 Акціонер Банку
Найзначніші:Думчєв,Циплаков,Юрушев,Саша-стоматолог.